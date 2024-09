Bluetooth 6.0 er offisielt lansert – dette kan den oppgraderte standarden kan gjøre

Det er en god sjanse for at du bruker Bluetooth mer enn du er klar over, selv om du kanskje tar den trådløse kommunikasjonsprotokollen for gitt – og nå er Bluetooth 6.0 offisiell, med en rekke betydelige nye forbedringer.

Den offisielle kunngjøringen fra Bluetooth Special Interest Group (SIG), som inkluderer medlemmer som Intel, Apple og Google, fremhever noen av oppgraderingene vi kan se frem til når Bluetooth 6.0-enheter begynner å dukke opp på markedet.

Mye av fokuset er på å forbedre filtrering og effektivitet, slik at Bluetooth-enheter bare kommuniserer med hverandre når de trenger det, og ikke overfører overflødige data. Dette skal igjen redusere belastningen på enhetenes batteritid.

Mer effektive overføringer bør også bety raskere overføringshastigheter, selv om den grunnleggende Bluetooth-hastigheten ikke har endret seg. Potensielt betyr dette at enheter som de beste aktivitetsarmbåndene burde synkroniseres og oppdateres raskere enn før.

Channel Sounding

Det blir enklere å finne gjenstander med Channel Sounding. (Image credit: Apple)

Den mest bemerkelsesverdige nye funksjonen i spesifikasjonene – selv om den ikke nødvendigvis støttes av alle Bluetooth 6.0-enheter – kalles Channel Sounding. Det betyr at to enheter som støtter funksjonen bedre vil kunne identifisere avstanden mellom dem, over et stort område, ned til en centimeters nøyaktighet.

Dette betyr at tjenester for å finne enheter, som de som tilbys av Apple, Samsung, Google, Tile og andre, burde bli mer nøyaktige og responsive på tvers av et bredere spekter av gadgets. Den forbedrede trådløse teknologien kan også hjelpe med oppgaver som å låse opp biler og smarte låser.

Apples «Hvor er»-tjeneste bruker for øyeblikket ultrabredbåndsteknologi (UWB) for å lokalisere visse enheter, inkludert AirTags og de nyeste iPhone-modellene, med høy presisjon – men Bluetooth 6.0 vil utvide dette til et mye bredere sett med maskinvare.

Det er foreløpig ikke sagt noe om når Bluetooth 6.0 faktisk dukker opp i enheter, da det er opp til produsenter som Apple og Samsung å jobbe med å integrere standarden i maskinvaren deres.