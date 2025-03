Huawei kan være i ferd med å lansere enda en brettbar telefon

Huawei har antydet en ny brettbar telefon med en mindre innvendig skjerm

Dette kommer etter rykter om at Apple jobber med en lignende enhet

Ingen offisiell informasjon om en brettbar iPhone er kommet ennå

Huawei lanserte nylig sin trifold-telefon og ser allerede ut til å jobbe med en annen brettbar telefon. Det ser ut som det kan være en mindre variant og muligens være et svar på rykter om Apples planer for sin brettbare iPhone, selv om Apple ikke offisielt har bekreftet noe om dette ennå.

Huawei har nylig sluppet en teaser på Weibo hvor selskapets administrerende direktør Richard Yu kan sees med en ny enhet som ser mistenkelig ut som iPad mini – men med et selfie-kamera i nålehullformat innebygd i skjermen.

(Image credit: Huawei)

Den nye Huawei-enheten, som ifølge GSMArena kan tilhøre merkets Pura- eller Pocket-serie, er merkbart mindre enn en iPad mini, men kan ha et bredere skjermforhold enn en tradisjonell brettbar telefon.

Ifølge Innogyan har Huaweis siste teasere inkludert slagordet «1610 åpner opp fantasien din» [sic], som kan antyde et laptop-lignende sideforhold på 16:10.

Som tidligere nevnt, kan dette være et svar på rykter om at Apple sikter på en iPad mini-lignende form for sin første sammenleggbare enhet, i stedet for en flip-telefon som minner om iPhone 17 når den er utfoldet.

Som vi nylig har meldt om, tyder de siste ryktene på at den sammenleggbare iPhones indre skjerm kan være 7,74 tommer – noe som ikke er langt unna den 8,3-tommers skjermen som den nåværende iPad mini har.

Selv om denne informasjonen fortsatt er ubekreftet, virker Huawei ivrige etter å ligge i forkant på hjemmemarkedet i Kina.

Og selv om den brettbare enheten i Huaweis teaser ser liten ut, vil en 8-tommers skjerm med et 16:10-forhold bare være omtrent 4 tommer bred i portrettmodus – noe som passer med enheten vist i klippet.

Huawei er fortsatt utestengt fra å gjøre forretninger i USA og har trukket seg ut av telefonsalg i både Storbritannia og Australia, noe som gjør det svært usannsynlig at denne nye brettbare telefonen vil bli en direkte trussel mot Apple globalt. Men vi kan nok vente oss at den vil vekke interesse i Apples hovedkvarter, ettersom Kina er et enormt marked – og Huaweis satsing kan inspirere flere konkurrenter verden over.

Å slippe teasere på denne måten er en velkjent strategi for Huawei-lanseringer – deres trifold-telefon Huawei Mate XT dukket også opp på et par bilder i forkant av lanseringen.

Uansett vil vi holde deg oppdatert med de siste nyhetene om den angivelige brettbare iPhonen og Huaweis stadig voksende utvalg av brettbare enheter i vår mobilnyhetsdekning, så følg med på TechRadar for å få med deg alt sammen!