Disney+ Norge får haugevis av nye TV-serier og filmer via Star i 2021

Disney+ kommer nå til å få flere TV-serier og filmer beregnet på voksne seere i Norge. Dette innholdet vil leveres via den nye Star-merkevaren i 2021 – en slags «generell underholdning»-seksjon som vil tilby en kraftig utvidelse av hva man kan forvente seg av bredde fra strømmetjenesten. Snarere enn at dette tilbys som en ekstern kanal, vil dette heller innlemmes i Disney+, og som følge av dette vil tjenesten få et prishopp.



Star lanseres i store deler av verden 23. februar, 2021, inkludert Norge.

Dette ble bekreftet under livestrømmen fra den såkalte investordagen selskapet holdt i natt, norsk tid. Det nye innholdet vil kunne kontrolleres via en barnesikker innstilling i appen, slik at kun enkelte bruker-kontoer vil få tilgang til dette nye vokseninnholdet via hovedmenyene. Du vil også få Star listet opp som en «merkevare» når du åpner opp Disney+-appen, ved siden av det de eksisterende Star Wars-, Pixar-, National Geographic- og Marvel-knappene.



Det er ikke helt klart hva slags nytt innhold for voksne vi får her til lands, men et eksempel på hva den nye Stars-merkevaren inneholder er innlemmingen av X-Men-filmen «Logan» under Marvel-fanen. Under strømmen fikk vi også se glimt av «Kingsman», «Familiy Guy», «Planet of the Apes», «Bob's Burgers», «Terminator», «Alien», «Die Hard», «Atlanta», «The Americans», «Modern Family» og «Borat». Selv om disse ikke ender opp i Norge, så har man nå i det minste fått et visst inntrykk av hva slags innhold som er på tapetet.

Det er med andre ord ikke utelukkende snakk om direkte vokseninnhold, Disney kaller det hele en pakkeløsning med «generell underholdning».



Lokalt originalinnhold skal også være en del av planene for Star på sikt. Prisen på Disney+ vil derfor øke fra €6,99 til €8,99 i EU-områdene som får det nye innholdet – og i Norge ganges heldigvis euroen med ti for å få norsk pris. Her til lands får vi med andre ord litt bedre pris enn valutakursen skulle tilsi, og slipper per nå unna med 69 kroner i måneden. Heldigvis fortsetter Disney trenden når de setter ny pris fra 23. februar: 89 kroner i måneden .



De gode nyhetene er likevel at den nye merkevaren Star innebærer at Disney vil kunne lempe inn alt som ikke er direkte passende for barn direkte inn i Disney+ – så lenge ikke innholdet er lisensiert av andre aktører.

In select international markets, Star will add a huge collection to @DisneyPlus, including hit series from Disney Television Studios and FX, blockbuster films and library content from the Disney and @21CF libraries, and exclusive local original content.December 10, 2020

Forhåpentligvis får vi mye for pengene

Gitt at vi blir tilbudt nok innhold kontra prishoppet, så kan dette representere mye valuta for pengene for abonnenter på Disney+ i Norge. Et av hovedproblemene med tjenesten har vært mangelen på innhold som appellerer til personer over myndig alder – og nå kan løsningen på problemet være i sikte.



«Alien» listet opp ved siden av «Wall-E» i en Disney-app? Ganske fiffig, synes vi! Vi regner med at dette også betyr at Ellen Ripley nå offisielt er å regne som en Disney-prinsesse.



Vi oppdaterer artikkelen fortløpende med mer informasjon om hvordan de nye planene vil fortone seg i Norge.