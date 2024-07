Unngå magneter og vektløfting når du bruker Galaxy Ring

Samsung Galaxy Ring har dessverre ikke en offisiell lanseringsdato for det norske markedet ennå, men vi er nesten sikre på at det bare er et spørsmål om tid før den dukker opp. Den offisielle slippdatoen for andre regioner er 24. juli, og for de som vurderer å kjøpe den nye bærbare enheten, har Samsung delt noen offisielle råd: unngå magneter og tunge løft.

Det var Sam Mobile som oppdaget at brukerstøttesiden for Galaxy Ring inneholder noen tips for å få mest mulig ut av den. Noen av disse er ganske åpenbare – høyhastighets-vannsport og høytrykksvask kan for eksempel presse ringens vanntetthet til det ytterste.

Men også et par andre som du kanskje ikke har tenkt på. Samsung sier at «noen funksjoner, som telling av skritt, kanskje ikke fungerer riktig hvis du holder en magnet eller magnetisk gjenstand i hånden med ringen» – så hold deg unna magnetsamlingen din.

Du burde også fjerne ringen under «øvelser som gjør bruk av maskiner», sier Samsung: spesielt vekter, manualer og vektstenger, da dette "kan forårsake håndskader." Du bør også unngå å bruke metallringer på samme finger eller tilstøtende fingre til Galaxy Ring.

Tidlige inntrykk

Vi har allerede fått litt tid med ringen. (Image credit: Future)

Det er også mange andre nyttige råd på støttesiden, og vi anbefaler at du leser den i sin helhet hvis du planlegger å kjøpe ringen på et tidspunkt i fremtiden. Det er tips om hvordan aktivitetene dine kan påvirke enhetens batterilevetid også.

Vi kan ikke finne noen omtale av magneter på brukerstøttesidene for Oura, men det er en anbefaling om å «vurdere å fjerne» ringen i situasjoner der friksjon er involvert – med vektløfting som et spesifikt eksempel.

Vårt britiske team jobber fortsatt med hele gjennomgangen av Samsung Galaxy Ring, men vi har allerede rukket å tilbringe litt tid med den og kan melde at det har vært en stort sett imponerende og positiv opplevelse så langt – selv om flere tester er på vei.

Enheten vil koste 399 dollar (ca. 4.300 kroner direkte omregnet), men priser og lanseringsdatoer for det norske markedet er som tidligere nevnt ennå ikke klare. Du vil få et størrelsessett tilsendt før selve ringen, for å være sikker på at du velger riktig størrelse for fingeren din, og for de markedene ringen først er lansert i, vil leveringen som tidligere nevnt starte 24. juli.