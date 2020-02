Når vi er gått inn i 2020 og akkurat har lagt Avengers: Endgame bak oss er det på tide med et MCU-maraton, slik at man virkelig fordyper seg i Marvels filmunivers. Snart vil også vi i Norge få mulighet til å strømme de fleste Marvel-filmene via Disney Plus, og det er heller ikke lenger til Black Widow sparker i gang Fase 4 Dermed kan dette bli et stort år for Marvel-relatert media.

Men det er ikke helt enkelt å se alle Marvel-filmene i riktig rekkefølge. Selv om du skulle ha kjøpt alle sammen. Du kan kose deg med Marvel-filmene i kronologisk rekkefølge, der du begynner med Captain America: The First Avenger, der handlingen er lagt til andre verdenskrig, og kapteinen kjemper mot Red Skull på 40-tallet. Men du kan også se filmene i den rekkefølgen de ble lansert. Dermed begynner du med Iron Man fra 2008, der Tony Stark gjør sitt inntog i dette universet.

Ser du MCU-filmene i riktig rekkefølge, gir det deg konteksten til nye utgivelser som Black Widow og The Eternals, i tillegg til Marvel-seriene som kommer på Disney Plus i 2020, som The Falcon and the Winter Soldier og WandaVision. Nedenfor finner du lister over den kronologiske rekkefølgen og lanseringsrekkefølgen, samt en liste over de beste Marvel-filmene, etter brukernes vurderinger. Men den kan du unngå de dårligste filmene mens du ser Avengers-filmene, hvis du heller vil det (vi beklager, The Incredible Hulk). Vi viser deg også hvilke Marvel-filmer du vil finne på Disney Plus i 2020. Så nå hopper vi rett til den moderne tidsalderens beste superheltfilmer …

Slik ser du Marvel-filmene i riktig rekkefølge: kronologisk

Du er nok ute etter en tidslinje for Marvel-universets (MCU) filmer. I denne listen finner du alle Marvel-filmene kronologisk fra The First Avenger til Avengers: Endgame. Den største fordelen ved å se Marvel-filmene på denne måten er at du får med deg dette universets avgjørende begivenheter i riktig rekkefølge. Du følger Tesseract gjennom flere tiår, får se hvordan Captain Marvel landet på jorden i 1995 og Thanos' jakt på uendelighetssteinene.

Dette er den kronologiske rekkefølgen til Marvel-filmene:

Captain America: The First Avenger (finner sted under andre verdenskrig)

Captain Marvel (finner sted i 1995)

Iron Man (finner sted i 2010)

Iron Man 2 (foregår etter Iron Man)

The Incredible Hulk (uspesifisert tidsrom, før Avengers)

Thor (uspesifisert tidsrom, før Avengers)

The Avengers (finner sted i 2012)

Iron Man 3 (finner sted seks måneder etter The Avengers)

Thor: Dark World (etter Avengers, før Ultron)

Captain America: Winter Soldier (etter Avengers, før Ultron)

Guardians of the Galaxy (en gang i 2014)

Guardians of the Galaxy 2 (etter Guardians)

Avengers: Age of Ultron (finner sted i 2015)

Ant-Man (finner sted i 2015)

Captain America: Civil War (etter Ultron, før Infinity War)

Spider-Man: Homecoming (etter Civil War, før Infinity War)

Doctor Strange (finner sted i 2016)

Black Panther (finner sted i 2017)

Thor: Ragnarok (etter Ultron, før Infinity War)

Avengers: Infinity War (finner sted i 2017)

Ant-Man and The Wasp (ikke angitt, men passer fint mellom IW og Endgame)

Avengers: Endgame (begynner i 2017, avsluttes i 2022)

Spider-Man: Far From Home (etter Endgame)

Når Marvel-filmene Black Widow og The Eternals lanseres i 2020, sammen med Disney Plus-serier som The Falcon and the Winter Soldier, vil de bli føyet til denne listen så snart vi vet hvor de hører hjemme på Marvel-tidslinjen. Black Widow foregår for eksempel offisielt sett etter Captain America: Civil War, men ettersom du ennå ikke kan få sett den filmen, har vi ikke ført den opp på listen.

(Image credit: Marvel Studios/Disney)

Slik ser du Marvel-filmene i riktig rekkefølge: lanseringstidspunkt

Hvis du heller vil se Marvel-filmene i den rekkefølgen de ble lansert på kino, skal du heller følge denne oversikten som begynner med den første Iron Man-filmen fra 2008 og fortsetter helt opp til Avengers: Endgame og Spider-Man: Far From Home. Ikke bare er det en morsom nostalgitripp å begynne med de først utgitte filmene, men du vil også oppleve hvordan Marvel-universet langsomt ble mer avansert i takt med de voksende budsjettene.

Fase 1

Iron Man (2008)

The Incredible Hulk (2008)

Iron Man 2 (2010)

Thor (2011)

Captain America: The First Avenger (2011)

Marvel’s The Avengers (2012)

Fase 2

Iron Man 3 (2013)

Thor: The Dark World (2013)

Captain America: The Winter Soldier (2014)

Guardians of the Galaxy (2014)

Avengers: Age of Ultron (2015)

Ant-Man (2015)

Fase 3

Captain America: Civil War (2016)

Doctor Strange (2016)

Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

Spider-Man: Homecoming (2017)

Thor: Ragnarok (2017)

Black Panther (2018)

Avengers: Infinity War (2018)

Ant-Man and the Wasp (2018)

Captain Marvel (2019)

Avengers: Endgame (2019)

Spider-Man: Far From Home (2019)

Fase 4 (ennå ikke påbegynt)

Black Widow (1. mai 2020)

The Eternals (6. november 2020)

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (12. februar 2021)

Untitled third Spider-Man movie (16. juli 2021)

Dr. Strange in the Multiverse of Madness (7. mai 2021)

Thor: Love and Thunder (5. november 2021)

Fremtidige utgivelser fra Marvel Cinematic Universe

Black Panther 2 (6. mai 2022)

Captain Marvel 2 (2022)

Ant-Man 3 (2022)

Blade (ikke offentliggjort)

Guardians of the Galaxy 3 (ikke offentliggjort)

Untitled Fantastic Four film (ikke offentliggjort)

Marvel-filmer på Disney Plus: det kommer mer i 2020

(Image credit: Disney Plus)

Nedenfor finner du en liste over filmer du kan se på Disney Plus fra et tidlig tidspunkt i 2020. Det er gode grunner til at du ikke vil få se The Incredible Hulk og de to Spider-Man-filmene med Tom Holland i hovedrollen her. Universal eier distribusjonsrettighetene til førstnevnte, mens Sony lagde de to siste som ledd i en avtale med Disney. Disney må kjøpe ut filmene hvis de vil ha muligheten til å vise alle MCU-filmene på sin strømmetjeneste.

Og her er listen:

Iron Man

Thor

Iron Man 2

Captain America: The First Avenger

The Avengers

Iron Man 3

Captain America: The Winter Soldier

Thor: The Dark World

Guardians of the Galaxy

Avengers: Age of Ultron

Ant-Man

Captain America: Civil War

Doctor Strange

Guardians of the Galaxy Vol. 2

Captain Marvel

Avengers: Endgame

Thor: Ragnarok

I tillegg vil de følgende filmene bli sluppet på angitte datoer i 2020. Dessuten vil trolig også Black Widow komme på Disney Plus i 2020, mens The Eternals blir å se i 2021.

Black Panther (4. mars 2020)

Avengers: Infinity War (25. juni 2020)

Ant-Man and the Wasp (29. juli 2020)

(Image credit: Marvel)

Hva vi vet om filmen Black Widow som kommer i 2020

Ivareta sikkerheten når du ser på film med VPN til strømming

Hva er den beste strømmetjenesten?

De beste Marvel-filmene

Kanskje du ikke vil kaste bort tiden på de dårligste Marvel-filmene, som for eksempel den utrolig kjedelige Thor: The Dark World eller den uryddige Iron Man 2. Med dette i tankene har vi ordnet filmene etter kvalitet, slik de er blitt vurdert på IMDB. Og den største overraskelsen? Captain America: The First Avenger ligger laaangt nede på listen. Også den filmen som er så kul! Uansett, når vurderingene endres i 2020, vil vi også oppdatere denne listen, og dessuten tilføye nye filmer når de er blitt lansert.

Marvel-filmene, fra best til dårligst: