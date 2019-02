Parhaat langattomat nappikuulokkeet 2019: 10 parasta Bluetooth-kuuloketta korvillesi

Langattomat vs täysin langattomat: miten ne eroavat toisistaan? Langattomat kuulokkeet ovat olleet jo olemassa käytännössä siitä lähtien, kun Bluetooth keksittiin. Vaikka ne toimivat akulla, eivätkä tarvitse fyysistä yhteyttä kuuntelulaitteeseen, niissä on johto varsinaisten kuulokkeiden välillä ja toisinaan myös niskasanka. Täysin langattomissa kuulokkeissa ei ole minkäänlaisia johtoja. Siinä missä langattomilla kuulokkeilla voi kuunnella musiikkia kuuntelulaitteen lähettyvillä, täysin langattomissa kuulokkeissa on täydellinen liikkuvuuden vapaus. Jos kaipaat siis täysin langattomia kuulokkeita, suosittelemme tutustumaan parhaiden täysin langattomien kuulokkeiden osto-oppaaseemme.

Bluetoothin alkuaikoina langattomat kuulokkeet olivat yksi huonoin tapa kuunnella musiikkia. Onneksi tekniikka on kehittynyt roimasti noista ajoista, ja nykyään aptX-koodekin ja muiden innovaatioiden avulla Bluetooth-kuulokkeista on noussut varteenotettava vaihtoehto äänihifistelijöille ja yksi suosituimpia tapoja kuunnella musiikkia.

Joten mitkä merkit ovat parhaimmat Bluetooth-kuulokkeiden laadun ja yleisesti äänenlaadun suhteen?

AptX-koodekin kehittäjä Qualcommin lisäksi huomionarvoisia yhtiöitä ovat Jaybird, Plantronics, Nuforce, RHA ja Jabra, joista jokainen on käyttänyt valtavasti resursseja parantaakseen äänenlaatua ja akkukestoa Bluetooth-kuulokkeissaan.

Joten sukella syvemmälle alla olevaan parhaiden langattomien nappikuulokkeiden listaan ja katso itsellesi seuraava pari kuulokkeita käyttöösi.

Mitkä ovat tämän hetken parhaimmat langattomat nappikuulokkeet?

1. Optoma NuForce BE Sport4

Käytännössä virheettömän langattomat nappikuulokkeet

Rakenne: Suljettu | Paino: 15 g | Taajusvaste: 20 Hz – 20 kHz | Vahvistinelementit: 6 mm | Elementin tyyppi: dynaaminen | Herkkyys: 92 dB +/- 3dB @ 1 kHz | Impedanssi: 32 ohmia | Akkukesto: 10 tuntia | Langattomuusalue: 10 metriä | NFC: -

Vakuuttava ääni

Vaihdettavat napit

Käytännöllinen muotoilu

Ei sovi yhdellä korvalla kuunteluun

NuForce on luonut jotain ihmeellistä BE Sport4 -nappikuulokkeillaan, jotka ovat tyylikäs ja laadukas vaihtoehto kaikille huippulaatuisia nappikuulokkeita etsiville. Ne ovat omiaan urheillessa, mutta niiden käyttömukavuus yltää myös mihin tahansa kuunteluun kiitos niiden keveyden sekä laadukkaan ääneneristyksen. Nämä ovat todiste siitä, mihin langattomat kuulokkeet pystyvät.

Lue arvostelu: Optoma NuForce BE Sport4

RHA MA390 Wireless

2. RHA MA390 Wireless

Erinomainen ääni ja laatu edulliseen hintaan

Rakenne: Suljettu | Paino: 39 g | Taajusvaste: - | Vahvistinelementit: - | Elementin tyyppi: - | Herkkyys: - | Impedanssi: - | Akkukesto: 12 tuntia | Langattomuusalue: 45 metriä | NFC: Ei

Loistava rakenne

Dynaaminen ääni

Erinomainen hinta-laatu-suhde

Eivät sovellu treenikäyttöön

Jos niskatuki kuulokkeissa ei haittaa, Moto Surround osuu kaikkiin oikeisiin nuotteihin hinnan, laadun ja akkukeston suhteen. Vietettyämme aikaa RHA MA390 Wirelessin kanssa jäimme äärimmäisen vakuuttuneiksi RHA:n luomasta kokonaisuudesta. Kuulokkeet ovat laadukkaasti valmistettu, niissä on elävä äänimaailma ja ne kestävät rankempiakin ulkoilmoja. Lisäksi ne ovat edulliset!

Sen pääkilpailija, OnePlus Bullets Wireless, on myös erinomainen vaihtoehto, mutta RHA MA390 päihittää sen dynaamisemmalla äänellään ja kestävyydellä.

Lue arvostelu: RHA MA390 Wireless

3. OnePlus Bullets Wireless

Ilmiömäiset kuulokkeet hyvään hintaan

Rakenne: Suljettu | Paino: 13 g | Taajusvaste: 20 Hz - 20 kHz | Vahvistinelementit: 6 mm | Elementin tyyppi: - | Herkkyys: 96 +- 3 dB @ 1 kHz | Impedanssi: 16 ohmia | Akkukesto: 8 tuntia | Langattomuusalue: -

Magneettinen virtanappi

Upean tasapainoinen ääni

Loistavasti toimiva yhteys kuuntelulaitteeseen

Huono kantokotelo

OnePlus tunnetaan parhaiten lippulaivamallien tappajapuhelimistaan kuten OnePlus 6, mutta yhtiö valmistaa myös kuulokkeita. Yksi loistava esimerkki on näistä Bulletsin nappikuulokkeet, joista OnePlus on valmistanut myös langattoman version. Erinomaisen hinnan vastineeksi saakin ilmiömäistä laatua, jos niskasanka ei vain haittaa.

OnePlus Bullets Wirelessit ovat itse asiassa niin hyvät, että ne ovat ohittaneet listallamme NuForce BE6i:n sekä Beats X:n. Näitä nappikuulokkeita voimmekin suositella täysin varauksetta.

Lue arvostelu: OnePlus Bullets Wireless

Jaybird X3

4. Jaybird X3

Urheilulliset kuulokkeet kaikenlaiseen käyttöön

Rakenne: Suljettu | Paino: 18 g | Taajusvaste: 20 Hz - 20 kHz | Vahvistinelementit: 6 mm | Elementin tyyppi: dynaaminen | Herkkyys: 95 +- 3 dB @ 1 kHz | Impedanssi: 16 ohmia | Akkukesto: 8 tuntia | Langattomuusalue: - | NFC: Ei

Erinomaisen mukautuva ääni

Kestävä ja kompakti muotoilu

Valmistajan oma latausjohto

Katkonainen signaali

Kun Jaybird julkaisi Jaybird X2 -langattomat kuulokkeet, niistä muodostui nopeasti monen urheilijan ja tavan kuuntelijan suosikkivaihtoehdot korviin. Maine kasvoi nopeasti kiitos mallin kestävän muotoilun, laadukkaan äänen sekä ennen kaikkea hyvän hintalapun. X3 kantaa edeltäjänsä soihtua mallikkaasti ja parantaa lähes jokaista osa-aluetta entisestään, eikä edes nosta hintaa juuri lainkaan saapuessaan markkinoille.

Jaybird X3 onkin kaikin puolin erinomainen parannus X2:sta. Ne ovat ohuemmat, niiden akkukestoa on parannettu ja MySound-sovellus antaa mahdollisuuden luoda juuri haluamanlaisen ääniprofiilin itselleen. Kaipaisimme tosin kuulokkeisiin USB-laturia yhtiön oman liitännän sijaan, mutta tämä on muutoin erinomaisten kuulokkeiden ainoa heikompi puoli.

Lue arvostelu: Jaybird X3

Sony WI-1000X

5. Sony WI-1000X

Audiofiilien vaihtoehto julkisiin

Rakenne: Suljettu | Paino: 18 g | Taajusvaste: 20 Hz - 20 kHz | Vahvistinelementit: 10 mm | Elementin tyyppi: dynaaminen | Herkkyys: 95 +- 3 dB | Impedanssi: 20 ohmia | Akkukesto: 8 tuntia | Langattomuusalue: 30

Audiofiileille suunnattu langaton äänenlaatu

Hyvä vastamelutoiminto

Keskinkertainen akkukesto

Adaptive Sound Control toimii hitaasti

Sonyn erinomaiset WH-1000XM3:t ovat vastamelukuulokkeiden kultainen standardi, mutta joillekin kuppikuulokkeet eivät vain sovi esimerkiksi urheillessa tai muutoin aktiivisessa käytössä. Siinä tapauksessa suosittelemme Sonyn WI-1000X:ää.

Nämä langattomat vastamelunappikuulokkeet tarjoavat markkinoiden parhaimpiin lukeutuvan äänentoiston langattomassa muodossa, minkä lisäksi ne kestävät päivittäisen arjen käytön niin salilla kuin julkisissa. Näiden kehutuin piirre on silti ilmiömäinen äänenlaatu kiitos aptX HD -tuen.

Sony WI-1000X tekee niin paljon oikein lähes kaikilla osa-alueilla, ettei sen heikohkoksi jäävää akkukestoa ja hidasta Adaptive Sound Controlin toimivuutta tohdi liiaksi moittia. Paljon matkaaville audiofiileille nämä kuulokkeet ovat silti äärimmäisen suositeltava vaihtoehto.

Lue arvostelu: Sony WI-1000X

Beats X

6. Beats X

Kohtalaiset kuulokkeet upealla pikalatauksella

Rakenne: Suljettu | Paino: - | Kaapelin pituus: - | Taajusvaste: - | Vahvistinelementit: - | Elementin tyyppi: - | Herkkyys: - | Impedanssi: - | Akkukesto: 8 tuntia | Langattomuusalue: - | NFC: Ei

Tasapainoinen ääni

Pikalataus

Verrattain kalliit

Terävyydessä puutetta

Audiofiilit saattavat valittaa Beats-kuulokkeiden äänenlaadusta, mutta Applen oman W1-piirin mukaan tuominen on tehnyt ihmeitä mallin langattomalle liitettävyydelle.

Beats X:n vähän turhankin tuhti alapää korvataankin kivenkovalla liitettävyydellä, ainakin iOS-laitteisiin, joka onnistuu niin kivuttomasti kuin vain suinkin mahdollista.

Se nostaakin nämä langattomat kuulokkeet käytettävyydeltään äärimmäisen korkeaan asemaan, joskaan ei kannata jäädä odottaa laajaa äänimaailmaa. Mutta jos kaipaat ongelmattomia kuulokkeita, jotka latautuvat viidessä minuutissa ja joihin pystyt pistämään hieman ylimääräistä, Beats X:t ovat juuri sinulle.

Lue arvostelu: Beats X

Bose QuietControl 30

7. Bose QuietControl 30

Vastamelunappikuulokkeet vaativimmille

Rakenne: - | Paino: 28 g | Taajusvaste: - | Vahvistinelementit: - | Elementin tyyppi: - | Herkkyys: - | Impedanssi: - | Akkukesto: 10 tuntia | Langattomuusalue: 10 m | NFC: Kyllä

Ilmiömäinen vastamelutoiminto

Hyvä akkukesto

Ääni voisi olla parempi hintaan nähden

Niskasanka ei miellytä kaikkia

Elämässä joutuu tekemään kompromisseja, niin myös Bose QuietControl 30:n kanssa. Positiivisena puolena mallin vastamelutoiminto vastaa kuppikuulokkeiden parhaimmistoa, mutta valitettavasti se saadaan äänenlaadun kustannuksella. Ääni ei yksinkertaisesti ole samaa tasoa kuin monissa kuppikuulokkeissa.

Lisäksi kyseessä ovat niskasangalliset nappikuulokkeet, joten ne tuovat lisäpainoa muutoin kevyenä tunnettuihin nappikuulokkeisiin.

Lue arvostelu: Bose QuietControl 30

Parhaat täysin langattomat nappikuulokkeet

Jabra Elite 65t

1. Jabra Elite 65t

Lähes täydelliset täysin langattomat nappikuulokkeet

Rakenne: Suljettu | Paino: - | Kaapelin pituus: - | Taajusvaste: 20 Hz – 20 kHz | Vahvistinelementit: - | Elementin tyyppi: dynaaminen | Herkkyys: - | Impedanssi: - | Akkukesto: 25 tuntia (latauskotelon kera) | Langattomuusalue: 8 metriä | NFC: -

Erinomainen akkukesto

Tasapainoinen ääni

Rajallinen nappikuulokevalinta

Rajallinen vesikestävyys

Jos kaipaat todella laadukkaat täysin langattomat nappikuulokkeet, mutta et halua Apple AirPodseja, silloin Jabra Elite 65t on valintasi.

Useiden kuukauden käytön jälkeen olemme vakuuttuneet Jabran monipuolisesta laadusta: Elite 65t tarjoaa maltillisen ja vakuuttavan muotoilun, luotettavan yhteyden sekä todella upean äänenlaadun.

Jos vain lompakkosi kestää hintalapun, suosittelemme näitä.

Lue arvostelu: Jabra Elite 65t

Optoma NuForce BE Free5

2. Optoma NuForce BE Free5

Erinomaiset ensikuulokkeet täysin langattomaan kokeiluun

Rakenne: Suljettu (dynaaminen) | Paino: - | Taajusvaste: 20 Hz – 20 kHz | Vahvistinelementit: - | Elementin tyyppi: Kupoli | Herkkyys: - | Impedanssi: - | Akkukesto: 13 tuntia | Langattomuusalue: 10 metriä | NFC: Kyllä

Hiottu muotoilu

Mukavat

Hyvä ääni ja -eristys

Yhteys katkeilee

Pehmeät painikkeet

NuForce BE Free5 -langattomat nappikuulokkeet ovat todiste siitä, kuinka käyttövalmiita täysin langattomat kuulokkeet ovat jo nykyään. Juuri tätä mallia voi olla Suomesta hankala löytää, mutta noin sadan dollarin hintaluokassa niissä on paljon viimeistellympi muotoilu kuin huomattavasti kalliimmassa BE Free8:ssa, joka maksaa Suomessa 199 euroa. Lisäksi BE Free5 kuulostaa paremmalta!

Valitettavasti huomasimme testeissämme, että vasemman nappikuulokkeen yhteys katkesi useammin kuin olisi toivottavaa.

Lue arvostelu: Optoma NuForce BE Free5

Apple AirPods

3. Apple AirPods

Loistava mutta kallis ääni

Rakenne: - | Paino: - | Taajusvaste: - | Vahvistinelementit: - | Elementin tyyppi: dynaaminen | Herkkyys: - | Impedanssi: - | Akkukesto: 5 tuntia | Langattomuusalue: 10 metriä | NFC: -

Yhteys löytyy nopeasti

Ääni on melko hyvä

Helppo kadottaa

Ei voi hallinnoida sisäisesti

Vaikka Applen AirPodsissa on puolensa, emme voi laittaa niitä listamme kärkeen. Ennen kaikkea sen kontrollin puute tekee niistä huomattavasti hankalammat käytöltään kuin muut mallit, eikä Siri ole yksinkertaisesti käypänen ratkaisu korvaajaksi.

Ne eivät välttämättä myöskään putoa korvista niin helposti kuin luulimme, mutta ne eivät silti tunnu hintaansa nähden riittävän tukevilta, eivätkä ne myös vastaa laadultaan hintalappua. Ehkä Apple korjaa ongelmat seuraavassa mallissaan, mutta Applen faneille kyseessä on silti laadukkaat yhtiön ensimmäiset täysin langattomat nappikuulokkeet.

Lue arvostelu: Apple AirPods