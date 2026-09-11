iPhone Duon saumakohdan povattiin olevan täysin huomaamaton – kuvat eivät enteile hyvää

Kuvat paljastavat iPhone Duon taitoskohdan olevan selvästi näkyvissä

Ongelma voi johtua valaistuksesta tai sopivasta kuvakulmasta

Apple ei ole onnistunut taklaamaan tunnettua ongelmaa, mutta nanopinnoite parantaa näkyvyyttä

Apple esitteli vihdoin ”Surprise and Shine” -tapahtumassaan iPhone Duon eli yhtiön ensimmäisen taittuvanäyttöisen puhelimen. Ensitestien perusteella laite vaikuttaa varsin lupaavalta.

Apple käytti toki runsaasti aikaa ensimmäisen taittuvanäyttöisen puhelimensa kehittämiseen, sillä esimerkiksi ykköskilpailija Samsung oli liikkeellä jo vuonna 2019 ensimmäisellä Galaxy Fold -mallillaan. mutta syynä tähän on todennäköisesti Applen halu ratkaista yksi taittuvanäyttöisten puhelinten ärsyttävimmistä ongelmista: näytön taitoskohtaan jäävä näkyvä saumakohta.

Ennen iPhone Duon julkistusta liikkui huhuja, joiden mukaan laitteen taittuvassa näytössä ei olisi näkyvää taitoskohtaa. Ensimmäiset kuvat laitteesta kuitenkin viittaavat siihen, ettei omenalogoinen yhtiö ole täysin yltänyt tavoitteeseensa.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

iPhone Duon julkistuksesta ei ehtinyt kulua edes vuorokautta, kun Redditin käyttäjät olivat jo huomauttaneet osittain näkyvästä taitoskohdasta, joka erottuu laitetta eri kulmissa ja tietyssä valaistuksessa pidettäessä.

Vaikka taittuvan näytön mattapintainen nanotekstuuriviimeistely vähentääkin merkittävästi taitoskohdan näkyvyyttä, iPhone Duon 7,6-tuumaisen näytön keskellä kulkee kuvien perusteella silti selkeä pystysuuntainen painauma. Apple tiesi tämän nousevan yhdeksi yleisimmistä kysymyksistä, ja yhtiö onkin koonnut kaikki tarvittavat vastaukset iPhone Duon tuotesivulle.

"iPhone Duossa on upean tasainen ja sileä sisäpuolen näyttö, jonka erikois­valmisteinen nano­pinnoite vähentää häikäisyä ja heijastuksia varmistaen rikkumattoman katselu­kokemuksen. Optisesti kirkkaat sidosaineet antavat näytön kerroksille liikkuma­varaa taitettaessa, mikä minimoi rasituksen ja poimuuntumisen."

Valitettavasti Apple ei ole aivan täydellisesti ratkaissut yhtä taittuvien puhelinten suurimmista haasteista, mutta toisaalta taitoskohdan poistaminen kokonaan on lähes mahdoton tehtävä. Asiaa kannattaa pohtia näin: jos laitetta taittelee auki ja kiinni useita kertoja päivässä, sillä on ajan myötä väistämättä näkyvä vaikutus laitteen ulkonäköön – näin käy kaikille taittuville puhelimille.

Hanki päivittäisiä tietoja, inspiraatiota ja tarjouksia postilaatikkoosi Rekisteröidy saadaksesi uutisia, arvosteluja, mielipiteitä, huipputeknisiä tarjouksia ja paljon muuta. Ota yhteyttä ja kysy lisää muista Future-tuotemerkeistä Vastaanota sähköpostia luotettavien kumppaneidemme tai sponsoriemme puolesta

Applen onneksi näyttää siltä, ​​etteivät käyttäjät ole kovinkaan huolissaan iPhone Duon taitoskohdan lievästä näkyvyydestä.

Useat taittuvien puhelinten omistajat ovat kertoneet Redditissä, että kun laitetta on käyttänyt jonkin aikaa, taitoskohta muuttuu ikään kuin näkymättömäksi yksinkertaisesti siksi, että siihen tottuu. Toiset ovat suhtautuneet asiaan hieman kärkkäämmin: ”En koskaan ymmärrä ihmisiä, jotka tekevät taitoskohdasta suuren numeron”, eräs käyttäjä totesi, kun taas toinen kommentoi lyhyesti: ”Minulla on taittuva puhelin. Taitoskohta ei ole mikään ongelma.”

Kritiikistä huolimatta ensikosketuksemme iPhone Duoon ei suinkaan tuottanut pettymystä. Toimituksemme Lance Ulanoff kertoo, ettei laitteen taitoskohdan kanssa ollut juurikaan ongelmia. Ensimmäisten kuvien perusteella taitoskohta ei erotu puhelinta suoraan edestäpäin katsottaessa, ja mattapintainen näyttö auttaa vähentämään häiritseviä heijastuksia.

On todettava, että Apple on tehnyt kaikkensa ensimmäisen taittuvan puhelimensa eteen ennen debyyttiään markkinaan, jossa Samsungilla on seitsemän vuoden etumatka. Vaikka laitteesta puuttuu ominaisuuksia, kuten Face ID ja Action-painike, iPhone Duo vaikuttaa lupaavalta tulokkaalta.