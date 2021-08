Vi har testet Fitbit Luxe

Luxe er lite, elegant og velpolert både inni og utenpå, og en av de beste Fitbit-enhetene så langt. Uten integrert GPS blir ikke løpesporingen perfekt, men biometrifunksjonene, og særlig pulsmålingen, er imponerende. Det gjør den til et utmerket valg for deg som trener på gymmen. Den er også god å ha for hverdagsmotivasjonen, og holder deg på rett vei med sunne vaner. Aktivitetsmålere fungerer best når du bruker den hver dag – og dette er en enhet du faktisk ønsker å ha på deg.

Kort sammendrag

Fitbit Luxe er i prinsippet en avansert versjon av Fitbit Inspire 2, men den er på alle måter mer polert, og den har dessuten fått noen kjærkomne ekstrafunksjoner (samt flere som kommer snart). Den lille skjermen har noen begrensninger, men den er lyssterk, skarp og flott.

Dette er en aktivitetsmåler, og ikke en fullverdig smartklokke som Fitbit Versa 3 eller Fitbit Sense. Dermed venter vi oss ikke at den vil tilby funksjoner som muligheten til å gjøre telefonoppringninger rett fra håndleddet eller benytte Fitbit Pay for å gjennomføre kontaktløse kjøp. I stedet handler Luxe om å overvåke din velvære og oppmuntre deg til sunnere vaner (både fysiske og psykiske), noe den gjør til gagns.

Luxe er Fitbits mest elegante aktivitetsmåler hittil. (Image credit: Future)

Ved hverdagsbruk presterer Luxe beundringsverdig godt og gir nøyaktig skritt- og pulsmåling. Dagens statistikk finnes tilgjengelig med et fingertrykk og mer dyptgående data finner du i Fitbit-appen. Pulsmålingen er spesielt imponerende, selv under intense treningsøkter. Her er den på nivå med et dedikert pulsklokke når det gjelder følsomhet og presisjon.

Her er det ingen innebygget GPS. Det betyr at man må stole på enten Luxe-enhetens akselerometer eller mobilens GPS. Ingen av dem er optimale, men den største ulempen med Luxe er at skjermen er så kompakt at man ikke kan se så veldig mye data samtidig. For å vise historikk og statistikk, må du dykke ned i appene.

Hvis GPS er helt avgjørende for deg, er det verdt å heller vurdere Huawei Watch Fit Elegant. Akkurat som Luxe har den en urkasse i rustfritt stål og en hvass AMOLED-skjerm, og den er dessuten mye billigere. Men med Luxe er brukeropplevelsen langt mer velpolert, og sammen med den modne mobilappen kan Luxe likevel få et overtak.

Fitbit Luxe har en mengde forskjellige urskiver som kan velges og tilpasses via mobilappen. (Image credit: Future)

Fitbit Luxe – pris og slippdato

Tilgjengelig fra og med juli 2021

Veiledende pris på 1590 kroner

Fitbit Luxe ble kunngjort i april 2021 og ble levert fra og med 1. juli 2021. Standardutgaven med silikonrem har en veiledende pris på 1590 kroner, mens spesialutgaven med den gullfargede Gorjana-lenken kom på markedet for 2099 kroner.

Med dette legger den seg mellom de to smartklokkene Fitbit Inspire 2 og Versa 3 i pris.

Luxe byr også på en gratis testversjon av Fitbit Premium i ett år. Dette kan du aktivere så snart du har koblet sammen enheten med mobilen.

Design

Liten, med flott design

Lyssterk AMOLED-skjerm

Rem i silikon eller rustfritt stål

Luxe er en av de minste aktivitetsmålerne fra Fitbit, med et nedslanket design som kan minne om den opprinnelige Fitbit Flex som kom på markedet i 2013.

Den følger det samme «Biologic Industrial Design Language» som Fitbit Inspire 2, Versa 3 og Sense, med ergonomiske linjer utformet for å passe til menneskekroppens kurver. Faktisk ligner designet temmelig mye på Inspire 2 – men det finnes likevel noen vesentlige ulikheter.

For det første har Inspire 2 en urkasse i plast, mens det i Luxe er en kasse i rustfritt stål, i svart, gull og sølv. Dette matches av en spenne i rustfritt stål.

Luxes magnetlader festes trygt, men er ikke kompatibel med andre Fitbit-enheter. (Image credit: Future)

Man får dessuten flere alternative remmer til Luxe, og enheten finnes dessuten tilgjengelig i to versjoner – en med silikonrem og en med gulltonet armlenke i rustfritt stål fra smykkedesigneren Gorjana. Det sistnevnte alternativet har et utseende mange vil karakterisere som tydelig feminint, men til forskjell fra Garmin Lily, som har et lignende, smykkeinspirert utseende, er Luxe ikke spesifikt rettet mot kvinner. Når det gjelder silikonremmene, finnes de i Lunar White, Orchid eller Black. Ekstra remmer selges separat.

Vår testenhet hadde en silikonrem i Lunar White, noe som var utrolig komfortabelt, selv om nettene. Mange moderne aktivitetsmålere, inkludert Fitbits nyeste modeller, er utstyrt med en myk spenne i stedet for et tradisjonelt feste for å gi enda bedre komfort. Luxes lille spenne i rustfritt stål kjente man imidlertid ikke noe til. Enhetens kompakte størrelse gjorde at den aldri gravde seg inn i håndleddet under trening, noe større sportsklokker har en tendens til å gjøre.

Luxe er sikret med en spenne i rustfritt stål som matcher enheten. (Image credit: Future)

Det mest slående med Fitbit Luxe er likevel skjermen. Mens de fleste av Fitbits mindre aktivitetsmålere (inkludert Inspire 2 og Charge 4) har en svarthvit OLED-skjerm, er Luxe-skjermen i AMOLED i full farge med en oppløsning på 206 x 124 piksler – og den ser fantastisk ut. Den er også responsiv, noe som er utrolig viktig for en enhet uten fysiske knapper.

Klokkens urskiver kan tilpasses via den medfølgende appen. Her er det mange flott alternativer å velge mellom (inkludert analoge og digitale mønstre) som får det meste ut av den lyssterke og fargerike skjermen. Alle disse gir deg oversikt over tiden, men enkelte bidrar dessuten med ytterligere statistikk, blant annet din nåværende puls, skrittelling og forbrente kalorier, slik at du raskt kan sjekke disse tallene uten å måtte sveipe. Utvalget er allerede imponerende, og Fitbit kan meget vel legge ut flere urskiver senere.

Luxe har en SpO2-måler som ennå ikke er aktivert, men den vil bli aktivert med en fremtidig fastvareoppdatering. (Image credit: Future)

Urskivens beskjedne størrelse innebærer i seg selv noen begrensninger. Du kan bare se en liten mengde data samtidig og grafer er utelukket. Men skjermen er livlig og hvass, med smidige animasjoner og skrolling.

Ytelse

Utmerket pulsmåling

SpO2-måler tilgjengelig

Sporingen av løping utendørs er ikke perfekt

Hvis du tidligere har brukt en Fitbit, er du trolig godt kjent med den overordnede brukeropplevelsen. Fitbit Luxe er brukervennlig, med et grensesnitt som gjør det enkelt å spore aktivitet og velvære. Men før du tar den med deg på din første treningsøkt, er det lurt å ta seg litt tid til å justere noen innstillinger.

Det finnes bare seks plasser til treningstyper på Luxe. Som standard er dette spasertur, løping, svømming, sykling, allmenn trening og tredemølle, og disse kan ikke endres fra selve enheten. I stedet justerer du de tilgjengelige alternativene for å passe dine preferanser i Fitbit-appen. Sveip til venstre i appen, på en treningstype du ikke utøver, for å fjerne den, og trykk deretter på plussikonet øverst til høyre for å legge til noe du foretrekker.

Luxe gir deg åndedrettsøvelser på skjermen som loggføres i mobilappen når de er fullført. (Image credit: Future)

Som vi nevnte ovenfor, satte vi pris på enhetens kompakte størrelse. Den bidro til at enheten aldri gravde seg inn i håndleddet under aktiviteter som yoga. Og til forskjell fra enkelte andre aktivitetsarmbånd vi nylig har testet, talte ikke Luxe skritt feilaktig under for eksempel spinningøkter.

Luxe kan oppdage visse typer trening og begynne å overvåke dem automatisk via SmartTrack. Det er spesielt nyttig for å spore improviserte treningsøkter som du kanskje ikke tenker på å spore manuelt.

Pulsmålinger som tas fra håndleddet kan alltid påvirkes av «støy» fra generelle bevegelser, og særlig fra gripebevegelser. Optiske pulsmålere blir aldri like presise eller følsomme som et brystbånd som måler de elektriske signalene når hjertet trekker seg sammen. Bortsett fra dette, presterte Luxe overraskende bra, med resultater som nesten var på nivå med dem fra en Garmin Vivoctive 4S. Gjennomsnittlige og maksimale hjertefrekvenser registrert av de to enhetene lå på mindre enn to slag i minutter fra hverandre, og det oppsto ingen uventete topper eller daler.

Fitbit-appen viser helse- og aktivitetsverdier, inkludert treningsdata og nattlige søvnpoeng. (Image credit: Future)

Når det gjelder trening utendørs, er det bare mulig å loggføre løpeturer med enhetens akselerometer. Dette er helt greit for vanlige hobbyjoggere, men for å oppnå større presisjon, må du koble den til mobilens GPS. Dette gir mer nøyaktige avlesninger, selv om de fortsatt ikke er like presise som fra en klokke med innebygget GPS-måler. Fitbit har en tendens til å jevne ut ruten din og undervurdere den faktiske avstanden.

Som med alle Fitbit-enheter, får du mål-animasjoner når du oppnår visse mål, som for eksempel antall skritt. Det bidrar til å gi deg motivasjon til å fortsette, og egner seg godt hvis du trenger et lite dytt for å fortsette med de sunne vanene dine. Det er også mulig å få kontakt med venner slik at man kan utfordre hverandre og for eksempel oppnå flest skritt på én dag. Mange enheter fra konkurrerende merker tilbyr lignende funksjoner, men Fitbit-plattformens popularitet gjør det svært trolig at du også skjenner noen andre som eier en Fitbit, og som du kan konkurrere mot.

Vi var spesielt imponert over presisjonen og følsomheten til Luxes pulsmåler. (Image credit: Future)

Det er synd at du ikke kan se mer historikk på enheten, for eksempel hvor mange dager du har oppnådd målene dine i løpet av uken, eller en graf over pulsen din i dagens løp. Dette er en ulempe med den lille skjermen.

Den begrensede størrelsen til Luxe-skjermen medfører at de fleste justeringsalternativene bare er tilgjengelige via appen. Som vi allerede har nevnt, er både urskiver og menyinnstillinger for trening konfigurert her, og appen lar deg dessuten velge hvilke helsevarsler som skal sendes til din Fitbit Luxe. Dette kan være påminnelser om å sette seg i bevegelse, sette av tid til litt mindfulness, drikke vann og (et nytt tillegg til appen under pandemien) vaske hendene. Alle disse er deaktiverte som standard, så du vil ikke bli bombardert av varsler med mindre du ønsker det.

Luxe tilpasses i Fitbits mobilapp, med forskjellige urskiver og menyinnstillinger å velge mellom. (Image credit: Future)

Fargeskjermen betyr at Luxe har noe mindre imponerende batteritid enn sin stallkamerat Inspire 2. Fitbit anslår batteritiden til fem dager ved normal bruk før enheten trenger opplading. Våre erfaringer viser at dette stemmer godt. Heldigvis er den enkel å lade. Luxe leveres med en USB-lader som trygt festes til enhetens bakside ved hjelp av en magnet, og den faller ikke av uten videre ved lett berøring.

Etter at du har hatt på deg Luxe tre netter i sengen for å kalibrere den, begynner du å få søvnpoeng hver morgen, basert på varighet og søvnkvalitet.

Batteritiden kommer nok til å synke ytterligere når Fitbit Luxe får sin første store oppdatering. Luxe har en sensor for oksygenmetningen i blodet (SpO2), en funksjon Inspire 2 ikke har, og vi regner med at den vil tappe batteriet raskere. Denne sensoren var ikke aktivert ved lanseringen, men den vil bli aktivert gjennom en fremtidig fastvareoppdatering. Det er også mulig at Luxe vil få andre funksjoner de kommende månedene. Fitbit har en historikk med å rulle ut ytterligere urskiver og verktøy til enhetene sine etter lanseringene. Og da har vi ennå ikke nevnt de hyppige oppdateringene av mobilappen.

Ledsagerappen

Tydelig og brukervennlig

Samler inn data fra alle Fitbit-enheter

Mange verktøy er eksklusive for premium-abonnenter

Markedet for aktivitetsmålere blir stadig tettere befolket, men Fitbits velutviklede mobilapp stikker seg ut fra konkurrentene.

Appen samler data fra alle Fitbit-enhetene dine på ett og samme sted. Hvis du for eksempel har en smartvekt som Fitbit Aria Air, synkroniseres også vekten og kroppssammensetningsdataene, slik at du kan se hvordan livsstilsendringene dine har påvirket kroppen din over tid.

For å få mest mulig ut av appen, trenger du et Fitbit Premium-abonnement. Dermed er det flott å se at Luxe leveres med ett års abonnement. Dette kan du aktivere så snart du har knyttet enheten til mobilen din. Dette er en enkel prosess som bare tar et minutt hvis du allerede har en Fitbit-konto.

Fitbit Premium-abonnenter har tilgang til et bredt utvalg av treningstyper, mindfulness-økter og til og med oppskrifter. (Image credit: Future)

Dette gir tilgang til mer historikk, inkludert pulsvariabilitet, hudtemperatur og SpO2 over tid. Etter 30 dagers bruk av enheten kan Premium-brukere også benytte appen for å generere en helserapport som kan eksporteres til en PDF-fil, slik at den kan deles med en lege, et familiemedlem eller en venn.

På samme måte som apper som Fiit og Apple Fitness Plus, gir mobilappen fra Fitbit deg tilgang til en rekke instruktør-ledede økter innenfor trening og mindfulness. Alle disse er forhåndsinnspilt, og altså ikke direktesendte eller interaktive. Fitbit øker jevnlig tilbudet med nye tillegg.

Enkelte klasser og økter er gratis og tilgjengelige for alle Fitbit-brukere, mens andre – inkludert meditasjon med Deepak Chopra – bare er tilgjengelige for for Premium-abonnenter. Dette er noe du burde tenke på når du vurderer den langsiktige kostnaden forbundet med Luxe.

Først testet i juni 2021.

Kjøp den hvis ...

… du vil ha en elegant aktivitetsmåler

Luxe er en av de stiligste og mest elegante aktivitetsmålerne som finnes. En aktivitetsmåler fungerer best når den brukes hver dag, og dette er en modell du faktisk vil ha på deg.

… du liker å kjøre cardio på gymmen

GPS er ikke blant de sterke sidene til Luxe, men pulsmålingen er derimot imponerende. For intervalltrening innendørs, som for eksempel spinning, er den et utmerket verktøy.

… du vil utvikle bedre vaner

Fitbits brukeropplevelse bygger på positive tilbakemeldinger. All fremgang feires, og du får vennlige tips nå og da. Det oppmuntrer deg til å foreta varige livsstilsendringer som gir resultater over tid.

Ikke kjøp den hvis ...

… du tar løping på alvor

Fraværet av en integrert GPS vil utelukke Luxe hvis du er veldig opptatt av løping, sykling eller triathlon. Til disse aktivitetene burde du vurdere en dedikert sportsklokke, og ikke en aktivitetsmåler.