Wear OS-klokken din får snart en væroppgradering fra Pixel Watch 3

I forbindelse med lanseringen av Pixel Watch 3 i sommer, introduserte Google en oppdatert værfane for urskiver som rommer mer meteorologisk informasjon – og nå er denne oppdateringen også på vei til eldre Wear OS-enheter.

Dette meldes av 9to5Google og Android Authority, og det ser ut til at mange brukere allerede har mottatt den oppdaterte værfanen på klokkene sine. Den skal vises på smartklokker som kjører Wear OS 3 (lansert august 2021) eller senere.

Det er ikke klart om værfanen er relatert til en oppdatering til Google Weather-appen på Android, eller om den har blitt aktivert direkte fra Googles side, men uansett burde du snart se den på din egen bærbare enhet – hvis den ikke allerede har dukket opp.

Hovedendringen her er at det legges til et minivarsel under hovedinformasjonen for temperatur og strømforhold. Denne prognosen viser de neste tre eller fire timene, avhengig av størrelsen på urskiven.

Fokus på vær

Googles seneste vær-app for Pixel 9. (Image credit: Future)

Som før har du tilgang til hele værappen på håndleddet ved å trykke på værfanen, hvor du kan sjekke ut flere detaljer – inkludert tidsplan for soloppgang og solnedgang, samt sjansen for nedbør i ditt område.

En annen endring som er introdusert med Googles nyeste smartklokke (les gjerne vårt førsteinntrykk av Google Pixel Watch 3 for å få vite mer) er en mer omfattende Fitness-fane knyttet til Fitbit-appen, men så langt har vi ikke sett denne lanseringen på noen andre Wear OS-enheter.

Det ser ut til at noen hos Google er veldig interessert i været akkurat nå. Hovedappen Google Weather for Android er også blitt oppdatert for Pixel 9-telefonene, selv om den ikke offisielt er gjort tilgjengelig for andre mobiler ennå.

Den nye og forbedrede appen kommer med en rekke forbedrede widgets, samt varsler om endringer i været og et værkart som minner om den gamle Dark Sky-appen.