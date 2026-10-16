BYD julkisti yli 800 kilometrin kantaman sähköauton – hinta ja latausnopeus murskaa kilpailijat
Pitkä kantama ja luksuskokemus entistä halvemmalla
- Han-malli selvisi testeissä yli 960 kilometrin matkasta
- Akku latautuu täyteen vain 9 minuutissa
- Sähköautojen välinen kilpailu vaikuttaa kovenevan entisestään
BYD on esitellyt Kiinassa uusimman sähkökäyttöisen lippulaivasedaninsa, joka tarjoaa Lucid Air Grand Touringiin vertautuvan toimintamatkan siitäkin huolimatta, että hintalappu on kaukana vertailukohdasta.
BYD Han -nimellä kulkeva sedan maksaa kotimarkkinoillaan vain 235 900 yuania eli noin 31 500 euroa. Tästä huolimatta se yltää noin 1 014 kilometrin toimintamatkaan CLTC-mittaussyklillä eli noin 820 kilometriin huomattavasti tiukemmalla eurooppalaisella WLTP-mittaussyklillä.
Takapyöräohjauksen, lisättyä todellisuutta hyödyntävän tuulilasinäytön ja kaksikammioisen ilmajousituksen avulla auto pyrkii haastamaan saksalaiset, brittiläiset ja muut luksusmallit.
BYD:n Flash Charge -järjestelmää tukeva Han latautuu 10 prosentista 97 prosenttiin vain yhdeksässä minuutissa. Lukema on ainakin tällä hetkellä ylivertainen käytännössä mihin tahansa markkinoilla olevaan malliin verrattuna.
Toistaiseksi ei ole tiedossa, onko malli rantautumassa Eurooppaan tai muille markkina-alueille. Koska yhtiö tavoittelee kuitenkin entistä suurempaa markkinaosuutta ympäri maailmaa, on hyvinkin mahdollista, että uusi sähköauto saapuu tarjolle lähitulevaisuudessa myös Suomen perukoilla.
Huikeita numeroita halvalla hinnalla
Lucid Gravity Air Grand Touringia pidetään usein sähköautomarkkinoiden mittapuuna toimintamatkan, ylellisyyden ja huipputeknologian osalta, mutta sen hinta Yhdysvalloissa on lähes 110 000 dollaria eli noin 97 000 euroa.
BYD Great Han maksaisi luonnollisesti huomattavasti enemmän, sillä yuanista euroiksi käännetty hintalappu on noin 31 500 euroa. Vaikka päälle tulisi varmasti veroja sekä muita kuluja, alittaisi malli todennäköisesti silti premium-luokan kilpailijoidensa hinnat isolla erolla.
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Kiina osoittaa jälleen kerran kykenevänsä tarjoamaan uusinta autoteknologiaa – kuten LiDAR-pohjaisia autonomisia ajo-ominaisuuksia, ”rapukävelyyn” kykenevää ilmajousitusta ja kattavia näyttöruutuja – erittäin edulliseen hintaan.
Ennakkoluulot kiinalaisia automerkkejä kohtaan ovatkin tuntuneet hälvenevän vauhdilla. Jos suunta pysyy samana ja lupauksille riittää katetta, saattavat monet länsimaiset autonvalmistajat huomata huippumalliensa myynnin kärsivän Kiinan ohella myös Euroopan markkinoilla.