Beste Xiaomi-mobil i 2022

Beste Xiaomi-mobil: Techradars utvalgte anbefalinger fra Xiaomi

De beste mobilene fra Xiaomi gir deg mye for pengene. Det er kanskje ikke et merke som er like tilgjengelig som iPhone eller Samsung, men Xiaomi får mye ros for å lage mobiltelefoner av god kvalitet og med kameraer som utmerker seg. Det gjelder både toppmodellene og de rimeligere modellene.

Xiaomi produserer mange ulike typer telefoner, noen av dem kommer høyt opp på listen over de aller beste telefonene. Vi har testet modeller for ulike behov for ulike budsjett, og rangert dem ut fra kvalitet på kamera, batteritid, ytelse og skjermkvalitet.

På toppen av listen troner Xiaomi 12 Pro på grunn av sin generelle ytelse, design og ladeegenskaper. Det er også verdt å ta en titt på Xiaomi Mi 11 Ultra, eller den budsjettvennlige Xiaomi Redmi Note 10 Pro.

De beste Xiaomi-mobilene i 2022

Xiaomi 12 Pro (Image credit: TechRadar)

1. Xiaomi 12 Pro Xiaomis beste mobil for øyeblikket Spesifikasjoner Utgitt: April 2022 Vekt: 205g Størrelse: 163,6 x 74,6 x 8,2mm OS: Android 12 Skjermstørrelse: 6,7 tommer Oppløsning: 1440 x 3200 CPU: Snapdragon 8 Gen 1 RAM: 8GB/12GB Lagringskapasitet: 128GB/256GB Batteri: 4600mAh Bakkamera: 50MP (vidvinkel) + 50MP (ultravidvinkel, 115 grader) + 50MP (telefoto, 2x optisk) Frontkamera: 32MP Dagens beste tilbud Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Lekker finish + Superrask lading Grunner til ikke å kjøpe - Begrenset zoom - Mangler IP-klassifisering

Vi utnevner Xiaomi 12 Pro til vår favorittmobil fra Xiaomi akkurat nå, av flere grunner. Pro 12 har en lekker 6,73 tommers skjerm, superrask 120W lading, lekker finish, og en trio av fantastiske kameraer med 50 MP oppløsning – alt dette i en telefon som i mange tilfeller er rimeligere enn modeller med tilsvarende spesifikasjoner hos konkurrentene.

Med sin kraftige ytelse er denne ypperlig for gamere, fotografer og alle som liker underholdning. Den er også lett å anbefale foran Mi 11-modellen fra 2021 eller Xiaomi 12.

Vær oppmerksom: Denne mobilen har ingen IP-klassifisering, og er dermed ikke vanntett. Den kommer også med (i overkant) mye programvare, og vi oppdaget at kameraet ikke hadde imponerende zoom (begrenset til 2x optisk zoom). Men bortsett fra det, er Xiaomi Pro 12 en telefon i toppklasse.

Les vår test av Xiaomi Pro 12 (Åpnes i ny fane)

Xiaomi Mi 11 (Image credit: Future)

2. Xiaomi Mi 11 Aldrende, men suverent flaggskip Spesifikasjoner Utgitt: Mars 2021 Vekt: 196g Størrelse: 164,3 x 74,6 x 8,6mm OS: Android 11 Screen size: 6,8 tommer Oppløsning: 1440 x 3200 CPU: Snapdragon 888 RAM: 8GB Lagringskapasitet: 128GB/256GB Batteri: 4600mAh Bakkamera: 108MP (vidvinkel) + 13MP (ultravidvinkel, 123 grader) + 5MP (makro) Frontkamera: 20MP Dagens beste tilbud Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Kapabel kameratelefon + Kraftig prosessor Grunner til ikke å kjøpe - Fingeravtrykkleseren er ustabil - Kunne hatt bedre batterikapasitet

Mi 11 var Xiaomis flaggskip i 2021, med nye kamerafunksjoner, skjermteknologi og nytt design på bakkameraet. Den gang ga vi telefonen masse skryt og en strålende anmeldelse, og var særlig begeistret for makrokameraet med spesialtilpasset linse, råflott skjerm med høy oppløsning og mye prosessorkraft.

Mens denne telefonen representerte den beste teknologien til Xiaomi i 2021, skremte prisen en del vekk. Fordelen nå er at den er blitt rimeligere. Vi var litt misfornøyde med batteriet på Mi 11 da vi testet den, men alt i alt er dette en modell som er en av de første du bør vurdere fra Xiaomi.

Les vår test av Xiaomi Mi 11 (Åpnes i ny fane)

Xiaomi Redmi Note 10 Pro (Image credit: TechRadar)

3. Xiaomi Redmi Note 10 Pro Den beste Redmi-telefonen Spesifikasjoner Utgitt: Mars 2021 Vekt: 193g Størrelse: 164 x 76,5 x 8,1mm OS: Android 11 Skjermstørrelse: 6,67 tommer Resolution: 1080 x 2400 CPU: Snapdragon 732G RAM: 6GB/8GB Lagringskapasitet: 64GB/128GB Batteri: 5020mAh Bakkamera: 108MP (vidvinkel) + 8MP (ultravidvinkel, 118 grader) + 5MP (makro) + 2MP (dybde) Frontkamera: 16MP Grunner til å kjøpe + Nydelige stereohøyttalere + Imponerende batteritid Grunner til ikke å kjøpe - Mangler 5G - Mangler 4K-stabilisering

Hvis du ser etter den beste telefonen fra Xiaomis billigmerke Redmi, er det Note 10 Pro du bør se på. Med topp spesifikasjoner og lav pris, er den et veldig godt kjøp. Mobilen har et hovedkamera med 108 MP oppløsning, en stor 120 Hz skjerm og et massivt 5020mAh-batteri som gjør den uovertruffen i prissegmentet. I vår tidligere test var vi aller mest begeistret for skjerm og batteri, den holder en hel dag og mer til.

Vi oppdaget dessuten at Xiaomi Redmi Note 10 Pro har enormt gode stereohøyttalere, som i kombinasjon med skjerm og batteritid gjør den til et godt valg om du vil se film eller annen underholdning på mobilen. Det den mangler, er 5G. Om du klarer deg uten, har denne alt du trenger i en mobil.

Les vår test av Xiaomi Redmi Note 10 Pro (Åpnes i ny fane) på engelsk

Xiaomi 12 (Image credit: Future)

4. Xiaomi 12 Liten og bra Xiaomi-mobil Spesifikasjoner Utgitt: April 2022 Vekt: 180g Størrelse: 152,7 x 69,9 x 8,2mm OS: Android 12 Skjermstørrelse: 6,28 tommer Oppløsning: 1080 x 2400 CPU: Snapdragon 8 Gen 1 RAM: 8GB/12GB Lagringskapasitet: 128GB/256GB Batteri: 4500mAh Bakkamera: 50MP (vidvinkel) + 13MP (ultravidvinkel, 123 grader) + 5MP (telemakro) Frontkamera: 32MP specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Føles bra i hånden + Morsomme kameramoduser Grunner til ikke å kjøpe - Blir raskt varm - Mangler zoom på kameraet

Xiaomi 12 er selskapets flaggskip i 2022, en enklere versjon av Pro-modellen som ligger høyere oppe på listen.

En nett, liten telefon som ligger godt i hånden og er fin å bære med seg. Vi likte den elegante finishen og designet, og du får masse flotte spesifikasjoner i denne: Kamera med 50 MP oppløsning, kraftig prosessor, relativt rask opplading og lang batteritid.

Grunnen til at Xiaomi 12 havner et stykke ned på listen, er at den ikke er et like godt kjøp som andre modeller. Men vi synes alt i alt at den er verdt pengene.

Les vår test av Xiaomi 12 (Åpnes i ny fane)

Xiaomi 11T Pro (Image credit: Future)

5. Xiaomi 11T Pro En variant av Xiaomi Mi 11 Spesifikasjoner Utgitt: September 2020 Vekt: 204g Størrelse: 164,1 x 76,9 x 8,8mm OS: Android 11 Skjermstørrelse: 6,67 tommer Resolution: 1080 x 2400 CPU: Snapdragon 888 RAM: 8GB Lagringskapasitet: 128GB/256GB Batteri: 5000mAh Bakkamera: 108MP (vidvinkel) + 8MP (ultravidvinkel, 120 grader) + 5MP (telemakro) Frontkamera: 16MP Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Lader enormt raskt + Oppleves som responsiv Grunner til ikke å kjøpe - Blir fort varm - Baksiden er en magnet for fingeravtrykk

Xiaomi 11T Pro er etterfølgeren til Mi 10T Pro, og var den første modellen uten «Mi» i navnet. En super telefon i dette prissjiktet, med kraftig prosessor, skjerm som ser bra ut, flere kameraer og intuitiv fingeravtrykkleser. Hvis du likte Mi 11, finner du flere av de samme funksjonene på denne – 5 MP telemakrolinse og en rekke kameramoduser.

Det var derimot noen ting som trakk ned. Fingeravtrykksensoren var vanskelig å treffe for noen. Og den ble fort varm, noe som reduserte ytelsen. Men alt i alt - ser du etter en telefon i dette prissjiktet, er den absolutt verdt å sjekke ut.

Les vår test av Xiaomi 11T Pro (Åpnes i ny fane)

Xiaomi Poco F3 (Image credit: TechRadar)

6. Xiaomi Poco F3 Mye for pengene Spesifikasjoner Utgitt: Mars 2021 Vekt: 196g Størrelse: 163,7 x 76,4 x 7,8mm OS: Android 11 Skjermstørrelse: 6,67 tommer Oppløsning: 1080 x 2400 CPU: Snapdragon 870 RAM: 6/8GB Lagringskapasitet: 128GB/256GB Batteri: 4520mAh Bakkamera: 48MP (vidvinkel) + 8MP (ultravidvinkel, 119 grader) + 5MP (makro) Frontkamera: 20MP Grunner til å kjøpe + Lyssterk og responsiv skjerm + Kraftig mobil Grunner til ikke å kjøpe - Middels kamerakvalitet - Irritasjoner i brukergrensesnittet

Xiaomos undermerke Poco, tidligere Pocophone, var svært produktivt i 2020 og 2021. Poco F3 er tredje generasjonen modell. Den utmerker seg i skjerm og ytelse, og passer svært godt til streaming, spilling og generelt skrolling i sosiale medier. Vi var spesielt begeistret for skjermen med imponerende lysstyrke, opp til 1300 nits og 120 Hz oppdateringsfrekvens.

Dessuten er den en av de beste gaming-mobilene til den prisen, med en ytelse på linje med de dyrere modellene. Den ser bra ut og føles solid. Telefonen mangler trådløs lading og har ikke den beste kvaliteten på kameraene.

Les vår test av Xiaomi Poco F3 (Åpnes i ny fane) på engelsk

Xiaomi Redmi Note 11 (Image credit: Future)

7. Xiaomi Redmi Note 11 Rimelig mobil med bra skjerm Spesifikasjoner Utgitt: Februar 2022 Vekt: 179g Størrelse: 159,9 x 73,9 x 8,1mm OS: Android 11 Skjermstørrelse: 6,43 tommer Oppløsning: 1080 x 2400 CPU: Snapdragon 680 RAM: 4GB/6GB Lagringskapasitet: 64GB/128GB Batteri: 5000mAh Bakkamera: 50MP (vidvinkel) + 8MP (ultravidvinkel, 118 grader) + 2MP (makro) + 2MP (dybde) Frontkamera: 13MP Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Rimelig + Bra batterikapasitet Grunner til ikke å kjøpe - Noe treg ytelse - Mangler 5G

Xiaomi Redmi Note 11 mangler 5G og noen andre finesser. På den annen side har den veldig bra skjerm og batterikapasitet, og sprenger ikke budsjettet. Den er elegant og ser solid ut.

Den 6,43-tommers AMOLED skjermen er lyssterk og livlig i fargene, uten at batterikapasiteten må lide. I testen brukte vi den i flere dager uten å lade. Minuset er at kameraene kunne vært bedre. De fungerer greit i dagslys, men sliter ellers. Redmi Note 11 er heller ikke den kraftigste av modellene, men kjørte de fleste apper og spill uten problemer. Til denne prisen er dette overkommelige ting å plukke på.

Les vår test av Xiaomi Redmi Note 11 (Åpnes i ny fane) på engelsk

Xiaomi Mi 10T Pro (Image credit: TechRadar)

8. Xiaomi Mi 10T Pro En imponerende eldre Xiaomi-modell Spesifikasjoner Utgitt: Oktober 2020 Vekt: 218g Størrelse: 165,1 x 76,4 x 9,3mm OS: Android 10 Skjermstørrelse: 6,67 tommer Oppløsning: 1080 x 2400 CPU: Snapdragon 865 RAM: 8GB Lagringskapasitet: 128GB/256GB Batteri: 5000mAh Bakkamera: 108MP (vidvinkel) + 13MP (ultravidvinkel, 123 grader) + 5MP (makro) Frontkamera: 20MP Grunner til å kjøpe + Kraftig prosessor + Irriterende fingeravtrykkleser Grunner til ikke å kjøpe - Baksiden er magnet for fingeravtrykk - Noen vil synes den er for stor

Xiaomi Mi 10T kom sent i 2020 som et tilskudd til Mi 10-modellene, med Xiaomi Mi 10T Pro som et flaggskip i mellomsjiktet. Den har samme type hovedkamera, programvare og prosessor som Mi 10 Pro, men designet og kameraoppsett mangler litt på kvaliteten, hvilket holder prisen nede.

Denne modellen har noen fine tillegg som mangler i Mi 10-serien, som nyttig fingeravtrykkscanner på siden og 144Hz skjerm – men den har et klumpete kamera som stikker ut. Vi er imponert over prosessor og hovedkamera, som har samme kvalitet som de dyrere modellene. Men det er litt stort, og baksiden samler opp mange fingeravtrykk.

Les vår test av Xiaomi Mi 10T Pro (Åpnes i ny fane) på engelsk

Xiaomi Mi 11 Ultra (Image credit: Future)

9. Xiaomi Mi 11 Ultra Flaggskip-modellen med det meste Spesifikasjoner Utgitt: April 2021 Vekt: 234g Størrelse: 164,3 x 74,6 x 8,4mm OS: Android 11 Skjermstørrelse: 6.81 tommer Oppløsning: 1440 x 3200 CPU: Snapdragon 888 RAM: 12GB Lagringskapasitet: 256GB Batteri: 5000mAh Bakkamera: 50MP (vidvinkel) + 48MP (ultravidvinkel, 128 grader) + 48MP (telefoto, 5x optisk) Frontkamera: 20MP Grunner til å kjøpe + For det meste bra kameraer + Superrask lading Grunner til ikke å kjøpe - Blir fort varm - Kameraet er for klumpete

Med tanke på at du ser Xiaomis «superphone» fra 2021, Mi 11 Ultra, nederst på denne listen, skjønner du antagelig at den har noen problemer. Det klumpete kameraet er i veien, den er dyr, og vi oppdaget at den ble såpass varm at det gikk ut over ytelsen.

Hvis man ser forbi dette, er telefonen fabelaktig. Den lader vanvittig raskt – fulladet på litt over en halv time i våre tester. I tillegg har den Snapdragon 888-brikken, så ytelsen er imponerende så lenge den ikke går varm. Kameraene er superbra, og det samme er skjermen.

Det er også en liten skjerm på baksiden, som kan brukes til selfie med bakkameraet, blant annet. Til nytte for noen, kanskje ikke for andre, men unikt er det.

Les vår test av Xiaomi Mi 11 Ultra (Åpnes i ny fane)

3 tips når du skal velge Xiaomi-mobil

Xiaomi har et bredt utvalg mobiltelefoner å velge mellom. Det er ulike ting å tenke på når du skal finne den som passer best for deg.

1. Hvor mye penger du vil bruke. Jo dyrere telefonen er, jo flere kostbare funksjoner kan du regne med. Vil du ha en rimeligere telefon bør du tenke på hva du kan klare deg godt uten.

2. Med tanke på spesifikasjoner er kanskje det viktigste for de fleste prosessor (særlig viktig for de som spiller på mobilen), batteri (både hvor lenge den holder på strøm og hvor raskt den lades opp), samt kvalitet på kameraene.

3. Preferanser for skjermstørrelse varierer fra person til person. Noen vil ha stor skjerm, fordi det passer best for video og annen underholdning. Men stor skjerm gjør telefonen tyngre og større og vanskeligere å holde i en hånd. Uansett størrelse, er høy oppløsning og rask oppdateringsfrekvens en fordel.

Beste Xiaomi-mobil - spørsmål og svar

Er Xiaomi bedre enn Samsung? Vi har inntrykk av at Xiaomis flaggskip-mobiler hvert år blir mer og mer like mobilene til konkurrenten Samsung. Xiaomi 12 er for eksempel ganske så lik Galaxy S22. Samsung og Xiaomi sine flaggskip-mobiler har likevel noen små forskjeller. Xiaomi lader raskere, mens Samsung har bedre kamera. Så hva man foretrekker avhenger av hvilke funksjoner man synes er viktigst. Det gjelder også budsjettmodellene. Samsungs Galaxy A har bra skjerm til prisen, Poco-mobilene er kraftigere, og Redmi-mobilene er best til fotografering.

Er Xiaomi et bra merke? Vi har vært fans av Xiaomi-mobiler siden de ble tilgjengelig på markedet, og hvis du er på utkikk etter ny telefon vil vi absolutt anbefale å se på tilbudet. I likhet med alle andre merker er noe mer vellykket enn det andre, så ikke alle telefoner er like bra. Noen dyre modeller er overpriset, og noen billigere varianter har funksjoner som ikke er vellykket. Listen i denne artikkelen inneholder de aller beste Xiaomi-telefonene vi har testet.

Har Xiaomi-mobiler Google sine apper? Et godt spørsmål. Alle deres mobiler kommer med Google Mobile Services, så de har apper som Maps, Pay og Play Store allerede installert. Du kan også laste ned nye apper. Huawei og Apple er de eneste selskapene som selger telefoner uten Play Store. Apple har selvfølgelig sin egen App Store. En ting å være oppmerksom på: Om du importerer en Xiaomi-mobil fra Kina, er det ikke sikkert den har Google sine apper installert. Android-mobiler på det kinesiske markedet har som regel annen programvare.

Slik tester vi

For å lage listen over de beste Xiaomi-mobilene har vi testet alle telefonene i minst en uke. Det vil si at vi bruker kameraet, tester prosessoren ved å bruke krevene spill, bruke flere programmer samtidig, sjekket hvor lenge batteriet varer og hver lang tid det tar å lade opp.

Vi har altså brukt telefonene som vår daglige telefon i testperioden. Det har gitt en god indikasjon på hva de yter, og hvordan de kan sammenlignes med andre telefoner på markedet. Denne informasjon, sammen med pris, har gitt grunnlaget for rangeringen.