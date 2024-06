Apple WWDC 2024 – 13 ting som ble presentert, inkludert Apple Intelligence

Apples WWDC 2024 keynote er et selvsagt høydepunkt i teknologikalenderen, og årets utgave var større enn de fleste. Det er fordi Tim Cook som ventet brukte anledningen til å avduke Apple Intelligence – uten tvil den største utviklingen fra Apple-leiren siden ... avdukingen av Vision Pro i fjor.

I tillegg til de store AI-relaterte nyhetene, var det nesten to timer lange Apple-arrangementet fullspekket med detaljer om alt fra iOS 18 til den nyeste macOS til iPadOS, watchOS og tvOS.

Du kan sjekke ut vår liveblogg fra WWDC 2024 for fullstendige detaljer om alt som ble kunngjort, men hvis du helst vil ha høydepunktene, kan du lese om de 13 største kunngjøringene fra WWDC 2024 nedenfor.

1. Apple Intelligence kommer snart

(Image credit: Apple)

La oss starte med det absolutt største. Apple Intelligence er Apples nye familie med AI-funksjoner, som vil dekke alle Apple-plattformer og til og med fungere med tredjepartsapper. Det vil være helt gratis og tilgjengelig på iOS 18, iPadOS 18 og macOS Sequoia via deres respektive betaversjoner. Deretter lanseres fullt ut senere i år.

Den nærmer seg AI på en typisk Apple-måte, som betyr personvern først, og de fleste funksjonene fungerer på enheten du bruker, uten å dele til skyen. Når du trenger mer kraft, har Apple et Power Cloud Compute-alternativ for komplekse forespørsler, men Apples sky fokuserer fortsatt mer på personvern enn noen annen AI vi har sett så langt.

Blant de mange funksjonene som tilbys, får du tilgang til generativ skriving, generativ bildebehandling og tredjeparts API-verktøy, i tillegg til den omfattende oppgraderingen som kommer til Siri (se nedenfor). Apple var litt sent ute til AI-festen, men de er snart i rute.

2. Men alle får ikke bruke det

Selv om Apple Intelligence er spennende, vil den kun være tilgjengelig på iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max og iPad og Mac-modeller med Apple M1-brikken eller nyere.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Dette er forståelig, med tanke på at det krever kraftig Apple-silisium for å fungere. Det vil imidlertid være skuffende for alle som eier en standard iPhone 15, hvilken som helst iPhone 14 eller tidligere modell, eller faktisk en Intel-basert MacBook. Vent deg at salget av den etterlengtede iPhone 16-serien vil dra betydelig nytte av nyvinningen ...

(Image credit: Future)

Apples stemmeassistent har utviklet seg langsomt i årevis, men Siri får endelig oppgraderingen den så desperat trenger i iOS 18. Det inkluderer en visuell oppdatering, med assistenten som nå lyser rundt kantene på iPhone-skjermen.

Men Siri har også fått en sårt tiltrengt hjernetransplantasjon. Den får «bevissthet på skjermen», slik at den skal fungere bedre med apper – og hvis den ikke kan svare på et spørsmål, kan du koble den til ChatGPT-4os modell for gratis skybasert visdom. De dårlige nyhetene? Den nye Siri er drevet av Apple Intelligence, noe som betyr at du, som nevnt ovenfor, kun får den på de nyeste iPhone 15 Pro-modellene, eller iPad-er og Mac-er som har minst én M1-brikke. Men det vil være en fin fordel når det blir tid for å oppgradere.

4.Tilpassede emojier med generativ AI

(Image credit: Apple)

Hvis du tenkte at det var kjipt å bruke emojis før, bare vent på Apples nye funksjon som lar deg bare fortelle iPhone/iPad/Mac hvilken kul ny emoji du vil ha, og den vil lage den for deg ved hjelp av generativ AI – så det kommer virkelig et uttykk for enhver anledning.

Noen vil være bedårende, noen vil være surrealistiske, noen vil være ubehagelige – det kommer garantert til å bli en interessant blanding. Vi tipper at dette vil bli en funksjon noen elsker og andre hater.

(Image credit: Apple)

Som ventet avduket Apple sin neste store programvareoppdatering, iOS 18, som bekrefter at store endringer er på vei for iPhones kjerneapper, inkludert Mail, Meldinger, Kart og Bilder.

Mail vil eksempelvis snart kunne kategorisere e-postene dine og gi lettleste sammendrag, mens Bilder-appen er samlet i en enkelt visning bestående av et fotorutenett og et datorutenett.

iOS 18 lar deg snart reagere på meldinger med hvilken som helst emoji i Meldinger-appen, og du vil kunne planlegge meldinger som skal sendes på et passende tidspunkt i fremtiden. Store forbedringer av tilpasningsalternativer kommer også på startskjermen og i kontrollsenteret.

6.Nye macOS fikk navn med California-tema

(Image credit: Apple)

Vi fikk også vite navnet på macOS 15: Sequoia. Til tross for den store avsløringen under hovedinnlegget, var det ikke mye av et sjokk at Apple valgte dette. For det første har moderne macOS-utgivelser alle blitt oppkalt etter California landemerker eller steder. Tidligere versjoner er blitt kalt Big Sur, Ventura, Monterey og Sonoma. Sequoia, som er oppkalt etter en nasjonalpark i Sierra Nevada, fortsetter denne tradisjonen.

I forkant av WWDC ble det også oppdaget at Apple har varemerkeregistrert en rekke potensielle navn: Redwood, Grizzly, Mammoth, Pacific, Rincon, Farallon, Miramar, Condor, Diablo, Shasta ... og Sequoia. I tillegg til navnet fikk vi også vite at det vil bli sluppet «i høst» (som betyr september eller oktober 2024), men en forhåndsvisning for utviklere er tilgjengelig allerede.

7. Apple Vision Pro blir global

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Som vårt førsteinntrykk av Vision Pro tydeliggjør, er Apples headsett med blandet virkelighet et helt spesielt stykke utstyr som virkelig må oppleves. Til nå har det bare vært tilgjengelig i USA – men det er i ferd med å endre seg nå.

Fra torsdag 13. juni vil kunder i Kina, Hong Kong, Japan og Singapore kunne forhåndsbestille Vision Pro, og enhetene sendes fra fredag ​​28. juni. Kjøpere i Australia, Canada, Frankrike, Tyskland og Storbritannia må vente litt lenger, men vil kunne forhåndsbestille fra 28. juni, der enhetene blir tilgjengelige fra 12. juli. Dessverre er tilgjengeligheten for det nordiske markedet fortsatt uklar.

8. visionOS 2 omgjør 2D-bildene dine til romlige bilder

I tillegg til en global maskinvarelansering, kunngjorde Apple visionOS 2 på programvaresiden. Den utmerkede funksjonen er at hodesettet nå kan gjøre flate bilder om til romlige bilder ved hjelp av maskinlæring.

Romlige bilder har en dybde som gjør at de føles mer som om du ser på et minne enn å se på et vanlig bilde, og dette er et stort pluss for alle med overfylte iCloud-biblioteker.

Når visionOS 2-oppdateringen rulles ut senere i år, inkluderer andre funksjoner du vil kunne åpne opp reisemodus som kan fungere på tog (i tillegg til fly), mens den virtuelle Mac-skjermen din vil bli mye større, med en maksimal størrelse som to 4K-skjermer plassert side ved side. Det kommer også nye håndbevegelseskontroller, som skal tillate deg å raskt navigere til innstillingsmenyen, hjemskjermen og andre nyttige verktøy.

9. iPadOS har endelig en minikalkulator!

(Image credit: Apple)

Nattens største jubel kom ikke for Vision Pro eller iOS 18, men for ... Kalkulator-appen på iPadOS 18. Ja, faktisk.

I rettferdighetens navn har iPad aldri hatt en innebygd Kalkulator-app, der brukere har måttet nøye seg med tredjepartsalternativer i stedet. Dette har inspirert en del memer på Apples bekostning gjennom årene.

Den nye Kalkulator-appen er imidlertid mer enn bare en oppskalert versjon av iOS-appen. Ytterligere funksjoner inkluderer et vindu som kan endre størrelse og en sidefelt som viser nylige beregninger. Men enda bedre er den nye Math Notes-integrasjonen.

Dette fungerer med Apple Pencil, slik at du kan skrive ligninger som vil løses umiddelbart når du skriver et likhetstegn. Du kan deretter gjøre endringer i forskjellige deler av ligningen og se hvordan resultatene endres i sanntid, i tillegg til å omgjøre ligninger direkte til grafer og mer. Det ser ganske imponerende ut.

10. watchOS fick noen hyggelige oppgraderinger

(Image credit: Apple)

Apple Watch' operativsystem watchOS 11 vil tilby noen fiffige oppgraderinger sammenlignet med forgjengeren. Selv om det ikke er fullpakket med AI-triks, vil watchOS 11 by på mer intelligente widget-stabler som burde gjøre bruken av Apple Watch-skjermen mer praktisk.

Den kommer også med en ny Vitals-app som kan hjelpe brukere å forstå hvor godt kroppen reagerer på og kommer seg etter stress. I mellomtiden bruker den nye Training Load-poengsummen en algoritme for å generere en poengsum basert på hvor godt en person reagerer på trening, ved å bruke beregninger som gjennomsnittlig hjertefrekvens og hvile, kombinert med brukerens alder og vektdata.

11. Bedre samtalekvalitet i AirPods Pro 2

AirPods Pro 2 får en stemmeisoleringsfunksjon. Den lover å redusere vindstøy og andre høye lyder fra mikrofonen kraftig når du ringer noen som bruker dem. Med tanke på hvor god støydemping på AirPods Pro 2 er, ser vi frem til å se hvor godt dette fungerer. Dessverre får ikke andre AirPods denne oppgraderingen – den trenger den mektige kraften til Apple H2-brikken, som for øyeblikket er unik for AirPods Pro 2.

12. tvOS er ikke helt glemt

(Image credit: Apple)

Ikke overraskende var tvOS ikke akkurat hovedfokuset for hovedinnlegget under WWDC 2024, men det fikk noen nye funksjoner for å forbedre Apple TV-opplevelsen din.

Den mest interessante av tvOS 18-oppdateringene ser ut til å være InSight, selskapets egen versjon av X-Ray-funksjonen brukt av Amazon Prime Video. Den viser informasjon på skjermen om skuespillere, karakterer og bakgrunnsmusikk i filmer og serier.

Apple TV 4Ks Enhance Dialogue-funksjon får i mellomtiden en AI-boost for å få stemmene til å høres klare ut på tvers av en rekke enheter, og undertekster vil få en lignende behandling med bedre tekstgenerering når du demper lyden.

Sist, men ikke minst, vil Apple TV 4K nå kunne sende ut bilder i det ultrabrede 21:9-formatet for bedre kompatibilitet med 4K-projektorer.

13. Apple Photos henter inspirasjon fra Google

Man kan ganske trygt å anta at iPhone-eiere har vært sjalu på Magic Eraser i Google Pixel-serien, og heldigvis fikser Apple endelig dette. Det er ikke bare på iOS, men det kommer også til Bilder på iPadOS og macOS.

Med en ny Clean Up-funksjon vil du kunne sirkle inn deler av bildet for å fjerne et objekt eller til og med en person fra bakgrunnen på en intelligent måte. I tillegg blir søk mye smartere i Bilder-appen, noe som gjør det enklere for deg å finne bildene du leter etter.