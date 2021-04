Slik ser du DC-filmene i riktig rekkefølge

Der DC og Marvel i flere tiår har kjempet om hegemoniet på tegneseriefronten, er sistnevnte, skaperne av Iron Man, Thor og Captain America, de ubestridte herskerne på kinolerretet. Noe lanseringen av Zack Snyders Justice League på HBO Max har vist, er at også DC Extended Universe kan gjøre seg bemerket i populærkulturen.

DCEU ble kjørt i gang med Man of Steel i 2013, og filmene de har skapt har vært litt blandet drops. De begynte som en dystrere og mindre morsom variant av Marvel Cinematic Universe, og skapte en felles boltreplass for skikkelser som Batman, Superman og Wonder Woman, og har siden utviklet seg i en ny retning. I stedet for å skape tydelige sammenhenger mellom filmene, slik MCU gjør, har Wonder Woman, Aquaman, Shazam! og Birds of Prey i større grad konsentrert seg om sine egne, frittstående fortellinger.

Dermed er det litt mer komplisert å få et godt grep om kronologien i DC Extended Universe enn det er med MCU. Men som en guide til å se DCEU-filmene, og en kommende TV-serie, finnes det mange ledetråder til hvordan historiene henger sammen.

Harley Quinn i Suicide Squad. (Image credit: Warner Bros)

Slik ser du DCEU-filmene i riktig rekkefølge – sortert etter lanseringsdato

Man of Steel (2013)

Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

Suicide Squad (2016)

Wonder Woman (2017)

Justice League (2017)

Aquaman (2018)

Shazam! (2019)

Birds of Prey: and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn (2020)

Wonder Woman 1984 (2020)

Zack Snyder's Justice League (2021)

The Suicide Squad (2021)

Fremtidige utgivelser:

The Batman (2022)

The Peacemaker (HBO Max TV show) (2022)

The Flash (2022)

Aquaman 2 (2022)

Shazam! Fury of the Gods (2023)

Wonder Woman 3 (TBC)

The Marvel Cinematic Universe har ikke alltid vært de ubestridte mesterne i superhelt-sjangeren. For et tiår siden hadde den såkalte Distinguished Competition overtaket, takket være Christopher Nolans Dark Knight-trilogi. Nolans andre Batman-film var den første superheltfilmen som omsatte for over én milliard dollar.

Maktbalansen vippet over i 2021, da The Avengers gjorde den utrolige bragden å føre Iron Man, Captain America, Thor og Hulk sammen – i samme film. Samme år avsluttet The Dark Knight Rises Nolans periode, og DC måtte se seg om etter nye drivkrefter til sine største superhelter.

Man of Steel (2013) var helt og holdent en Superman-fortelling, men en diskret anbrakt Wayne Enterprises-logo viste oss at Clark Kent lever i samme verden som Batman.

Med Zack Snyders tilbakekomst ble DC Comics' to største ikoner satt opp mot hverandre i Batman v Superman: Dawn of Justice (2016). Denne filmen gapte over mer enn den kunne svelge ved å lansere et samlet univers på et øyeblikk. Her hadde Wonder Woman en større opptreden, og man fikk dessuten glimt av Aquaman, Flash og Cyborg, men filmen var ingen verdig rival til The Avengers.

DC satte også søkelyset på sine kriminelle elementer dette året, med Suicide Squad, før Wonder Woman omsider fikk sin egen film i 2017.

Wonder Woman er utvilsomt den viktigste filmen i DCEU-historien. Her er det et preg av optimisme og humor som demonstrerer at DC kan utfordre Marvel på sistnevntes hjemmebane. De var også tidligere ute enn Marvel med en kvinnelig hovedskikkelse, ettersom Wonder Woman kom over 18 måneder før Captain Marvel. DCEU hadde for alvor meldt seg på i kampen igjen.

Eller det så i det minste slik ut. Helt til vi med den lenge etterlengtede Justice League fikk se Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Aquaman, Cyborg og Superman sammen i kampen mot den utenomjordiske trusselen Steppenwolf – og den gikk på trynet.

En kombinasjon av kreative uenigheter og en familietragedie hadde tvunget Snyder til å forlate prosjektet flere måneder før ferdigstillelsen av filmen. Warner hentet dermed inn Joss Whedon, som skrev og regisserte de to første Avengers-filmene, og han gjorde filmen ferdig. Skuespillerne ble hentet inn igjen til omfattende nye opptak, og Whedon forandret filmen fullstendig. Han kuttet kraftig ned på filmens lengde, og økte antallet vitser for å nærme seg den Marvel-formelen hans oppdragsgivere ønsket å etterligne. Dessverre klarte han ikke å lappe sammen filmen til en hel het, og de to versjonene (og visjonene) av fortellingen var fulle av motsigelser og ujevnheter. Justice League ble en flopp, både hos kritikerne og hos publikum.

Fire år senere fikk Snyder overraskende nok en mulighet til å fullføre sin versjon av Justice League, og han leverte en lengre og langt mer enhetlig versjon av denne superheltsamlingen. Den kom på HBO Max i mars 2021 som Zack Snyder’s Justice League – med en varighet på saftige 242 minutter. De som håper på en ny versjon av den skuffende Suicide Squad, vil imidlertid bli skuffet. WarnerMedias CEO Ann Sarnoff har uttalt at selskapet ikke vil lage en en David Ayer directors cut av filmen.

Etter den første kinolanseringen av Justice League, har flere enkeltstående filmer gjort seg bemerket i DCEU. Aquaman og Shazam! har begge ført universet videre i nye og morsomme retninger. Aquaman med sin spektakulære undervannsverden og Shazam! med sine storslagne oppfyllelser av ønsker.

Med den episke Birds of Prey: and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn fikk endelig Margot Robbies Harley Quinn, noe av det beste ved ellers svake Suicide Squad, en mer verdig arena å utfolde evnene sine på i 2020. Wonder Woman viste seg ellers som den eneste av de store superheltene som våget å utfordre Covid-19, da Wonder Woman 1984 gjorde sin forsinkede opptreden på kino i desember 2020.

Det neste på planen er Squad-oppfølgeren/gjenskapningen The Suicide Squad, skrevet og regissert av James Gunn, kjent fra Guardians of the Galaxy. Den skal komme i august 2021, og bli etterfulgt av HBO Max spin-off TV-serien Peacemaker. Den tar for seg en ny antihelt spilt av John Cena.

Deretter skal Batman begynne på nytt igjen, med Robert Pattinson i hovedrollen i The Batman, som skal komme tidlig i 2022. Den regisseres av Matt Reeves, kjent fra Dawn of/War for the Planet of the Apes. En Flash-film basert på Flashpoint fra tegneseriene er på vei, mens Dwayne Johnson har hovedrollen i Black Adam. Stjernen forhåndsreklamerte med første side av manuset på Instagram.

Ikke overraskende arbeides det også med oppfølgere til Aquaman og Shazam! Sistnevnte skal få tittelen Fury of the Gods. Det skal også komme en tredje Wonder Woman-film. Emerald Fennell, regissør for Promising Young Woman, er også blitt engasjert til å forfatte en film basert på DC-skikkelsen Zatanna (ifølge Variety).

Og vi har ikke glemt Joker, hvis du skulle tro det. Vi har utelatt den, ettersom den eksisterer i sin egen tidsramme, fullstendig adskilt fra DCEU.

Wonder Woman gjør en innsats i No Man's Land – hennes første solo-film (Image credit: Warner Bros)

Slik ser du DCEU-filmene i kronologisk rekkefølge

Wonder Woman (1. verdenskrig-sekvensene)

Wonder Woman 1984

Man of Steel

Batman v Superman: Dawn of Justice

Suicide Squad

Wonder Woman (nåtidssekvensene)

Birds of Prey: and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn

Justice League (begge versjoner)

Aquaman

Shazam!

The Suicide Squad

Selv om den delte tidslinjen til Marvel Cinematic Universe er kinofilmenes mest imponerende eksempel på en gjennomført og langsiktig tankegang, er tidslinjen til DCEU mer flertydig og ad-hoc-preget. Av og til er det beste du kan gjøre å foreta en kvalifisert gjetning om hvordan kronologien henger sammen. Alternativt kan du gi blaffen i det, og bare oppleve filmene hver for seg. Det mest fornuftige DC og Warner har gjort med superheltfilmene sine er nettopp å konsentrere seg om å skape gode filmer, og ikke henge seg for mye opp i hvordan de skal passe inn i en etablert tidslinje.

Det er ingen tvil om hva som kommer først i DCEU-kanon. I Wonder Woman foregår mye av handlingen under første verdenskrig, og enkelte sekvenser er lagt flere hundre år tilbake i tid.

Diana Prince innehar også den neste etappen i DCEU-kronologien. Her vender hun tilbake omtrent syv tiår etter hendelsene i den første filmen – og hun ser ikke ut til å ha blitt én dag eldre i Wonder Woman 1984.

Den neste i DCEU-rekken er Man of Steel, der den omfattende ødeleggelse av Metropolis skaper grunnlaget for Batmans sydende avsky for Superman in Dawn of Justice.

Etter dette blir det litt mer uklart. Men Supermans død i Batman v Superman er uansett et nyttig referansepunkt.

I Bookends of Wonder Woman mottar Diana et foto av sin enhet i første verdenskrig fra Bruce Wayne, en hun møtte for første gang i Dawn of Justice. Wayne dukker også opp i Suicide Squad, der han møter Amanda Waller or å diskutere rekruttering av meta-mennesker som Flash og Aquaman for å beskytte verden når Superman er borte. Begge hører altså hjemme mellom Batman v Superman og Justice League i DCEU-tidslinjen.

Men ettersom denne tidslinjen er så løs i fisken. er det Whedon-versjonen av Justice League som anses som kanon – selv om flere elementer fra denne filmen vil dukke opp i fremtidige produksjoner. For eksempel vil Kiersey Clemons igjen bli å finne i rollen som Iris West i The Flash, selv om hun tidligere bare har vært å se i Snyder-versjonen.

«Min Justice League er ikke kanon», bekreftet Snyder på DC Cinematic Podcast. «For Warner Bros. er Joss Whedon-versjonen av Justice League kanon. Det jeg driver med, er ikke det. Og det er helt greit, for jeg kunne bare ha gjennomført denne filmen som et selvstendig prosjekt ved å erkjenne at den ikke tilhører kanon.»

Med Justice League avsluttes altså det såkalte «Snyder-verset». Han vil med andre ord ikke fortsette den apokalyptiske Darkseid-historien som antydes i hans versjon av Justice League.

«Jeg setter pris på at folk liker Zacks arbeid, og vi er takknemlige for hans mange bidrag til DC», sa WarnerMedias CEO Ann Sarnoff. «Vi er svært glade for at han kunne fullføre sin versjon av Justice League, særlig fordi dette ikke var planlagt før for et år siden. Dermed er hans trilogi fullført [den som begynte med Man of Steel and Batman v Superman].»

Handlingen i Birds of Prey kan være lagt til et hvilket som helst tidspunkt etter Suicide Squad. Alt vi vet, er at Joker reddet Harley Quinn fra styresmaktene i den sistnevnte filmen, og at de brøt med hverandre senere. Det er uklart om filmen foregår før eller etter Justice League, men uansett vil begivenhetene i 2021-filmen The Suicide Squad finne sted et stykke fremover i Harleys fremtid. Peacemaker spin-off TV-serien er en prequel, som utspiller seg før handlingen i The Suicide Squad.

Noe vi er usikre på, er om Aquaman foregår etter DCEUs store laginnsats. I filmen henviser Mera til hendelser i Justice League, men det er ingen forklaring på hvorfor Arthur Curry bærer en atlantisk drakt som aldri har dukket opp i hans Aquaman-garderobe. Dette er kanskje ikke et gjennomtenkt trekk, så det er nok ikke noe man trenger å henge seg opp i.

Vi vet også at Shazam! kommer etter Aquaman, ettersom Billy Batson og bestevennen Freddy vet hva som skjedde i undervannsfilmen. De har til og med kjøpt t-skjorta!

For øyeblikket er vi også usikre på hvordan The Batman, den kommende filmen om Lynvingen, vil plassere seg i DCEU-tidslinjen. Men ettersom Robert Pattinson spiller Bruce Wayne i denne filmen, og det allerede finnes en eldre Ben Affleck-versjon i DCEU, antar vi at Matt Reeves’ film vil opptre som en selvstendig enhet. Men når The Flash angivelig skal hente Tim Burtons Batman-stjerne Michael Keaton tilbake som en eldre utgave av den mørke ridderen, må man ikke bli overrasket om disse selvmotsigelsene forklares som en del av et DC-multivers.

Du kan vente deg at oppfølgerne til Aquaman og Shazam! fortsetter der forgjengerne slapp, mens Wonder Woman 3 kan utspille seg på det tidspunktet som passer regissør Patty Jenkins best.

Aquaman er stjernen i sin egen film. (Image credit: Warner Bros.)

En rangering av DCEU-filmene – fra best til dårligst

Marvel-filmene er ofte populære blant kritikerne, mens DCEUs filmer ikke har falt like godt i smak. Det vises tydelig ved rangering av filmene i henhold til IMDBs vurderinger.

Wonder Woman regnes vanligvis som en av de beste DCEU-filmene, og den har fått karakteren 7,4. Det er helt greit, men det er bare på nivå med den tolvte beste MCU-filmen, Spider-Man: Homecoming. I rekken av filmer som bygger på DC-skikkelser, er Wonder Woman bare den åttende mest populære. Joker, Tim Burtons første Batman, tegnefilmklassikeren Mask of the Phantasm, og Christopher Nolans Dark Knight-trilogi er alle rangert høyere.

Wonder Woman legger seg også lavere enn Zack Snyder’s Justice League, selv om vi har en følelse av at den nye versjonen av Justice League vil vurderes litt lavere når nyforelskelsen hos publikum avtar.

Vi mener at det er flere av disse poengsummene som kan være litt tvilsomme. Wonder Woman og Shazam! fortjener sine vurderinger, mens Birds of Prey og Wonder Woman 1984 fortjener litt mer anerkjennelse, selv om sistnevnte kanskje ikke var noen fulltreffer. Dessuten har IMDbs brukere vært altfor gavmilde med den langtekkelige Batman v Superman og Joss Whedons famlende originalutgave av Justice League.