OnePlus har avduket telefonen OnePlus Nord 4 og nettbrettet OnePlus Pad 2 på sin sommerlansering i Milano, og hvis du har ventet på en ny telefon eller et nettbrett i mellomsjiktet, les videre.

På typisk OnePlus-måte hadde vi allerede fått vite ganske mye om disse enhetene før lansering, siden selskapet elsker å hinte om sine kommende produkter, men nå vet vi alt. La oss starte med OnePlus Nord 4.

Den har en 6,74-tommers 1,5K AMOLED-skjerm, en Snapdragon 7 Plus Gen 3-brikke i mellomklassen, opptil 16 GB RAM, opptil 512 GB lagringsplass, et hovedkamera på 50 MP, et 8 MP ultravidvinkelkamera, et 16 MP selfie-kamera og et stort batteri på 5500 mAh med 100W lading som kan levere full lading på bare 28 minutter.

Image 1 of 3 OnePlus Nord 4 (Image credit: OnePlus) OnePlus Nord 4 (Image credit: OnePlus) OnePlus Nord 4 (Image credit: OnePlus)

OnePlus Nord 4 har også såkalt AquaTouch-teknologi, som lar deg bruke skjermen selv når den er våt, samt en lang rekke AI-funksjoner, som for eksempel muligheten til automatisk å transkribere og oppsummere opptak, oppsummere artikler, redigere bilder og finjustere telefonens ytelse i henhold til hvor mye strøm som trengs til enhver tid.

Den kan på samme måte bruke kunstig intelligens for å optimalisere ladeprosessen, slik at telefonens batteri ikke degraderes for raskt. Det burde komme godt med, ettersom OnePlus vil levere fire år med Android-oppdateringer og seks år med sikkerhetsoppdateringer til Nord 4, som er den lengste perioden selskapet har tilbudt støtte for en telefon.

Så du vil kanskje holde på OnePlus Nord 4 i lang tid, og i tillegg til å holde batteriet friskt, har selskapet også testet telefonen for å sikre at den forblir rask og jevn i hele seks år, ved å simulere mengden av oppgaver den skal brukes til i perioden.

Nord 4 har også et slående design, hvor den øvre delen av baksiden er i polert metall, mens resten av baksiden er matt. Den har en unibody i aluminium, som er ganske forskjellig fra baksiden av glass på de fleste telefoner, og den er tynnere enn tidligere Nord-modeller med en tykkelse på 7,99 mm.

For norske kjøpere er OnePlus Nord 4 tilgjengelig for forhåndsbestilling nå i fargene Mercurial Silver, Obsidian Midnight og Oasis Green. Den er tilgjengelig enten med 16 GB RAM og 512 GB lagring eller 12 GB RAM og 256 GB lagring, med priser fra 6 290 kroner. Den slippes for offisielt salg 8. august.

Fra telefon til nettbrett

OnePlus Pad 2 (Image credit: OnePlus)

Høydepunktet til OnePlus Pad 2 er utvilsomt dets toppmoderne Snapdragon 8 Gen 3-brikke. Dette er den samme prosessorbrikken du finner i mange av de beste Android-telefonene, som Samsung Galaxy S24 Ultra.

OnePlus Pad 2 har også en 12,1-tommers 2120 x 3000 skjerm med 144Hz oppdateringsfrekvens, 12 GB RAM, 256 GB lagringsplass, et bakre kamera på 13MP, et 8MP selfie-kamera og et batteri på 9510 mAh med 67W lading.

Akkurat som OnePlus Nord 4, får du også AI-funksjoner her, som AI Eraser 2.0 for AI-drevet bilderedigering. OnePlus Pad 2 er også tilgjengelig for forhåndsbestilling, med en pris på 6 690 kroner i fargen Nimbus Grey. Den leveres fra 1. august.