Parhaat vastamelukuulokkeet 2019: valitsimme 11 huippuvaihtoehtoa

Opas parhaiden vastamelukuulokkeiden ostoon: tervetuloa TechRadarin yhteenvetoon parhaista vastamelukuulokkeista 2019.

Onko olemassa juuri mitään pahempaa kuin joutua kuuntelemaan junamatkalla vieressä istuvan henkilön äänekästä musiikkia tai itkevää lasta? Ympäröivästä taustamelusta haluaakin yhä useammin karkuun omaan rauhalliseen maailmaan, joten onneksi vastamelukuulokkeet ovat yleistyneet juuri tällaisia tilanteita varten.

Vastamelukuulokkeiden avulla ympäröivä maailma ei ole enää ongelma, vaan voimme keskittyä täydellisesti podcastien, joulumusiikin kuunteluun tai elokuvien katselemiseen ilman ylimääräisiä häiriötekijöitä. Puhumattakaan tärykalvojemme säästämisestä, sillä enää viereistä melua ei tarvitse kompensoida korkeammalla äänenvoimakkuudella!

Olemmekin koonneet alapuolelle listan kymmenestä parhaasta vastamelukuulokkeesta, joilla pystyt sulkemaan muun maailman ulkopuolellesi ja nauttimaan omasta rauhasta lempimusiikkisi tai -elokuvan parissa.

Odotamme myös vuoden 2019 tekevän muutoksia tämänhetkiseen listaukseen, joten kannattaa pitää silmällä tätä sivua vuoden kuluessa, jotta saat juuri parhaimmat kuulokkeet sinulle otollisimpaan aikaan.

Mitkä ovat parhaat vastamelukuulokkeet?

1. Sony WH-1000XM3

Parhaat vastamelukuulokkeet jo toista vuotta putkeen

Rakenne: Suljettu | Paino: 255 g | Kaapelin pituus: 1,2 m | Taajuusvaste: 4 Hz - 40 kHz | Vahvistinelementit: 40 mm | Elementin tyyppi: Dynaaminen | Herkkyys: 104,5 dB | Impedanssi: 47 ohmia | Akunkesto: 30 tuntia | Langaton kantama: 30 metriä | NFC: Kyllä

Ilmiömäinen vastamelutoiminto

Mainio äänenlaatu

Quick Attention -tila

30 tunnin akkukesto

Vain pieniä muutoksia 1000XM2:een

Keskinkertainen puheääni

Sony WH-1000XM3 on yksinkertaisesti markkinoiden parhaat vastamelukuulokkeet, vaikka ne julkaistiin vasta tänä vuonna. Se parantaa edellisvuoden mallia pienin tavoin käyttäen muun muassa USB-C-liitäntää microUSB:n sijaan ja lisäämällä sangan pehmustuksia, mutta sen suurempiin muutoksiin ei ollut tarvetta.

Alkuun pienet muutokset saivat meidät luonnollisesti varomaan näiden suosittelua, varsinkin kun edellistä mallia WH-1000XM2 sai edullisesti kaupoista. Mutta nuo päivät ovat ohitse, ja jos haluat markkinoiden parhaimmat kuulokkeet jo toista vuotta putkeen, valintasi on Sony WH-1000XM3.

Lue arvostelu: Sony WH-1000XM3

2. Sony WH-1000XM2

Osta, jos vain löydät

Rakenne: Suljettu | Paino: 275 g | Kaapelin pituus: 1,5 m | Taajuusvaste: 4 Hz - 40 kHz | Vahvistinelementti: 40 mm | Elementin tyyppi: Dynaaminen | Herkkyys: 103 dB | Impedanssi: 46 ohmia | Akunkesto: 30 tuntia | Langaton kantama: noin 10 metriä | NFC: Kyllä

Erinomainen vastamelutoiminto

Loistava äänenlaatu

30 tunnin akunkesto

Kilpailukykyinen hinta

Heikot saranat

Hankalat painikkeet

Jos vain löydät jostain tätä mallia, Sony WH-1000XM2 on edelleen yhden laadukkaimmista vastamelukuulokkeista tällä hetkellä. Ne kuulostavat upeilta, niissä on laadukas vastamelutoiminto ja ne kustantavat noin Bose QC35:n verran. Niissä on kenties hieman huonompi akkukesto kuin Bosen lippulaivassa, mutta vastaavasti ne ovat paljon laadukkaammat ja rikkaammat.

Suosittelemmekin Bosea harkitseville mieluummin näitä Sonyn kuulokkeita, sillä ne eivät ainoastaan vaimenna ympäristöä yhtä tehokkaasti ja kuulosta paremmalta, vaan ovat kolmen kätevän toimintonsa ansiosta myös Bosea käytännöllisemmät. Ensimmäinen toiminnoista, Ambient Noise, päästää läpi pelkästään keski- ja ylätaajuuksia, jotta voit kuulla esimerkiksi junan kuulutukset musiikin läpi. Toinen toiminnoista on Quick Attention -tila, jonka aktivoimalla voit päästää kaiken ulkopuolisen äänen sisään ottamatta kuulokkeita erikseen pois päästä. Se sopiikin täydellisesti vaikkapa kahvin tilaamiseen lentokoneessa tai kollegan auttamiseen avokonttorissa. Kolmas toiminto on LDAC-koodekki, joka mahdollistaa häviöttömän audion (Hi-Res) toistamisen kuulokkeilla.

Joten mahtava ääni, erinomainen vastamelutoiminto ja yhtä edukas kuin kilpailijansa? Näitä on vaikea päihittää!

Lue arvostelu: Sony WH-1000XM2

3. Bose QuietComfort 35 II

Loistavaa äänenlaatua tyylikkäässä paketissa

Rakenne: Suljettu | Paino: 310 g | Kaapelin pituus: 1,2 m | Taajuusvaste: 7 Hz - 25 kHz | Vahvistinelementit: Kaksi 38 mm neodyymi-vahvistinta | Elementin tyyppi: Dynaaminen | Herkkyys: 107 dB | Impedanssi: 16 ohmia | Akunkesto: yli 20 tuntia | Langaton kantama: Ei ilmoitettu | NFC: Kyllä

Loistava äänenlaatu

Tyylikäs viimeistely

Hyvä vastamelutoiminto

Aktiivinen taajuuskorjain ei ole kaikkien makuun

Kallis hinta

Vaikka Bose QuietComfort 35 II on lähes identtinen Bose QuietComfort 35:n kanssa, siihen on lisätty vuonna 2018 uutena ominaisuutena Google Assistant. Joten ensiluokkaisen vastamelutoiminnon, hyvän äänenlaadun ja upean käyttömukavuuden päälle saa kätevän virtuaaliapulaisen matkalle.

Kokonaisuutena Bose QC35 II NC ovat ilmiömäiset kuulokkeet paljon matkustaville. Bose on löytänyt hyvän tasapainon ominaisuuksien kanssa, minkä pitäisi miellyttää suurinta osaa kuuntelijoista. Vaikka ne eivät ole aivan niin hyvät kuin paremman kuuloiset Sony WH-1000XM3:t, niissä on silti huippuluokan vastamelutoiminto.

Lue arvostelu: Bose QuietComfort 35 II

4. Sennheiser PXC 550 Wireless

Loistava äänenlaatu ja vastemelutoiminto, mutta pieniä puutteita

Rakenne: Suljettu | Paino: 320 g | Kaapelin pituus: 1,1 m | Taajuusvaste: 20 Hz – 20 kHz | Vahvistinelementit: 40 mm | Elementin tyyppi: Dynaaminen | Herkkyys: Ei ilmoitettu | Impedanssi: Ei ilmoitettu | Akunkesto: 8 tuntia | Langaton kantama: 30 m | NFC: Kyllä

Hyvä äänenlaatu

aptX-tuki

Huonot kosketuspainikkeet

Vastamelutoiminto voisi toimia paremmin

PX 550:n vahvuus on kuulokkeiden äänenlaatu. Muut langattomat vastamelukuulokkeet saattavat tarjota paremman käyttöliittymän tai tehokkaamman vastamelutoiminnon, mutta mitkään listamme kuulokkeista eivät voita Sennheisereita äänenlaadussa.

Harmillisesti PX 550:ssä on kuitenkin muutama ärsyttävä puoli, minkä vuoksi emme voi kiikuttaa niitä kolmatta sijaa ylemmäksi. Yksi heikkouksista on hankalat kosketuspainikkeet, jotka eivät tahdo rekisteröidä painalluksia. Jos Sennheisereissa ei olisi näitä ongelmia, kuulokkeet kamppailisivat kärkisijasta Sonyn kanssa.

Lue arvostelu: Sennheiser PXC 550

5. Philips Fidelio NC1

Loistavaa äänenlaatua tyylikkäässä paketissa

Rakenne: Suljettu | Paino: 340 g | Kaapelin pituus: 1,2 m | Taajuusvaste: 7 Hz - 25 kHz | Vahvistinelementit: Kaksi 38 mm neodyymi-vahvistinta | Elementin tyyppi: Dynaaminen | Herkkyys: 107 dB | Impedanssi: 16 ohmia | Akunkesto: yli 25 tuntia | Langaton kantama: Ei ilmoitettu | NFC: Ei

Loistava äänenlaatu

Tyylikäs viimeistely

Hyvä akunkesto

Pientä äänivuotoa

Langalliset

Philipsin Fidelio NC1:t ovat erittäin tyylikkäät vastamelukuulokkeiksi. Vaikkeivat nämä on-ear -kuulokkeet olekaan langattomat kuten listamme parhaat kuulokkeet, emme anna sen häiritä. Kuulokkeet maksavat vain noin 160 euroa nettikaupasta riippuen ja ovat todella mukavat päässä. Olimme tyytyväisiä myös akunkestoon ja äänenlaatuun.

NC1 tarjoaa paljon vastinetta rahoillesi. Pakkauksen mukana tulee kuulokkeet, kova kuljetuskotelo ja akku, joka tarjoaa aktiivisen vastamelutoiminnon 30 tunniksi. Kaikista suurimman vaikutuksen tekee kuitenkin kuulokkeiden loistava ääni, joka on erittäin tasapainoinen ja lämmin.

Lue arvostelu: Philips Fidelio NC1

6. Bose QuietComfort 25

Mukavasti istuvat kuulokkeet tarjoavat hyvän hinta-laatusuhteen

Rakenne: Suljettu | Paino: 310 g | Kaapelin pituus: 1,2 m | Taajuusvaste: Ei ilmoitettu | Vahvistinelementit: Ei ilmoitettu | Elementin tyyppi: Ei ilmoitettu | Herkkyys: Ei ilmoitettu | Impedanssi: Ei ilmoitettu | Akunkesto: Yli 20 tuntia | Langaton kantama: Ei ilmoitettu | NFC: Kyllä

Loistava vastamelutoiminto

Minimalistinen saumaton muotoilu

Tukeva ääni

Tekniikka vuodelta 2014

Värilliset vaihtoehdot ovat tavallista kalliimpia

Langalliset

Muutama vuosi sitten Bosen QuietComfort 25:t olivat parhaat kokeilemamme vastamelukuulokkeet. Taajuusvaste oli melko tasainen ja ääni oli varsin erotteleva tämänlaisiksi kuulokkeiksi. Kuulokkeet sopivat mainiosti eri musiikkityyleihin ja aktiivisella vastamelutoiminnolla QC25:t vaimensivat tehokkaasti pois kaiken taustamelun.

Aikaa on kuitenkin kulunut ja myös teknologia on kehittynyt eteenpäin. Bose onkin sittemmin julkaissut jo kaksi uudempaa versiota näiden kuulokkeiden jälkeen: QC35:n ja QC35 II:n. Suosittelemmekin molempia malleja QC25:n sijaan.

QuietComfort 25:t eivät kuitenkaan ole silti huonot kuulokkeet. Jos olet sinut sen kanssa, että kuulokkeet ovat jo hieman vanhentuneet ja langalliset, tarjoavat QC25:t edelleenkin hyvän vastamelutoiminnon ja äänenlaadun hintaansa nähden.

Lue arvostelu: Bose QuietComfort 25

7. Bowers & Wilkins PX Wireless

Näillä vastamelukuulokkeilla on muutama ässä hihassaan

Rakenne: Suljettu | Paino: 335 g | Taajuusvaste: 10 Hz - 20 kHz | Vahvistinelementit: 40 mm | Elementin tyyppi: Dynaaminen | Herkkyys: 111 dB | Impedanssi: 22 Ohmia | Akunkesto: 22 tuntia | Langaton kantama: 30 m | NFC: Ei

Vaikuttavan hyvä vastemelutekniikka

Automaattinen virrankytkentä toimii hyvin

Latautuu USB-C -kaapelilla

Ääni voisi olla erottelevampi

Bowers & Wilkins tulivat vastamelukuulokkeiden markkinoille varsin myöhään, mutta heidän ensimmäinen tuotoksensa on siitä huolimatta vaikuttava.

PX Wireless ei ole pelkästään laadukas pari langattomia kuulokkeita, vaan niissä on myös paljon järkeviä ominaisuuksia. Ne osaavat esimerkiksi kytkeä virran päälle tai pois automaattisesti sen mukaan ovatko kuulokkeet päässäsi. Niissä on myös tulevaisuudessa standardiksi muodostuva USB-C -latausportti.

Mielestämme kuulokkeiden ainoa huono puoli on äänenlaatu, joka ei yllä samalle tasolle Sonyn tai Bosen lippulaivojen kanssa.

Jos olet kuitenkin pitänyt B&W:n kuulokkeiden soinnista aikaisemmin, pidät varmasti myös PX Wireless -mallista.

Lue arvostelu: Bowers & Wilkins PX Wireless

8. AKG N60NC Wireless

Langattomat vastamelukuulokkeet on-ear -kuulokkeiden ystäville

Rakenne: Suljettu | Paino: 150 g | Kaapelin pituus: 1,2 m | Taajuusvaste: 10 Hz - 22 kHz | Vahvistinelementit: Ei ilmoitettu | Elementin tyyppi: Ei ilmoitettu | Herkkyys: 123dB SPL/V@1kHz | Impedanssi: 32 ohmia | Akunkesto: 15 tuntia | Langaton kantama: Ei ilmoitettu | NFC: Ei

Hyvä äänenlaatu

Kompakti muotoilu

On-ear -muotoilu on epämukava pidemmällä käytöllä

Hämmennystä aiheuttavat kontrollit

Jos pidät on-ear -vastamelukuulokkeista, ovat AKG N60NC:t varmasti mieleisesi kuulokepari.

Keskihintaiset kuulokkeet tarjoavat nimittäin loistavan vastineen rahoillesi hyvällä äänenlaadullaan ja vastamelutoiminnollaan, joka on samalla tasolla listamme kalliimpien kuulokkeiden kanssa.

AKG:n N60NC:t ovat mukavan kompaktit kuulokkeet, jotka kuulostavat hintaistaan paremmilta.

Lue arvostelu: AKG N60NC Wireless

9. Sennheiser HD 4.50 BTNC

Vastamelukuulokkeet lukuisilla ominaisuuksilla

Rakenne: Suljettu | Paino: 238 g | Kaapelin pituus: Ei ilmoitettu | Taajuusvaste: 18 Hz - 22 kHz | Vahvistinelementit: Ei ilmoitettu | Elementin tyyppi: Dynaaminen | Herkkyys: 113dB SPL/V@1kHz | Impedanssi: 18 ohmia | Akunkesto: 20 tuntia | Langaton kantama: Ei ilmoitettu | NFC: Kyllä

Hyvä vastamelutoiminto

20 tunnin akunkesto

Matkustusystävällinen muotoilu

NoiseGuard -ominaisuus on hankala aktivoida

Kuulokkeiden panta kaipaisi lisää pehmustetta

Lähes Bosen tasoisella vastamelutoiminnolla varustetut Sennheiserin HD 4.50 BTNC:t ovat musiikillisesti jopa QuietComfort 35:tä paremmat. Sonya ja Bosea halvemmat Sennheiserit ovat myös mukava matkakumppani, sillä kevyet kuulokkeet sopivat täydellisesti lennoille, junamatkoille tai avokonttoreihin.

Muotoilun puolesta HD 4.5 BTNC:t ovat hieman edellä mainittuja kilpailijoita riisutummat ja kevyemmät, mutta äänenlaadun puolesta vähintään saman tasoiset. Vaikka vastamelutoiminto ei ole aivan yhtä hyvä kuin kalliimmilla lippulaivoilla, ovat Sennheiserit todennäköisesti riittävän hyvät vaimentamaan ympäristösi äänet.

Lue arvostelu: Sennheiser HD 4.50 BTNC

10. Plantronics BackBeat Pro 2

Matkustajan parhaat ystävät

Rakenne: Suljettu | Paino: 290 g | Kaapelin pituus: 1,2 m | Taajuusvaste: 5 Hz - 40 kHz | Vahvistinelementit: 40 mm | Elementin tyyppi: Dynaaminen | Herkkyys: 103 dB/mW | Impedanssi: 32 ohmia | Akunkesto: yli 20 tuntia | Langaton kantama: Ei ilmoitettu | NFC: Kyllä

Hyvä 24 tunnin akunkesto

Mahdollisuus yhdistää samanaikaisesti kahteen Bluetooth-laitteeseen

Peruskuuntelijaa miellyttävä ääni

Liiallisesti korostuvat matalat taajuudet

Muotoilu ei ole kaikkien mieleen

Toisen sukupolven malli Plantronicsin BackBeat Prosta on korjannut monta alkuperäisen mallin ongelmaa. BackBeat Pro 2 onkin onnistunut pitämään kaikki vanhan mallin hyvät puolet, mutta kehittynyt edellisestä mallista esimerkiksi kompaktimmassa koossaan ja keveydessään.

Hintaansa nähden BackBeat Pro 2:t ovat loistava ostos. Mukavasti päähän istuvat Plantronicsit ovat mainiot matkakuulokkeet hyvällä akunkestolla ja mikä tärkeintä loistavalla äänenlaadulla. Kuulokkeiden erikoisuutena on myös mahdollisuus yhdistää ne samanaikaisesti kahteen Bluetooth-laitteeseen. Jos siis esimerkiksi katsot elokuvaa tabletiltasi kuulokkeet päässä ja joku soittaa puhelimeesi, voit vastata puheluun suoraan kuulokkeillasi ilman Bluetooth-yhteyden vaihtamista tabletista puhelimeen. Kuulokkeista löytyy luonnollisesti sisäänrakennettu mikrofoni. Kaiken kaikkiaan BackBeat Pro 2:t ovat hyvä vaihtoehto, jos et halua käyttää 400 euroa Sonyn tai Bosen lippulaivoihin.

Lue arvostelu: Plantronics BackBeat Pro 2

11. Microsoft Surface headphones

Pehmeä ääni ja loistava vastamelutoiminto

Rakenne: Suljettu | Paino: 290 g | Kaapelin pituus: 1,2 metriä | Taajuusvaste: 20 Hz - 20 kHz | Vahvistinelementit: 40 mm | Elementin tyyppi: Free Edge | Herkkyys: 115 dB | Impedanssi: - | Akunkesto: 15 tuntia | Langaton kantama: - | NFC: Kyllä

Loistava äänenlaatu

Tehokas vastamelutoiminto

Intuitiiviset kontrollit

Muotoilu ei miellytä kaikkia

Ääni voi olla liiankin lämmin

Kaiken kaikkiaan Microsoftin Surface-kuulokkeet ovat yllättävän hyvät, niissä on mielettömän lämmin äänimaailma ja mehevä alapää, mikä tarkoittaa niiden kuulostavan hyviltä niin hiphoppia kuin akustista musiikkia kuunnellessa.

Ne voivat tosin olla monille jopa liian lämpimän kuuloiset, sillä ne nappaavat samalla siivun ala- ja keskitason taajuuksista mukanaan. Mutta jos terävät diskantit aiheuttavat yleensä kuunteluväsymystä, nämä kuulokkeet voivat olla suunniteltu juuri sinulle.

Yksi hyvä myyntivaltti on myös kuulokkeiden aktiivinen vastamelutoiminto, joka toimii todella hyvin. Pidimme myös siitä, miten helppoa toimintoa oli ohjata laitteen sisäänrakennettujen painikkeiden avulla.

Vaikka olimme alkuun hieman skeptisiä kuulokkeiden korkeaa hintaa kohtaan (etenkin kun laadukkaita kuulokkeita saa halvemmallakin), Surface-kuulokkeiden ominaisuudet toimivat vain niin hyvin, että ne oikeuttavat kalliin hinnan.

BONUS: Nura Nuraphone

Oudossa in-ear/over-ear-hybridissä on kohtalainen aktiivinen melunvaimennus

Rakenne: Suljettu | Paino: - | Kaapelin pituus: - | Taajuusvaste: - | Vahvistinelementit: - | Elementin tyyppi: Dynaaminen | Herkkyys: - | Impedanssi: - | Akunkesto: 20 tuntia | Langaton kantama: - | NFC: Kyllä

Rikas ja täyteläinen ääni

Erinomainen vastamelutoiminto

Rajalliset säädöt kuulokkeissa

Hybridirakenne ei sovi kaikille

Jos et ole löytänyt vielä kaipaamaasi, meillä on vielä yksi ylimääräinen vaihtoehto sinulle: täysin uusi Nura Nuraphone -hybridikuuloke. Sen vuoksi siinä on samanaikaisesti nappikuuloke korvakäytävässäsi sekä kuppikuuloke korvan ympärilläsi, joka vastaa käytännössä kaksinkertaista äänieristettä ulkomaailmasta tulevalle taustamelulle.

Perinteiset vastamelukuulokkeet tekevätkin tehtävänsä paremmalla hinnalla ja paremmilla ominaisuuksilla varustettuna, mutta kokeellisia kuulokeratkaisuja haikailevien kannattaa testata Nuraphonen omaperäinen ja uuden teknologian aallonharjalla kulkeva ratkaisu.

Lue arvostelumme: Nuraphone Headphones

Etkö osaa päättää mitkä kuulokkeet ostaisit? Katso alta englanninkielinen video-oppaamme kuulokkeiden ostamiseen.