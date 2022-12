Parhaat edulliset kuulokkeet 2022: laatuääntä halvalla

Included in this guide:

Laatu ja edullisuus kulkevat ani harvoin yhdessä, tai näin ainakin yleisesti ajateltiin vielä jokin aika sitten. Nykyään edullisista laitteista löytyy jo loistavia yllättäjiä, eivätkä kuulokkeet ole suinkaan poikkeus. Itse asiassa tilanne on miltei päinvastainen.

Silti kannattaa muistaa, että hinnan tullessa alas myös kompromissit lisääntyvät. Usein niistä puuttuu ominaisuuksia tai tukia, jotka saattavat olla tärkeitä. Silti olemme alkaneet nähdä jo edullisissakin kuulokkeissa muun muassa vastamelutoimintoja sekä Bluetooth-tukia. Puhumattakaan hyvästä äänenlaadusta tai käyttömukavuudesta.

Olemme testanneet TechRadarilla satoja eri kuulokkeita, joten tiedämme mitkä kuulokkeet ovat paitsi edulliset, myös laadukkaat. Kokosimmekin tämän artikkelin auttaakseen juuri sinua löytämään itsellesi sopivat napit halvalla.

Jos edullisuus ei ole kuitenkaan huolena, suosittelemme silloin tutustumaan meidän parhaiden kuulokkeiden ja parhaiden langattomien nappikuulokkeiden oppaisiin. Vaan valikoiman huokeampaa päätä etsivien kannattaa tutustua seuraaviin malleihin.

Parhaat edulliset kuulokkeet 2022

Äänenlaatua kuulokkeissa arvostaville Cambridge Audio Melomania 1 Plus on ainoa oikea vaihtoehto. (Image credit: Cambridge Audio)

1. Cambridge Audio Melomania 1 Plus Paras valinta äänihifistelijöille Tekniset tiedot Rakenne: Suljettu Paino: 9,2 g Taajuusvaste: 20 - 20 000 Hz Kaiutinelementti: 5,8 mm Akkukesto: 9 tuntia (nappikuulokkeet), 41 tuntia (latauskotelo) Osta, koska + Mykistävä äänentoisto + Loistava sovellus + Helppo ohjaus Älä osta, koska - Ei vastamelutoimintoa

Cambridge Audio tunnetaan korkealaatuisista audiotuotteista, ja yhtiön Melomania 1 -kuulokkeet ovat eräät tämän hetken parhaimmat tarjolla olevat langattomat nappikuulokkeet.

Uusi Cambridge Audio Melomania 1 Plus malli on vakuuttava päivitys tästä ja tarjoaa ensiluokkaisen äänen, akkukeston ja käyttömukavuuden ilman korotettua hintalappua. Ne myös näyttävät upeilta.

Edellismalleihin verrattuna äänentoisto on parantunut roimasti tarjoten entistä selkeämmän ja yksityiskohtaisemman äänimaailman. Näppärä sovellus ja kattava liitettävyys auttavat myös tukemaan useita eri laitteita. Harmillisesti kuulokkeissa ei ole vastamelutoimintoa, mutta muutoin ne ovat erinomainen ja edullinen vaihtoehto korviin.

Lue arvostelu: Cambridge Audio Melomania 1 Plus

Edullisia ja avoimia kuppikuulokkeita etsiville Sonyn WH-CH510 -malli on huokean laadukas valinta. (Image credit: Sony)

2. Sony WH-CH510 Loistavat kuppikuulokkeet Tekniset tiedot Rakenne: Suljettu Paino: 132 g Taajuusvaste: 20 Hz - 20 000 Hz Kaiutinelementti: 30 mm dynaaminen Akkukesto: 35 tuntia Päivän parhaat tarjoukset Katso jälleenmyyjältä Gigantti (Avaa uuteen ikkunaan) Osta, koska + Äärimmäisen mukavat + Hyvä akkukesto ja ääni + Kevyt ja kompakti Älä osta, koska - Ei 3,5 mm liitäntää

Sony WH-CH510 on suorastaan ilmiömäinen langaton kuppikuuloke, jonka hintalappu ei päätä huimaa. Se tarjoaa kohtuullisen äänen, USB-C-liitännän ja 35 tunnin akkukeston.

Tässä hintaluokassa on jouduttu tekemään kuitenkin kompromisseja, joskin Sonyn kohdalla ne on kohdistettu asteen tarpeettomampiin ominaisuuksiin. Näihin lukeutuvat 3,5 mm kuulokeliitännän muute ja muovinen rakenne. Jälkimmäinen tekee kuulokkeista tosin kevyet ja mukavat päässä.

Äänentoisto on hintaan nähden erinomainen, vaikka ne jäävät kalliimpien mallien yksityiskohtaisuudesta ja avaruudesta. Valtaosa eri musiikkilajeista kuulostaa silti upeita hyvine ylä- ja alapäätoistoineen. Tässä mallissa ei ole tosin valitettavasti vastamelutoimintoa.

Lue arvostelu: Sony WH-CH510

Edullisia vastamelukuulokkeita etsiville AKG N60NC on paras vaihtoehto.

3. AKG N60NC Parhaat vastamelukuulokkeet Tekniset tiedot Rakenne: Suljettu Paino: 198 g Taajuusvaste: 10 - 20 000 Hz Kaiutinelementti: 40 mm Akku: 15 tuntia Osta, koska + 15-30 tunnin akkukesto + Häviötön äänituki + Loistava ääni Älä osta, koska - Muotoilu voi tuntua epämukavalta

AKG N60NC on palkintoja kahminut loistava vastamelukuuloke, joka on vuosien saatossa ja hinnan pudotessa muuttunut entistä houkuttelevammaksi vaihtoehdoksi.

Kuulokkeiden vastamelutoiminto on erinomainen, ja äänen osalta AKG:n tunnettu basso on muhkea peittämättä muita taajuuksia. Ne ovat lisäksi kestävät ja muotoilultaan miellyttävät. Käyttömukavuus on niin ikään erinomainen, joskin hyvin pitkillä käyttöajoilla niiden rakenne saattaa alkaa tuntua korvissa.

Akkukesto on verrattain kohtuullinen vastamelukuulokkeiksi ja tarjoaa 15 tunnin edestä kuunteluaikaa Bluetoothin kautta ja huikeat 30 tuntia vastamelutoiminnolla.

Lue arvostelu: AKG N60NC

Edullisia nappikuulokkeita etsiville JLab Go Air Pop tarjoaa runsaasti vastinetta rahalleen. (Image credit: JLab)

4. JLab Go Air Pop Parhaat kuulokkeet omassa hintapisteessä Tekniset tiedot Rakenne: Suljettu Paino: 3,7 g Taajuusvaste: 20 - 20 000 Hz Kaiutinelementti: 6 mm Akkukesto: 8 tuntia (kuulokkeet) 32 tuntia (latauskotelo) Osta, koska + Kevyet ja mukavat + Kuulostavat hyviltä hintaluokassaan Älä osta, koska - Ei paras mahdollinen ääni - Outo latausjohto

JLab Go Air Pop on todellinen ilmestys ja hinta-laatusuhteeltaan lähes lyömätön vaihtoehto budjettitietoisille kuluttajille. Kolmenkympin hintaluokassa ei ole juuri kilpailua, mutta silti nämä uutukaiset onnistuvat yllättämään.

Muotoilun, akkukeston, ominaisuuksien ja äänentoiston osalta Jlab lyökin pöytään luokkansa parhaat nappikuulokkeet. Muut tällä listalla olevat vaihtoehdot päihittävät Go Air Popit käytännössä kaikilta osin, mutta hinnaltaan tätä edullisempia hyviä vaihtoehtoja ei ole olemassa.

Lue arvostelu: JLab Go Air Pop

1More Triple Driver -kuulokkeet tuottavat upean äänen yllättävän edulliseen hintaan.

5. 1More Triple Driver In-Ear Headphone Parhaat langalliset nappikuulokkeet Tekniset tiedot Rakenne: Suljettu Paino: 18 g Kaapelin pituus: 1,25 m Taajusvaste: 20 Hz - 40 kHz Vahvistinelementit: Kaksi diskanttielementtiä ja yksi bassoelementti laajempaa dynamiikkaa varten Elementin tyyppi: Dynaaminen Herkkyys: 99 dB/mW Impedanssi: 32 ohmia Päivän parhaat tarjoukset Katso jälleenmyyjältä Proshop.fi (Avaa uuteen ikkunaan) Osta, koska + Erinomainen äänenlaatu + Loistava viimeistely ja design + Voittamaton hinta-laatusuhde Älä osta, koska - Kuulokkeiden muovinen äänenvoimakkuudensäätö tuntuu halvalta

1More Triple Driver -nappikuulokkeet ovat meidän suosikkivalintamme langallisten vaihtoehtojen osalta. Niissä on taivaallinen äänentoisto, loistava rakenne ja miellyttävä muotoilu. Tässä hintaluokassa on vaikea löytää parempaa.

Kuulokkeista on vaikea sanoa mitään negatiivista, joskin niiden kuminen johto on paikoin vähän ärsyttävä. Kauko-ohjaus tuntuu myös halvalta. Muutoin näitä on vaikea moittia, etenkin jos etsinnässä on nimenomaan langalliset vaihtoehdot.

Lue arvostelu: 1More Triple Driver In-Ear Headphone

Loistavaa akkukestoa ja verrattain edullisia täysin langattomia nappikuulokkeita kaipaaville Lypertek PurePlay Z3 on hyvä valinta. (Image credit: Lypertek)

6. Lypertek PurePlay Z3 (Tevi) Erinomaiset nappikuulokkeet loistavalla akkukestolla Tekniset tiedot Rakenne: Suljettu Paino: - Taajuusvaste: 20 - 20 000 Hz Vahvistinelementit: 6 mm Elementin tyyppi: Grafiini Herkkyys: - Impedanssi: - Akkukesto (kannossa): 10 tuntia Akkukesto (lataustelakassa): 70 tuntia Langaton kantama: - NFC: Ei Osta, koska + Erinomainen hinta-laatusuhde + Puolueeton äänimaailma + Loistava akkukesto Älä osta, koska - Muotoilu on hieman tylsä

Lypertek PurePlay Z3 2.0 -täysin langattomat nappikuulokkeet ovat erinomainen seuraaja loistavalle edeltäjälle, joka on saanut nyt muutaman näppärän parannuksen samaan huokeaan hintaan.

Toisin sanoen tarjolla on laadukas tasainen ääni, huikea 80 tunnin akkukesto ja USB-C:llä varustettu latauskotelo. Uusiin päivityksiin lukeutuvat langaton lataus, tehokas uusi LDX Audio -kuuntelutila sekä parempi sovellus.

Harmillisesti liitettävyyden kanssa on paikoin ongelmia ja läpikuultavuustila ei pärjää markkinoiden parhaimmistolle. Silti hintaansa nähden tästä on vaikea löytää liiaksi moitittavaa.

Lue arvostelu: Lypertek PurePlay Z3 2.0

Edullinen ei tarkoita aina huonoa, kuten SoundMAGIC E11BT todistaa. (Image credit: SoundMagic)

7. SoundMAGIC E11BT Edullista mukavuutta Tekniset tiedot Rakenne: Suljettu Paino: 24,7 g Taajuusvaste: 20 - 20 000 Hz Kaiutinelementti: 10 mm neodymium Akkukesto: 20 tuntia specifications Colour Kulta, Pinkki Condition Uudet Päivän parhaat tarjoukset Katso jälleenmyyjältä Dustinhome.fi (Avaa uuteen ikkunaan) Katso jälleenmyyjältä CDON FI (Avaa uuteen ikkunaan) Katso jälleenmyyjältä CDON FI (Avaa uuteen ikkunaan) Osta, koska + Mahtava hinta + Tyylikäs muotoilu + Ergonominen muotoilu Älä osta, koska - Diskantti jää aavistuksen karkeaksi

SoundMagic E11BT on äärimmäisen kyvykäs langallinen nappikuuloke, joka ei myöskään maksa paljoa. Äänenlaatu on silti fantastinen, minkä lisäksi kuulokkeet näyttävät tyylikkäiltä.

Ne ovat mukavat korvissa kiitos ergonomisesti muotoiltujen kärkien, ja tasainen niskalenkki ei ärsytä edes lenkkeillessä. Ja kiitos IPX4-luokituksen ne kestävät treenatessa. Hyvä akkukesto tarjoaa myös 20 tunnin kuunteluajan parin tunnin latauksella.

Lue arvostelu: SoundMAGIC E11BT

Vastamelutoiminnon saa sopuhintaan laadukkaan JBL Tune 750BTNC -kuulokkeiden kylkiäisenä. (Image credit: TechRadar)

8. JBL Tune 750BTNC Laadukas vastamelutoiminto sopuhintaan Tekniset tiedot Rakenne: Suljettu Paino: 220 g Taajuusvaste: 20 Hz - 20 kHz Vahvistinelementit: 40 mm Elementin tyyppi: - Herkkyys: 95 dB Impedanssi: 32 ohmia Akkukesto: 15 - 22 tuntia Langaton kantama: 10 m NFC: ei Päivän parhaat tarjoukset Katso jälleenmyyjältä Proshop.fi (Avaa uuteen ikkunaan) Osta, koska + Hyvä äänenlaatu + Tehokas vastamelutoiminto Älä osta, koska - Ei vesikestävyyttä - Keskiverto akkukesto

JBL on tuttu nimi kuulokkeiden ja Bluetooth-kaiuttimien maailmassa ja syystä. Ne ovat luotettavat ja kuluttajat tietävät, mitä odottaa: hyvää ääntä kohtuullisella hinnalla.

Tämän totesimme jo JBL Live 650BTNC:n kohdalla viime vuonna, ja nyt mallin paikan listalla ottaa JBL Tune 750BTNC, jotka ovat laadullisesti merkittävästi paremmat.

JBL Tune 750BTNC:t kuulostavat erinomaisilta, näyttävät upeilta ja sopivat hyvin päähän. Ne ovat lisäksi helppokäyttöiset, joskin vesikestävyyden puute sekä muutamat pienemmät puutteet voivat hankaloittaa ostopäätöstä. Hintaansa nähden kyseessä ovat kuitenkin laadukkaat kuulokkeet.

Lue arvostelu: JBL Tune 750BTNC

(Image credit: Beyerdynamic)

9. Beyerdynamic DT 240 Pro Edullinen valinta studioäänitykseen Tekniset tiedot Rakenne: Suljettu Taajuusvaste: 5 Hz - 35 000 Hz Kaiutinelementti: - Akku: - specifications Condition Uudet Päivän parhaat tarjoukset Katso jälleenmyyjältä CDON FI (Avaa uuteen ikkunaan) Katso jälleenmyyjältä Proshop.fi (Avaa uuteen ikkunaan) Osta, koska + Selkeä ja tasapainoinen ääni + Kestävä muotoilu Älä osta, koska - Sopii paremmin pienemmille korville - Vähäinen äänieristys

Beyerdynamic on tunnettu ja laadukas audiovalmistaja, jonka tuotteista saa usein maksaa. Beyerdynamic DT 240 Pro on kuitenkin poikkeus, sillä se tarjoaa ammattilaistason äänen huomattavasti edullisemmassa hintapisteessä.

Studiokäyttöön tarkoitetuksi kuulokkeiksi DT 240 Pron äänimaailma ei ole kaikkein värikkäin, mikä on juuri tarkoituskin. Ääni tulee sen sijaan läpi selkeästi ja tasapainoisesti. Kaikki taajuudet bassosta yläpäähän toistetaan selkeästi, eikä mikään syö toisen tilaa kokonaisuudessa. Neutraali äänimaailma onkin loistava vaihtoehto äänitysstudioon.

Lue arvostelu: Beyerdynamic DT 240 PRO

Parhaat edulliset kuulokkeet: UKK

Näin testaamme edulliset kuulokkeet

Miksi TechRadar voi luottaa Asiantuntijaarvostelijamme käyttävät tuntikausia tuotteiden ja palveluiden testaamiseen ja vertailuun, jotta voit valita sinulle sopivimman. Lisätietoja testaamisesta.

Olemme testanneet tätä opasta varten satoja eri kuulokkeita ja vertailleet niitä keskenään. Kun löydämme mielestämme loistavat kuulokkeet, testaamme niitä rinta rinnan muiden huippuvalintojen kanssa valitaksemme oikeasti parhaat edulliset kuulokkeet.

Testaamme kuulokkeissa ennen kaikkea näiden äänentoistoa, mutta arvioimme samalla myös mukavuuden, muotoilun ja muut ominaisuudet.

Monien kuuntelijoiden lailla haluamme kuunnella musiikkimme mahdollisimman detaljikkaana ja hyvin tasapainotettuna. Haluamme selkeät keski- ja ylätaajuudet, mutta emme myöskään marise pienestä potkusta alapäässä. Langattomien vaihtoehtojen kohdalla myös hyvä akkukesto on äärimmäisen tärkeää, sekä tietenkin kestäväksi tehty materiaali.

Kannattaa silti muistaa, että arvostelut ovat aina subjektiivisia, eikä meidän äänimieltymys vastaa välttämättä juuri sinun tapaasi kuunnella musiikkia. Silti olemme pyrkineet arvostelemaan tuotteet mahdollisimman objektiivisesti löytääksemme parhaat edulliset vaihtoehdot.

Ovatko edulliset kuulokkeet hintansa väärti? Meidän mielestämme kaikki tälle listalle päätyneet edulliset kuulokkeet ovat suosituksen arvoiset. Mutta jos olet silti epävarma, suosittelemme tarkastelemaan tarkemmin näiden ominaisuuksia. Nykyään edulliset kuulokkeet eivät ole enää synonyymi huonolle äänentoistolle, mutta suosittelemme silti katsomaan kuulokkeiden kaiutinelementtejä. Mitä isompi luku tarkoittaa usein tuhdimpaa ääntä. Myös tuki korkealaatuisille koodekeille on tärkeää, joskin näitä harvoin löytyy kaikkein halvimmista malleista. Langattomien vaihtoehtojen kohdalla kannattaa huolehtia akkukestosta. Vaikka niistä harvoin löytyy luokkansa parhaat akkukestot, virtaa olisi hyvä olla vähintään päivän työmatkoja varten. Myös kuulokkeiden kestävyys jää usein edullisimmissa malleissa kompromissien tielle, mutta kannattaa silti huolehtia, että ne ovat edes mukavat pitää korvissa. Sen sijaan ylimääräisiä ominaisuuksia, kuten vastamelutoimintoja, ei edullisista kuulokkeista kannata etsiä. Tosin näitäkin löytyy jo nykyään muutamista malleista.