Lekket video av iPhone 16-deksel kan vise det nye designet for 2024

Nå som vi har hørt alt om oppgraderingen iOS 18 som kommer senere i år, kan vi igjen rette oppmerksomheten mot selve maskinvaren. Utformingen av flaggskipet iPhone 16 som kommer i september har lekket igjen, denne gangen gjennom det som ser ut til å være en deksel-form.

En kort video av dette klippet ble lagt ut på sosiale medier av @UniverseIce, som er en av de mer pålitelige lekkasjene. Ingenting er offisielt før Apple bekrefter det, men dette samsvarer med tidligere lekkasjer vi har sett.

Det ser ut til at vi ser på en dekselmal for enten iPhone 16 eller iPhone 16 Plus, siden det er ganske vanskelig å bedømme størrelsen fra dette korte klippet. Det er mest sannsynlig den større modellen, men det kan også være standardmodellen.

Det er fortsatt en del debatt om skjermstørrelsen iPhone 16 Plus vil få. Basert på det vi har hørt så langt, kan hver iPhone-modell få endret skjermstørrelse i år – muligens helt opp til 6,9 tommer med iPhone 16 Pro Max.

Kameraer og knapper

Uansett denne dekselformen er tiltenkt iPhone 16 eller iPhone 16 Plus, ventes begge telefonene å få stort sett samme design. De eneste forskjellene mellom de to enhetene burde være skjermstørrelse og konfigurasjon, dimensjoner og batterikapasitet.

Her kan du se det tidligere omtalte vertikale kameraoppsettet. Det vil bli en endring fra diagonalarrangementet på iPhone 15 og iPhone 15 Plus, og det vil tilsynelatende støtte romlige bilder og videoer i de nye modellene.

Det ser også ut til å være plass til den nye Capture-knappen som trolig kommer på alle iPhone 16-modellene i år. Hvis ryktene stemmer, vil den nye knappen gi brukerne mer kontroll over hvordan bilder og videoer tas.

Rykter og lekkasjer vil garantert fortsette å strømme inn til september, når fire nye iPhones forventes å lanseres – og de burde bli utstyrt med iOS 18 og Apple Intelligence.