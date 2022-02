Førsteinntrykk: Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22-serien er her, og selve kimen til navnet, S22-varianten, er grunnmodellen i den seneste generasjonen flaggskiptelefoner fra den sørkoreanske teknologigiganten.

De nye 2022-telefonene er i hovedsak en mindre oppgradering. Galaxy S22 er ikke vesensforskjellig fra S21, annet enn et noe mindre omfang på skjerm og batteri. Historien er en helt annen når det gjelder S22 Ultra, her snakker vi en betydelig forskjell kontra fjoråret. Vi har også et førsteinntrykk av S22+ du kan lese, men videre i denne teksten kommer vi altså til å konsentrere oss om standardmodellen, S22.

Den største forskjellen mellom S22 og forgjengeren er kanskje kamerasystemet man finner på baksiden – først og fremst er det snakk om en slags omorganisering, snarere enn en ren oppgradering. I bytte mot lavere oppløsning i telefotokameraet har vi fått høyere oppløsning på hovedkameraet. Dette har ingen spesielt stor innvirkning på den overordnede opplevelsen i bruk.

Samsung Galaxy S22 – lanseringsdato og pris

(Image credit: Future)

Samsung Galaxy S22 vil være til salgs fra og med fredag den 25. februar. Telefonen ble avslørt den 9. februar, hvilket også var datoen da telefonen kunne forhåndsbestilles i de fleste land.



I USA og Storbritannia blir både Samsung Galaxy S22 med 128 GB og 256 GB lagring lansert til samme pris som tilsvarende modeller i Galaxy S21-serien. Antakelsen er at prisen heller ikke forandrer seg i Norge, men fullstendig prisliste foreligger ikke fra Samsung.

Det vi vet per nå er at 128 GB-varianten av Samsung Galaxy S22 vil få en veiledende pris på 9 490 kroner (et par hundrelapper rimeligere enn forgjengeren.) Forhåndsbestiller man mellom 9. og 24. februar får man Samsung Galaxy Buds Pro med på kjøpet (veiledende pris på disse øreproppene er 2 490 kroner.)

Design og skjerm

Galaxy S22 har en skjerm på 6,1 tommer – for ordens skyld, så er dette altså 0,1 tommer mindre enn i forgjengeren, en forskjell så liten at du ikke merker det om du ikke legger modellene side om side. Skjermpanelet har en såkalt FHD+-oppløsning, en oppdateringsfrekvens på 120 Hz (240 Hz oppdatering når det gjelder berøring), og tar i bruk AMOLED-teknologi.



Hvis du har brukt Samsung-telefoner tidligere, så vet du at dette gjerne er snakk om telefoner med svært imponerende skjermer, og den man finner i S22 er intet unntak. Fargene er kraftige og klare, mens sortnivået er mer enn tilfredsstillende og det samme er den maksimale lysstyrken.

(Image credit: Future)

Når det gjelder designet, så er S22 nær sagt dobbelgjengeren til S21. Det meste ligner, selv detaljer som Contour Cut-utføringen i kamerahumpen, mangelen på minijack-utgang og den flate fremsiden. Én liten forskjell er at baksiden på telefonen er laget av glass, ikke plastikk som tidligere. Dette gjør at telefonen føles litt mer forseggjort, men også litt tyngre.

Telefonen finnes i Phantom Black, Phantom White, Pink Gold og Grønn.



I forhold til hva vi er vant med i Android-markedet, og resten av S22-familien for øvrig, er dette en relativt liten telefon. Det bør passe godt for alle som liker å bruke telefoner med én hånd. Etter vår erfaring er dette et komfortabelt alternativ til mange av de enorme smarttelefonene som er å finne i butikkhyllene nå til dags.

Kameraer og batteri

(Image credit: Future)

Selv om Samsung Galaxy S22 har et selfiekamera på 10 MP og et ultravidvinkelkamera på 12 MP, de samme som i forgjengeren, så er hoved- og telefotokameraet annerledes. Ikke bedre eller verre, bare annerledes.



Hovedkameraet har fått en oppgradering fra 12 MP til 50 MP, og sensordesignet er forbedret. Det burde muliggjøre bilder med litt andre karakteristika enn tidligere. Telefotokameraet har gått fra 64 MP til 10 MP, men nå har man til gjengjeld 3x optisk zoom – S21 hadde 1,1x.



Disse forandringene vil ikke ha spesielt stor innvirkning på hvordan folk flest bruker telefonene i praksis. Bilder tar seg fortsatt godt ut, lyse og fulle av farger – kanskje til og med litt i overkant med fargemetning – og i det er nok av allsidighet mellom ultravidvinkelen og telefotokameraet.

Kameraappen har fortsatt all funksjonalitet som har vært grobunn for mang en Samsung-basert fotograf tidligere, som eksempelvis Single Take og Dual View, men mangelen på nye moduser i 2022-modellene gjør at kameraopplevelsen ikke føles fersk eller ny.



Vi hadde kun muligheten til å teste kameraene i en kort periode i forberedelsene til dette førsteinntrykket, men en grundigere gjennomgang vil være klartgjort til den endelige testen.

(Image credit: Future)

Batteriet er overraskende lite. Det er faktisk kun snakk om 3700 mAh, en nedgradering på 300 mAh kontra fjorårets modell, og vi håper inderlig at Samsung har introdusert en del optimaliseringer, slik at vi ikke sitter igjen med dårligere batteritid. Vi hadde ikke mulighet til å teste telefonen lenge nok til å få noe inntrykk av hvor strømgjerrig telefonen er.

Ladeeffekten er på 25 watt, med andre ord lader ikke S22 spesielt raskt sammenlignet med en del andre konkurrenter. Dog, siden batteriet er såpass lite, så bør det gå fra 0 til 100 raskere enn i S21. Man får også trådløs lading og muligheten til å lade andre enheter trådløst, men disse funksjonene fungerer i samme hastighet som i forgjengeren, ladeeffekten er på henholdsvis 15 og 4,5 watt.

Spesifikasjoner, ytelse og programvare

Samsung holder seg til den samme taktikken som før i S22-serien – telefonene kommer i to ulike versjoner per modell, med to ulike prosessorer. Hvis du bor i USA eller Asia får man en telefon med Snapdragon 8 Gen 1, mens man i Europa og resten av verden (inkludert Norge) får Samsungs egenproduserte Exynos 2200.



Exynos-prosessoren yter tradisjonelt hakket dårligere enn Snapdragon-varianten, men forskjellene er så små at de færreste vil merke noe til det i daglig bruk. Begge prosessorene er toppmodeller som gir deg mer enn nok ytelse til gaming, klipping av videoer, AI eller andre krevende oppgaver.

(Image credit: Future)

De to prosessorene jobber i tospann med 8 GB RAM, uavhengig om man velger å gå for 128 GB eller 256 GB lagringsplass. Støtte for 5G er selvsagt også med på lasset.

Programvaren som brukes er Samsungs egenproduserte One UI, en velkjent størrelse for de fleste Samsung-brukere, og operativsystemet som ligger i bunn er Android 12.



Operativsystemet føltes relativt raskt og responsivt da vi prøvde det, men det skal sies at telefonen ikke hadde eksterne apper installert, kun de medfølgende. Det gjenstår å se hvordan maskinvaren og programvaren takler et drøss forskjellige sosiale medier, strømmeapper og spill.

Foreløpig konklusjon

Samsung Galaxy S22 tilbyr få oppgraderinger sammenlignet med fjorårets modell, så om du allerede har en relativt ny Samsung-telefon er det lite som tyder på at du kommer til å få bakoversveis av årets modell. Hvis du fortsatt bruker en Galaxy S9 eller eldre, så kan det være verdt å vurdere en oppgradering til S22.



Vi vegrer oss litt for å direkte anbefale S22, siden Galaxy S21-prisen har sunket jevnt og trutt siden lanseringen i fjor, men om det dukker opp et tidlig tilbud på inneværende modell, så vil nok det friste.



Likevel, mange av de andre telefonene som er på vei i 2022, som Xiaomi 12, OnePlus 10, Oppo Find X5 og Realme GT 2 ser ut til å bli utfordrende konkurrenter for Galaxy.