Arvostelussa Apple AirPods Pro 2

AirPods Pro 2 parantaa edeltäjästään monella osa-alueella. Vaikka hintalappu on pysynyt ennallaan, mukana on runsaasti uusia ominaisuuksia, edistyneempi H2-siru, upea äänenlaatu, loistava vastamelutoiminto sekä parantunut akkukesto. Android-puhelimen omistajat eivät saa mallista riittävästi iloa irti eikä hinta ole varmasti kaikkien mieleen, mutta kokonaisuutena kyseessä on onnistunut päivitys Applen parhaille nappikuulokkeille.

Pika-arviossa Apple AirPods Pro 2

Ensihetket täysin langattomien AirPods Pro 2 -nappikuulokkeiden kanssa saa miettimään sitä, mikä on oikeastaan muuttunut alkuperäiseen AirPods Pro -malliin nähden. Aiempi versio on edelleen varteenotettava vaihtoehto eikä äänenlaadussakaan ole kuin kehuttavaa, joten kannattaako ehkää oikeasti lähteä korjaamaan?

Totuuden nimissä on sanottava, että toisen sukupolven AirPods Pro keskittyy lähinnä hiomaan kokemusta. Suurimmat erot koskevat latauskoteloa, johon on lisätty kaiutin sekä kiinnityslenkki. Molemmat muutokset auttavat pitämään suojuksen tallessa.

Mukana on muutamia lisäominaisuuksia. Volyymisäätö on tervetullut lisäys, vaikka sen käyttö tuntuu hiukan epätarkalta. Lisäksi parantuneet mikrofonit tekevät puheluiden äänenlaadusta aiempaa selkeämpää.

Räätälöity tilaääni on paperilla erinomainen lisäys, sillä se saa kuulokkeet tuntumaan juuri omiin korviin sopivalta. Se, vaikuttaako ominaisuus käytännössä kuuntelukokemukseen, onkin sitten toinen asia.

Äänenlaatu on ottanut valtavan loikan eteenpäin uuden H2-sirun ansiosta. Jo tämä kehitysaskel nostaa Apple AirPods Pro 2:n markkinoiden parhaiden täysin langattomien nappikuulokkeiden joukkoon.

Äänimaisema on laaja, rikas ja tarkka. Tilaääntä käyttäessä soitto tuntuu täyttävän kuunteluympäristön, minkä lisäksi laulun selkeys sekä basson jämäkkyys tekivät vaikutuksen. Applen napit ovat erinomainen tapa nauttia musiikin taiasta.

Kuuntelukokemuksen erinomaisuus juontaa juurensa vastamelutoiminnon parantumiseen. Tällä saralla AirPods Pro 2 todella loistaa. Kun ominaisuuden kytkee päälle, ympäristön häly tuntuu katoava kokonaan. Aktiivinen vastamelutoiminto on nappikuulokkeiden parhaimmistoa.

Myös akkukestoa on venytetty, mutta se ei vieläkään yllä parhaiden mallien tasolle. Mikäli käytät pään liikkeen seurantaa, tilaääntä sekä vastamelutoimintoa, napit jaksavat yhdellä latauksella 4-5 tuntia. Latauskotelosta saa viitisen latauskertaa lisäpuhtia, minkä lisäksi sen voi ladata entistä monipuolisemmin keinoin.

Kokonaisuutena AirPods Pro 2 on noin 300 euron hinnastaan huolimatta erinomainen kuulokevalinta Applen ekosysteemiin. Jos omistat iPhonen, rakastat musiikin äänenlaatua ja arvostat nappikuulokkeiden joustavuutta, on kyseessä tämän hetken ykkösvaihtoehto.

AirPods Pro 2 - hinta ja saatavuus

Suositushinta 299 €

Julkaistiin syyskuussa 2022

Apple AirPods Pro 2 julkaistiin Suomessa syyskuun 23. päivä 2022. Mallin suositushinta on 299 €.

Alkuperäinen AirPods Pro maksoi julkaisussaan 279 €, mutta mallin hintaa on sittemmin kauttaaltaan nostettu. Käytännössä uusi toisen sukupolven AirPods Pro maksaa siis saman verran kuin edeltäjänsäkin, mikä on erinomainen saavutus.

Toisaalta ensimmäinen AirPods Pro -malli on ollut markkinoilla jo parin vuoden ajan, joten mallia saa monilta jälleenmyyjiltä houkuttelevaan tarjoushintaan. Applen täysin langattomat nappikuulokkeet ovat tarjouskampanjoiden aikana lähteneet matkaan jopa alle 200 euron.

Joka tapauksessa AirPods Pro 2 on hinnoittelultaan onnistunut. Monet kilpailevat täysin langattomat nappikuulokkeet ovat joutuneet tarkastamaan viimeisten vuosien aikana hintalappuaan ylöspäin, joten Applen suoritusta voidaan pitää onnistuneena. Tämä siitä huolimatta, että halvasta mallista ei voidakaan puhua.

Arvosana hinnasta: 3,5/5

AirPods Pro 2 - muotoilu ja ominaisuudet

Muotoilu pysynyt lähes identtisenä

Latauskotelossa uusia lisäyksiä

Volyymisäädin on tervetullut mutta huonosti toimiva uudistus

Sisäänrakennetut mikrofonit tarjoavat hyvän äänenlaadun

Jos odotit Applen uudistavan AirPods-nappikuulokkeidensa muotoilua ronskilla kädellä, joudut ikävä kyllä pettymään. Uusi AirPods Pro 2 näyttää lähes täsmälleen samalta kuin edeltäjänsäkin aina lyhyttä vartta sekä leveää latauskoteloa myöten.

Kun uudet ja vanhat napit laittaa vierekkäin, voi huomata pieniä tyylillisiä muutoksia. AirPods Pro 2:ssa on pienet mustat pinta-alueet, jotka on tarkoitettu äänenlaadun parantamiseen. Tämä myös kuuluu lopputuloksesta.

Toinen pieni muutos koskee myyntipakettiin lisättyjä tavallista pienempiä korvasovittimia. Nämä ovat monille turha lisäys, mutta pienikorvaiset sekä nuoret käyttäjät ottavat ylimääräiset silikonitulpat vastaan hurraahuudoin.

Vaikka nappikuulokkeiden varsi on pysynyt ulkoisesti ennallaan, on mukana uusi ominaisuus: äänenvoimakkuussäädin. Tätä on janottu vuosien ajan, joten lisäyksen ei voi sanoa tulleen ainakaan päivää liian aikaisin. Valitettavasti lopputulos ei ole niin hiottu kuin voisi toivoa.

Äänenvoimakkuutta säädetään pyyhkäisemällä varressa olevaa kosketussäädintä ylös tai alas. Kun toiminnon tekee oikein, napeista kuuluu pieni äänimerkki vahvistuksena volyymin muuttumiselle. Vaikka säädin on parhaimmillaan erinomainen, on se hiukan hidas.

Valitettavasti suurempi ongelma koskee sen sijoittelua. Emme testijakson aikana oppineet riittävällä tarkkuudella koskemaan säädintä oikeasta kohtaa, joten sen toimivuus jäi vaatimattomaksi. Toivottavasti seuraavassa versiossa tätä parannetaan entisestään.

Viimeiseksi mainittavat muutokset koskevat latauskoteloa, jossa on paitsi parempi akkukesto mutta myös uusi kiinnityslenkki sekä pohjaan sijoitettu kaiutin.

Kiinnityslenkki on yllättävä lisäys. Sen avulla AirPods-kotelon saa sidottua esimerkiksi laukkuun tai laitettua kaulalle roikkumaan. Kyseessä on hauska ja muodikas lisä, mutta kaiutin sen sijaan tarjoaa konkreettisempaa hyötyä.

Kaiutinta voi hyödyntää esimerkiksi latauskotelon paikantamiseen Applen Missä on...? -työkalun avulla. Ominaisuus on selvästi parempi kuin edellisten mallien nappeihin sijoitettu äänimerkki, joka ei ajanut asiaansa alkuunkaan.

AirPods Pro 2 hyödyntää iPhone-malleistakin tuttua U1-sirua. Sen lähiseurannan avulla voi etsiä kuulokkeet tilanteessa, jossa ne ovat hukkuneet pöydän muiden tavaroiden sekaan.

Ominaisuus ei ole täydellinen, sillä toisinaan latauskoteloon yhdistäminen ei onnistu vaikka vastinpari olisi niin ikään kotona. Kun se kuitenkin toimi, oli tärisevän laitteen metsästäminen yllättävän viihdyttävää puuhaa.

Kotelo on tätä nykyä mahdollista ladata myös Apple Watch -älykellon laturilla. Tämä voi tuntua pieneltä, mutta kun sen käyttöön tottuu, voi vain ihmetellä kuinka sitä on aiemmin pärjättykään. Kyseessä on kaikkinensa erinomainen lisäys ominaisuuslistalle.

AirPods on saanut uuden tukisovelluksen iOS 16 -käyttöjärjestelmään. Sen avulla nappikuulokkeiden asetuksia voi muokata vapaasti.

Yksi merkittävimmistä työkaluista on räätälöity tilaääni (Personalized Spatial Audio). Sen avulla AirPods Pro 2 kalibroi juuri käyttäjän korvien ja kasvojen muodoille sopivan äänimaiseman.

Se, miten käden mitan päässä pidettävä puhelin saa mitattua äänenlaatuun vaikuttavat kasvonmuodot, on hyvinkin epäselvää. Apple joka tapauksessa väittää pystyvänsä teknologiansa avulla tähän ihmetemppuun. Prosessi itsessään on helppo ja vaivaton, minkä lisäksi eron todella huomaa.

Toinen näppärä ominaisuus koskee AirPods Pro 2:n mikrofoneja, jotka tarjoavat mainion työkalun puhelukäyttöön. Napit voi yhdistää Bluetoothin avulla lähes mihin tahansa laitteeseen (kannettavaan tietokoneeseen, tablettiin tai puhelimeen), minkä jälkeen juttutuokion äänenlaatu on hyvällä tasolla.

Olimme muutoin erittäin tyytyväisiä AirPods Pro 2:n toimivuuteen puheluissa, mutta yksi asia on syytä mainita. Mikäli Applen kuulokkeet yhdistää Windows-tietokoneeseen, se tapaa kytkeä automaattisen kytkennän iPhoneen pois päältä.

Arvosana muotoilusta: 4,5/5

Arvosana ominaisuuksista: 4,5/5

AirPods Pro 2 - Äänenlaatu ja vastamelutoiminto

Loistava äänenlaatu

Hämmästyttävä vastamelutoiminto

Tilaääni toimii hyvin

Läpikuuluvuustila mahdollistaa luonnolliset keskustelut

Aloitetaanpa hyvin tiivistetyllä toteamuksella: AirPods Pro 2 tarjoaa loistavan äänenlaadun.

Koska emme tyydy näin lyhyeen vastaukseen, on aika tarkastella Applen täysin langattomia nappikuulokkeita hiukan syvällisemmin. Vaikka malli ei tue häviötöntä ääntä siitäkään huolimatta, että Apple Music sitä tukee, korvia hellitään todella upealla äänellä.

On jopa vaikea kuvailla sanoin sitä elämystä, jonka upea äänenlaatu voikaan tarjota. Se on kuin suunnattu käyttäjille, jotka suhtautuvat musiikkiin intohimolla.

Äänimaiseman vaikuttavuus syntyy useista tekijöistä. Ensinnäkin kuulokkeet saavat eroteltua eri ääniä tarkasti. Toisekseen basson syvyys sekä laulun kirkkaus vakuuttavat. Kokonaisuuden kruunaa mainio tilaääni yhdessä loistavan vastamelutoiminnon kanssa.

Kun äänimaisema on näin hyvällä tolalla, tuntuu häviöttömän äänen puuttuminen lähes rikolliselta. Näin hyvät kuulokkeet ansaitsisivat parhaan mahdollisen ääniformaatin, sillä teknisestä toimivuudesta kuuntelukokemus ei jää kiinni. Toisaalta on kuitenkin hyväksyttävä, että mikäli tuen puuttuminen mahdollistaa hintalapun pitämisen kohtuullisena, on ratkaisu joltain osin perusteltu.

Keskitytäänpä hetken vastamelutoimintoon, sillä se on Applen kuulokkeiden parasta antia ja täysin langattomien nappikuulokkeiden markkinoilla lähes ylivertaista. Sen voimakkuutta ei voi harmillisesti säätää tilanteeseen sopivaksi, mutta se suodattaa kaikki ympäristön äänen vaivatta pois.

Vastamelutoiminto on ollut käytössä pian 20 vuotta, ja tekniikka on tänä aikana kehittynyt huimasti. Vaikka monet kilpailijatkin pärjäävät taistossa, AirPods Pro 2 häkellyttää. Kokeilimme keskittyä ne päässä työntekoon kiireisessä kahvilassa ruuhka-aikaan.

Kun nappikuulokkeen varresta kytki aktiivisen vastamelutoiminnon päälle, ympäristö hiljeni täysin. Ympäröivä vilinä ei päässyt samaan tilaan kuuntelijan ja musiikin kanssa. Mikäli etsit meteliä suodattavia vastamelunappikuulokkeita, on tässä vastaus toiveisiisi.

Kuulokkeiden sisäänrakennetut mikrofonit saavat suodatettua tuulen, junan sekä ilmastointilaitteen kaltaiset äänet, jotka tuottavat napeille monesti ongelmia. Murheenkryynien selättäminen perustuu H2-siruun, joka teki ensiesiintymisensä AirPods Pro 2 -nappien yhteydessä.

Jos otat käyttöön Apple Musicin tai Tidalin kaltaisten musiikkipalveluiden tarjoaman Dolby Atmos -äänen, tuntuu käyttökokemus enemmän elämykseltä kuin passiiviselta kuuntelulta.

Kuuntelimme erilaista musiikkia arvioidessamme AirPods Pro 2:n kyvykkyyttä. Merkittävin havainto oli valtaisa ero alkuperäisiin AirPods Pro -nappikuulokkeisiin verrattuna. Kolmessa vuodessa on saatu aikaan ihmeitä.

Tokikaan kokemus ei yllä samalle tasolle kuin over-ear-kuulokkeilla, mutta myös kohdeyleisö on eri. Nappikuulokkeet tavoittelevat käytännöllisyyttä, keveyttä ja joustavuutta. Lisäksi äänimaisema on suunniteltu tasapainoiseksi, joka toimii hyvin kaikissa olosuhteissa. Varjopuolena se ei täysin hätkäytä missään yksittäisessä musiikkigenressä.

Coheed And Cambrian monitahoinen sävellys The Embers of Fire toi tuliset lieskat selustaan sekä rumpuilotulituksen tosissaan eloon. Vastaavasti No Monon esittämä Violence Broken sai tunteikkaaseen laulusuoritukseen runsaasti kirkkautta ilman taustan puuroutumista.

Kun soittolistalle lyötiin Les Gordonin kappale Flirting with June, Applen tilaääni toi soiton kuuntelijan ympärille. Niin ikään Princen When Doves Cry tuntui kuuluvan samasta huoneesta.

Vaikka käytössä ei olisi Dolby Atmosta, ääni kuulostaa erinomaiselta. Rokahtavammassa musiikissa sähkökitarat ja taustasyntikat tuntuivat nousevan paremmin eloon kuin alkuperäisillä AirPods Pro -napeilla. Edellisen sukupolven kuulokkeilla taustavalli jäi selvästi ohuemmaksi.

Hyöty näkyy muuallakin kuin musiikissa. Katsoimme Marvel Cinematic Universeen kuuluvan Thor: Love and Thunder -elokuvan iPhone 14 Pro Maxilla aktiivista pään liikkeiden seurantaa hyödyntämällä.

Äänimaiseman rikkaus sekä tilaääniefekti toivat elokuvan eloon samassa määrin kuin tämän hetken parhaan iPhone-puhelimen kookas OLED-näyttökin. Toimintaleffa imaisi mukaansa siitäkin huolimatta, että rainaa katsottiin ruuhkaisessa julkisessa tilassa.

Pään liikkeen seuranta on tehty merkittävästi maltillisemmin kuin osassa kilpailevia malleja. Esimerkiksi LG Tone Free T90 vetää tällä saralla pidemmän korren, mutta emme jääneet suuremmin kaipaamaan lisätarkkuutta.

Parhaimmillaan pään liikkeen seuranta luo kuitenkin huiman tilaäänikokemuksen. Esimerkiksi Freddie Hubbardin jazzia kuunnellessa saattoi tuntea olevansa hämyisellä klubilla, jossa trumpetti soi vasemmalla ja rummut oikealla puolella. Kun päätä käänsi sivulle, maisema seurasi mukana.

Tämä kuitenkin vaatii Dolby Atmosin. Jos ääniteknologiaa ei ole tarjolla, soitto kuulostaa tulevan aina suoraan edestä. Tällöin pään liikuttaminen aiheuttaa vain pienen liikkeen tunteen, mutta samanlaista tilan tuntua ei synny.

Kuten mainittua, tilaäänen räätälöinti maksaa vaivan. Sen säätäminen kestää noin 30 sekuntia ja lopputulos parantaa kuuntelukokemusta jonkin verran. Audiofiilit huomaavat välittömästi eron, mutta peruskäyttäjälle ero ei ole niin selkeä.

Mainittakoon myös, että annoimme toisen käyttäjän räätälöidä tilaäänen itselleen sopivaksi. Kun kuuntelimme hänelle tehtyjä asetuksia, huomasimme äänen olevan parempi kuin omilla säädöillämme. Miksi näin on, sitä emme tiedä.

H2-siru mahdollistaa lähes saumattoman läpikuuluvuustilan. Sen avulla ympäristön äänet kuuluvat kirkkaasti läpi. Ominaisuus on hyödyllinen esimerkiksi lyhyen juttutuokion ajaksi, jolloin vastapuolen kuulee selvästi vaikka napit ovatkin edelleen korvissa.

Läpikuuluvuustila vaatii toimiakseen kuitenkin musiikin katkaisemisen, mikä on vähemmän saumaton asia kuin keskustelutilan käynnistäminen. Parhaimmillaan läpikuuluvuustila toimii kuitenkin niin hyvin, että kuulokkeiden päällä olon unohtaa kokonaan. Olisimme kuitenkin toivoneet tilan käynnistyvän ja katkaisevan musiikin automaattisesti puhuessa, sillä kilpaileva Sony WH-1000XM5 pystyy tähän.

Apple tarjoaa myös erillisen mukautuvan läpikuuluvuustilan (Adaptive Transparency), jossa kuulokkeet minimoivat taustamelua 48 000 kertaa sekunnissa. Tämän tarkoitus on vähentää yhtäkkisten kovien äänien aiheuttamaa iskua. Tämän toimivuutta ei kuitenkaan päästy käytännössä testaamaan.

Arvosana äänenlaadusta: 4,5/5

Arvosana vastamelutoiminnosta: 5/5

AirPods Pro 2 - Akkukesto

Apple lupaa AirPods Pro 2:n jaksavan yhdellä latauksella kuuden tunnin ajan aktiivista vastamelutoimintoa käyttäessä. Lukema täsmäsi testijakson aikana mitattuihin lukemiin.

Pääsimme noin kuuteen tuntiin siitäkin huolimatta, että käytimme kuulokkeita lähes pelkästään päänseurantaa, vastamelutoimintoa sekä tilaääntä hyödyntämällä. Mikäli nämä ominaisuudet ovat aktiivisena, Apple povaa nappien jaksavan noin viisi tuntia.

Lukemissa on kuitenkin jonkin verran vaihtelua. Esimerkiksi tunnin kuuntelu kaikilla ominaisuuksilla tuntui tiputtavan akkuvarausta noin 25 prosentilla. Valtaosalle tämä tuskin on ongelma, sillä aika harva kuuntelee musiikkia neljää tuntia putkeen.

AirPods Pro 2:n latauskotelo tarjoaa 30 lisätunnin verran virtaa, mistä riittää siis puhtia täyttää tyhjentyneet napit täyteen viidesti. Käytännössä kuulokkeet ja kotelo jaksavat siis yhdellä latauksella noin viikon ajan. Monet kilpakumppanit tarjoavat kuitenkin vielä pidemmän akkukeston.

Erityisesti tykästyimme latauskotelon nopeuteen. Täysin uuvahtaneet napit saivat viiden minuutin latauksella noin tunnin verran käyttöaikaa. Tämä auttaa pelastamaan monessa tilanteessa.

Apple tarjoaa suojakotelolle lukuisia erilaisia latauskeinoja. Lisävirtaa voi haalia Apple Watchin laturilla, Lightning-liitännällä, iPhonen MagSafe-laturilla tai millä tahansa langattomalla Qi-alustalla.

Kannattaakin hankkia latausalusta esimerkiksi kotiin ja työpaikalle, jolloin kuulokkeet eivät hyydy käytännössä koskaan.

Arvosana akkukestosta: 4/5

Kannattaako AirPods Pro 2 ostaa?

Osta, jos...

Haluat loistavan äänenlaadun

AirPods Pro 2 kuulostaa upealta, minkä lisäksi vastamelutoiminto hätkähdyttää erinomaisuudellaan. Äänimaisemaa voi silti kritisoida pienestä tasapaksuudesta, joka toimii kaikissa musiikkigenreissä loistamatta suoranaisesti yhdessäkään.

Olet Applen tuoteperheen aktiivikäyttäjä

Jos käytössäsi on iPad, Apple Watch tai iPhone, AirPods-kuulokkeista saa kaiken ilon irti.

Älä osta, jos...

Etsit budjettimallia

Tarjolla on lukuisia selvästi edullisempia täysin langattomia nappikuulokkeita, jotka tarjoavat hyvän kuuntelukokemuksen satasia halvemmalla.

Et omista iPhonea

Jos käytössäsi on Android-puhelin, et hyödy paljoakaan Applen kuulokkeiden parhaista ominaisuuksista. Vaikka yhteensopivuus on parantunut aiemmasta, kannattaa silti tutkailla ennemmin esimerkiksi Sony WF-1000XM4:n suuntaan.

