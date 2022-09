Test: Garmin Forerunner 255S Music

Garmin Forerunner 255S Music har alt du trenger av sporing til triatlon, med en ny pulsmåler, det nyeste innen flerbånds GNSS-sporing og innebygget støtte for Spotify offline. Og alt dette får man i en av de minste klokkene på markedet, noe som gjør den komfortabel å bære døgnet rundt. Her må du klare deg uten solceller, men til denne prisen hadde vi heller ikke ventet oss dette.

Vi har allerede testet Garmin Forerunner 955 Solar (opens in new tab), og vi ble imponert. Men kan Garmin utrette det samme med en billigere klokke som Garmin Forerunner 255S Music? Det korte svaret er ja.

Som en arvtager til den populære Garmin Forerunner 245, løfter modellen 255S Music opplevelsen til et nytt nivå med blant annet støtte for triatlon og innebygget musikk. Dette er ikke bare en av de beste klokkene fra Garmin – den er også blant de aller beste pulsklokkene (opens in new tab).

Den egenskapen som virkelig utmerker seg, er at denne klokken er så kompakt at du både kan trene hardt og spore søvnen uten egentlig å merke at klokken er der. Likevel har ikke Garmin vært gjerrige med funksjoner eller batteritid. Her får du opptil 30 timers GPS-sporing og over én uke i ventemodus.

Med et nytt tilskudd i form av Garmins flerbånds GPS-ferdigheter, er dette blitt en utrolig presis sporingsenhet. Når man også har fått en ny og oppgradert pulsmåler, får du også massevis av nyttig statistikk som viser deg hvordan det går med treningen din. Training Readiness og Body Battery forteller deg når du er klar til å trene igjen, slik at du kan fortsette den gode utviklingen uten å overbelaste deg selv.

Dermed er det enkelt å restitueres, noe som er viktig for alt fra joggere til topptrente triatlon-utøvere og ultraløpere. Dette henter støtte fra et holdbart batteri samt massevis av lagringsplass til musikk og treningsruter.

Til å være en smartklokke som gjør det aller meste til en rimelig pris, er dette et utrolig fristende valg.

Garmin Forerunner 255S Music: Pris og tilgjengelighet

Garmin Forerunner 255S Music kom på det norske markedet i juni 2022. Den har en veiledende pris på 4449 kroner. Den er allerede tilgjengelig fra flere forhandlere til omtrent 1000 kroner lavere pris.

Man kan også velge basismodellen Forerunner 255, som ikke har innebygget lagringskapasitet for musikk. Den ble lansert til 3899 kroner, men er i skrivende stund tilgjengelig for i overkant av 3000 kroner.

Garmin Forerunner 255S Music har en skjerm som er godt lesbar i sollys. (Image credit: Future)

Garmin Forerunner 255S Music: Design

Kompakt og komfortabel

Skjermen er klar uten å tappe batteriet

Dette er en mindre modell på 41 mm

Klokken er kompakt og komfortabel, med en størrelse som passer de fleste håndledd. Silikonremmen er utrolig justerbar og behagelig. Merk deg at 255S Music leveres i det kompakte formatet 41 mm, mens 255 er større, med sine 46 mm, selv om den ikke har musikkfunksjonen.

Uansett hvilken av disse modellene du velger, er klokken klar for opphold i vannet med en vanntetthet til 5ATM. Dermed egner den seg både til svømming innendørs og i åpent vann.

Skjermen er laget for bruk i direkte sollys ved hjelp av en transflektiv memory-in-pixel-skjerm som sparer batteriet og likevel er utrolig lyssterk. Oppløsningen på den 1,1-tommer skjermen til 255S er greie 218 x218 piksler (255 har 1,3" og 260 x 260) og fargene bidrar til lesbarheten. Begge modellene veier mindre enn 49 gram, slik at du knapt legger merke til at du har på deg en slik klokke.

Garmin Forerunner 255S Music veier lite. (Image credit: Future)

Noe man ikke får, er berøringsskjerm. Takket være intuitive menyer fungerer det likevel godt med knappetrykk, og du trenger ikke å bekymre deg for å trykke feil, skitne til skjermen eller vanskeligheter med å betjene klokken i vannet. Muligheten til å brukertilpasse oppsettet på skjermen er nyttig, slik at du raskt kan få adgang til det du bruker mest. Med fem knapper for hånden, går det fort å navigere dit du vil.

Poengsum for design: 4.5/5

Du bruker de fysiske knappene på Klokken Garmin Forerunner 255S Music for å navigere i menyene. (Image credit: Future)

Garmin Forerunner 255S Music: Funksjoner

Ny sporingsfunksjon for triatlon

Måling av variabel puls er et stort fremskritt

Trening og hvile basert på restitusjonsgrad

Garmin Forerunner 255 er en oppgradering av modellen 245. Men hvilke nyvinninger forsvarer den økte prisen? Det er først og fremst den nye støtten for sporing av triatlon, slik at du nå kan spore svømming, sykling og løping som én øvelse, og man benytter verktøy for rundetider til å få frem tidene for de forskjellige delene av øvelsen.

Med den oppgraderte pulsmåleren kan du nå også spore Heart Rate Variability (HRV), som er et viktig mål for å kunne analysere hvordan kroppen din faktisk presterer. Den måler hjerteslagenes variasjon, med angivelse av rytme der et høyt tall betyr at du presterer godt. Dermed kan du også avgjøre om det er lurt å fortsette treningen eller å avslutte økten.

(Image credit: Future)

Race Widget er også et nyttig tilskudd. Her kan du forberede deg til konkurransedagen med nedtellingsklokke, spådom om din egen ytelse og om været på konkurransedagen. Dette bidrar til at du kan velge de riktige øvelsene i øppkjøringsfasen.

The Morning Report er en flott funksjon som forteller deg alt om hvordan du har sovet, om været og kommer med forslag til dagens trening. Det er som en personlig trener, men med svært presise data som gjør den skreddersydd for deg.

(Image credit: Future)

Man har også tilgang til en funksjon kalt Native Running Power. Her får du opp solid statistikk underveis mens du løper. Ulempen her er at du trenger en ekstern sensor, som for eksempel Garmin HRM-Pro (opens in new tab), for å kunne få glede av denne funksjonen.

Poengsummene dine for søvn og kroppsbatteri er nyttige bestanddeler i funksjonen som kommer med forslag til øvelser. Den kan få deg til å trene i stedet for å hvile og hvile når du kanskje ville ha trent. Men etter en dårlig natts søvn kan det vært litt tungt å få et forslag til en tung økt.

Men det kan være hyggelig å våkne til en melding om at du burde ta en restitusjonsdag. Men det virker kanskje litt påtvunget når man blir bedt om å trene? Hvis du liker å få påminnelser, kan dette være flott, men er litt mer fri av deg, kan det oppleves som begrensende.

Garmin Forerunner 255S Music byr på en utrolig mengde statistikk. (Image credit: Future)

Listen over data og statistikk virker uendelig. Man får blant annet pulsmåling hele døgnet, sporing av søvn og stress, anslag for maksimalt oksygenopptak, meldinger om treningsstatus, smarte varsler, værmelding, en hel haug med sportsmodi, skritteller, måling av oksygenmetningen i blodet og kroppsbatteri. Med tilgangen til IQ Store kan du legge til så å si hva som helst av det andre Garmin-klokker gjør bruk av, så fremt modusen er tilgjengelig.

Poengsum for funksjoner: 4.5/5

(Image credit: Future)

Garmin Forerunner 255S Music: Ytelse

Utrolig god aktivitetssporing

Svært presis GPS

God batterikapasitet

Garmins sporingsevner blir bare bedre og bedre, og det demonstreres til fulle med 255S. Det er klart at håndleddbasert pulsmåling ennå ikke er perfeksjonert til et nivå hvor du får de samme dataene som med et brystbånd. Klokken ga oss ytelsesdata både under trening og under restitusjonen i etterkant som ga godt grunnlag for analyse. Connect-appen visualiserer dessuten disse på en flott måte.

(Image credit: Future)

GPS-sporingen er dessuten millimeterpresis, nå som klokken har fått støtte for GNSS (opens in new tab). Det innebærer at batteriet tappes litt fortere. Men med opptil 12 dager i ventemodus og 30 timer med GPS-sporing (20 timer med GNSS), trenger du uansett ikke så ofte å tenke på oppladingen. Den klarer til og med å spore hele Iron Man-deltagelsen din, hvis du skulle trenge det. Nivået er ikke det samme som med Garmin Enduro (opens in new tab). Den holder ut i smått imponerende 60 dager. Men med tanke på størrelsen, og at vi trente daglig, er det imponerende at vi ikke trengte å lade opp Garmin Forerunner 255S Music oftere enn én gang i uken.

Ved løping, sykling og svømming var pulsmålingen meget presis, men det er verdt å være klar over at klokken gjør bruk av algoritmer for å jevne ut resultatene. Dermed oppleves det som om målingene er mindre presise i forbindelse med HIIT-økter, der pulstallet henger litt etter sammenlignet med for eksempel trening på en maskin. Uansett vil sluttresultatet i Connect bli nøyaktig og lett leselig, når algoritmene får gjort sitt. Men med et brystbånd blir det altså enda mer presist.

GPS-posisjoneringen skjer utrolig fort. Det tok 10 til 20 sekunder før klokken var klar. Akkurat som med pulsmålingene, oppleves det som at målingene, sammenlignet med Fenix, hang litt etter de første kilometerne før det jevnet seg ut. Men når det gjelder presisjonen, kan du vurdere å betale litt mer for å få en klokke som gjør jobben enda bedre – hvis du vil bære en tyngre klokke som Fenix på håndleddet. Men ved lengre triatlonøkter kan Forerunner være et bedre valg.

Poengsum for funksjoner: 5/5

Kjøp den hvis ...

… du vil ha nøyaktig sporing Det er vanskelig å forestille seg at en annen klokke i den samme er på samme nivå som 255s Music når det gjelder presisjon innenfor GPS og aktivitetssporing. Hvis du vil ha den beste sporingen i denne klassen, har du den her.

… du ikke alltid har med deg mobilen på løpetur Med 255S Music kan du laste inn egen musikk og podkaster og høre på dem på farten. Dermed trenger du ikke å ha mobilen i en lomme eller i en stropp rundt armen eller brystet.

Ikke kjøp den hvis ...

… du vil ha solid batterikapasitet Tungvektere som Garmin Forerunner 955 Solar og Enduro har langt bedre utholdenhet enn denne lille røveren.

… du vil ha en stilig klokke til hverdag og fest Dette er først og fremst et verktøy til trening, ikke en Apple Watch (opens in new tab). Ta heller en titt på Garmin Venu Sq 2 hvis du er ute etter mer eleganse.

Først testet i august 2022.