Huawei har satt datoen for lanseringen av sin trippelbrettbare telefon

Huaweis kommende mobil som kan brettes to ganger har allerede blitt observert flere ganger ute i den virkelige verden, og selskapet har nå annonsert en offisiell lanseringsdato, nemlig tirsdag 10. september, mens ryktene fortsetter å svirre rundt denne spennende enheten.

Du kan se arrangementets teaser på GSMArena, og selv om telefonen ikke er spesifikt nevnt, ser det definitivt ut til å være en Z-formet brettbar enhet i bakgrunnen. Nye smartklokker og en elbil kan også bli avduket.

Arrangementet er planlagt å starte klokken 14.30 på ettermiddagen i Kina 10. september – som tilsvarer klokken 08.30 den 9. september i Norge. Dette betyr at Huaweis trefoldbare telefon faktisk lanseres samme dag som iPhone 16-serien, ettersom Apple har bekreftet at deres «It's Glowtime»-arrangement vil finne sted da. Valget av dato kan muligens være et bevisst grep fra Huaweis side.

Den dyreste skjermen noensinne

Selv om vi allerede har fått et glimt eller to av denne telefonen offentlig, vet vi ikke så mye om den, annet enn at den vil ha to hengsler i stedet for ett (som er standard på enheter som Samsung Galaxy Z Fold 6) .

Bransjeanalytiker Ross Young, som vanligvis er treffsikker i sine spådommer, sier at telefonen får en 10-tommers hovedskjerm og vil bli den dyreste telefonen til dags dato – noe som ikke er overraskende med tanke på teknologien som er innebygd i den.

Det ser ut til at den ekstra skjermplassen skal brukes til å kjøre «apper på PC-nivå», så det vil kunne bli en enhet som visker ut linjene mellom telefon, nettbrett og laptop. Vi har også hørt rykter om avanserte innvendige spesifikasjoner.

Hvor enkelt det vil bli å kjøpe denne telefonen utenfor Kina gjenstår å se, men det vil uansett være spennende nyheter for mobilindustrien, med introduksjonen av en ny brettbar formfaktor.

