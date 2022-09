Test: Garmin Forerunner 955 Solar

Kort oppsummering

Vi har også testet den nye lillesøsteren Garmin Forerunner 255S Music (opens in new tab), der du kan sette deg inn i dens funksjoner og bruksverdi. Men vi kan også spare tiden din ved å fortelle deg at Garmin Forerunner 955 Solar utvilsomt er den beste Forerunner-modellen så langt. Den ser bra ut. Den fungerer glimrende. Den gir deg presis sporing av aktivitetene dine og den presenterer informasjonen på en nyttig måte, slik at det kan styrke treningsprotokollen din og bedre din form og velvære.

Den har ypperlige GPS-verktøy, der det spesielt er lagt vekt på sykling og løping. Den gir varsler om kommende oppoverbakker og hjelper deg å finne den beste ruten gjennom terrenget. Dette understøttes av Garmins flerbånds-GPS, som Forerunner utnytter til å hente ut millimeterpresise posisjoner.

Med nye funksjoner som Training Readiness og Body Battery får alle fra ukentlige joggere til topptrente triatleter og ultraløpere god hjelp til restitusjonen. Dette henter kraft fra et batteri som varer lenge med bistand fra solcelleteknologien Power Glass. Dessuten får du massevis av lagringsplass til musikk og treningsruter.

I løpet av våre tre uker med denne klokke, forelsket vi oss virkelig i den. Dette er den beste Forerunner-modellen, ja kanskje den beste sportsklokken (opens in new tab), vi har prøvd så langt.

Garmin Forerunner 955 Solar: Pris og laseringsdato

Garmin Forerunner 955 kom på markedet i juni. En av versjonene er utstyrt med en ladelinse av typen Power Glass. Den bidrar til å forlenge batteriets varighet. Det finnes også en versjon uten denne egenskapen.

Garmin Forerunner 955 Solar fikk ved lanseringen en veiledende pris på 7199 kroner, men prisen hos forhandlerne har på kort tid sunket til rundt 5500 kroner.

Garmin Forerunner 955 uten solenergi kostet 5298 ved lansering, og denne prisen har ikke forandret seg i så stor grad.

Garmin Forerunner 955 sitter behagelig på håndleddet. (Image credit: Matt Evans)

Garmin Forerunner 955 Solar: Design

Klokken kjennes kledelig hardfør og kraftig. Man bare lengter etter å ta den med seg på krevende eventyr ute i det fri. Den sitter behagelig på håndleddet. Klokken leveres med en myk silikonrem som egner seg perfekt for svømmeturer. Som du kan vente deg av et produkt rettet mot triatleter, er klokken vanntett ned til 5ATM. Garmin Forerunner 955 Solar har mye av sitt DNA fra mange av Garmins klassiske egenskaper – som huset i metall og oppsettet med de fem knappene.

Alle som har brukt en Garmin, enten det er snakk om de tidligere Forerunner-modellene, Epix eller Enduro, vil være godt kjent med knappeoppsettet: Opp, ned og «lys» på den ene siden og «bekreft» og «tilbake» på den andre. Med en skjerm på 46,5 mm og 260 x 260 piksler er alt krystallklart og lyssterkt. Men til denne prisen hadde det vært fint med HD.

Som på de enda mer avanserte Fénix-klokkene, har også Garmin påspandert denne klokken en berøringsskjerm. Vi opplevde imidlertid ganske sjelden å ty til berøringsskjermen. Knappene er mer en godt nok egnet til navigasjon på denne klokken.

Men det finnes enkelte unntak. Hvis man vil bla raskere gjennom lister med ulike valg, eller hente opp været eller Training Readiness, eller ta tak i kart for å navigere i dem med tommel og pekefinger, er det fint med en berøringsskjerm av og til.

Når det gjelder det grafiske, følger brukergrensesnittet og Garmin Connect-håndteringen den foregående Garmin-modellen, med svært få forandringer av betydning. Men det er heller ikke alltid nødvendig å finne opp hjulet på nytt. Blant de få forandringene kan vi nevne at de daglige anbefalte treningsøktene endres seg når konkurransedagen nærmer seg. Legg konkurransen inn i Garmin Connect-appen, og med bakgrunn i løpets lengde og tiden som gjenstår til konkurransen vil appen anbefale daglige treningsøkter. Dermed får du opp en treningsplan på håndleddet, bygget på tidligere prestasjoner. Fiffig!

Poengsum for design: 5/5

Garmin Forerunner 955 Solar: Funksjoner

Garmin Forerunner 955 har en imponerende mengde aktivitetsfunksjoner, akkurat som de andre avanserte Garmin-modellene, som for eksempel Enduro- og Epix-klokkene.

For eksempel skal GPS-en være mer presis enn noensinne, det det gjøre flerbåndssporing over flere satellittsystemer. Forerunner 955 Solar har kreftene som skal til for å utnytte Garmins GPS-ferdigheter til fulle.

Du kan se rutevalgene og få opp detaljerte retningsanvisninger, sving for sving, slik at du slipper å stoppe opp for å finne ut hvor du skal ta veien videre. Som med tidligere Garmin-modeller kan du sette deg mål når det gjelder distanse og tid i ledsagerappen Garmin Connect. Det vi kanskje er mest spent på, er å kunne velge en distanse og la appen velge en runde for oss og veilede oss langs den. PacePro og ClimbPro tilbyr veiviserfunksjoner og varsler deg på forhånd om kommende oppoverbakker og krevende terreng.

Med funksjonen Training Readiness finner klokken ut hvor klar kroppen din er for en saftig økt. (Image credit: Matt Evans)

Lite av dette er imidlertid særlig nytt. Det som faktisk er nytt, er noen av Garmins nye og innovative programvarefunksjoner, som HRV-status (variasjon i puls), som gir deg detaljerte opplysninger om pulsens variasjon i søvne, slik at den helhetlige søvnsporingen blir mer presis. Dette er en bestanddel i poengene for Training Readiness – en oppgradert funksjon fra tidligere modeller. Den fungerer omtrent som Polars Nightly Recharge eller Fitbits Daily Readiness, der du får en farget måler som viser deg hvor klar kroppen din er for en hardøkt.

Du får enkelt tilgang til disse widgetene via Garmins hovedmeny for nettopp widgeter. Men du får dem også opp i Morning Report, som du serveres om morgenene, med værvarsel, søvnmønstre for den seneste natten og din poengsum for Training Readiness. Dette er en fiffig måte å starte dagen på. Burde du legge ut på den lange løpeturen, eller burde du heller gjøre noen lettere øvelser.

Dette verktøyet var nyttig og motiverende, slik at treningen ble tilpasset det faktiske aktivitetsnivået. Med en høy poengsum for Training Readiness presset vi oss til å løpe femten kilometer på dager da det egentlig lå an til ni eller ti. Det hindret oss også i å belaste kroppen hardt når den trengte hvile. Erfaringene viste også at kroppen tjente på å lytte til disse rådene.

Men etter en dårlig natts søvn, kunne vi virkelig ha klart oss godt uten denne typen påminnelser. Hvis du skulle bli engstelig med tanke på helsedataene, er ikke push-varsler om søvnkvalitet spesielt produktivt. Vi vet ikke helt hvordan poengsummen for Training Readiness beregnes, men bare at den bygger på HRV-status, søvnkvalitet og Body Battery-poeng.

Hvis du ikke har mulighet til å endre vaner på bakgrunn av den foregående nattens søvn, eller det snart er tid for en viktig konkurranse, og du har en svak poengsum for Training Readiness, er det en snarvei til å føle seg ubrukelig. Men du kan deaktivere denne funksjonen i innstillingen hvis du ikke vil få denne anbefalingen hver morgen.

Poengsum for funksjoner: 4.5/5

Garmin Forerunner 955 Solar: Ytelse

Denne klokken er en fryd å trene med. Den er intuitiv å bruke for oss som har brukt mange Garmin-modeller tidligere. GPS-sporingen og anslaget over kaloriforbrenning stemte godt med dataene på mobilen og opplysningene fra MapMyRun på den vanlige sløyfen på seks kilometer. Dermed må vi si oss fornøyd med klokkens presisjon ved hjelp av flerbånds GPS. Pulsmålingen stemte dessuten godt med det vi fikk med en Polar Vantage V2 (opens in new tab), en klokke vi ellers bruker til hverdags.

TracBack-funksjonen er suveren. Den gjør at du kan løpe samme vei tilbake til startpunktet som du valgte derfra. Det er spesielt nyttig når man velger en rute man ikke er så godt kjent med. Så trenger du bare å trykke kjapt på ruten i Garmin Connect-appen når du er ferdig for å kunne zoome inn og få opp detaljer. Du får opp varmekart som viser hvor du har løpt fortere eller saktere.

Treningsmodiene er brukervennlige og gode. Her får du daglige estimater for ulike distanser, for eksempel 5 km eller 10 km, sammen med anbefalte øvelser og mål du kan sette deg, slik at det er deg selv du konkurrerer med. Funksjonen som viser treningsbelastning er også nyttig, slik at du ser om du trener deg ned, opprettholder nivået eller får advarsler om du overtrener. Vi lot alle disse varslene komme opp da vi brukte klokken.

For en løper er det flott å få opp en så god analyse av ytelsen. Men hvis du sykler eller svømmer, får du like imponerende målinger. For svømmere er det funksjoner for både svømming i basseng og i åpent vann, med telling av antall svømmetak og gjennomsnittlige lengdetider i tillegg til totaltid og distanse.

Modusen for styrketrening er også god, med god (men tidvis litt upresis) telling av repetisjoner. Dette er generelt et sårt punkt for Garmin, og det er ikke denne modellens feil, for Forerunner er i utgangspunktet ikke spesielt utviklet for styrketrening.

Solcellebatteriet er godt, men ikke så bra som i Garmin Enduro (opens in new tab), som kan skilte med en batteritid på latterlig imponerende 60 dager. Men klokken levde opp til forventningene om 20 dagers batteritid ved moderat bruk, med GPS aktivert ved flere løpeturer i uken. Etter seksten dager var batterinivået faretruende lavt. Klokken ble lagt til lading, og fulladingen tok under én time. Hvis du hater å lade opp smartklokker ofte, er dette virkelig en sportsklokke for deg.

Poengsum for ytelse: 5/5

