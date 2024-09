Apples iPhone 16-lansering – 5 ting vi venter oss og 3 ting vi ikke venter oss

Det er offisielt: Apples årlige lansering i september er satt til mandag 9. september. Teknologigiganten bekreftet datoen via e-postinvitasjoner med slagordet «It's Glowtime», og antydet at Apple Intelligence vil stå i sentrum for arrangementet i Cupertino neste måned.

Men hva annet kan vi vente at blir avduket på årets Apple-arrangement? iPhone 16-serien er et sikkert tips, og oppdateringer til Apples AirPods og Watch-serier virker også sannsynlige. Vi venter oss også en rekke kunngjøringer knyttet til iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11, macOS Sequoia og tvOS 18.

Nedenfor lister vi opp fem ting vi venter å se kunngjøringer av på det kommende Apple-arrangementet, samt tre ting vi nesten helt sikkert ikke får se.

Hva vi venter oss

iPhone 16-serien

Apples iPhone 15 Plus (venstre) og iPhone 15 (høyre) (Image credit: Future / Apple)

Apples september-arrangement byr nesten alltid på lanseringen av en ny iPhone-serie, og vi venter oss det samme av årets arrangement. Fire iPhone 16-modeller er planlagt lansert denne måneden – nærmere bestemt iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro og iPhone 16 Pro Max – med mindre (i stedet for banebrytende) oppgraderinger som forventes for alle.

Det ryktes at de basismodellene av iPhone 16 arver handlingsknappen fra iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max, mens en såkalt «Capture»-knapp etter sigende skal finnes på hver modell i serien. Vent deg også den vanlige blandingen av oppgraderte prosessorbrikker fra Apple, samt nye farger til iPhone 16.

Apple Intelligence

Noe av alt det Apple Intelligence kan utrette. (Image credit: Apple)

Som nevnt vil hovednyheten på Apples september-arrangement nesten helt sikkert være Apple Intelligence. Den kommende pakken med AI-drevne funksjoner ble avslørt på WWDC 2024 i juni, men vi venter å se den vist i sin helhet på iPhone 16-serien og andre kompatible enheter neste måned.

Du finner en fullstendig liste over bekreftede Apple Intelligence-funksjoner i vår dedikerte Apple Intelligence-artikkel, men så langt vet vi at verktøyene vil inkludere en smartere Siri, tekstoppsummering, skrivehjelp og generativ bildebehandling. Forresten er sannsynligvis Apples slagord «It's Glowtime» en referanse til den nye «glød»-animasjonen som vil vises når du bruker Siri på Apple Intelligence-aktiverte iPhones.

Irriterende nok har vi hørt at Apple Intelligence kan bli forsinket til etter den første utrullingen av iOS 18, ettersom Apple angivelig ønsker å finjustere AI-funksjonene sine før de blir tilgjengelige for alle brukerne. Men selv om det er tilfelle, vil vi garantert få en konkret utgivelsesdato for Apple Intelligence på det kommende Apple-arrangementet.

Apples offisielle liste over iOS 18-funksjoner. (Image credit: Apple)

Apple Intelligence vil være en del av iOS 18, men det er nok av AI-frie oppgraderinger å se frem til i Apples neste store programvareoppdatering (som garantert kommer i september), som burde glede eksisterende iPhone-eiere.

For eksempel vet vi at betydelige oppgraderinger kommer til iPhones kjerneapper, inkludert meldinger, e-post, bilder, kart og lommebok, og at alle iPhones nyere enn iPhone XS vil være kompatible med iOS 18 (med andre ord alle iPhones med A12 Bionic-brikkesett eller nyere). For en mer detaljert oversikt over de kommende funksjonene kan du sjekke ut vår oppsummering av de fem beste iOS 18-funksjonene som vil fungere med din eldre iPhone.

Vi regner også med at Apples september-arrangement vil inkludere kunngjøringer knyttet til iPadOS 18, watchOS 11, macOS Sequoia og tvOS 18.

Nye Apple Watch-modeller

Apple Watch Series 9 (Image credit: Future / Britta O'Boyle)

Sammen med iPhone 16-serien kan vi se avdukingen av nye Apple Watche-modeller. Apple Watch 10 og Apple Watch Ultra 3 ser ut til å være de mest sannsynlige kandidatene, og førstnevnte ryktes å bli tilgjengelig i to størrelser (1,89 tommer og 2,04 tommer).

Andre mulige oppgraderinger for Apple Watch er nye prosessorer i begge modellene og en større skjerm til Watch 10. Interessant nok har det også vært spekulasjoner om en plastversjon av Apple Watch SE, noe som kan tilby potensielle Apple Watch-kjøpere en billigere vei inn i watchOS-økosystemet.

Nye AirPods

Apple AirPods 3 (Image credit: Future)

Endelig er det en stor sjanse for at nye AirPods kan bli lansert. Vi snakker ikke om AirPods Pro 3, ettersom Apples hodetelefoner på Pro-nivå så langt har fulgt en treårig utgivelsessyklus, og vi har heller ikke sett noe konkret om den etterlengtede lanseringen av AirPods Max 2. Nei, i stedet peker rykter mot en nært forestående avsløring av nye AirPods på innstegs- og mellomklassenivå.

Når det gjelder hvilke oppgraderinger disse nye versjonene av AirPods kan tilby, er det rimelig å vente seg et mer komfortabelt design og smartere lyttemodi. Bloombergs Mark Gurman har også bemerket at støyreduksjon kan komme til mellomklassemodellen.

Det vi ikke venter oss

iPhone Air

En uoffisiell gjengivelse av den rykteomspunne iPhone Air. (Image credit: Front Page Tech)

iPhone 16-ryktene har vært fulle av spekulasjoner om en potensiell iPhone Slim, eller iPhone Air, men denne supertynne iPhone-modellen skal nå etter sigende lanseres først i 2025.

Bloombergs alltid pålitelige Apple-lekker Mark Gurman bemerker at denne iPhone-modellen, som angivelig er under utvikling, vil få et mye tynnere chassis enn noen eksisterende iPhone, samtidig som den beholder de fleste grunnleggende spesifikasjonene fra iPhone 17.

Når det gjelder pris, ser det ut til at iPhone Air vil legge seg et sted mellom iPhone 17 og iPhone 17 Pro (omtrent som hvordan den opprinnelige MacBook Air var plassert mellom MacBook og MacBook Pro), så de som er skuffet over iPhone 16-serien kan i det minste se frem til en helt ny iPhone-modell neste år.

Nye iPad-modeller

Apples iPad Pro (2024) ble lansert i mai i år. (Image credit: Apple)

Nye iPad-modeller vil nesten helt sikkert glimre med sitt fravær under årets september-arrangement hos Apple. Apple avduket allerede den etterlengtede iPad Air 6 og iPad Pro (2024) under ​deres 7. mai-arrangement, og vi har ikke hørt mye om en etterfølger til iPad 10.9 (2022), så en lansering sammen med iPhone 16-serien virker usannsynlig.

Imidlertid kan vi potensielt se iPad mini 7 bli avduket om kort tid – i løpet av august 2024 lot Apple lagrene av iPad mini tømmes, noe som vanligvis er et tegn på at en ny modell er på vei. Men Apple er også kjent for å kunngjøre nye iPads via pressemeldinger i stedet for arrangementer, så vi er ikke helt sikre på at vi får se en etterfølger til iPad mini (2021) i Cupertino. Men vi håper vi tar feil.

Nye MacBooks

M3 MacBook Pro (Image credit: Future)

MacBook Pro, Mac mini og iMac-modeller utstyrt med M4-brikken sies å ligge an til en lansering i 2024, men de vil sannsynligvis ankomme i oktober i stedet for september.

Den pålitelige tipseren Ross Young og Bloomberg-analytikeren Mark Gurman tror at MacBook Pro 2024 med mer vil bli lansert «senere» i år, og en oktoberlansering vil stemme overens med lanseringsdatoene vi så for Apples nyeste MacBook-modeller i 2023.

Selvfølgelig kan Apple overraske og kunngjøre hele pakken i september – iPhones, iPads, MacBooks, alt sammen … Men vi er ganske sikre på at det kommende arrangementet vil fokusere på maskinvare- og programvarelanseringene vi nevnte tidligere.