Beste tegnebrett for barn 2023

Velkommen til vår toppliste over beste tegnebrett for barn. Tegnebrett gjør det mulig for unge kunstnere å utforske sin kreativitet med enkle kontroller og barnevennlig design. Det finnes flere modeller på markedet i ulike budsjettklasser og størrelser, og vi har valgt ut de brettene som gir best verdi for pengene i Norge.

Tegnebrett brukes sammen med en styluspenn (digital penn). Om du ønsker mer funksjonalitet lik et nettbrett kan det være like greit å kjøpe et nettbrett og en penn.

Om du vil ha et enkelt verktøy for barna uten forstyrrende apper, er tegnebrett et godt valg.

Beste tegnebrett for barn

Hvorfor du kan stole på TechRadar Våre ekspertvurderinger bruker timer på å teste og sammenligne produkter og tjenester, slik at du kan velge det beste for deg.

TESTVINNER: Wacom One - beste tegnebrett for barn Wacom Bamboo Slate - beste tegnebrett for barn med mobil Apple iPad mini 5 - beste valg for mange funksjoner

Wacom One er en herlig tegneskjerm for nybegynnere og hobbyillustratører. (Image credit: Wacom)

I Wacom One-serien finnes det flere tegnebrett i forskjellig størrelse. Vi har vår favoritt i Wacom One 13, en tegneskjerm på 13.3" som fungerer med datamaskiner som kjører Windows, macOS, ChromeOS samt noen Android-enheter.

Wacom Ones mindre modeller koster mindre og passer bedre for mindre hender. Selv om det er tegnebrett markedsført mot nybegynnere og hobbytegnere, er det ingen kompromisser med funksjonalitet eller kvalitet. Her får du en fantastisk penn og glimrende følsomhet når du tegner.

Les vår test av Wacom One (Åpnes i ny fane) på engelsk

Wacom Bamboo Slate overfører notater og illustrasjoner til barnets smarttelefon (Image credit: Wacom)

Wacom vil egentlig ikke kalle Bamboo Slate et tegnebrett, de foretrekker "smartpad". Den er utviklet for å forvandle skisser og håndskrevne notater på papir til digitale filer i ulike format, som deretter kan sendes til en mobil via Bluetooth. Følelsen er den samme som å tegne på papir, ettersom det faktisk er det du gjør.

Det eneste som kreves er å feste papir på enheten og tegne. Deretter registeres alt digitalt i barnets telefon eller nettbrett med Wacom Inkspace App.

Les vår test av Wacom Bamboo (Åpnes i ny fane) på engelsk

For små hender er iPad mini det beste nettbrettet å være kreativ på (Image credit: Apple)

Det var først da den femte generasjonens iPad Mini ble lansert i 2019 at Apples minste iPad fikk støtte for Apple Pencil. Det har kommet nye iPader siden den gang, men vi holder oss til denne versjonen for å unngå de aller dyreste modellene.

Skjermen er klar og av veldig høy kvalitet. Pennen, som må kjøpes separat, har veldig god følsomhet og fungerer utmerket til tegning når man har fått nok av Youtube...

Les vår test av iPad Mini (Åpnes i ny fane)

