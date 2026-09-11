Det så ut til at iPhone Duo løste problemet med bretten, men disse bildene viser at du må dempe forventningene

Nærbilder av den nye iPhone Duo viser en synlig brett.

Den er synlig når enheten holdes i bestemte vinkler og i ulik belysning.

Selv om Apple ikke har løst dette vanlige problemet helt, bidrar nanotekstur-sjiktet i betydelig grad til å gjøre den mindre synlig.

Apple avduket endelig iPhone Duo under «Surprise and Shine»-arrangementet – selskapets første enhet i markedet for sammenleggbare telefoner – og etter å ha prøvd den selv, må jeg si at den virker svært imponerende.

Ja, Apple har brukt god tid på å lansere sin første brettbare telefon (Samsung var tidlig ute, allerede i 2019, med den første Galaxy Fold-modellen), men dette skyldes trolig selskapets besluttsomhet om å løse et av de mest irriterende problemene med slike telefoner: bretten i skjermen.

I forkant av lanseringen av iPhone Duo antydet rykter at den brettbare skjermen ikke ville ha en synlig brett. Tidlige bilder av telefonen i bruk tyder imidlertid på at Apple kanskje ikke har oppnådd helt det resultatet de ønsket seg.

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Det hadde ikke engang gått et døgn siden iPhone Duo ble avduket, før brukere på Reddit allerede har begynt å påpeke den delvis synlige bretten – noe som kommer til syne når man holder enheten i ulike vinkler og i bestemt lys (se nedenfor).

Vi er ikke overdrevent pirkete, men til tross for den matte, glatte overflaten på den sammenleggbare skjermen med nanotekstur – som bidrar til å gjøre bretten langt mindre synlig – er det en tydelig vertikal fordypning midt på iPhone Duos 7,6-tommers skjerm. Apple visste at dette ville være et av de vanligste spørsmålene, og selskapet har lagt ut alle relevante svar på produktsiden for iPhone Duo.

«iPhone Duo har en helt flat og jevn innerskjerm, med spesial­utviklet nano­tekstur som reduserer gjenskinn, slik at seeropplevelsen ikke forstyrres. De gjennomskinnelige festemidlene gjør at skjermlagene kan bevege seg når mobilen brettes, noe som reduserer belastning og folder til et minimum.»

Dessverre har ikke Apple helt klart å løse en av de største utfordringene ved sammenleggbare telefoner, men samtidig er det nesten umulig å fjerne bretten fullstendig. Tenk på det: Hvis du stadig bretter enheten sammen og ut igjen flere ganger om dagen, vil dette over tid få en synlig effekt på enheten – slik tilfellet er med alle brettbare telefoner.

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Heldigvis for Apple ser det ut til at brukerne ikke bryr seg nevneverdig om at bretten på iPhone Duo er svakt synlig.

Flere eiere av sammenleggbare telefoner har delt på Reddit at når man har brukt en slik telefon en stund, slutter man å legge merke til bretten – rett og slett fordi man venner seg til at den er der. Andre har uttalt seg litt krassere: «Jeg kommer aldri til å forstå folk som gjør et stort nummer ut av bretten», skrev én bruker, mens en annen nøyet seg med å kommentere: «Jeg har en brettbar telefon. Bretten er ikke noe problem i det hele tatt.» Vedkommende må garantert være eier av en Galaxy Fold.

Kritikken til tross – vårt første møte med iPhone Duo var langt fra skuffende. Vår redaktør Lance Ulanoff opplevde knapt noen problemer med bretten i skjermen. Bildene våre viser at bretten er usynlig når man ser rett på telefonen, og den matte skjermen bidrar til å eliminere irriterende gjenskinn.

Når det gjelder deres første brettbare telefon, må vi si at Apple har gjort alt de kan for å ta steget inn i dette markedet – til tross for at de ligger sju år bak sine største konkurrenter. Selv om den mangler funksjoner som Face ID og handlingsknapp, fremstår iPhone Duo som en solid start på Apples neste store satsing – selv om vi kanskje ikke er spesielt begeistret for navnet.

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