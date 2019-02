Test: Apple Watch 3

Apple Watch 3 (eller Apple Watch Series 3 hvis du er nøye på det) er ikke bare en videreutvikling av Watch 2 ... det er en direkte erstatter som kommer påfallende kjapt etter forgjengeren, ettersom Apple ikke vil miste fremdrift i smartklokkemarkedet.

[Oppdatering: Tidligere i 2018 brukte vi Apple Watch Series 3 i en uke full av ulike treningsøkter, inkludert løping, svømming og HIIT-treninger. Les hvordan det gikk her og få enda flere detaljer om treningsfunksjonene. ]

Apple Watch 3 er tilgjengelig i to utgaver, én med 4G, og én med kun GPS. Begge byr på den samme nye prosessoren og noen nye hovedfunksjoner.

Som erstatter for Apple Watch 2 er dette en flaggbærer for trening og helse, med treningsfunksjoner for løping og sykling, vanntett klokkehus for svømming i tillegg til den samme pulsmåleren på baksiden.

Og som den originale Apple Watch, som fortsatt finnes i salg, kjører Watch 3 den nye programvaren WatchOS 4, som er en betydelig og nyttig oppgradering. Men til tross for forbedret programvare er den nye Apple-klokken ganske kostbar, og kommer i en tid hvor vi får stadig flere imponerende trenings- og aktivitetsklokker med smartfunksjonalitet.

Apple har påberopt seg å være den beste klokkeprodusenten i verden, men byr Apple Watch 3 på nok å til å stå øverst på pallen?

Se vår videotest av Apple Watch 3 under her.

Apple Watch 3 pris og slippdato

Lansert 22. september

Priser fra 3590,-

Det finnes to varianter av Apple Watch 3, én med støtte for mobildata via 4G, og én med bare GPS.

4G-utgaven selges ikke av Apple i Norge, men er å få kjøpt i noen butikker fra rundt 4800 kroner. Utgaven uten 4G er noe rimeligere og mer utbredt, og koster stort sett 3590 kroner (april 2018).

Apple Watch 3 (øverst) ser nærmest helt lik ut som forgjengeren Apple Watch 2 (under).

Én hyggelig ting med prisen er at modellen uten 4G har en lavere introduksjonspris enn Apple Watch 2 (som nå er tatt ut av salg), samtidig som den byr på oppgradert maskinvare og høydemåler.

Det er ikke noen kjempestor oppgradering, men det fine er at den er billigere, og likevel bedre enn forgjengeren.

Apple Watch 3 ble lansert 22. september 2017, og vil nok være den mest aktuelle modellen i minst et år, om ikke lengre.

Trenger vi 4G?

Har ganske god dekning, men litt ujevn

Koster ekstra å strømme data fra klokka istedet for telefonen

Den største nyheten med Apple Watch 3 er at den kan koble seg til mobilnettet, og dermed fungere helt fint uten å være koblet til telefonen.

Betyr det at du kan kjøpe en uten å være iPhone-bruker? Nei, dessverre... ikke litt engang. I praksis betyr det at du kan motta telefonsamtaler, og noen app-varsler selv om du har lagt telefonen igjen hjemme, utover det trenger den fortsatt telefonen for å fungere.

Når det gjelder varsler fra apper, må appene oppdateres til å fungere i «standalone mode» (som i at de kan fungere uavhengig av om klokka er kobla til telefonen eller ikke). Hvis de ikke er det, får du ikke oppdateringer eller varsler fra appene, selv om du har aktivert 4G på klokka.

Muligheten til å koble klokka opp til 4G-nettet er fin, men det føles ikke som den viktigste funksjon Apple kunne lagt inn - selv om vi allerede har hørt om folk som forteller at den har reddet liv.

Du kan slå av mobildata fra kontrollskjermen.

Lydkvaliteten på telefonsamtalene er ganske imponerende, størrelsen på klokka tatt i betraktning. Vi testet dette under en løpetur, og både lydkvaliteten fra høyttaleren og mikrofonen var utmerket.

Dette gjorde at vi kunne løpe omtrent som normalt, og fortsatt ha en samtale uten å holde klokka opp til øret. Lyden var faktisk så høy at du blir nødt til å løpe kjapt hvis du ikke vil at forbipasserende skal overhøre samtalen.

Til bilkjøring er den ikke fullt så nyttig, siden støyen fra bilen og veien gjør det vanskelig å høre hva de du snakker med sier, men i ei knipe kan klokka unngå å gjøre deg til lovbryter ved at du slipper å plukke opp telefonen mens du kjører.

Men du bør spørre deg om dette virkelig er noe du trenger, ikke minst på grunn av at det koster ekstra. Ekstra irriterende kan det være hvis du må betale ekstra for dataene du bruker på klokka, i tillegg til det du allerede betaler for data på telefonen din.

40 millioner låter på håndleddet

En nyere oppgradering er musikkstrømming direkte på klokka, noe som ble annonsert på lanseringen, men som påfallende nok ikke fungerte da.

Denne funksjonen — som bare fungerer hvis du har 4G-utgaven av klokka, med de ekstra kostnadene det medfører — er faktisk et ganske bra tilskudd.

De nye strømmemulighetene fra Apple Music gir to nye ting: Apple Music direkte på klokka, og Beats Radio. Det enkleste er å åpne begge med Siri — du kan bla gjennom klokka for å finne dem, men det er litt knotete.

Det enkleste er å be Siri om å spille den musikken du er ute etter, enten det er en sjanger, en spilleliste du har laget men ikke synkronisert, eller en bestemt låt.

Det fungerer ikke perfekt — spesielt når du er ute og løper eller går — men når det fungerer er det helt nydelig, og det å kunne kommandere en dings på håndleddet til å finne nærmest hvilken som helst sang fra hele verden, føles som noe fra en science fiction-film.

Du må definitivt være tilknyttet Apple Music for at dette skal fungere bra — du kan ikke bla gjennom spillelister på klokka, for eksempel, og det å be Siri om å «spille musikk for løping» ga noen litt merkelige resultater. Lager du derimot en egen spilleliste for løping kan du starte den på sekundet.

Ja, vi sier på sekundet, men alt for ofte fikk Siri tilkoblingsproblemer og ga beskjed om at vi måtte vente, og at vi skulle få beskjed når alt var klart. Uten at vi fikk det, slik at vi heller måtte prøve på nytt.

Muligheten for å strømme musikk via Apple Music er fabelaktig når det fungerer, når du kan spørre etter musikk du liker, og faktisk få musikk du liker.

Men det er litt for mange småfeil til at du faktisk får følelsen av å ha en verden av låter tilgjengelig — og som regel har du nok telefonen med deg uansett, som det er mye enklere å finne musikk på. Men det er en fin funksjon som bare vil bli bedre med tiden.

Men til tross for muligheten til å strømme musikk direkte på klokka kan vi egentlig ikke se noen god grunn til å anbefale 4G-utgaven av Apple Watch 3, siden det å legge telefonen igjen hjemme når man skulle på løpeturer ble en mulighet allerede da vi fikk GPS med Apple Watch 2.

Trenger vi enda et tidspunkt på dagen der vi er kobla opp og tilgjengelige? Skal ikke treningen være et tidspunkt for å koble ut? Er det verdt det for deg å betale mye mer for å kunne strømme musikk eller bruke apper uten å ha med telefonen?

Med det i tankene, tenker vi at du bare bør vurdere 4G-utgaven hvis du er opptatt av at det skal gå an å få tak i deg også når du trener, eller hvis du bare har en lei vane med å glemme telefonen din rundt omkring.

Design og skjerm

Nesten helt lik tidligere modeller

Skjermen er fortsatt skarp og lyssterk

Designet til Apple-klokkene er blitt nokså ikonisk, på en slik måte at folk rett og slett bare ser at det er en iKlokke du bruker. Når du ser en fotballspiller med en Fitbit må du virkelig stirre for å se hvilken modell det er, men en Apple-klokke kjenner du igjen umiddelbart.

I motsetning til iPhone, ser vi ikke noe grunn til å oppdatere designet så mye med en klokke, og Apple har gjort en god jobb med å holde designet nesten identisk, til tross for at det er ny prosessor og 4G i de to størrelsene (38mm og 42mm).

Dette har de klart ved å integrere antenne i selve skjermen, som er en oppfinnsom måte å spare plass på... men klokkas firkantede, avrundede design hadde nok ikke tålt å bli så mye større uten at det hadde sett klumpete ut.

En liten oppgradering som har kommet gjennom produksjonen av den nye modellen er at kontrollhjulet på siden føles mer litt fast og stabilt enn det gjorde på Apple Watch 2.

Dette er en mindre detalj, men likevel noe vi har merket oss hver gang vi har brukt Watch 3. Utover det er den eneste større forskjellen på kontrollhjulet selv, som nå har fått en rød prikk for å vise at dette er den nyeste modellen.

Skjermen er like skarp og lys som alltid.

Det er ikke noen stor detalj, men vi fikk spørsmål om det da vi brukte klokka, noe som viser at folk er interesserte når det kommer nye Apple-klokker.

Klokka er elegant og lett, og selv om noen lengter etter en rund klokke, har den 1,65-tommer store skjermen (på 42 mm utgaven) en optimal størrelse og form for å vise mer data — og som vi har nevnt, har Apple på sitt sta vis fått markedet til å godta designet sitt.

Selve skjermen, som er OLED-basert, har alltid vært en av de mest attraktive på markedet. Den er klar, skarp og lyssterk, og vi har aldri hatt problemer med å se hva som er på den når vi har vært ute og fartet.

OK, det er ikke helt sant — skjermen skrur seg av for å spare strøm når det trengs, og det betyr at du må gi klokka en liten snert med håndleddet for at den skal slå seg på igjen.

Og selv om dette selvsagt ikke er ideelt, har Apple finjustert algoritmen slik at selv små bevegelser med håndleddet får skjermen til å lyse opp. Noe som kanskje ikke er det beste under løping, men det er mye, mye bedre enn det vi opplevde med den første utgaven av Apple Watch.