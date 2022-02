Førsteinntrykk: Samsung Galaxy S22+

Allerede såpass tidlig i prosessen kan vi anslå at blant telefontrioen vi får i Samsung Galaxy S22-serien, så er det antakeligvis Galaxy S22+ du kommer til å ha mest lyst til å kjøpe.

Med sine 6,6 tommer legger denne seg midt mellom enorme Samsung Galaxy S22 Ultra på 6,8 tommer og nette Galaxy S22 på 6,1 tommer.



Hver enkelt modell i serien har sine fordeler (særlig Ultra, med 10x optisk zoom og helintegrert S Pen), men ingen av dem viker stort fra veien Samsung gikk med S21-serien i fjor. Det var jo en suksessoppskrift, hvorfor rote med den?



TechRadar har fått tilgang til et personlig møte med hele Galaxy S22-serien (inkludert S22 Ultra, som er hakket mer radikal.) Vi hadde ikke tid til å fordype oss i alle detaljer og eventuell skjult funksjonalitet, men det vi fikk mer enn nok tid til å danne oss et førsteinntrykk. Fullstendige tester av telefonene kommer når vi har fått tatt et dypdykk i hva disse modellene kan tilby.



I dette førsteinntrykket kommer vi til å fokusere på S22+, men det er verdt å nevne innledningsvis at rent bortsett fra målene og et par småting når det gjelder spesifikasjonene, så ligger S22 svært nære lillebror Galaxy S22.

Samsung Galaxy S22+ – lanseringsdato og pris

Samsung Galaxy S22+ vil være å finne i to modeller med ulik lagringskapasitet. 128 GB-varianten vil ha en anbefalt utsalgspris på 11 490 kroner, mens 256 GB-varianten foreløpig har ukjent pris i Norge. Begge har for øvrig 8 GB RAM. Telefonene vil være å finne i Phantom Black, Phantom White, Pink Gold og vår favoritt, Grønn.



Hvis en ønsker å forhåndsbestille, så vil det være mulig å gjøre fra og med den 9. februar. Telefonene sendes ut 25. februar (og vil etter all sannsynlighet være tilgjengelig i butikkene rundt den tiden.)



Hvis man forhåndsbestiller før den 24. februar får man Samsung Galaxy Buds Pro med på kjøpet (til en verdi av 2 490 kroner.)

Design

Samsung Galaxy S22+ i en kledelig grønnfarge (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

De få kurvene som var igjen på baksiden av S21, utført i plastikk, er nå borte. Vi sitter igjen med et noe mer brutalt og fremtredende design i glass og aluminium. Både fremsiden og baksiden på Galaxy S22+ (samt S22), som nå altså er flatt, er laget av Gorilla Glass Victus Plus, og det forhøyede designet på kamerahumpen er i praksis uforandret kontra fjorårets S21+. Vi innrømmer at designet vokser på oss.

Mellom frem- og baksiden sitter den en ramme bestående av såkalt «armour aluminium». Det blankpolerte metallbåndet som sitter rundt chassiset føles nærmest som et nostalgisk grep som sender tankene på tur tilbake til de tidligste Galaxy S-telefonene – på en god måte.

Enheten føles robust når man holder den, solid bygget, men ikke på bekostning av personlighet og komfort. At den sitter godt i hånden kan være fordi Samsung har krympet telefonen noe. Galaxy S21+ var 161,5 mm x 75,6 mm x 7,8 mm mens Galaxy S22+ er 157,4 mm x 75,8 x 7,8 mm. Det vil med andre ord si at den nye modellen er tynnere, kortere og noe bredere – og siden den veier 196 gram har den også blitt 6 gram slankere.

Det er ikke stort annet ved designet som virker spesielt iøyenfallende. Volum og av/på-knappene er i praksis på samme sted som før, man ser en merkbar antenne på den ene siden i metallrammen og bunnen har et gitter som huser stereohøyttalere, en USB-C-port og plass til SIM-kort.

Samsung Galaxy S22+ har også IP68-sertifisering, hvilket vil si at den takler et bad i ny og ne, opptil 30 minutter ved 1,5 meters dybde, og en viss mengde støv og annen skitt.

Skjerm

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

AMOLED-skjermen har en oppløsning på 2340 x 1080, og dermed hakket færre piksler enn S21+, men pikseltettheten forandrer seg ikke stort.

Galaxy S22+ støtter også forskjellige oppdateringsfrekvenser, hvilket i praksis vil si at man kan tilpasse oppdateringsfrekvensen til skjermen avhengig av hva slags innhold man velger å kjøre. Hvis man spiller, ser på video eller suser gjennom Twitter-feeden kan det være mer gunstig om skjermen oppdateres raskere enn om man ser på statiske bilder. Oppdateringsfrekvensen kan varieres mellom 60 og 120 Hz, og fordelen med dette systemet er bedre batteritid.

Vi fikk ikke tid til å teste hvordan den dynamiske oppdateringsfrekvensen fungerte i praksis (annet en at vi ikke så noen feil), men vi kan likevel melde om at skjermen fremstår som lyssterk og skarp, og med god fargemetning. Da vi hoppet gjennom de forskjellige elementene i Samsungs OneUI 4.1 virket den svært responsiv og gav en jevn flyt.

Under skjermen finner man en fingeravtrykkleser som vår utsendte fikk testet i noen minutter. Leseren er større enn den har vært i tidligere Galaxy-telefoner, noe som gjør at avlesningen av fingeren både er raskere og enklere å få til. Vi konfigurerte en av tomlene våre på under 30 sekunder og brukte fingeren til å låse opp telefonen på et blunk, gjentatte ganger.

Kameraer

Samsung Galaxy S22 Ultra-kamerasystemet (venstre) sammenlignet med S22+ (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Den ovennevnte skjermen, som for øvrig strekker seg fra kant til kant, har et lite hull som huser et selfiekamera på 40 MP – en relativt stor oppgradering fra S21+-modellens frontkamera på 10 MP. Begge deler et utsyn på 80 grader og en blenderåpning på f/2,2. Kameraet bruker sannsynligvis også såkalt binning-teknologi (der flere piksler jobber sammen for å simulere én større piksel), slik at man i praksis kan få et bilde med lavere oppløsning, i bytte mot forbedring i andre aspekter (som for eksempel lavere mengde bildestøy i dunkel belysning.) Vi tok et par bilder med frontkameraet, noen med den oppgraderte portrett-modusen, og resultatene var imponerende (små hår på øret til vår utsendte var skarpe mot den uskarpe bakgrunnen.)

På baksiden av S22+ finner man tre kameraer: et ultravidvinkelkamera på 12 MP (120 grader), f/2,2; et vidvinkelkamera på 50 MP (85 grader), f/1,8; og et telefotokamera på 10 MP, f/2,4, med 3x optisk zoom.

Telefotokameraet med 3x optisk zoom fungerer like godt som det i S21+. Man får fortsatt samme såkalte Space Zoom på 30x, som kombinerer optisk og digital zoom og en god dose bildeprosessering der resultatet er at man kommer svært mye nærmere subjektet. Disse spesifikasjonene ser dog ikke spesielt imponerende ut sammenlignet med de man finner i Samsung Galaxy S22 Ultra: 10x optisk zoom og 100x Space Zoom.

Sammenligning av 10x zoom med Samsung Galaxy S22 Ultra (venstre) og 3x zoom med Samsung Galaxy S22+ (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Kort sagt er kamerasystemet en oppgradering over det man finner i Galaxy S21+, som hadde både en vidvinkel og en ultravidvinkel på 12 MP samt telefoto på 64 MP med 3x optisk zoom. Vi kan ikke avlegge en fullstendig dom over S22+-kameraene før vi har brukt telefonene over litt lengre tid, men førsteinntrykket er godt.

50 MP-kameraet bruker Samsungs nye såkalte tetra-binning-teknologi som ikke bare bruker fire piksler som om den skulle vært én stor, men også kombinerer bildeinformasjonen man får fra de fire samlede pikslene med det opprinnelige høyoppløselige bildet, slik at resultatet blir enda mer imponerende.

Vi fikk ikke tid til å ta mange forskjellige bilder, men de vi tok fremsto som imponerende.

Samsungs nyvinninger innen bildeteknologi inkluderer også noe de kaller «nightography», et litt krøkkete ord som i praksis viser til et system som etter sigende kan gjøre underverker for bilder tatt i dunkel belysning, i sene nattetimer og av stjernehimmelen. Samsung lover at man ikke vil trenge kamerastativ når man tar disse bildene. Vi hadde ikke mulighet til å teste påstanden i praksis, men gleder oss til å sjekke om dette faktisk stemmer.

Når det gjelder video, kan Samsung Galaxy S22+ skyte bevegelige bilder i opptil 8K og 24 FPS med kameraene på baksiden, og i 4K og 60 FPS med de i front. Kameraene støtter også portrettmodus for videoene. Det blir spennende å se hvor gode resultatene blir kontra Apples imponernede Cinematic mode i iPhone 13.

Ytelse og batteri

I USA og Asia har Samsung Galaxy S22+ den samme Snapdragon 8 Gen 1-prosessoren (4 nm, åtte kjerner) som resten av S22-familien. Samsung hevder at den nye brikken vil tilby merkbare forbedringer i både grafisk og generell ytelse kontra det man finner i S21-serien. Vi hadde ikke muligheten til å installere apper som kunne måle ytelsen og kunne derfor ikke verifisere påstandene.

Ellers i verden, også i Norge, vil Samsung Galaxy S22+ inneha selskapets egenproduserte Exynos 2200-prosessor, hvilket selskapet mener å vite at har samme gode ytelse som Snapdragon-varianten. Begge brikkene jobber i tospann med 8 GB RAM og man har valget mellom enten 128 eller 256 GB lagringsplass. Disse spesifikasjonene er de samme som i S21+, og vi lurer fortsatt på hvorfor vi ikke kan få med støtte for microSD-kort eller i det minste muligheten til å kjøpe en 512 GB-modell

Hvis du lurer på om du skal gå for enten Samsung Galaxy S22 eller S22+, så er det et par ting du bør ha i mente. Skjermstørrelsen bør være en faktor i avgjørelsen, men batteriet fremstår også som en potensiell krumtapp. I lillebror S22 får man tilgang på 3700 mAh, mens S22+ har en noe større variant, på 4500 mAh (for øvrig en nedgradering fra fjorårets 4800 mAh i S21+). Litt avhengig av hvor mye mer strøm den større skjermen trekker kan dette bunne ut i bedre batteritid om man går for S22+.

I tillegg har storebror S22+ støtte for Wi-Fi 6E, en trådløs nettverksteknologi som kan ta i bruk høyere frekvenser, og dermed oppnå høyere overføringshastigheter enn vanlig Wi-Fi 6, som man finner i S22.

Foreløpig konklusjon

S22-serien er fersk, så vi vet ikke absolutt alt om de nye telefonene, men vi liker det vi ser i Samsung Galaxy S22+. Den har et flott design som føles godt ut i hånden, skjermen er stor, med fin fargegjengivning og god flyt, mens kameraene både i front og bak later til å gi et allsidig verktøy til fotografer. Dette er en telefon som ikke lemper på kravene i noe ledd, men samtidig er den heller ingen revolusjonerende enhet – er man ute etter noe virkelig overdådig, så er det S22 Ultra som gjelder.