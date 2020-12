Tredjesesongen av «The Mandalorian» skal lanseres etter spin-off-serien «The Book of Boba Fett»

Disney+ og Lucasfilm har nå formelt annonsert spin-off-serien til «The Mandalorian». Det nye familiemedlemmet har fått navnet «Star Wars: The Book of Boba Fett», og planlegges lansert i desember 2021 – allerede nå har vi blitt servert en logo, som du kan se ovenfor.



Serien ble først annonsert på slutten av siste episode av sesong to av «The Mandalorian», i en scene som dukket opp etter rulleteksten.

Det ble bekreftet at denne nye Disney-produserte serien kommer til å besettes av skuespillerne Temuera Morrison og Ming-Na Wen, der de to vil tre tilbake i rollene som henholdsvis galaksens mest kjente dusørjeger og Fennec Shand. Morrison spilte tidligere Jango Fett i «Star Wars: Episode II – Attack of the Clones» fra 2002, og comebacket han gjorde i årets sesong av «The Mandalorian» gjorde mang en Star Wars-fan glad.

Som forventet jobber Jon Favreau og Dave Filoni, ansvarlige produsenter for «The Mandalorian», på den nye serien – men det gjør interessant nok også regissør Robert Rodriguez, som var styrmann under skapelsen av den fantastiske Boba Fett-comeback-episoden, «The Mandalorian, Chapter 14: The Tragedy». Han er også kjent som regissør av filmer som «Sin City», «Alita: Battle Angel».

I tillegg har Lucasfilm avslørt at sesong tre av «The Mandalorian» kommer til å lages i 2021, noe som kanskje kan være greit å nevne, i tilfelle du trodde den noe avsluttende sisteepisoden i inneværende sesong var et tegn på at serien nå var slutt. Siden det er «The Book of Boba Fett» som for tiden er i produksjon, så er det ganske sikkert at sesong tre av hovedserien ikke vil lanseres før i 2022.



Alt dette betyr at «The Mandalorian» nå har tre spin-off-serier, der de to andre er de kommende «Ahsoka» og «Rangers of the New Republic»-seriene. Det er relativt sannsynlig at disse ulike historiene kommer til å slå seg sammen på et eller annet tidspunkt. Det blir spennende å se hvilken form og format Favreau kommer til å gå for når den tid kommer.

Ikke slutt riktig ennå

Hvis du ikke har sett den siste episoden av «The Mandalorian», sesong to, så kan det være verdt å slutte å lese her (vi diskuterer handlingen fra og med neste setning.) Teaseren vi fikk helt på tampen av andresesongen viste altså Boba Fett og Fennec Shand som var i ferd med å ta over Jabba the Hutts gamle palass på Tatooine. Dette innebar en henrettelse av den sittende lederen, Bib Fortuna, som hadde lagt på seg et par kilo i årene mellom «Return of the Jedi» og «The Mandalorian».



Vi håper inderlig at denne nye serien kommer til å lose oss videre inn i den kriminelle underverdenen i Star Wars-universet – noe vi kanskje tenkte at «The Mandalorian» kom til å gjøre, før vi fikk oppleve premieren, og fant ut at det hele handlet om en barsk fyr med et hjerte av gull som passet på en magisk rom-baby.