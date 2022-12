Beste OnePlus mobil 2022

Included in this guide:

De beste OnePlus mobilene er ikke bare toppmodeller som OnePlus 10 Pro. Det er definitivt en suveren mobil, men OnePlus lager eksepsjonelle telefoner i alle priskategorier.

Slik har det ikke alltid vært. OnePlus startet reisen med å lage såkalte "flagship-killers" og det var ikke mange av dem. Men nå har de Nord-serien som er langt billigere.

Vi har gått gjennom alle OnePlus-mobilene og valgt ut våre favoritter. Selv om vi lister toppvalgene øverst anbefaler vi å ikke ignorere modellene lenger ned på listen - OnePlus-mobiler holder høy kvalitet selv om enkelte modeller er eldre eller har mindre ytelse enn de aller beste.

Om du heller vil ha andre mobilmerker enn OnePlus, kan du for eksempel lese våre guider over beste mobiltelefoner (Åpnes i ny fane), beste Android-mobiler (Åpnes i ny fane) eller beste iPhone (Åpnes i ny fane).

Beste OnePlus mobil

1. OnePlus 10 Pro Premium kvalitet i nesten alle ledd Spesifikasjoner Lansert: Januar 2022 Vekt: 201 g Mål: 163 x 73.9 x 8.6 mm OS: Android 12 Skjerm: 6.7" Oppløsning: 1440 x 3216 Prosessor: Snapdragon 8 Gen 1 RAM: 8 GB / 12 GB Lagringsplass: 128 GB / 256 GB / 512 GB Batteri: 5000 mAh Baksidekameraer: 48 MP + 50 MP + 8 MP Frontkamera: 32 MP Grunner til å kjøpe + Fantastisk skjerm + Utrolig rask lading Grunner til ikke å kjøpe - Litt stor - Kameraene er ikke perfekt

OnePlus 10 Pro gir deg veldig mye for pengene. Det er en stor telefon som kanskje ikke passer for alle, men det medfører blant annet at den har en aldeles glimrende skjerm - en 6.7" AMOLED som gir sterke og klare bilder.

Lysstyrken er på 1300 cd/m² og 120 Hz bildefrekvens sørger for gode bilder og smidig scrolling uansett hvor du befinner deg.

Kameraene er ikke de beste, sammenlignet med andre merker på samme prisnivå, men du får fortsatt gode bilder. Hovedkameraet har 48 MP, vidvinkelen er på 50 MP og telefotolinsen gir 8 MP. Kamerasystemet er finjustert av Hasselblad og er allsidig nok til å takle det meste. Flere kameramoduser og filtre sørger for at du har nok å leke deg med.

OnePlus 10 Pro har lynrask lading, bra batteritid og rask ytelse.

Les vår test av OnePlus 10 Pro (Åpnes i ny fane)

2. OnePlus Nord 2T God ytelse på det meste Spesifikasjoner Lansert: Mai 2022 Vekt: 190 g Mål: 159.1 x 73.2 x 8.2 mm OS: Android 12 Skjerm: 6.43" Oppløsning: 1080 x 2400 Prosessor: MediaTek Dimensity 1300 RAM: 8 GB / 12 GB Lagringsplass: 128 GB / 256 GB Batteri: 4500 mAh Baksidekameraer: 50 MP + 8 MP + 2 MP Frontkamera: 32 MP Grunner til å kjøpe + God ytelse + Suverent hovedkamera Grunner til ikke å kjøpe - Kjedelig design - Ingen IP-rating

OnePlus Nord 2T har samme gode skjerm som lillesøster Nord 2, 6.43" AMOLED, og samme kameraløsning.

Chippen har blitt oppdatert til Dimensity 1300 som gir ytterlige kraft, så Nord 2T har ikke store, men et par viktige oppgraderinger.

Dette er en telefon du kan stole på.

Les vår test av OnePlus Nord 2T (Åpnes i ny fane) på engelsk

3. OnePlus 10T OnePlus 10-modellen du egentlig ventet på Spesifikasjoner Lansert: August 2022 Vekt: 204 g Mål: 163 x 75.4 x 8.8mm OS: Android 12 Skjerm: 6.7" Oppløsning: 1080 x 2412 Prosessor: Snapdragon 8 Plus Gen 1 RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB Lagringsplass: 128 GB / 256 GB Batteri: 4800 mAh Baksidekameraer: 50 MP + 8 MP + 2 MP Frontkamera: 16 MP Grunner til å kjøpe + Lader raskt + Masse kraft Grunner til ikke å kjøpe - Ikke de beste kameraene - Dårlig batteritid

OnePlus 10T er faktisk en bedre telefon enn OnePlus 10 Pro på noen områder. Den har en kraftigere chip i Snapdragon 8 Plus Gen 1 og raskere lading med 150 W.

Ellers er den litt mindre spektakulær, men det er helt greit når prisen er lavere enn storesøster. Om ytelse og ladetid er viktig for deg, er dette den beste OnePlus-mobilen. Det er bare en mindre komplett telefon enn OnePlus 10 Pro.

6.7"-skjermen er veldig fin, men kameraet er ikke av toppklasse. Batteritiden er heller ikke den beste, så det er bra mobilen lader lynraskt.

Les vår test av OnePlus 10T (Åpnes i ny fane)

Les vår test av OnePlus 10T

4. OnePlus 9 Pro Beste OnePlus kameramobil Spesifikasjoner Lansert: Mars 2021 Vekt: 197 g Mål: 163.2 x 73.6 x 8.7mm OS: Android 11 Skjerm: 6.7" Oppløsning: 1440 x 3216 Prosessor: Snapdragon 888 RAM: 8 GB / 12 GB Lagringsplass: 128 GB / 256 GB Batteri: 4500 mAh Baksidekameraer: 48 MP + 50 MP + 8 MP + 2 MP Frontkamera: 16 MP Grunner til å kjøpe + Beste mobilkamera fra OnePlus + Premium ytelse Grunner til ikke å kjøpe - Veldig dyr - Ingen støtte for microSD

OnePlus 9 Pro er et flaggskip i toppklassen som har forbedret en av svakhetene hos selskapets tidligere modeller: Kameraene.

OnePlus 9 Pro er den beste kameramobilen fra OnePlus, med Hasselblad-teknologi og ultra-wide linse.

Du får også vanvittig mye kraft med en Snapdragon 888 chip og opp til 12 GB RAM. Skjermen er 6.7" 1440 x 3216 AMOLED med 120 Hz bildefrekvens og HDR10+, bildene du får frem er noe av det beste du finner på noen mobiltelefon.

Designet er også toppklasse, den tåler vann og har et respektabelt 4500 mAh batteri med 65 W rask lading og 50 W trådløs lading.

Dette er ikke den nyeste modellen, men det er fortsatt en av de beste.

Les vår test av OnePlus 9 Pro (Åpnes i ny fane) på engelsk

5. OnePlus Nord N20 Rimelig 5G funksjonalitet Spesifikasjoner Lansert: April 2022 Vekt: 173 g Mål: 159.9 x 73.2 x 7.5 mm OS: Android 11 Skjerm: 6.43" Oppløsning: 1080 x 2400 Prosessor: Snapdragon 695 5G RAM: 6 GB Lagringsplass: 128 GB Batteri: 4500 mAh Baksidekameraer: 64 MP + 2 MP + 2 MP Frontkamera: 16 MP Grunner til å kjøpe + Topp ytelse + Glimrende OLED-skjerm Grunner til ikke å kjøpe - Middels kamera - Svak vibrasjonsmotor

OnePlus Nord N20 er overraskende billig for å støtte 5G med en så god skjerm. 6.43"-skjermen fungerer bra i all slags lysforhold.

Du får kun 60 Hz bildefrekvens, men det er ikke så verst når prisen er såpass lav.

Snapdragon 695 gir god ytelse og batteritiden er ok. Kameraet er ikke spesielt bra.

Les vår test av OnePlus Nord N20 (Åpnes i ny fane) på engelsk

6. OnePlus 9 Masse for pengene nesten uten svakheter Spesifikasjoner Lansert: Mars 2021 Vekt: 192 g Mål: 160 x 74.2 x 8.7mm OS: Android 11 Skjerm: 6.55" Oppløsning: 1080 x 2400 Prosessor: Snapdragon 888 RAM: 8 GB / 12 GB Lagringsplass: 128 GB / 256 GB Batteri: 4500 mAh Baksidekameraer: 48 MP + 50 MP + 2 MP Frontkamera: 16 MP Grunner til å kjøpe + Glimrende spesifikasjoner + Bra kamera Grunner til ikke å kjøpe - Mangler telefoto-kamera - Kunne hatt enda stiligere finish

OnePlus 9 har mange av de samme funksjonene som OnePlus 9 Pro, blant annet Hasselblad-kamerateknologien og en ultra-wide linse som korrigerer forstyrrelser som ofte oppstår i vidvinkelbilder. Den har ikke telefoto-kameraet storesøster 9 Pro har, men fotokvaliteten er uansett glimrende - og mye bedre enn de fleste tidligere OnePlus-modellene.

Du får også omtrent samme kraft som hos 9 Pro, takket være en Snapdragon 888 chip og opp til 12 GB RAM. Batteriet er på samme størrelse, 4500 mAh, med rask 65 W lading. Den trådløse ladingen er imidlertid tregere, kun 15 W.

6.55" AMOLED-skjermen er ikke like skarp som 9 Pros 1080 x 2400, men gir 120 Hz bildefrekvens. Designmessig har OnePlus 9 kuttet kostnadene ved å bytte ut metallrammen med plast.

Dette er ikke en billig telefon, men den er en kraftpakke som koster mindre enn de absolutte toppmodellene.

Les vår test av OnePlus 9 (Åpnes i ny fane)

7. OnePlus Nord 2 Solid ytelse til en god pris Spesifikasjoner Lansert: Juli 2021 Vekt: 189 g Mål: 158.9 x 73.2 x 8.3mm OS: Android 11 Skjerm: 6.43" Oppløsning: 1080 x 2400 Prosessor: MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G RAM: 8 GB / 12 GB Lagringsplass: 128 GB / 256 GB Batteri: 4500 mAh Baksidekameraer: 50 MP + 8 MP + 2 MP Frontkamera: 32 MP Grunner til å kjøpe + Solid ytelse + Veldig rask lading Grunner til ikke å kjøpe - Kjedelig design - Kun 90Hz bildefrekvens

OnePlus Nord 2 har kanskje ikke det mest spennende utseendet, men den leverer på kraft og kamerafronten. Skjermen er en 6.43" AMOLED med 1080 x 2400 oppløsning og 90 Hz bildefrekvens.

Vidvinkelkameraet har 50 MP og leverer gode resultater og du får et 8 MP ultra-wide kamera i tillegg. Ytelsen er god, takket være en sterk MediaTek Dimensity 1200-AI chip.

Det beste er støtten for 5G og rask lading i 65 W.

Nord 2T er en nyere versjon og litt bedre, men Nord 2 er fortsatt en god mobil som koster litt mindre.

Les vår test av OnePlus Nord 2 (Åpnes i ny fane)

8. OnePlus Nord CE 2 5G En god Android du har råd til Spesifikasjoner Lansert: Februar 2022 Vekt: 173 g Mål: 160.6 x 73.2 x 7.8mm OS: Android 11 Skjerm: 6.43" Oppløsning: 1080 x 2400 Prosessor: Dimensity 900 RAM: 6 GB / 8 GB Lagringsplass: 128 GB Batteri: 4500 mAh Baksidekameraer: 64 MP + 8 MP + 2 MP Frontkamera: 16 MP Grunner til å kjøpe + Lader raskt + Slankt design Grunner til ikke å kjøpe - Middels ytelse - Ikke veldig godt kamera

OnePlus Nord CE 2 gir deg gode spesifikasjoner til en lavere pris. Du får 5G, rask lading og en stilig design, men ellers er det kun en ok mobil med ok ytelse.

Telefonen er ikke spesielt dyr, så dette er et trygt kjøp for deg som ikke krever topp ytelse, men fortsatt vil ha en god mobil.

Les vår test av OnePlus Nord CE 2 (Åpnes i ny fane) på engelsk

9. OnePlus 8 Pro En suveren OnePlus mobil Spesifikasjoner Lansert: April 2020 Vekt: 199 g Mål: 165.3 x 74.4 x 8.5mm OS: Android 10 Skjerm: 6.78" Oppløsning: 1440 x 3168 Prosessor: Snapdragon 865 RAM: 8 GB /12 GB Lagringsplass: 256 GB Batteri: 4510 mAh Baksidekameraer: 48 MP + 48 MP + 8 MP + 5 MP Frontkamera: 16 MP Grunner til å kjøpe + En av de beste skjermene på markedet + 5G masse kraft Grunner til ikke å kjøpe - Ikke billig - Baksidekameraene stikker ut

Før OnePlus 9 Pro ble lansert var OnePlus 8 Pro den beste modellen fra selskapet. Og det er fortsatt en glimrende mobiltelefon, spesielt med tanke på sterke 120 Hz bildefrekvens som vises på en aldeles suveren skjerm.

OnePlus 8 Pro er en kraftpakke med 5G, trådløs lading, integrert fingeravtrykksleser, quad-lens og den tåler vann.

Summen av alle funksjoner gjør at telefonen koster ganske mye, men du får utrolig mye for pengene uansett.

Les vår test av OnePlus 8 Pro (Åpnes i ny fane)

10. OnePlus Nord CE 5G Greie spesifikasjoner til en grei pris Spesifikasjoner Lansert: Juni 2021 Vekt: 170 g Mål: 159.2 x 73.5 x 7.9 mm OS: Android 11 Skjerm: 6.43" Oppløsning: 1080 x 2400 Prosessor: Snapdragon 750G 5G RAM: 6 GB / 8 GB / 12 GB Lagringsplass: 128 GB / 256 GB Batteri: 4500 mAh Baksidekameraer: 64 MP + 8 MP + 2 MP Frontkamera: 16 MP Grunner til å kjøpe + God batteritid + Komfortabelt design Grunner til ikke å kjøpe - Tåler ikke vann - Kun grunnleggende kamerafunksjoner

OnePlus Nord CE er en komfortabel og lett mobil, med en flott 6.2" AMOLED skjerm med 90 Hz bildefrekvens. Dette er en glimrende telefon for strømming eller rask browsing.

Det er ikke den kraftigste OnePlus-mobilen og kameraene er ikke de beste, men om du ser bort fra dette vil du få glede av rask lading og godt batteri.

Om du ikke er en seriøs fotograf kan dette være en god investering, og prisen er heller ikke avskrekkende.

Les vår test av OnePlus Nord CE (Åpnes i ny fane)

