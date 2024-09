Det ryktes nok en gang at iPhone SE 4 får en OLED-skjerm, noe som kan bety slutten for LCD på iPhone

Det ser ut til at LCD-skjermer snart kan være en saga blott, i det minste på alle mobiler unntatt de billigste modellene. Android-produsenter forlot teknologien for lenge siden, mens Apple holdt seg til den på noen av enhetene sine. En rapport antyder imidlertid at den nyeste LCD-iPhonen – iPhone SE (2022) – snart kan bli erstattet av en OLED-modell.

Ifølge Nikkei Asia har Apple begynt å legge inn bestillinger på OLED-skjermer til den kommende iPhone SE 4.

OLED-skjermer kan levere større kontrast mellom svart og hvitt enn LCD-skjermer og viser ofte mer levende farger. Det gjør dem til en god oppgradering i de fleste henseender. Dette er grunnen til at så få telefoner nå bruker LCD-skjermer.

Dermed ville dette være en kjærkommen forandring, og det er noe vi har hørt om før. Flere forskjellige tidligere kilder hinter om en OLED-skjerm på iPhone SE 4.

iPhone SE 4 kan bli lansert i 2025

iPhone SE 2022 (Image credit: Future)

Denne seneste lekkasjen gir ytterligere troverdighet til disse påstandene. Men de får oss også til å tro at iPhone SE 4 sannsynligvis vil lanseres neste år. Hvis Apple nettopp har begynt å legge inn bestillinger på paneler, er det usannsynlig at telefonen er klar innen en måned eller to – noe som betyr at en lansering sammen med iPhone 16 9. september er svært usannsynlig. Samtidig vil det bety at telefonen er i produksjon, så vi burde ikke måtte vente lenger enn til 2025.

En sen lansering i 2024 kunne også være mulig, men vi har ikke snappet opp noen lekkasjer som tyder på det. Vår beste gjetning er derfor 2025, siden vi tidligere har hørt at iPhone SE 4 kan bli lansert da. Imidlertid er det en annen lekkasje som antyder at SE 4 ikke vil komme på markedet før i 2026, så det er fortsatt noe usikkerhet her. Vi får bare håpe at den lange ventetiden på denne telefonen snart er over.

I mellomtiden vil vi sannsynligvis få se iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro og iPhone 16 Pro Max mandag 9. september. TechRadar vil dekke lanseringen i sin helhet, så sjekk tilbake her på mandag for alle nyhetene og kunngjøringene.

