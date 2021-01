Fitbit Sense vs Fitbit Versa 3

Fitbit Sense og Fitbit Versa 3 er to av de beste aktivitetsarmbåndene på markedet, og de to ser nærmest identiske ut, men det er en del viktige forskjeller mellom de to, noe en bør merke seg når man prøver å finne modellen som passer best til en selv.



Hovedforskjellen er at Fitbit Sense har to helsemonitoreringsfunksjoner den andre ikke har: En sensor som følger med på galvanisk hudrespons, en indikator på stress, samt en ECG-sensor, som kan rapportere om hjerterytmeforstyrrelser som potensielt bør undersøkes av medisinsk personell.

Hvis du er interessert i å ta kontroll over egen helse, eller få kontroll på stressnivået, så er antageligvis Sense det riktige armbåndet for deg. Hvis du på den andre siden er mer interessert i å ha en stilig klokke på ermet, som i tillegg kan monitorere hverdagslig trening, søvnkvaliteten og gi deg app-varsler på håndleddet, er Fitbit Versa 3 produktet som huker av på alle punkter (og den langt lavere prisen er heller ikke å forakte.)



Trenger du mer informasjon? Les videre for å finne ut av alle forskjellene mellom Versa 3 og Sense, slik at du kan velge den Fitbit-produktet som passer akkurat deg best.

Pris og lanseringsdato

Fitbit Sense er dyrere enn Versa 3

Det er titt og ofte tilbud på begge klokkene

Fitbit Versa 3 og Fitbit Sense ble avslørt på et virtuelt pressearrangement i august 2020, og ble lagt ut for salg i slutten av forrige september.



Versa 3 kan fås for 2499 kroner hvis man bestiller direkte fra Fitbit, mens Sense koster 3599. Begge kan dog fås en del billigere fra andre nettbutikker (du kan se noen av prisene nedenfor), og flere butikker har allerede hatt salg på modellene etter lansering.

Design

Identisk urhus og reim

Forskjellige fargevalg

Fitbit Sense og Fitbit Versa 3 ser nesten identiske ut, har samme firkantede urhus, aluminium-finish og myke silikon-reimer (man kan få andre reimer, disse passer til begge modellene.) Den eneste merkbare forskjellene er små hakk på hver side av Fitbit Sense-skjermen, som indikerer hvor du skal plassere hånden for å kunne ta i bruk den galvaniske hudrespons-sensoren (mer om det senere.)



Ellers er den eneste andre forskjellen de medfølgende medfølgende urtavlene (som kan forandres via Fitbit-appen) og fargevalgene. Fitbit Versa 3 får man i rosa (gullhus), midnattsblå (gullhus) og sort (sort hus). Fitbit Sense er tilgjengelig i hvit (gullhus) og sort (sort hus).

Helse og fitness-funksjonalitet

Fitbit Sense kan måle stress

Fitbit Sense kan også måle gjøre ECG-målinger

Begge klokkene har innebygget GPS

En av hovedforskjellene mellom de to klokkene er at Fitbit Sense har en sensor som måler stress. Dette gjør den via å måle forandringer i hudens strømføringsevne (galvanisk hudrespons), som kan indikere enten fysisk eller emosjonelt stress.



For å bruke sensoren holder man håndflaten over klokkens urtavle og sitter rolig i ett minutt. Etter ventetiden vil man se hvor mange såkalte EDA-responser som ble lagret (EDA står for electrodermal activity, engelsk for galvanisk hudrespons.) Desto flere tilfeller, desto mer stress. Du vil også få valget om å observere humøret ditt, og Fitbit-appen vil tilrettelegge plass der man kan skrive inn eventuelle faktorer som kan ha hatt innvirkning på humøret eller stressnivået.

Man får tilgang til EDA-sensoren med enkelthet via klokkens app-meny. (Image credit: Ida Blix)

Fitbit Sense har også en såkalt ECG-sensor, som brukes sammen med Fitbit ECG-appen slik at man kan få beskjed om atrieflimmer (uregelmessige hjerterytmer.) Hvis klokken merker atrieflimmer kan Fitbit-appen lage en rapport som kan deles med eksempelvis medisinsk personell eller en slektning.



Begge klokkene har over 20 målbaserte treningsmodeller samt innebygget GPS og GLONASS (en internasjonal GPS-konkurrent), slik at du kan spore løp eller sykkelturer uten at du trenger å ha med telefonen din. Klokkene holder selvsagt også styr på hjerterytmen din, og måler også antall steg du opparbeider deg i løpet av dagen.

Fitbit Sense og Versa 3 har også SpO2-sensorer som måler oksygenmetning i blodet, også i løpet av natten. Lav oksygenmetning kan være et tegn på problemer som søvnapné, disse bør også undersøkes av medisinsk personell.



Begge klokkene vil monitorere søvnsykluser i løpet av nettene (lette sykluser, REM-søvn og dyp søvn) og gi deg et referat hver morgen som viser deg hvor lang tid du var i hver av syklusene. Fitbit-appen kan også gi deg tips som kan hjelpe deg med å forbedre søvnen.

Både Fitbit Sense og Versa 3 varer omlag seks dager på én lading. (Image credit: TechRadar)

Smartklokke-funksjonalitet

Identisk funksjonalitet hos begge klokker

Når det gjelder mer hverdagslig funksjonalitet, så er Fitbit Sense og Versa 3 nær sagt identiske. Begge lar deg strømme musikk og podcaster direkte fra Deezer, eller kontrollere Spotify-spillelisten fra håndleddet. Du kan også motta varsler fra apper, meldinger og samtaler via begge enhetene, og du kan også ringe via klokken hvis telefonen din er i nærheten.



Både Sense og Versa 3 støtter stemmekommandoer via Amazon Alexa og Google Assistant, og man kan bruke klokkene til kontaktløs betaling via Fitbit Pay.



Man kan også laste ned andre apper og urtavler for Sense og Versa 3 via Fitbit-appen.

Batteritid

Begge klokkene holder i omlag seks dager

Fitbit hevder at batteritiden til både Sense og Versa 3 skal være på seks dager ved normal bruk, og våre anmeldere er enige i denne påstanden. Hvis man bruker den innebyggede GPS-funksjonaliteten vil batteriet brukes raskere, så du kommer til å måtte lade klokken oftere hvis du trener regelmessig.