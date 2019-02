Beste aktivitetsarmbånd 2019: 10 aktivitetsmålere for deg som vil komme i form

Aktivitetsarmbånd gjør det enkelt å spore aktiviteten og helsen din, og de fleste av de nye modellene på markedet kan holde oversikt over treningsøkter, puls, stress og mye annet med høy presisjon.

Tenk på dem som en elektronisk finger på pulsen din, som konstant måler hvordan det går med deg når du trener, til daglig og når du sover.

Markedet er fullt av gode produkter, og de fleste av dem vil levere grunnleggende sporing. I denne listen tar vi imidlertid kun for oss de beste.

Det vi derimot ikke ser på her, er mer avanserte smartklokker. Da må du i stedet ta en titt på vår oversikt over de beste smartklokkene, der du finner favoritter som Apple Watch 4, TicWatch Pro og Samsung Galaxy Watch. I denne listen finner du heller ikke Fitbit Ionic eller Fitbit Versa, som tross merkenavnet også er å regne som smartklokker.

De fleste av produktene i denne listen ble lansert i 2018, og vi forventer at mye vil skje de neste månedene. Samsung har for eksempel allerede lansert de nye modellene Galaxy Fit og Fit Essential, og de andre produsentene har nok også en rekke nye produkter på vei.

Skal du handle akkurat nå, finner du imidlertid det beste på markedet samlet i denne listen, og vi har rangert dem basert på funksjoner, spesifikasjoner, pris, design og kvalitet på den tilhørende programvaren.

Bilde 1 av 5 Moov Now Bilde 2 av 5 Bilde 3 av 5 Bilde 4 av 5 Bilde 5 av 5

1. Moov Now

Vår favoritt akkurat nå

Skjerm: Nei | Pulsmåler: Nei | Vanntett: Ja | Aktivitetsmåling: Ja | GPS: Ja, gjennom telefonen | Batteritid: 6 måneder | Kompatibilitet: Android/iOS

Bra batteritid

Billig

Begrensede funksjoner

Ingen skjerm

Moov Now er offisielt vår favoritt blant alle aktivitetsarmbåndene som finnes i verden for øyeblikket. Den er billig, gir deg alt du kunne ønske deg i en aktivitetsmåler til daglig bruk, og batteriet varer i hele seks måneder.

Moov Now er imidlertid ikke bare designet som en skritteller – den kan logge boksing og øvelser på treningsstudio, i tillegg til at den har svømmemodus, løpetrening og søvnmålings-funksjoner. Det er mye!

Den har ikke GPS eller enkelte av de mer avanserte funksjonene man finner i andre aktivitetsarmbånd på denne listen, men ser du etter en flott måler til daglig bruk, som ikke koster voldsomt mye, så er Moov Now perfekt for deg.

Les den utfyllende anmeldelsen av Moov Now

Bilde 1 av 3 Bilde 2 av 3 Bilde 3 av 3

2. Fitbit Charge 3

Ta kontroll på treningen din

Skjerm: Ja | Pulsmåler: Ja | Vanntett: Ja | Aktivitetssporing: Ja | GPS: Nei | Batteritid: Seks dager | Kompatibilitet: Android/iOS

1 489 kr View at NetOnNet

Lett design

Stor skjerm

Ikke GPS innebygget

Ikke fargeskjerm

Charge 3 er en mer raffinert utgave av Charge 2, med et lettere design som ser bedre ut på håndleddet.

Skjermen er større og skarpere enn den du får med mange av de andre aktivitetsmålerne på denne listen, men den er fortsatt sorthvitt.

I motsetning til enkelte andre får du ikke innebygget GPS, men den er til gjengjeld vanntett og utstyrt med full sporing av trening og pulsmåler. Du kan også få GPS-sporing ved å koble Charge 3 til telefonen din.

Du må betale litt mer for denne enn du må for en del av de andre produktene på denne listen, men hvis du setter pris på Fitbits app og brukeropplevelse så vil du bli storfornøyd med dette valget.

Les hele vår test av Fitbit Charge 3

Bilde 1 av 3 Bilde 2 av 3 Bilde 3 av 3

3. Garmin Vivosmart 4

Denne forteller deg hvor mye energi du har (eller ikke har)

Skjerm: Ja | Pulsmåler: Ja | Vanntett: Ja | Aktivitetssporing: Ja | GPS: Nei | Batteritid: 7 dager | Kompatibilitet: Android/iOS

1 359 kr View at NetOnNet

Slankt design

Lang batteritid

Liten skjerm

Ingen GPS

Det første Garmin-produktet på denne listen, er også et av de meste populære.

I motsetning til en del andre Garmin-produkter er ikke Vivosmart 4 for seriøse idrettsutøvere – den passer i stedet best for de som vil spore litt trening nå og da og se bra ut mens de gjør det.

Skjermen er større enn på andre Garmin-produkter, og den har et batteri som burde holde i opptil en ukes tid avhengig av hvor mye du trener.

Vivosmart 4 har også en innovativ ny funksjon som kalles «Body Battery» som hjelper deg til å finne ut akkurat når du burde trene, basert på hvor mye energi du har.

Les hele vår test av Garmin Vivosmart 4

Bilde 1 av 4 Huawei Band 2 Pro Bilde 2 av 4 Bilde 3 av 4 Bilde 4 av 4

4. Huawei Band 2 Pro

En slank og god måler med imponerende batteritid

Skjerm: Ja | Pulsmåler: Ja | Vanntett: Ja | Aktivitetsmåling: Ja | GPS: Ja | Batteritid: 21 dager i standbymodus | Kompatibilitet: Android/iOS

847 kr View at MyTrendyPhone NO

Bra priset

Nøyaktig skritteller

Klossete app

Ikke veldig innovativt design

På fjerdeplass finner vi Huawei Band 2 Pro, en slank måler som klarer å levere en solid mengde funksjoner tross sitt minimalistiske design – for en imponerende liten sum.

Band 2 Pro har pulsmåler, måling av maksimalt oksygeninntak, GPS, skritteller, søvnmåling og imponerende batteritid. Den lille skjermen passer like bra til løping som til dress, selv om skjermen er vanskeligere å lese enn skjermene på noen av konkurrentene.

Ser du etter en dings som kommer til å gi deg helt nøyaktig måling, er ikke denne den rette. Men hvis du vil ha en rimelig måler som passer godt for dem som såvidt har tatt steget inn i verdenen av aktivitetsmålere, så er dette en meget god start.

Les den utfyllende anmeldelsen av Huawei Band 2 Pro

Bilde 1 av 5 Kilde: Withings Bilde 2 av 5 Image Credit: Withings Bilde 3 av 5 Image Credit: TechRadar Bilde 4 av 5 Image Credit: TechRadar Bilde 5 av 5 Image Credit: TechRadar

5. Withings Pulse HR

Ikke perfekt, men godt satt sammen

Skjerm: Ja, OLED | Pulsmåler: Ja | Vanntett: Ja | Aktivitetssporing: Ja | GPS: Ja, gjennom telefon | Batteritid: 20 dager | Kompatibilitet: Android/iOS

Topp byggekvalitet

God batteritid

Begrenset sportsfunksjonalitet

Kun GPS gjennom telefon

Frem til nå har Withings spesialisert seg på å lage hybrid-smartklokker som ikke ser ut som tradisjonelle aktivitetsmålere, og deres første fullblods aktivitetsarmbånd ser heller ikke ut som noe annet på markedet.

Det har et attraktivt design laget i kvalitetsmaterialer, og vi liker spesielt godt hvordan det føles på håndleddet. Det føles lett og komfortabelt, og passer godt til daglig bruk.

Du får ikke GPS-sporing, men det henter lokasjonsdata fra telefonen gjennom Withings Health Mate-appen. Du får også en rekke andre treningsfunksjoner som ulike typer aktivitetssporing og en nøyaktig pulsmåler.

Pulse HR skal holde det gående i 20 dager mellom hver lading, så du kan klare deg med å lade det to ganger i måneden. Dette er kanskje ikke det billigste aktivitetsarmbåndet på listen, men det er i hvert fall det peneste.

Les hele vår test av Withings Pulse HR

PS: Etter at vi publiserte vår test av Withings Pulse HR og la det til på denne listen, har det vist seg at vår testenhet har sprukket på to stedet som følge av en produksjonsfeil. Withings har bekreftet at dette problemet kan oppstå med de første båndene som ble produsert, og hvis dette skjer med ditt bånd så kan du få et nytt direkte fra selskapet. Les mer om saken her.

Bilde 1 av 5 Samsung Gear Fit 2 Pro Bilde 2 av 5 Bilde 3 av 5 Bilde 4 av 5 Bilde 5 av 5

6. Samsung Gear Fit 2 Pro

Samsung følger hakk i hæl på andreplass

Skjerm: Ja, 1,5 tommer AMOLED | Pulsmåler: Ja | Vanntett: Ja | Aktivitetsmåling: Ja | GPS: Ja, gjennom telefonen | Batteritid: 3 dager | Kompatibilitet: Android/iOS

1 891 kr View at CDON

Veldig stilig design

Støtter Spotify offline

Klumsete å konfigurere

Dyr til å være en aktivitetsmåler

Samsung Gear Fit 2 Pro representerer ikke en stor forandring fra Gear Fit 2, men det er blitt gjort enkelte forbedringer av det som allerede var en god måler, noe som gjør at Gear Fit 2 Pro kommer på en andreplass.

Gear Fit 2 Pro har et fantastisk design som ser virkelig bra ut på håndleddet – med en stor, nydelig AMOLED-skjerm som gjør det enkelt å lese av all statistikken.

Den kommer også med GPS, så du kan la telefonen ligge hjemme mens du tar deg en løpetur, og den har en knallgod pulsmåler som burde gi deg den mest nøyaktige målingen av pulsen som er mulig fra håndleddet. I tillegg kan Gear Fit 2 Pro logge svømming.

Les den utfyllende anmeldelsen av Samsung Gear Fit 2 Pro

Hva er i vente? Vi vet ikke nøyaktig når Gear Fit 3 kommer, men vi forventer at Samsung lanserer en ny måler med nye funksjoner innen utgangen av 2018.

Bilde 1 av 3 Bilde 2 av 3 Bilde 3 av 3

7. Honor Band 4

Som en Fitbit, men billigere

Kompatibilitet: iOS og Android | Skjerm: OLED | Batteri: 7 dager | Lademetode: Proprietær kabel | IP-sertifisering: Svømmesikker | Tilkobling: Bluetooth

469 kr View at MyTrendyPhone NO

God glassdekket OLED-skjerm

Lav pris

Ikke GPS

Dårlige varsler

På tredjeplassen på vår liste over de beste billige treningsarmbåndene finner vi Honors fjerde forsøk på å lage en overkommelig prisen enhet til håndleddet ditt.

Du får en lyssterk og fargerik OLED-skjerm, og det er noe du ikke alltid får på denne typen produkter. Derimot får du ikke GPS, så du må ta med deg telefonen hvis du vil vite hvor langt du har løpt.

Ellers er Honor Band 4 blant de slankeste og minste aktivitetsarmbåndene du kan kjøpe til denne prisen, så den er verdt å vurdere hvis du vil ha noe som du nesten ikke merker på håndleddet.

Les hele vår test av Honor Band 4

Bilde 1 av 6 Garmin Vivosport Bilde 2 av 6 Bilde 3 av 6 Bilde 4 av 6 Bilde 5 av 6 Bilde 6 av 6

8. Garmin Vivosport

En Garmin med god battertid

Skjerm: Ja, farge- og berøringsskjerm | Pulsmåler: Ja | Vanntett: Vannavstøtende | Aktivitetsmåling: Ja | GPS: Ja | Batteritid: 7 dager | Kompatibilitet: Android/iOS

1 490 kr View at NetOnNet

Liten til å ha GPS

God batteritid

Kjedelig design

Mangler svømmemodus

Den er ikke så stilig som mange Fitbit-produkter, men det er grunner til at Garmin Vivosport likevel kommer før Fitibit på denne listen.

Den er billigere enn de fleste Fitbit-produkter, og den kommer med innebygget GPS samt syv dager batteritid på én lading.

Den kan ikke logge økter i bassenget, men tross mangelen på svømmemodus leverer Vivosport når det kommer til annen trening, og den er meget god til å måle jogging og sykling.

Les den utfyllende anmeldelsen av Garmin Vivosport

Bilde 1 av 5 Amazfit Bip Bilde 2 av 5 Bilde 3 av 5 Bilde 4 av 5 Bilde 5 av 5

9. Amazfit Bip

Den ser ut som en smartklokke, men det er en aktivitetsmåler

Skjerm: Ja, sorthvit | Pulsmåler: Ja | Vanntett: Ja | Aktivitetssporing: Ja | GPS: Ja | Batteritid: 1 måned | Kompatibilitet: Android/iOS

Flott design

Glimrende tilhørende app

Auto-pause fungerer ikke

Fiklete grensesnitt

Amazfit Bip ser kanskje mer ut som en smartklokke enn noen av de andre enhetene på denne listen, men i og med at den kjører sin egen programvare har et stort fokus på trening så har vi valgt å ta den med på denne listen.

Designet til Amazfit Bip er unektelig inspirert av Apple Watch, og den er utstyrt med et vel av funksjoner som GPS, en nøyaktig pulsmåler, multisportsporing, søvnregistrering og VO2 Max-funksjon.

Hvis du kan tenke deg et design som minner mer om en klokke, så kan Bip være et godt valg for deg. Den er også lett, og andre høydepunkter er skjermen som alltid er på og den gode batterikapasiteten som burde holde til opptil en måneds bruk avhengig av bruksmønster.

Hvis alt dette høres lovende ut, så er sjansen stor for at du vil bli fornøyd med Amazfit Bip.

Les hele vår test av Amazfit Bip

Bilde 1 av 4 Garmin Vivofit 4 (Image: © Garmin) Bilde 2 av 4 Bilde 3 av 4 Bilde 4 av 4

10. Garmin Vivofit 4

Garmins nyeste – og billigste

Skjerm: Ja, farge-LCD | Pulsmåler: Nei | Vanntett: Vannavstøtende | Aktivitetsmåling: Ja | GPS: Nei | Batteritid: 1 år | Kompatibilitet: Android/iOS

Ekstremt lang batteritid

Fargeskjerm

Ingen GPS eller pulsmåler

Ingen varsler på telefonen

Garmin Vivofit 4 er en av de beste aktivitetsmålerne selskapet noensinne har laget, og det betyr at den kommer med på denne listen sammen med en rekke andre fantastiske produkter.

Vi liker spesielt godt batteritiden til Vivofit 4, som innebærer at du ikke må lade den på et helt år. Det betyr at du kan ha den på deg hele dagen, og så hele natten for søvnmåling, uten å bekymre deg over å måtte lade.

Du får ikke varsler på telefonen med denne måleren, men du kan glede deg over fargeskjermen som alltid er på, nøyaktig – men noe begrenset – aktivitetsmåling og en solid app på telefonen som gir deg god oversikt over all statistikken.

Les den utfyllende anmeldelsen av Garmin Vivofit 4