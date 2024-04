Samsung Galaxy Ring kan snart få hard konkurranse

Det ser ut til at topplisten vår over de beste smartringene kan komme til å trenge en oppdatering snart, for ikke bare er Samsung Galaxy Ring i ferd med å lanseres, men nå ser det ut til at også Black Shark planlegger en smartring.

Black Shark er et Xiaomi-undermerke som er mest kjent for sine gamingmobiler, for eksempel Xiaomi Black Shark 5 Pro, men IT Home (via Notebookcheck) har delt noen reklamebilder og detaljer om det som hevdes å være en ny wearable fra merket.

Siden vår kinesisk ikke er helt på høyden, kan vi ikke fastslå om dette reklamemateriellet er offisielt levert av Black Shark eller bare er blitt lekket. Google Translate foreslår at de er offisielle, og det er også den linjen Notebookcheck tar, men vi kan ikke finne informasjon om dem andre steder på nettet.

Så du får trekke dine egne konklusjoner her, men med tanke på alt ståket omkring smartringer for øyeblikket og kvaliteten på bildene som vises her, føles det relativt sannsynlig at en Black Shark-smartklokke faktisk er på vei, selv om den ikke er offisielt kunngjort ennå.

Imponerende batteritid

Black Sharks smartring kan bli seende omtrent slik ut. (Image credit: IT Home)

I tillegg til bildene får vi også noen opplysninger om denne smartringen. Tilsynelatende blir den bare 2,2 mm tykk og får en batteritid på opptil 180 dager. Med tanke på at Oura Ring 3 klarer seg i én uke mellom ladingene, er det veldig imponerende, selv om vi antar at tallet gjelder for når ringen er i standby-modus, det vil si når den ikke brukes aktivt.

Når det gjelder funksjonene til denne smartringen, nevnes blant annet hjertefrekvens, oksygennivå i blodet og sporing av kroppstemperatur. Black Shark (via Google Translate) lover å «put health at your fingertips» med denne kroppsnære enheten.

Så langt er det ingen indikasjoner på når dette produktet kan komme i salg, eller hva prisen kan være når det kommer. Med tanke på at dette er et undermerke av Xiaomi, er det mulig at tilgjengeligheten kan bli begrenset utenfor Kina, men vi får vente og se.

Når det gjelder hvilken konkurranse Black Shark-smartringen vil møte, er det fortsatt mye vi ikke vet om Samsung Galaxy Ring. Samsung har bekreftet at den eksisterer og at den kommer i år, men utover det vet vi ikke så mye – selv om ryktene antyder at denne smartringen vil få en offisiell lansering i juli.