Førsteinntrykk: Xiaomi 12

Xiaomi 12 ble lansert i Kina i slutten av desember, og skarve tre måneder senere ble telefonserien nå «avslørt» for internasjonale kunder – vi bruker hermetegn siden Xiaomi velger å relansere telefonene når de dukker opp på det globale markedet, men det er snakk om nøyaktig samme modeller som har vært å finne i kinesiske butikker siden i fjor.



Vi synes Xiaomi 12 representerer en interessant ny retning for selskapet, men det skal også nevnes at Xiaomi pleier å rokere på flaggskip-familien nesten hvert år, så det er ingen tvil om at vi nær sagt forventer nytt og rart fra den kanten hver gang det er lansering. I 2022 ser det ut til at selskapet med Xiaomi 12 tar sikte på Galaxy S22-serien.



Dette siden Xiaomi 12 er overraskende liten – faktisk nesten nøyaktig like stor som S22, med en Xiaomi 12 Pro sittende hakket over i rangstigen med en størrelse lignende den man finner i S22+. Xiaomi pleier tradisjonelt sett å holde seg til større mobiltelefoner, så denne nedskaleringen virker lite tilfeldig.

Vi er tilhengere av den mindre størrelsen, siden Xiaomi 12 blir enklere å holde og bruke med én hånd. Her trenger man ikke å bli fingergymnastikkmester for å rekke over til knappene på sidene, ei heller helt øverst eller nederst på skjermen.



Den nye telefonen er likevel ikke helt perfekt – kameraene er gode, men de sliter litt for mye til å helt nå flaggskipkvalitet, og skjermen har ikke like stor oppløsning som den man finner hos enkelte rivaler.



Vi testet Xiaomi 12 i bare noen dager – ikke nok tid til å kunne skrive en fullstendig uttømmende test, men vårt førsteinntrykk får du i det følgende.

Xiaomi 12, lanseringsdato og pris

Vi starter lett med litt generell informasjon om tilgjengelighet. Som vanlig er ikke Xiaomi-telefonene å finne over hele verden (det er for eksempel vanskelig å få fatt i merket i USA), men Norge er et av landene selskapet opererer i.



Norsk pris har vi ikke fått ennå, men det finnes overraskende nok en pris i amerikanske dollar, antakeligvis som en slags pekepinn for det internasjonale markedet, siden dollaren er en valuta de fleste har et forhold til. Prisen skal være på 749 dollar, men det er vanskelig å si hvorvidt dette kan oversettes direkte til kroner og øre. Antakeligvis må det legges til moms og andre kostnader. Direkte omregnet blir prisen omlag 6 500 norske kroner per dags dato.



Når blir telefonen å finne i butikkene? Det har vi heller ikke fått vite, men en pressemelding gikk ut for få dager siden, og der meldes det om at telefonene er lansert. Vi regner derfor med at det er snakk om relativt kort tid til Xiaomi 12-serien vil være tilgjengelig i butikk.

Design og skjerm

Det umiddelbare inntrykket av Xiaomi 12-utseendet er godt – fargene er duse og subtile med forsiktige sjatteringer og kamerahumpen gjør lite ut av seg. I Kina kan telefonene fås i blått, svart, grønt eller lilla, men her i Norge velger selskapet å hoppe bukk over grønnfargen.



Som ovennevnt er dette en overraskende liten telefon som ligger godt i hånda og som enkelt kan brukes med én hånd. Det er noe vi aldri hadde forventet å si om et flaggskip fra Xiaomi.



Samtlige knapper på sidene av telefonen er derfor enkle å nå, og det er heller ikke spesielt vanskelig å nå alle hjørner av skjermen. Dette er dermed en flott telefon for alle med små hender, eller potensielle kjøpere som ikke liker å bruke begge hender.

Skjermstørrelsen ligger på 6,28 tommer, noe som er i det nedre sjiktet sammenlignet med flaggskip fra andre selskaper. Panelet er av typen OLED, med en oppløsning på såkalt FHD+ og en oppdateringsfrekvens på 120 Hz. Disse spesifikasjonene er, på papiret, dårligere enn de man finner i Mi 11 eller 12 Pro, men ligger nokså nært de man finner i mange moderne Android-telefoner i det øvre midtsjiktet (eller kanskje heller i det nedre toppsjiktet.)



Spesifikasjonene er så og si identiske med de man finner i Galaxy S22, så du får ikke en dårligere skjermopplevelse her.



Xiaomi er medlem av en relativt eksklusiv gjeng mobilprodusenter som har en del AI-funksjoner knyttet til hvordan skjermen fungerer (hvorvidt det faktisk er snakk om AI er en annen diskusjon.) Her kan man velge å bruke nyvinninger som Motion Estimation, Motion Compensation (MEMC – som interpolerer bilder i videoinnhold, slik at man får høyere bilderate) og Super Resolution (oppskalering av oppløsningen.) Ærlig talt må man ha ganske gode øyne for å merke noe særlig til forskjellene, men dette kan være interessante funksjoner om man konsumerer mye videoinnhold.

Kameraer og batteri

Xiaomi har roet ned megapiksel-kjøret i 12-serien, og gitt seg med 108 MP-sensoren. Hovedkameraet her er istedenfor på 50 MP.



Oppløsning er som kjent ikke alt innen fotografi, hvilket er årsaken til at nedgangen fra 108 MP til 50 MP faktisk kan beskrives som en oppgradering – sensorstørrelsen er nemlig større, og det gir en rekke fordeler, inkludert bedre bilder i dunkel belysning.



De to andre kameraene på baksiden er dog de samme som i Mi 11. Man får en ultravidvinkelvariant på 13 MP og et telemakrokamera på 5 MP som kan brukes om man vil ta fjonge nærbilder. Vi lot oss imponere over 2021-flaggskipets kameraytelse, særlig når det gjaldt telemakrosensoren, og alt annet (bortsett fra hovedkameraet) ser ut til å fungere på samme måte i årets modell.

Det er likevel litt skuffende at det later til å være en mangel på nytt i kameradelen. I foregående år har Xiaomi gjerne introduserte en del kule nye fotomoduser og -funksjoner sammen med nye smarttelefonmodeller, men vi klarte ikke å grave frem noe ferskt i menyene her.



Xiaomi 12-enheten vi fikk var dog en testmodell, så det kan godt være at en programvareoppdateringer som inneholder flere funksjoner er på trappene. Tiden vil vise.

Batteriet er på 4 500 mAh og ladingen fungerer på 67 watt med kabel eller 50 watt trådløst. Begge deler fungerer godt og i en hastighet som med fordel kan sammenlignes med andre flaggskiptelefoner, særlig den kabelløse varianten. 50 watt er et av de røsligste ladeeffektene vi har sett i trådløs lading av en telefon.



Vi håper at batteritiden er god i Xiaomi 12, og med 4 500 mAh bør telefonen klare seg bra, siden skjermen er såpass liten. Man skal likevel ikke se bort i fra at de ulike oppskaleringsfunksjonene, oppdateringsfrekvensen til skjermen, 5G-støtten og den kraftige prosessoren vil ha litt å si for strømforbruket.

Ytelse, spesifikasjoner og programvare

I likhet med andre toppmodeller i 2022 tar Xiaomi 12 i bruk Snapdragon 8 Gen 1-prosessoren. Denne brikken tilbyr mer enn nok prosesseringskraft til det aller meste, så spill og andre tungtrådde apper bør gå så det suser.



Prosessoren har dog en tendens til å produsere en del varme. Telefonen var konstant varm i løpet av de første timene med bruk, og selv når alt var konfigurert som det skulle og alle oppdateringer var lastet ned, kan vi ikke si at telefonen var spesielt kald da vi spilte «Call of Duty: Mobile».

Smarttelefonen fås i tre forskjellige konfigurasjoner. Rimeligste variant har 8 GB RAM og 128 GB lagringsplass. Det finnes også en modell med 8 GB RAM/256 GB lagring og en med 12 GB RAM/256 GB lagring. Vårt testeksemplar var av den midtre typen.



Operativsystemet er Xiaomis Android 12-variant MIUI. Som i de fleste andre produsentspesifikke Android-versjoner er det stort sett utseendet som skiller seg fra Google-varianten.



En ting det er verdt å merke seg er hvordan MIUI forholder seg til hurtiginnstillinger og varsler. I de fleste andre Android-varianter kan man sveipe ned fra toppen og få en oversikt over det meste, men MIUI kopierer iOS og separerer ut varsler og hurtiginnstillinger. For å finne førstnevnte må man sveipe ned på venstre side av skjermen. Gjør man det samme på høyre side får man hurtiginnstillinger. Dette fungerer ikke verken dårligere eller bedre enn standardløsningen, men foretrekker man den vanlige Android-løsningen, så er kanskje ikke Xioami for deg.

Vi har tidligere klaget en del over at MIUI har inneholdt en masse unyttig søppel-programvare. Man får riktignok en del fjas med på kjøpet med Xiaomi 12, men det var ikke en overveldende mengde, slik som tidligere.

Foreløpig konklusjon

Innledningsvis tenkte vi at Xiaomi 12 ville passe oss godt, siden vi synes størrelsen var fin, men etter å ha testet den i noen dager må vi innrømme at Xiaomi 12 Pro frister mer. Storebror 12 har et bedre kamerasystem, høyere oppløsning på skjermen og langt raskere lading.



Prisen kommer til å være avgjørende for hvor godt 12 Pro vil konkurrere med 12, så hvorvidt storebror vil være vår favoritt gjenstår å se. Xiaomi 12 vil måtte ha en pris som ligger nære midtsjiktet for å klare å overbevise oss om skjermstørrelsestrategien.



Uavhengig av prisen mener vi at telefonen jevnt over er god. Den har rask lading, en kraftig prosessor og et attraktivt design, men på en del andre områder, som for eksempel når det gjelder kamera, skjerm og programvare, så klarer den ikke helt å nå opp.