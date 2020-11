Black Friday 2020 (Image credit: Future) Du har vel fått med deg at det snart er Black Friday? Årets store shoppingbegivenhet finner sted 27. november, og er en perfekt anledning til å kjøpe inn julegaver til hele familien. Vi i TechRadar vil følge denne kjøpefesten tett og samle de aller beste tilbudene på ett sted, slik at du raskt og enkelt kan få en god oversikt over alt det beste. Klikk her for å komme til vår Black Friday-side.

Er du på jakt etter de beste tilbudene på Apple Watch på Black Friday? Da har vi gode nyheter til deg. Apple har akkurat sluppet to nye klokkemodeller høsten 2020. Det betyr ikke bare at du har enda to klokker å velge mellom, men også at eldre enheter blir tilgjengelige til lavere priser.

Nye Apple Watch Series 6 har en startpris på kr. 4690,- for den 40-millimeters GPS+Cellular-modellen. Dette er akkurat samme pris som lanseringsprisen for Apple Watch Series 5. Den helt nye Apple Watch SE er imidlertid vesentlig rimeligere. Den får du fra kr. 3290,-

SE er dermed den lavest prisede enheten. Men hvis du ikke absolutt må ha en av de nyeste modellene, kan du slå kloa i en Apple Watch Series 3 for så lite som kr. 2290,-

Med lanseringen av Apple Watch 6 og Apple Watch SE vil vi nok se at prisene for den nå utfasede Apple Watch 5 vil synke. Dette er fremdeles en ypperlig klokke, og forhandlerene har ennå massevis av den på lager. Apple har imidlertid ingen planer om å utfase den gode, gamle Apple Watch 3, så vår billigfavoritt blir nok ikke borte med det første.

Nedenfor ser du de beste tilbudene vi har funnet på Apple Watch, helt fra Series 3 til nyere modeller.

Smartklokker er også noe du vil se mange tilbud på under høstens store salgsbegivenhet Black Friday. Dermed er dette en utmerket tid å begynne tilbudsjakten på.

Nå er det Black Friday-feber, og ingenting er ved det normale. Her er det bare å henge med og følge med på tilbudene nedenfor:

De beste Apple Watch-tilbudene på Black Friday

Apple Watch 5 (40 mm, GPS): kr. 3890,- hos Infografikk

Apple Watch Series 5 har en skjerm som alltid er på, slik at du slipper å løfte håndleddet for å se viktig informasjon og finne ut hvor mye klokken er. 40 mm Gold Alu Case Pink Sand Sport Band.



Apple Watch 4 (40 mm, GPS+Cell): kr. 4798,- hos DEAL.no

Ta smarte valg med smartklokken Apple Watch Series 4. Den kommer med et bredt spekter av funksjoner som forbinder deg med omverdenen.



Apple Watch 3 (38 mm, GPS): kr. 2290,- hos Komplett.no

Følg med på helsen din. Registrer øktene dine. Bli motivert til å oppnå målene dine. Hold kontakten med de du bryr deg om. Og hold deg oppdatert på det som skjer.



Apple Watch 1 (38 mm): kr. 3045,- hos Computersalg

Her er originalen, i elegant utførelse med klassisk brun lærrem. Her får du blant annet pulsratesensor, anropshåndtering, håndfri, fjernhåndtering av musikk, mikrofon og varsler.



Apple Watch-modellene

Apple Watch Series 6 Apples nye flaggskip OS: watchOS 7 | Kompatibilitet: iOS | Skjerm: 40 mm - 44 mm alltid på | Prosessor: S6 dual-core | Innebygget lagringsplass: 32 GB | Batteritid: 18 timer | Lademåte: Trådløs | IP-vurdering: IPX7 | Tilkobling: Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS 4 790 kr Se tilbud hos Kjell & Company Nye fargevarianter Nye helsesensorer 20 % raskere enn Series 5 Lite nytt på designfronten

Nyeste utgave av Apple Watch, Series 6, er akkurat kommet i handelen, med priser fra kr. 4690,- for den 40-millimeters GPS+Cellular-modellen. Dette er akkurat samme pris som lanseringsprisen for Apple Watch Series 5 i 2019.

Prisene for Apple Watch 6 er fastlåst for øyeblikket, og i regner med at de vil holde seg stabile den første tiden. Trolig vil vi kunne se større bevegelser når alle de store forhandlerne har bygget opp varebeholdningen.

Apple Watch 6 har fått noen viktige oppgraderinger fra fjorårets Series 5, nemlig en en måler for oksygenmetningen i blodet (med ledsager-app) og en helt ny dobbel prosessor, som Apple hevder å være 20 % raskere enn den i fjorårsmodellen.

Ut over disse viktige oppgraderingene, er alltid-på-skjermen tilbake, men i dramatisk forbedret utgave med nye kontroller for varsler, slik at du kan få fullverdig samhandling uten faktisk å vekke klokken. Du får dessuten nye watchOS 7 som standard med begge de to nye utgavene av Apple Watch. Her får du med deng noen nye treningsfunksjoner og en unik familiedelingsapp, der du kan spore aktiviteter i grupper.

Apple Watch SE Apples nye enhet i mellomsjiktet OS: watchOS 7 | Kompatibilitet: iOS | Skjerm: 40 mm - 44 mm | Prosessor: S5 dual-core | Innebygget lagringsplass: 32 GB | Batteritid: 18 timer | Lademetode: Trådløs | IP-vurdering: IPX7 | Tilkobling: Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS 3 290 kr Se tilbud hos Elkjop Nye watchOS7 Rimeilig Ganske kraftig Ingen nye sensorer

Nye Apple Watch SE er den andre klokkelanseringen fra Apple denne måneden, og er en modell som utpeker seg som et rimeligere alternativ til Series 6, og er kommet på markedet med en startpris på kr. 3290,-

Blant de sentrale egenskapene er det nyeste watchOS 7, som gir denne enheten adgang til mange av de nye oppgraderingene Series 6 også kan skilte med, men til en langt rimeligere pris. Innvendig får du det samme altimeteret, gyroskopet og akselerometeret som i Series 6, noe som er tilstrekkelig til de sentrale aktivitets-appene, men du går glipp av den ny oksygenmetningsmåleren.

Alt i alt er denne klokken en mer nedstrippet utgave en den mer fullspekkede Series 6, men med tanke på at du får omtrent like mye kraft som Series 6 til en langt lavere pris, og i tillegg til nye watchOS 7, gir denne modellen deg veldig mye for pengene.

Apple Watch 5 GPS Her er prisen på vei nedover OS: watchOS 6 | Kompatibilitet: iOS | Skjerm: 40 mm og 44 mm OLED | Prosessor: S5 dual-core | Innebygget lagringsplass: 32 GB | Batteritid: 18 timer | Lademetode: Trådløs | IP-vurdering: IPX7 | Tilkobling: Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS 3 290 kr Se tilbud hos Elkjop Retina-skjerm, alltid på Laget av 100 % resirkulert aluminium Nye lokasjonsfunksjoner

Apple Watch Series 5 i GPS-versjon kan kjøpes for i underkant av 4000 kroner. Modellen som bare har GPS er den billigste i 5-serien, og mangler LTE-tilkobling. Hvis du ikke trenger wi-fi-tilkobling fra klokken, kan dette være en modell for deg.

Series 5-smartklokken er utstyrt med en alltid-på retinaskjerm, noe som løser brukernes fremste innvending mot de tidligere modellene. Den neddempede utgaven av skjermen viser alltid den vagt urskiven, og lyser opp når klokken merker den samme bevegelsen i håndleddet som også tidligere har vekket skjermen. Klokken har også lokasjonsegenskaper som integrert kompass og en oppdatert kart-app.

Like etter lanseringen i 2019 meldte mange brukere om at batteritiden tapte seg raskt i Series 5. Dette problemet lot seg ikke løse ved å slå av alltid-på-funksjonen. Dette ble siden løst ved innføringen av watchOS 6.1, noe som antyder at ikke alltid-på-funksjonen egentlig var problemet.

Apple Watch 5 fikk også forbedrede sikkerhetsfunksjoner med muligheten til å foreta nødoppringninger i flere enn 150 land, selv uten at du har en iPhone i nærheten. Med Black Friday rett rundt hjørnet, kan det hende at det dukker opp mange gode tilbud på Apple Watch 5.

Apple Watch 5 GPS med wi-fi Strøm musikk og og hold deg oppkoblet, selv uten telefonen OS: watchOS 6 | Kompatibilitet: iOS | Skjerm: 40 mm og 44 mm OLED | Prosessor: S5 dual-core | Innebygget lagringsplass: 32 GB | Batteri: 18 timer | Lademetode: Trådløs | IP-vurdering: IPX7 | Tilkobling: Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, Cellular 4 945,32 kr Se tilbud hos CDON Inkluderer LTE-tilkobling Retina-skjerm, alltid på Laget av 100 % resirkulert aluminium

Apple Watch Series 5 GPS + wi-fi kan kjøpes fra i underkant av kr. 4000. Denne Series 5-smartklokken inkluderer LTE-tilkobling, som gir deg internett- og mobiltilknytning selv når din iPhone befinner seg langt unna. Du kan strømme musikk, gjøre oppringninger og motta meldingsvarsler med bare din Apple Watch for hånden. Husk å ta abonnementskostnader med i beregningen.

Apple Watch Nike 5 GPS Pustende sportsrem og et oppdatert design OS: watchOS 6 | Kompatibilitet: iOS | Skjerm: 40 mm og 44 mm OLED | Prosessor: S5 dual-core | Innebygget lagringsplass: 32 GB | Battertid: 18 timer | Lademetode: Trådløs | IP-vurdering: IPX7 | Tilkobling: Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS 3 990 kr Se tilbud hos Elkjop Oppdatert urskivedesign Pustende sportsrem Veiledede turer med Nike Run-appen

Apple Watch Nike Series 5 rommer GPS-teknologi og fås nå til en startpris på rett i underkant av 4000 kroner.

Med Apple Watch Nike kan du kartlegge treningsøktene dine og høre på veiledninger til løpeturer med Nike Run Club-appen. Denne sporty smartklokken byr også på et nytt urskivedesign som er inspirert av det klassiske designet til Nike Windrunner-jakken. The Apple Watch Nike 5 leveres med remmen Nike Sport Band, som er kompresjonsstøpt for å puste, og den leveres i nye fargevarianter, blant annet Pink, Desert Sand og Royal Pulse.

Apple Watch 4 2018-modellen kan være et røverkjøp OS: watchOS 6 | Kompatibilitet: iOS | Skjerm: 40 mm og 44 mm OLED | Prosessor: S4 dual-core | Innebygget lagringsplass: 16 GB | Batteritid: 18 timer | Lademetode: Trådløs | IP-vurdering: IPX7 | Tilkobling: Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS 4 243 kr Se tilbud hos ComputerSalg Større skjerm enn forgjengeren Lettvektig Flere helse- og treningsfunksjoner enn forgjengeren Ikke bedre batterikapasitet enn forgjengeren

Prisen på Apple Watch Series 4 er ulik for alle variantene av klokken, og for størrelsene 40 og 44 mm, og avhengig av om klokken har LTE-tilkobling. Denne 2018-modellen har et slankere design enn forgjengeren Series 3 Apple Watch, og er dessuten utrustet med større skjerm. Det gir en jevnt over mer behagelig brukeropplevelse, fra det å sjekke tiden til å navigere i menyer og apper på denne skjermen. Designet ble videreført i den nyere Series 5-versjonen, så hvis du er på jakt etter en større og mer anvendelig skjerm enn hos forgjengerne, kan dette være tilbud du vil slå til på.

Apple Watch Series 4 har imidlertid ikke retina-skjerm med alltid-på-funksjon, så hvis du vil sniktitte på klokkeslettet, må du gjøre en bevegelse med håndleddet som kan ta seg litt merkelig ut. Hvis valget står mellom Series 3 og 4, skal du huske på at Series 4 har en 64-bit dobbel prosessor, som yter den dobbelte hastigheten av forgjengeren.

Sammenlignet med Series 5 har Series 4 mye å by på når man tar prisen med i vurderingen. Hvis du velger den rimeligere og litt eldre modellen, mister du bare en forbedret optisk hjertesensor, den nevnte alltid-på-skjermen og en kompass-app.

Apple Watch 3 En flott klokke til en rimelig penge OS: watchOS 6 | Kompatibiliet: iOS | Skjerm: 38 mm og 42 mm OLED | Prosessor: S3 dual-core | Innebygget lagringsplass: 8 GB | Batteritid: 18 timer | Lademetode: Trådløs | IP-vurdering: IPX7 | Tilkobling: Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS Cellular 2 290 kr Se tilbud hos Elkjop Altimeter Wi-fi-muligheter Musikkstrømming Mye for pengene LTE har lite å by på Svak batterikapasitet

Standardutgaven av Apple Watch 3 representerte en minimal oppgradering fra Series 2. Likevel er den en velegnet enhet til trening med integrert kartlegging av løping og sykling, og den har god varighet. Huset er vanntett, og passer til svømming, og det sitter en pulssensor på innsiden. LTE-versjonen leveres med mobiltilkobling, slik at du kan bruke klokken uavhengig av telefonen.

Ved å velge denne eldre modellen av Apple Watch, går du glipp av de designmessige fordelene til de nyere variantene. Skjermen og urkassen er noe mindre, uten at det hindrer deg så mye, men de nyeste klokkene er langt flottere designet. Selve klokken er en anelse tykkere, og den drives av en eldre prosessor som vil sine deg en smule ved navigering i appene.

Uansett vil Apple Watch 3 være et godt valg, særlig hvis du er på jakt etter noe rimelig du bare skal bruke til trening eller musikkavspilling. Programvaren er oppdatert, og prisen ligger langt lavere enn hos arvtagerne. Takket være Apples støttetjeneste, finnes den fortsatt hos mange forhandlere.

Er prisen på Apple Watch verdt det?

Maskinvare fra Apple forbindes gjerne med en høy pris. Apple Watch er intet unntak. Men hvis du er på jakt etter en smartklokke som fungerer godt sammen med din iPhone, er det ingen andre merker som er i nærheten av å tilby den samme funksjonaliteten som Apples egne klokker.

Selv om Apple Watch koster mer enn de fleste konkurrentene, betaler du også for integreringen med en lang rekke apper du allerede benytter på din iPhone. Dessuten vil de ventede salgene og den oppgraderte programvaren gjøre disse klokkene til svært gode kjøp.

Apple Watch – remmer Remmer leveres i mange ulike prisklasser Bredt utvalg av størrelser, farger og priser Utrolig enkle å feste til klokken Kan ikke benytte vanlige klokkeremmer Offisielle Apple Watch-remmer er dyre

En Apple Watch er virkelig ikke komplett uten en rem. De gjør den litt nerdete smartklokken elegant nok til å vise frem til etternølere.

Du vil trolig ønske deg flere billige klokkeremmer til Apple Watch, rett og slett fordi de mest elegante variantene vil ta seg litt rare ut på treningssenteret. Sport Bands er kanskje heller ikke det beste valget i et middagsselskap.

Det dukker hele tiden opp nye, rimelige Apple Watch-remmer som forsøker å bli foretrukne alternativer til de dyrere offisielle Apple Watch-remmene, og de er vanligvis like bra. Du kan trygt kjøpe tre tredjeparts-remmer for prisen til én offisiell Apple Watch-rem, og det er kanskje ikke så dumt, når du virkelig har punget ut for selve klokken.