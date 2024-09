Slik ser du lanseringen av iPhone 16 live

Nå er det straks tid for årets største lanseringsbegivenhet i mobilverdenen, da Apple har avslørt at deres neste store presentasjon vil finne sted 9. september.

Selv om selskapet ikke har avslørt hva som vil vises på dette arrangementet, er vi nesten sikre på at iPhone 16-serien – som inkluderer iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro og iPhone 16 Pro Max – vil dukke opp der, da dette er tiden på året da nye iPhone-modeller vanligvis lanseres.

Og det er ikke alt. Vi venter oss også nye smartklokker, hodetelefoner og programvare, som du finner flere opplysninger om lengre ned.

Vi burde også finne ut hva arrangementets slagord – «It's Glowtime» – henviser til. Vår gjetning er et redesign av Siri, men det kan også være en referanse til mer lyssterke skjermer, bedre kameraytelse ved svakt lys, en ny farge til iPhone 16 eller noe helt annet.

Les videre for å få med deg alle detaljene om nøyaktig når Apples «Glowtime»-arrangement starter og hvordan du kan se det live.

Slik ser du iPhone 16-lanseringen

The Steve Jobs Theater (Image credit: Apple)

Apples «Glowtime»-arrangement starter klokken 19:00 mandag 9. september. Arrangementet vil bli holdt i Steve Jobs Theatre i Apple Park, men du trenger selvfølgelig ikke å delta personlig – Apple vil som vanlig også strømme arrangementet på nett.

Faktisk er YouTube-siden for arrangementet allerede oppe og går, så du kan klikke der og ta en titt selv, eller ganske enkelt bruke videoen som er innebygd nedenfor. Du kan også trykke på «Notify me»-knappen på videoen for å få en påminnelse når arrangementet er i ferd med å starte.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Apple Event - September 9 - YouTube Watch On

Hvis YouTube ikke er helt din greie, kan du se lanseringen av iPhone 16 på Apples nettside eller via Apple TV-appen i stedet.

Vårt TechRadar-team vil selvfølgelig også være til stede for å dekke lanseringen i sanntid med en liveblogg, etterfulgt av mer detaljerte artikler om de ulike kunngjøringene. Så du vil kunne finne alt du trenger å vite hos TechRadar. Det er også verdt å holde øye med TechRadars TikTok for å se videoer fra arrangementet.

Dette kan du vente deg av Apple-arrangementet

iPhone 15 Plus (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Høydepunktet i denne Apple-begivenheten – og det vi er mest sikre på at vi kommer til å se – er iPhone 16-serien, som ventes å inkludere iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro og iPhone 16 Pro Max.

Lekkasjer antyder at de sentrale oppgraderingene omfatter en handlingsknapp for standard- og Plus-modellene, og bringer dem på linje med Pro-modellene, som allerede har en handlingsknapp, samt en Capture-knapp (som kan brukes til å ta bilder og spille inn videoer) på alle fire modellene.

Du kan også vente deg nye prosessorbrikker, og iPhone 16 Pro vil sannsynligvis arve iPhone 15 Pro Max-modellens 5x telekamera, mens både iPhone 16 Pro og iPhone 16 Pro Max kan få nye 48MP ultravidvinkelkameraer.

Pro-modellene kan også bli større enn forgjengerne. iPhone 16 Pro meldes å få en 6,3-tommers skjerm, mens iPhone 16 Pro Max sies å få en 6,9-tommers skjerm.

Når det gjelder annen maskinvare, forventer vi å se Apple Watch 10 og Apple Watch Ultra 3. Disse modellene kan ha nye brikkesett og – i tilfellet med Apple Watch 10 – en større skjerm. Det er til og med en sjanse for at vi får se en plastversjon av Apple Watch SE.

Sist men ikke minst på maskinvarefronten er det stor sannsynlighet for at Apple vil kunngjøre AirPods 4, som kan komme i to versjoner, hvorav den ene kan inkludere aktiv støydemping.

I tillegg til maskinvare, vil dette arrangementet sannsynligvis også by på iOS 18 og andre Apple-programvareoppdateringer, som iPadOS 18 og watchOS 11. Den vil sannsynligvis også avsløre mer informasjon om Apple Intelligence, selv om denne AI-drevne programvaren sannsynligvis ikke vil bli lansert før i oktober.