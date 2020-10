Beste serier på Disney+: 16 TV-serier det er verdt å strømme akkurat nå

Disney+ er nå tilgjengelig i Norge, og heldigvis for oss har Disney i økende grad lempet inn innhold siden oppstarten i USA for snaut et år siden, og mer skal det bli (forhåpentligvis vil ikke helsesituasjonen i verden ha altfor stor påvirkning.)



Selv om utvalget av TV-serier på Disney+ kanskje ikke er like imponerende som mengden godfilmer, og heller ikke kan måle seg med de beste seriene på Netflix, så er det mer enn nok kvalitet å ta av på den nye strømmetjenesten, særlig om du liker animasjon og Star Wars.

Disney+ har tross alt en av de største og beste TV-seriene som har kommet i 2020, nemlig «The Mandalorian». Storserien er en særdeles god grunn til å prøve et abonnement, og fansen gleder seg allerede til at sesong to kommer i oktober.



I 2020 var også «The Falcon and The Winter Soldier» og «WandaVision» planlagt utgitt, men begge seriene måtte ta en pause i filmingen. Førstnevnte har nå gjenopptatt arbeidet på sett, men rekker antageligvis ikke en utgivelse i 2020. Kommer Disneys TV-bibliotek på et eller annet tidspunkt å matche det som tilbys av filmer? Akkurat nå har filmene overtaket – men med hver serie som blir produsert kommer TV-delen til å ta innpå.

Per nå er mange av de beste seriene på Disney+ laget for barn, men av innhold som kan passe for alle og enhver har man «The Simpsons». Selv etter 30 år med sesonger er dette fortsatt en klassiker, og Disney+ er den eneste strømmetjenesten som tilbyr alle sesongene på ett sted, selv om de tidligste sesongene dessverre strømmes i feil sideforhold (beskjært til 16:9). Det forventes at dette utbedres innen 2020 er omme.



Akkurat nå er seriene du finner nedenfor de beste du kan finne på plattformen. Ettersom flere serier blir lagt til – «Malcolm i midten» kommer garantert til å dukke opp på lista på et eller annet tidspunkt – vil vi fortsette å oppdatere oversikten fortløpende.

(Image credit: LucasFilm)

Star Wars: The Clone Wars

Den svært etterlengtede sistesesongen av «Star Wars: The Clone Wars» er nå ute, og er resultatet av en årelang kampanje av fans som ønsket mer. Serien opprettholdt momentet mellom Episode I-III og den Disney-produserte nye trilogien, og selv om historien i serien finner sted i samme tidsrom som den relativt utskjelte andretrilogien, så retter «Star Wars: The Clone Wars» på det meste av rotet fra filmene, med gode historier og framifrå karakterutviklinger. Dette er galaksen langt, langt borte på sitt beste, action-drevet og spekket med nok Star Wars-historie til å kunne fylle en Star Destroyer. Du kommer til å få mer enn nok Star Wars-innhold med Disney+, gitt at du har sju sesonger med klonekrig-snask å kose deg med.

(Image credit: Lucasfilm)

The Mandalorian

«The Mandalorian» er Disney+' store hit, og vel fortjent er det. Serien tar seg særdeles godt ut, og er kimen til fenomenet «Baby Yoda», en hyggelig overraskelse, etter at den lille grønne søtnosen ble godt gjemt under markedsføringen før serien ble gitt ut. Jon Favreau er skaperen av serien, og i hovedrollen finner vi Pedro Pascal, kjent fra «Narcos» (og «Game of Thrones»). Episodene er sjelden på mer enn 40 minutter, og er dermed svært appetittvekkende. Det er vanskelig å gi seg etter bare én. Særlig siden den er såpass tettpakket og velfortalt, i motsetning til mange andre langdryge serier nå til dags. De åtte episodene vi får servert hver fredag frem mot premieren av andresesongen i oktober er det beste vi har sett fra Star Wars-universet siden originaltrilogien.

(Image credit: Disney)

Gaffen har et spørsmål

Den levende skjegaffelen Gaffen, som postulerte eksistensielle spørsmål i «Toy Story 4», har fått sin egen serie. På listen over viktige spørsmål som simpelthen må på dagsagendaen er: «Hva er en venn?», «Hva er kunst?, «Hva er tid?» og – en av de største mysteriene vitenskapsmenn verden over strir med – «Hva er ost?». Gjør deg klar til å bli grundig skolert av verdens smarteste bestikk.

(Image credit: Disney/Pixar)

SparkShorts

Kortfilmer har alltid vært en stor del av Pixars katalog, fra den tidlige suksessen med «Luxo Jr» til dagens kortfilmer under SparkShorts-navnet (kortfilmer der Pixar er produsent, mens skaperne er indie-selskaper). Derfor er det bare rett og rimelig at Disney+ gir en tilgang til denne serien med eksperimentelle kortfilmer fra nye filmskapere. Gitt at Pixar er kjent for å få frem det aller ypperste fra alle involverte kan vi garantere at du her blir servert noen skikkelige godsaker. Her kan du se en liste over alle «episodene».

(Image credit: Disney)

Jeff Goldblums verden

Jeff Goldblum kan få høytopplesning av telefonkatalogen til å høres fascinerende ut, så det skal vanskelig gjøres å finne en mer karismatisk programleder som kan lede en dokumentarserie. Hver episode har et eget tema – tidlig tar man eksempelvis en gjennomgang av iskrem og joggesko – og det hele er en blanding av vitenskap, historie og usannsynlige koplinger, alt servert med et dugelig dryss Goldblum. Sesong to er allerede på vei.

(Image credit: Disney)

Disneyparkenes historie

Det virker nesten som om denne serien er til bare så Disney kan hevde at deres nye strømmetjeneste inneholder nær sagt alt. Her har altså animasjonsgiganten klart å lure inn sine egne fornøyelsesparker i serieform. «Disneyparkenes historie» er en dokumentarserie på seks timer, som tar for seg historien til det enorme parkimperiet, og viser i detalj hvordan mange av de ikoniske attraksjonene ble gjort mulige.

(Image credit: Marvel)

Marvels helteprosjekt

Selv om vi er nødt til å vente på de store TV-debutene til Marvel-sluggere som «Loki» er «Marvels helteprosjekt» en mer oppløftende faktabasert serie. Hver episode viser frem en ung helt fra virkeligheten som har hatt en positiv innvirkning på nærmiljøet – og ekstra hyggelig er det at alle sammen får lov til å bli en del av en Marvel-tegneserie.

Pixar i virkeligheten

Se for deg et klassisk skjult kamera-program sett gjennom et Pixar-filter, og du har grunnformen til «Pixar i virkeligheten». Her får man briljante og naturtro kreasjoner som ligner karakterene fra filmene, og disse har nå beveget seg ut på gata. Premisset er at vi får følge de kjente og kjære figurene i det folk på gata møter dem – litt av en måte å gjøre figurene virkelige på!

(Image credit: Disney/Marvel)

Ultimate Spider-Man

Uansett hvilken årgang du er vil Disney+ et godt sted å være for Edderkopp-fans, i alle fall på sikt. Her får man (på den amerikanske tjenesten) varianter av superhelten fra alle æraer – inkludert 80-tallsserien «Spider-Man and his Amazing Friends», og den klassiske serien fra 90-tallet. Vi håper den norske varianten av Disney+ følger etter. Dette dimensjonshopp-eposet fra 2012 er nok likevel den beste av de alle – ikke minst fordi nye Spider-Man, Miles Morales, er med i miksen.

DuckTales

På 80-tallet hadde Disney en tendens til å peise ut animasjonsserier med ekstremt fengende tema-sanger (tenk bare tilbake på «Bompibjørnene» og «Snipp og Snapp – Redningspatrulen».) De evigvarende eventyrene til Skrue McDuck og hans nevøer Ole, Dole og Doffen står likevel i særklasse. Per nå er kun den nye serien fra 2017 tilgjengelig på norsk Disney+, men siden den amerikanske varianten også har den gamle serien fra nittitallet håper vi at vi her til lands også kommer til å få tilgang til både nytt og gammelt veldig snart.

(Image credit: Disney)

The Simpsons

Dette er helt klart en av kronjuvelene i Disneys oppkjøp av 20th Century Fox, og på Disney+ får man altså alle 30 sesongene. Springfields beste dager er nok kanskje over, men på sitt beste (rundt sesongene 3 til 9, og litt av 10) var «The Simpsons» noe av det aller beste på TV. Her får man mye av den samme nostalgien som man får av «The Office» på Netflix. Dette er like viktig for Disneys suksess som Star Wars og Marvel. Og hvilken annen strømmetjeneste har «steamed hams»? Når Disney får ordnet opp i sideforholdfadesen (de eldre episodene har blitt beskjært til 16:9) er 30 perfekte sesonger en god grunn til å bli fast abonnent.

(Image credit: Disney)

Boy Meets World

Disney+ setter seg tilbake på skolebenken med denne situasjonskomedien fra nittitallet. Millioner av seere satt limt til TV-skjermen når de mange lærepengene ble servert tenåringen Cory Matthews og hans venner. Alle syv sesongene er på Disney+, sammen med søsterserien fra 2014, «Girl Meets World».

(Image credit: Disney)

Gravity Falls

Hvis David Lynch noensinne laget en barnevennlig versjon av «Twin Peaks» hadde det nok sett ut som «Gravity Falls». Dette bisarre tettstedet i Oregon, som tittelen henspiller på, er arnestedet til en rekke paranormale hendelser og rare skapninger. Serien er først og fremst ment for barn, men hvorfor skal ungene få ha all moroa for seg selv?

(Image credit: Disney)

The Muppets

Disney eier både Marvel, Pixar og Lucasfilm, men det stopper ikke der – Kermit og gjengen er også med på lasset. Denne serien fra 2015 er en slags «30 Rock»-aktig sniktitt i bakomfilm-form der man får ta del i hvordan talkshowet «Up Late with Miss Piggy» lages – og alle involverte har selvsagt kjente filt-fjes. Litt mørkere i stilen enn andre Muppet-eskapader, men ofte svært morsomt.

(Image credit: Disney)

Big Hero 6

Disney laget aldri en oppfølger til den fantastiske Marvel-adaptasjonen «Big Hero 6», fra 2014. Hvorfor skulle de? TV-serien var mer enn bra nok. De fleste fra originalbesetningen returnerer, og denne oppfølgeren finner også sted i San Fransokyo, og fortsetter reisen til tenåringshelten Hiro Hamada og hans søte robotkompis Baymax.

(Image credit: Disney/Lucasfilm)

Star Wars: Rebels

Denne opprinnelseshistorien til rebellene fokuserer på den fruktbare perioden i forkant av hendelsene i den aller første filmen, «Star Wars» fra 1979. Mange av de kreative bakmennene og -kvinnene fra «Star Wars: The Clone Wars» er også med denne gangen, og resultatet er fire sesonger med himmel for alle som er fans av universet. Her får man en storslått historie, nydelige romskip-design og noen av de mest kjente karakterene i Star Wars (Darth Vader, Prinsesse Leia og Lando Calrissian) er tilbake igjen.