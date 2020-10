Slik ser du Star Wars-filmene i riktig rekkefølge

Vil du gjerne se Star Wars–filmene i riktig kronologisk rekkefølge? Alle Star Wars–filmene kan nå strømmes på Disney Plus, både i 4K og HDR. Nå som lanseringen av The Mandalorian sesong 2 nærmer seg, er dette et perfekt tidspunkt for et Star Wars-maraton med alle de ni hovedfilmene og de to spin-off-titlene. Her skal vi ta for oss rekkefølgen til de ni Star Wars-filmene, der både lanseringenes og kronologiens orden blir forklart.

Star Wars-rekkefølgen er ganske enkel. Du begynner med The Phantom Menace og jobber deg hele veien til Rise of Skywalker, altså alle de nummererte episodene i Star Wars-sagaen. Men når du tar med Rogue One og Solo i beregningen, blir det hele litt mer komplisert. Og når du dessuten regner med kanoniske spin-offs som Clone Wars og den animerte serien Rebels, blir det enda mer komplisert. Uansett finner du alt dette på Disney Plus, så det er enkelt å få tilgang til materialet.

Her er altså måten å se Star Wars-filmene i riktig rekkefølge på. Vi forklarer hvordan du kan se filmene i kronologisk orden, i den rekkefølgen de kom på kino og den fullstendige rekkefølgen, der alle spin-offs for TV og film er tatt med. Vi vil også ta for oss den berømte Star Wars Machete-rekkefølgen, der Episode 1 faller helt utenfor. Vi har også satt opp en liste over de beste Star Wars-filmene, rangert etter brukernes vurderinger.

Ditt Star Wars-maraton begynner i en galakse langt, langt borte …

Star Wars-filmene i kronologisk rekkefølge

(Image credit: Lucasfilm)

Den kronologiske rekkefølgen til Star Wars-filmene er nok det du først og fremst er ute etter. Nedenfor finner du alle Star Wars-filmene samt de to spin-offene Solo og Rogue One, oppført i kronologisk rekkefølge. Dette er etter vår mening den beste måten å se filmene på.

Der er de altså, i kronologisk rekkefølge:

Star Wars Episode I: The Phantom Menace (foregår 32 år før A New Hope)

(foregår 32 år før A New Hope) Star Wars Episode II: Attack of the Clones (22 år før)

(22 år før) Star Wars Episode III: Revenge of the Sith (19 år før)

(19 år før) Solo: A Star Wars Story (rundt ett tiår før)

(rundt ett tiår før) Rogue One: A Star Wars Story (slutter øyeblikket før A New Hope begynner)

(slutter øyeblikket før A New Hope begynner) Star Wars Episode IV: A New Hope

Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back (tre år etter A New Hope)

(tre år etter A New Hope) Star Wars Episode VI: Return of the Jedi (fire år etter)

(fire år etter) Star Wars Episode VII: The Force Awakens (34 år etter)

(34 år etter) Star Wars Episode VIII: The Last Jedi (34 år etter)

(34 år etter) Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker (35 år etter)

I denne Star Wars-oversikten er det bare «ekte» filmer, og vi har benyttet A New Hope som et sentralt punkt i tidslinjen. Dermed får du litt kontekst for når begivenhetene finner sted.

Hvis du vil se en Star Wars-rekkefølge der de kanoniske TV-seriene er lagt inn, har vi det også. Du finner vår fullstendige Star Wars-litt lengre nede på siden.

En kjapp forklaring: handlingen i animasjonsfilmen og serien The Clone Wars er langt mellom Episode II og III, og avsluttes under Revenge of the Sith (eller litt etter, når det gjelder den siste Darth Vader-scenen i The Clone Wars). Star Wars: Rebels er i bunn og grunn lagt mellom Episode III og IV. The Mandalorian er utvilsomt lagt mellom Episode VI og VII. Den kommende serien The Bad Batch vil finne sted etter The Clone Wars.

Den kommende Obi-Wan-serien skal foregå mellom Episode III og IV, og den kommende Rogue One: A Star Wars Story, en spin-off om Cassian Andor, er bekreftet å skulle finne sted fem år før Rogue One, og dermed etter prequel-filmene og før den opprinnelige trilogien. Den animerte serien The Resistance er lagt til samme periode som den etterfølgende trilogien, slik at den havner i samme tidsrom som The Force Awakens og The Last Jedi. En tydeligere gjennomgang finner du nedenfor.

Star Wars-filmene i lanseringsrekkefølge

(Image credit: Disney)

Vil du gjenoppleve øyeblikkene da du første gang så Star Wars-filmene på kino? Den overveldende spenningen rundt de første filmene, etterfulgt av skuffelsen over prequel-filmene? Før det hele kom på plass igjen (på en måte) med den nye rekken med Rey og Kylo Ren?

Å se Star Wars-filmene i den rekkefølgen de ble lansert er uvanlig, ettersom det går litt i kluss med tidslinjen. Men slik ser du altså Star Wars-filmene i lanseringsrekkefølge, fra begynnelsen for 43 år siden.

Star Wars Episode IV: A New Hope (1977)

(1977) Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back (1980)

(1980) Star Wars Episode VI: Return of the Jedi (1983)

(1983) Star Wars Episode I: The Phantom Menace (1999)

(1999) Star Wars Episode II: Attack of the Clones (2002)

(2002) Star Wars Episode III: Revenge of the Sith (2005)

(2005) Star Wars Episode VII: The Force Awakens (2015)

(2015) Rogue One: A Star Wars Story (2016)

(2016) Star Wars Episode VIII: The Last Jedi (2017)

(2017) Solo: A Star Wars Story (2018)

(2018) Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker (2019)

Den perfekte Star Wars-rekkefølgen, med TV-seriene inkludert

Den offisielle Star Wars-tidslinjen, fra Disney Plus. (Image credit: Disney Plus)

Da Disney kjøpte Lucasfilm, og dermed rettighetene til Star Wars, nullstilte de kontinuiteten i det utvidede universet av relaterte produkter som hadde bygget seg opp i bakgrunnen. Det innebar at bare prequel-trilogien, den opprinnelige trilogien og animasjonsserien The Clone Wars CG forble kanoniske.

Disney har siden bidratt vesentlig til å utvide kanon, med bøker, spill, tegneserier med mer, lagt til den samme tidsaksen som Star Wars-filmene. Det er ikke alt dette som er lagt inn i listen nedenfor, men det skulle helt klart gi deg nok å ta tak i. Vi tar med nyere Disney Plus-serier som Obi-Wan, The Bad Batch og Cassian Andor når de blir tilgjengelige.

Star Wars Episode I: The Phantom Menace (foregår 32 år før A New Hope)

(foregår 32 år før A New Hope) Star Wars Episode II: Attack of the Clones (foregår 22 år før A New Hope)

(foregår 22 år før A New Hope) The Clone Wars animated movie (utgjør begynnelsen til den animerte serien)

(utgjør begynnelsen til den animerte serien) The Clone Wars animated series (begynner 22 år før A New Hope, og slutter 19 år før)

(begynner 22 år før A New Hope, og slutter 19 år før) Star Wars Episode III: Revenge of the Sith (foregår 19 år før A New Hope)

(foregår 19 år før A New Hope) Solo: A Star Wars Story (foregår rundt ti år før A New Hope)

(foregår rundt ti år før A New Hope) Star Wars: Rebels animated series (foregår fem år før A New Hope, med en epilog lagt mye senere)

(foregår fem år før A New Hope, med en epilog lagt mye senere) Rogue One: A Star Wars Story (slutter noen øyeblikk før A New Hope begynner)

(slutter noen øyeblikk før A New Hope begynner) Star Wars Episode IV: A New Hope

Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back (foregår tre år etter A New Hope)

(foregår tre år etter A New Hope) Star Wars Episode VI: Return of the Jedi (foregår fire år etter A New Hope)

(foregår fire år etter A New Hope) The Mandalorian (foregår rundt ni år etter A New Hope)

(foregår rundt ni år etter A New Hope) Star Wars: Resistance animated series (foregår 34 år etter A New Hope onwards)

(foregår 34 år etter A New Hope onwards) Star Wars Episode VII: The Force Awakens (foregår 34 år etter A New Hope)

(foregår 34 år etter A New Hope) Star Wars Episode VIII: The Last Jedi (foregår 34 år etter A New Hope)

(foregår 34 år etter A New Hope) Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker (foregår 35 år etter A New Hope)

Star Wars: en forklaring av Machete-rekkefølgen

Machete-rekkefølgen er skapt av Rod Hilton i 2011. Det er en måte å se Star Wars-filmene på uten Phantom Menace. Den konsentrerer seg helt og holdent om Luke Skywalkers historie. Tanken bak denne tilnærmingen er å bevare den store vendingen i The Empire Strikes Back. Med denne tilnærmingen går man dessuten glipp av en elendig film.

Machete-rekkefølgen begynner med A New Hope, går videre til The Empire Strikes Back før man ser de to første prequel-filmene som et tilbakeblikk på Anakins fortelling, før man avslutter med oppgjøret i Return of the Jedi.

Episode IV: A New Hope

Episode V: The Empire Strikes Back

Episode II: Attack of the Clones

Episode III: Revenge of the Sith

Episode VI: Return of the Jedi

For å fortsette Machete-rekkefølgen etter dette, ser man oppfølgerne.

Episode VII: The Force Awakens

Episode VIII: The Last Jedi

Episode IX: The Rise of Skywalker

Hvilken Star Wars-rekkefølge er den beste?

Vi mener at den kronologiske tilnærmingen er den beste rekkefølgen å se Star Wars-filmene i. Den tar ikke like lang tid å se som den fullstendige rekkefølgen, som krever at du setter av massevis av tid, og kanskje litt for mye for de fleste. 11 filmer er mer enn nok til en solid Star Wars-maraton, og de to spin-offene Rogue One og Solo gir universet en dybde du ikke nødvendigvis får gjennom hovedfilmene. Dette er altså Star Wars-rekkefølgen vi vil velge i 2020.

Star Wars-filmer på Disney Plus

Disney Plus har gjort alle Star Wars-filmene tilgjengelige for strømming. Dette inkluderer The Rise of Skywalker og Solo. Dette er alle Star Wars-filmene på Disney Plus:

Star Wars Episode I: The Phantom Menace

Star Wars Episode II: Attack of the Clones

Star Wars Episode III: Revenge of the Sith

Star Wars Episode IV: A New Hope

Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back

Star Wars Episode VI: Return of the Jedi

Star Wars Episode VII: The Force Awakens

Rogue One: A Star Wars Story

Star Wars Episode VIII: The Last Jedi

Star Wars Episode IX: Rise of Skywalker

Solo: A Star Wars Story

En rangering av de beste Star Wars-filmene

(Image credit: Lucasfilm)

De fleste Star Wars-fans har en temmelig klar oppfatning av hvilke filmer i serien som er best, men der det råder uenighet, har vi benyttet en rangering av Star Wars-filmene basert på deres poengsum fra IMDB-brukerne.

The Rise of Skywalker havner for eksempel på 6,7, noe som virker riktig.