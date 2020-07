Beste pulsklokke i 2020: Test-vinnerne for deg som tar trening på alvor

Det finnes mye kroppsnær teknologi på markedet, men pulsklokker (også kalt treningsklokker, GPS-klokker og sportsklokker) er mer avanserte enn de fleste andre produktene du kan velge mellom.

Med bedre batteritid, detaljert innsikt i fremgangen og ytelsen din og smartere design, øker etterspørselen for slike klokker stadig, og vi holder denne listen oppdatert til enhver tid med de beste av de beste på markedet.

Det vi i hvert fall forlanger av de beste pulsklokkene, er at de leverer nøyaktige GPS-data, idiotsikker brukervennlighet så du får gjort det du skal selv når du er sliten, og glimrende apper som hjelper deg til å lære av dataene dine og holde deg motivert.

I det siste har det kommet en rekke nye gode klokker på markedet, både fra kjente merker som Garmin og Polar og fra nykommere som er ute etter å erobre den ettertraktede plassen på håndleddet ditt.

«Men hvilken er egentlig den beste» spør du kanskje? Jo det finner du svar på nedenfor, der vi har samlet de beste alternativene til alt fra sti-løping til maraton.

Er du mer interessert i et rimeligere alternativ?: Ta en titt på vår liste over de beste aktivitetsarmbåndene

Bilde: Polar

Det var gode grunner til at Polars brukervennlige M400 var Europas mestselgende pulsklokke. Den var enkel, effektiv og prisgunstig, og selskapet hadde helt tydelig funnet en vinnerformel.

Heldigvis har nye Polar M430 holder seg til det gamle mantraet «ikke fiks noe som funker», og dermed beholdt det meste av det som var bra med M400 men i tillegg lagt til noen smart nye funksjoner.

Den er fortsatt brukervennlig og med et slitesterk men litt kjedelig design, og den største oppgraderingen er at den nå er utstyrt med innebygget pulsmåling for zone-trening og vedvarende pulsmåling. På den måten kan du spore både hvilepuls og fremgangen du har mens du trener.

Du får også søvnsporing og smarte varsler, og fordelene av den stadig forbedrede Polar Flow-appen. Sistnevnte lar deg legge til smart veiledning som er tilpasset dine evner og mål, og du får også den beste dag-til-dag-visningen av alle slike klokker vi har testet.

På en eller annen måte har trollmennene hos Polar klart å presse alt dette inn i klokka, og samtidig klart å sikre at batteriet holder til 30 timer med treningssporing. Den mangler riktig nok noen av de mer avanserte løpefunksjonene til Polar V800 og Garmin Forerunner 935, men dette er likevel en veldig avansert klokke til en veldig fornuftig pris.

Les hele vår test av Polar M430

Bilde: Garmin

Forerunner 235 gir deg alt Garmin har å by på av smarte funksjoner for løpere, til en overkommelig pris. Det inkluderer 11 timers GPS-sporing og aktivitetssporing døgnet rundt i ni dager på én opplading.

Det betyr også at du får håndleddbasert pulsmåling og Garmins mange apper som blant annet gir deg tilpassede klokkeskiver og maraton-fokuserte treningsapper. Du får også varslinger fra smarttelefonen, lydvarsler, direkte sporing og selvfølgelig Garmin Connect-appen som gir deg dyptpløyende analyser av innsatsen din.

På løpetur kan du bruke informasjonen du får fra Aerobic Training Effect til å vurdere om du presser deg selv for hardt og mister effekt av treningen, og du kan følge hvilke pulssoner du ligger i så du kan sikre at du har framgang på det du satser mot. Ikke minst kan du følge VO2 Max-nivået ditt for å få et bilde av den generelle fremgangen din.

Og en smart funksjon til slutt: hvis du går deg bort på løpetur, kan du aktivere Back To Start-funksjonen for å bli guidet tilbake til der du kom fra.

Les hele vår test av Garmin Forerunner 235

Bilde: Garmin

Er det en smartklokke, en GPS-klokke eller en moteklokke? Den er alt sammen i ett. Dette er den første Garmin-klokken som sikter seg inn mot løpere som også er opptatt av design, og den tar opp konkurransen med Apple Watch og de beste Android Wear-klokkene.

Som du sikkert kan tenke deg har den alle de smarte funksjonene til Garmin, som GPS- og pulssporing, i tillegg til støtte for mange ulike aktiviteter og Garmin Pay.

Du får alt det i kombinasjon med et batteri som holder i hele syv dager ved vanlig bruk, eller 13 timer med GPS-trening. Når det kommer til design får du klokkehus i rustfritt stål, og en komfortabel reim i gummi som kan byttes for å passe til ulike anledninger.

Et stort utvalg av ulike klokkeskiver og app-innstillinger er tilgjengelig via Garmin Connect, og stadig flere funksjoner legges til over tid.

Les hele vår test av Garmin Vivoactive 3

BIlde: Fitbit

En treningsfokusert smartklokke uten alle de digitale distraksjonene du får fra Apple Watch – det er det du får med Fitbit Ionic som er selskapets første fullverdige smartklokke, og den har et stort utvalg av funksjoner som gjør den til et godt valg for løpere.

Du får flere dagers batteritid, fortløpende pulsmåling, GPS, personlig stemmeveiledning, søvnsporing og mulighet til å overføre musikk og lytte med Bluetooth-hodetelefoner. Hvis du vil kan den også automatisk pause sporingen av løpeturen når du må stoppe på rødt lys.

Fitbit har jobbet hardt for å gjøre Ionic til et nyttig treningsverktøy. Fitbit Coach-appen gir deg tilgang til et stort utvalg av lyddrevne veiledninger både til tredemøllen og utendørs løping, og de er utformet for å forbedre utholdenhet, hurtighet og form.

Den gir ikke tilgang til det samme utvalget av apper som du får på App Store eller Google Play, men det finnes likevel et brukbart utvalg og alle dataene dine sendes tilbake til den velutstyrte Fitbit-appen.

Den lyssterke, høyoppløste og slitesterke Gorilla Glass-dekte berøringsskjermen er vanntett ned til 50 meter, og klokka er robust nok til å bli med på skogstur og samtidig svømmesikker.

Vi mener at Ionic er den beste Fitbit-enheten for løpere, men det er verdt å merke seg at Fitbit Versa også kan være et alternativ. Bare vær klar over at den ikke er utstyrt med innebygget GPS, så den passer ikke spesielt godt til utendørs bruk.

Les hele vår test av Fitbit Ionic

Bilde: Samsung

Galaxy Watch er Samsung mest raffinerte smartklokke til nå, takket være de gode treningsfunksjonene og fire dagers batteritid. (Sistnevnte får du riktignok bare hvis du velger den større utgaven som vi anbefaler i vår test.)

Alle de smarte funksjonene er pakket inn i et sofistikert ytre, med en roterende skjermkant som gjør navigering enkelt. Bare være klar over at utvalget av apper er mangelfullt og støtten for iOS er begrenset, så dette er først og fremst en klokke for Samsung-brukere.

Galaxy Watch er også utstyrt med automatisk sporing av enkelte aktiviteter som løping og gåing, og den gjenkjenner aktiviteter på bare få minutter i vår testing.

Den takler også løpeøkter godt, og leverer et stort utvalg av data og god brukervennlighet mens du er i aksjon.

Les hele vår test av Samsung Galaxy Watch

Bilde: Suunto

6. Suunto Ambit3 Vertical Robust pulsklokke som gjør seg godt på smale stier Godt utvalg av sensorer God batteritid Ikke optisk pulsmåling Ganske klumpete

Dette er enda en god klokke for de som bryr seg om bostavelige opp- og nedturer når de løper. Suunto Ambit3 Vertical er utstyrt med altimeter, barometer, kompass, GPS og termometer, så du kan holde full oversikt over alt du gjør utendørs.

Den har et røft utseende, glimrende navigasjon og et enormt utvalg av funksjoner, og den er et godt valg for dem som liker å løpe ut i naturen. Samtidig kan den selvfølgelig også fint brukes i byen.

Bluetooth-tilkoblingen til telefonen gir også tilgang til varslinger blant annet for innkommende samtaler og epost. Skjermen er bare i sort-hvitt, men det bidrar bare til å gjøre batteritiden lenger, og den kan holde det gående i flere dager selv med GPS aktivert. En ulempe som må nevnes, er at du trenger ekstern pulsmåler for å måle pulsen din.

Les hele vår test av Suunto Ambit 3

Bilde: Polar

Vantage V er den beste klokken Polar har laget til nå, og den er mye lettere og stiligere enn noe annet produsenten har laget.

Den er blant de beste på å spore et stort utvalg av ulike data som restituering og andre detaljer som ikke alle andre tilbyr. I tillegg tilbyr den data på det Polar kaller løpekraft eller Running Power.

Power handler om hvor mye innsats du legger inn i løpingen, og det kan være nyttig for dem som trener hard og vil sikre seg at de ikke overdriver og påfører seg selv skader.

De fleste vil finne noe nyttig ved Vantage V, og med et batteri som holder det gående i 40 timer med sammenhengende trening kan man trygt si at du får mye for pengene.

Les hele vår test av Polar Vantage V

Bilde: Apple (Image credit: Apple)

Watch 5 er svært lik fjorårets Apple Watch 4, men sistnevnte er ikke lenger i salg, så det er nå den nye utgaven som er aktuell å kjøpe. Designmessig gir den store skjermen god oversikt, noe som kommer godt med til trening. I tillegg får du også en del smarte helsefunksjoner.

På mange måter er dette vår favoritt blant de allsidige smartklokkene, og en god pulsklokke i tillegg. Du får mulighet til å laste ned innhold Apple Music og Podcasts, så det går fint å legge igjen telefonen hjemme.

Den har automatisk treningssporing, noe som kommer godt med hvis du har lett for å glemme å starte sporing av treningsøkter.

Dette har fungert godt (med unntak av den aller første løpeturen vår), og det gjør det mulig å lagre aktiviteten frem til tidspunktet der en oppdager at du er i gang med trening. Det tar imidlertid litt tid før den skjønner at du er ferdig med å trene igjen.

Den nye skjermen som alltid er på kommer også godt med til trening, og det blir mye lettere å følge med på trenings-appen der du ser distanse, hastighet, gjennomsnittlig hastighet og puls.

Det er bare greit å få med seg at batteriet ikke holder like lenge som i forrige modell, så på det punktet er Apple Watch 5 ikke å regne som en oppgradering.

Les hele vår test av Apple Watch 5

Bilde: Garmin

Forerunner 935 er omtrent som en Fenix 5X som er dyttet inn i et mindre chassis, og Garmin har tatt alt de har lært gjennom mange år med utvikling av pulsklokker og tilført det til denne ene enheten. Resultatet er det vi vil kalle den mest komplette pulsklokka til nå, og dette er et verktøy for seriøse løpere og idrettsutøvere.

Ved siden av stabil GPS-måling, får du et enormt utvalg av avanserte data som kadens, kontakt med bakken, vertikal vibrasjon, VO2 Max, restitueringsveiledning og mye mer.

Det legges vekt på å bruke dataene til å tilpasse treningen din, justere hvordan du løper og holde et øye på belastning mens du jobber deg opp mot ditt neste store mål.

Du får også opptil 50 timer med UltraTec GPS-trening med en full opplading, smarte varsler fra den tilkoblede telefonen, og mulighet til å legge til nye valgfrie funksjoner ved hjelp av Garmins IQ Connect-programvare.

Les hele vår test av Garmin Forerunner 935

Bilde: Garmin

Er du på jakt etter en glimrende sports- og aktivitetsklokke, så finner du ikke noe bedre enn Garmins siste tilskudd til Fenix-serien. Denne er stappet full av nye funksjoner, inkludert innebygget musikkavspilling, kontaktløs betaling og topografi-kart i farger.

En av de store ulempene er imidlertid at den har svak batteritid, og vi skulle gjerne sett både bedre batteri og måling av løpedynamikk.

Likevel er dette pulsklokka alle andre må prøve å slå, men det burde man også kunne forvente til den prisen. Du må altså ta treningen din seriøst før den er verdt investeringen, og hvis du bare tar deg en joggetur nå og da så kaster du bort penger på noe du ikke trenger.

Les hele vår test av Garmin Fenix 5 Plus

Se vår nybegynner-guide til treningsprodukter nedenfor: