Thor: Love and Thunder: julkaisupäivä, näyttelijät ja muut tiedot odotetusta Marvel-elokuvasta

Thor: Love and Thunder esittelee Marvel-elokuvien katsojalle hyvin uudenlaisen ukkosjumalan kuin mihin Kenneth Branaghin elokuvissa totuttiin.

Sen jälkeen kun Thorista tuli Avengers-joukon perustajajäsen ja pimeähaltijat saivat nenilleen kritiikkiä keränneessä The Dark World -elokuvassa, Thorin taival on kaivannut uudistumista. Ohjaaja Taika Waititi esitteli mainiossa sci-fi-toimintaseikkailussa Thor: Ragnarok entistä humoristisemman hahmon. Vaikka Chris Hemsworthin esittämä hahmo palasi lähemmäs juuriaan Avengers: Infinityssä ja Endgamessa, näyttäisi Thor: Love and Thunder palaavan koomisempiin maisemiin.

Neljännen elokuvan kohdalla kiinnostavin uutinen koskee Natalie Portmanin paluuta Dr Jane Fosteriksi, joka nähtiin Thorin rinnalla kahdessa ensimmäisessä elokuvassa. Tällä kertaa Foster saa kuitenkin käyttää Mjolniria, joten luvassa on sähköistettyä tunnelmaa.

Koska ensi-ilta lähestyy samaa tahtia kuin Suomen päivä pitenee, keräsimme tähän keskeisimmät tiedot koskien Thor: Love and Thunder -elokuvaa.

Julkaisupäivä: Leffan on määrä saapua elokuvateattereihin 8. heinäkuuta 2022. Disney+ -suoratoistopalvelussa raina nähtäneen pari kuukautta myöhemmin.

Tarina: Thor: Love and Thunderin tarina pohjautuu vahvasti Jason Aaronin kehuttuun The Might Thor -kertomukseen, jossa Jane Fosterista muodostuu ukkosjumalan uusi inkarnaatio.

Näyttelijät: Chris Hemsworth ja Natalie Portman palaavat yhdessä Ragnarokista tuttujen Tessa Thompsonin ja Taika Waititin kanssa. Mukana nähdään myös näyttelijöitä Guardians of the Galaxystä sekä Batmanina parhaiten tunnettu Christian Bale.

Julkaisupäivä

Thor: Love and Thunder saa ensi-iltansa 8.7.2022

Thor: Love and Thunder saapuu valkokankaalle heinäkuun 8. päivä 2022. Disney+ -suoratoistopalvelussa leffa nähdään 45 päivää myöhemmin.

Elokuvan oli tarkoitus saapua jo 5.11.2021, mutta koronaviruksen aiheuttamat ongelmat lykkäsivät ensi-iltaa eteenpäin. Hetken aikaa tähtäimessä oli toukokuu 2022, ennen kuin Marvel lykkäsi lokakuussa 2021 kaikkia vuosien 2022 ja 2023 elokuviaan. Love and Thunder nappasi täten alkujaan Black Panther 2: Wakanda Forever -leffalle varatun ajankohdan.

Elokuvan kuvaukset päättyivät Australiassa heinäkuussa 2021. Tämän jälkeen vuorossa on pidemmän puoleinen jälkituotanto, sillä efekteissä tuskin säästellään tälläkään kertaa.

Näyttelijät

Chris Hemsworth on Thor

Tessa Thompson on Valkyrie

Natalie Portman on Dr Jane Foster/Thor

Christian Bale on Gorr the God Butcher

Jaime Alexander on Sif

Taika Waititi on Korg

Russell Crowe on Zeus

Chris Pratt on Star-Lord

Dave Bautista on Drax

Karen Gillan on Nebula

Pom Klementieff on Mantis

Sean Gunn on Kraglin

Matt Damon on Loki

Liam Hemsworth on Thor

Sam Neill on Odin

Kukaan tuskin yllättyy liiaksi, että Chris Hemsworth palaa ukkosjumalan saappaisiin. Myös osa New Asgardin kuomista palaa takaisin valkokankaalle. Tessa Thompson nähdään jälleen Valkyrienä, kun taas Waititi sonnustautuu vallankumoukselliseksi Korgiksi. Jälkimmäinen saattaa hyvinkin olla koko MCU:n hauskin hahmo.

Sen sijaan Thorin adoptoitu veli Loki ei näillä näkymin ole palaamassa. Hän onkin kiireinen oman Disney Plus -sarjansa kanssa. Tom Hiddleston kertoi asiasta kysyttäessä, että Thorin ja Lokin suhteesta on kerrottu jo käytännössä kaikki mahdollinen. Vaikka ajatus olikin pöydällä, ei sitä päätetty tällä kertaa hyödyntää.

Isoin uutinen on kuitenkin Natalie Portmanin paluu Dr Jane Fosteriksi. Suosikkinäyttelijä oli mukana ensimmäisessä elokuvassa sekä pettymykseksi osoittautuneessa Thor: The Dark World -jatko-osassa vuonna 2013, mutta Thor: Ragnarokissa ei Portmania nähty. Tällä kertaa hän on kuitenkin palannut käyttämään Thorin maagista Mjolnir-vasaraa. Mitä ilmeisimmin Foster on ukkosen jumalatar.

Toinen Ragnarokista puuttunut kotiinpalaaja on Jaimie Alexander, jonka kerrotaan palaavan Asgardissa taistelevaksi Sifiksi. Vaikka hahmo puuttui kolmoselokuvasta, sai hän ruutuaikaa Lokin neljännessä episodissa.

MCU:n muista riennoista riittää kävijöitä. Guardians of the Galaxy -ryhmä piipahtaa Thor: Love and Thunderissa. Joukkion agendalla lienee ainakin halu mainostaa vuonna 2023 ilmestyvää kolmatta omaa elokuvaansa. Lisäksi tämä on loogista, sillä Thor ja Guardian-poppoo löivät hynttyyt yhteen Avengers: Endgamen lopussa.

Chris Pratt (Star-Lord), Dave Bautista (Drax), Karen Gillan (Nebula), Pom Klementieff (Mantis) ja Sean Gunn (Kraglin) ovat tietojen mukaan Thor: Love and Thunderissa mukana. Lisäksi pidämme hyvin todennäköisenä, että digitaalisesti toteutetut Rocket ja Groot näyttäytyvät kuomiensa kanssa.

Tämän lisäksi näemme tuttuja toisesta supersankariuniversumista. Lepakkomiehenä tunnettu Christian Bale on nimittäin tällä kertaa mukana Marvelin riennoissa, kun hänen kerrotaan napanneen Gorr the God Butcher -konnan roolin. Sarjakuvissa Gorr sai yliluonnollisia voimia epäonnisten tapahtumien seurauksena, mikä sai hänet erittäin verenhimoiseksi jumalia kohtaan. Hahmon näkeminen isolla ruudulla on ennakkoon elokuvan kiinnostavimpia osa-alueita.

Niin ikään DC-naapurileirissä nähty Russell Crowe (Man of Steel) on mukana. Entertainment Weekly kertoo takavuosien suosikin esittävän Zeusta. Tämä viitannee siihen, että MCU esittelee rinta rinnan skandinaavista ja kreikkalaista mytologiaa.

Myös Luke Hemsworth, Matt Damon ja Sam Neill esiintyvät kameorooleissa, kun kolmikko nappaa hetkellisesti vastuun Thorista, Lokista ja Odinista. Tällä pyrittäneen taustoittamaan Asgardin tarina. Vuotaneet kuvat ovat paljastaneet myös Thorin ja Lokin Hela-siskon näyttelijän, mutta tätä emme halua paljastaa. Parempi kun pidämme edes jotain yllätyksenä!

Trailerit

Traileria odotetaan alkuvuodesta 2022

Thor: Love and Thunder ei ole vielä saanut traileria, mutta se lienee vain ajan kysymys. Yleensä MCU-rainoista on saatu ensivilaus 4-6 kuukautta ennen ensi-iltaa, joten katseet kääntyvät alkuvuoteen 2022.

Tarina

Thor: Love and Thunderin tarina on "erittäin romanttinen"

Odotamme Thor: Love and Thunderin jatkavan pitkälti siitä, mihin Avengers: Endgamessa jäätiin. Tämä tarkoittaa pitkälti Guardians of the Galaxy -poppoon kanssa tehtävää yhteistyötä. Galaksien puolustajat kun saavat oman kolmannen elokuvansa vuonna 2023, joten edessä lienee jonkinlaisia viitteitä tulevasta. Aiemmin olemme jo nähneet kuinka Valkyerie jäi hallitsemaan New Asgardia, joten tätäkin olisi kiinnostava syventää lisää.

Taika Waititi on kertonut Thorin väkevimmän sisällön tulleen jo tehdyksi. Tällä viitattaneen Hemsworthin upeaan ulkonäköön, joka on näyttänyt kuvauspaikoilta vuotaneissa kuvissa erittäin hyvin treenanneelta.

Love and Thunder ammentaa Marvel-käsikirjoittaja Jason Aaronin luomista Mighty Thor -sarjakuvista. Tarinassa Thor menettää kykynsä nostaa Mjolniria, jolloin Jane Fosterista tulee hänen mantelinperijä. Samalla Foster joutuu kuitenkin taistelemaan syöpäänsä vastaan. Ohjaaja-käsikirjoittaja Taika Waititi on kertonut vaikuttuneensa juonikuviosta.

"Kun kuvasimme Ragnarokia, luin Jason Aaronin luoman Mighty Thor -tarinan. Tiedoksi tarinasta kiinnostuneille, että se on upea, täynnä tunteita, rakkautta sekä ukkosta ja se esittelee ensimmäistä kertaa naispuolisen Thorin. Meidän silmissä tähän rooliin sopii vain yksi näyttelijä. Ainoastaan yksi."

Natalie Portman esiteltiin lavalla samassa tilanteessa. Fosteria näyttelevä Portman saapui paikalle Mjolniria kantaen.

Thor: Ragnarok viittasi Planet Hulk -tarinaan vain lyhykäisyydessään, joten emme usko uudenkaan elokuvan noudattavan juonta orjallisesti. Portman vahvisti vuonna 2020 Yahoon haastattelussa, että Jane käy edelleen läpi syöpähoitojaan, joten supersankarius tulee sen rinnalla. Sinänsä tämä kuulostaa kuitenkin hyvin sarjakuvamaiselta lähestymistavalta.

Waititi on aiemmin kuvaillut elokuvan ottavan rohkean irtioton. Ohjaajan mielestä uutuus saa Ragnarokin näyttämään hyvin varmanpäälle pelaavalta kokonaisuudelta. Waititin mukaan neljän tai viiden vedoksen jälkeinen lopputulos muistuttaa 10-vuotiaiden aivoriiheä, jossa kaikki mahdollinen on hyväksytty.

What We Do in the Shadowsin ja Jojo Rabbitin ohjannut Waititi on sittemmin laajentanut näkemystään Empirelle. Haastattelun mukaan Love and Thunder on "huikeinta ja päättömintä", mitä hän on koskaan luonut, vaikka aiemmatkaan teokset eivät ole olleet perinteisimmästä päästä.

"Jos kirjoittaisit paperille kaikki elokuvan elementit, ei siinä olisi järkeä. Aivan kuin sitä ei edes pitäisi tehdä. Eihän kukaan kävele huoneeseen ja saa ihmisiä innostumaan sanomalla, että "haluan tätä ja tätä ja tätä". Kuka muka olisi? Itse asiassa nämä ihmiset. Ja sitä kutsutaan Love and Thunderiksi. Tällaisen jälkeen ei pitäisi saada enää koskaan töitä. Ja ehkä en saakaan..."

Mitä ilmeisimmin rakkaus on koko leffan keskeinen tarinapalanen. Kenties Thor 4 on siis jopa koko MCU:n ensimmäinen puhdas romanttinen elokuva.

"Halusin alusta asti kysyä sitä, mitä ihmiset odottavat vähiten tältä sarjalta. Ja sitten oivalsin sen: täysiveristä rakkauselokuvaa!", kertoi Waititi Wiredin haastattelussa. Tämän jälkeen hän vielä kuvaili BBC Newsin haastattelussa tarinaa "erittäin romanttiseksi".

Alla olevat otokset kuvauspaikalta viittaavat niin ikään rakkauskuvioon. Hiustyylit antavat ymmärtää, että hetket saattavat liittyä The Dark World -takaumiin.

On myös hyvä huomata, että Thor: Ragnarokissa Thorille pahoitellaan, että Jane jätti hänet. Thor kuitenkin vastaa, että "minä jätin hänet. Se oli molemminpuolinen jättäminen". Koko tilanne ei siis ole täysin selvä, vaan näitä kohtia voidaan hyvinkin käydä läpi Thor: Love and Thunderissa.

Uudet Thor-elokuvat käyvät järkeen

On mielenkiintoista huomata, että Thor on ensimmäinen supersankari Marvel Cinematic Universessa, joka saa neljännen oman elokuvansa. Tämä on kuitenkin tarkemmin ajateltuna loogista, sillä Ragnarok oli tietynlainen uusi alku.

Waititi jätti taakseen jumalat sekä ennustukset. Tuttujen elementtien tilalle saatiin omituista sci-fi-komediaa, joka lainasi elementtejä aiemmista elokuvista. Lisäksi Portmanin paluu mahdollistaa uudenlaisten puolien mukaantulon.

Ei olekaan ihme, että Waititi ohjaa seuraavaksi Star Wars -elokuvan. Hänellä kun on taipumus tehdä onnistuneita, hauskoja elokuvia.