Disney+: hinta, julkaisupäivä ja sarja- sekä elokuvavalikoima

Striimauspalvelu Disney Plus, tai Disney+, kuten yhtiö itse palvelu kutsuu, on Netflixin pahin kilpailija vuosiin. Markkinoilla on toki nykyiselläänkin jo monia kiinnostavia toimijoita Amazon Primesta HBO Nordiciin – sekä toistaiseksi suppeaan Apple TV Plussaan. Erottuuko Disney siis massasta?

Yksinkertainen vastaus on kyllä.

Disney+ on nimittäin ainoa striimauspalvelu, josta näet jättiyhtiön tuottamia elokuvia, piirrettyjä ja TV-sarjoja. Palvelussa on valtava kattaus Disney-, Pixar, Star Wars- ja Marvel-tuotantoja, joten Disneyn ei tarvitse juuri kainostella valikoimansa suhteen.

Disney osti äskettäin myös Foxin, jonka myötä palvelu sai 30 kautta Simpsoneita sekä muutamia muita klassikkosarjoja.

Netflix vs Disney Plus: Kumpi striimauspalvelu on parempi valinta?

Disney+ lanseerattiin ensimmäisenä Amerikassa ja Kanadassa, jossa se tuli saataville 12.11.2019. Palvelu saapuu ensimmäisiin Euroopan maihin kevään aikana, mutta suomalaiset joutuvat odottamaan vuoroaan aina kesään 2020 saakka. Jos et malta odottaa päästäksesi testaamaan palvelua itse, voit jo lukea englanninkielisen arvostelumme Disney+:sta.

Disney on kaiken lisäksi julkaissut jo huiman kolmetuntisen trailerin, joka tarjoaa kattavan katsauksen palveluun saapuvista elokuvista. Sen nimi on "Basically Everything Coming to Disney+ in the US" ja koostuu nimensä mukaisesti melkoisesta kavalkadista kesällä saataville tulevista huippuleffoista.

Toimitusjohtaja Bob Igerin mukaan elokuvat pystyy lataamaan myös itselleen, jolloin ne säilyvät laitteellasi, vaikka nimikkeet häviäisivät striimauspalvelusta.

Disney+: usein kysytyt kysymykset

Mikä Disney+ on? Kyseessä on Disneyn uusi striimauspalvelu, joka koostuu yhtiön omistamista elokuvista ja TV-sarjoista – ikään kuin "Disney-sisältöjen Netflix".

Kyseessä on Disneyn uusi striimauspalvelu, joka koostuu yhtiön omistamista elokuvista ja TV-sarjoista – ikään kuin "Disney-sisältöjen Netflix". Milloin Disney+ saapuu Suomeen? Kesällä 2020.

Kesällä 2020. Paljonko Disney+ maksaa? Palvelu maksaa Amerikassa 6,99 dollaria kuukaudessa, mutta yhtiö ei ole vielä julkaissut tietoa Suomen hinnoittelua.

Palvelu maksaa Amerikassa 6,99 dollaria kuukaudessa, mutta yhtiö ei ole vielä julkaissut tietoa Suomen hinnoittelua. Millä laitteilla palvelu toimii? Disney+ tukee iOS:ää, Androidia, Apple TV:tä, PS4:ää, Xbox Onea, Amazon Fire Stickiä, verkkoselaimia ja Android TV:tä.

Disney+ tukee iOS:ää, Androidia, Apple TV:tä, PS4:ää, Xbox Onea, Amazon Fire Stickiä, verkkoselaimia ja Android TV:tä. Onko Disney+ parempi kuin Netflix? Markkinoilla on luultavasti tilaa kummallekin palvelulle, koska sisällöt poikkeavat merkittävästi toisistaan. Jos haluat kuitenkin maksaa vain yhdestä striimauspalvelusta kerrallaan, suosittelemme lukemaan vertailumme niiden eroista.

Markkinoilla on luultavasti tilaa kummallekin palvelulle, koska sisällöt poikkeavat merkittävästi toisistaan. Jos haluat kuitenkin maksaa vain yhdestä striimauspalvelusta kerrallaan, suosittelemme lukemaan vertailumme niiden eroista. Mitä kanavia Disney+:aan kuuluu? Disney+ on verkkopohjainen striimauspalvelu, jossa ei ole perinteisiä TV-kanavia. Palvelussa on sisältöjä Disneyltä, Pixarilta, Star Warsilta, Marvelilta, National Geographicilta ja Foxilta.

Disney+:n etusivu (Image credit: Disney)

(Image credit: Marvel Studios)

Disney+:n hinnoittelu

Disney+ maksaa Amerikassa vain 6,99 dollaria kuukaudessa, mutta meillä ei ole vielä tietoa, mikä striimauspalvelun hinnaksi määritetään Suomessa. Disney lupasi kuitenkin asettavansa palvelunsa hinnan Netflixiä halvemmaksi ja on ainakin toistaiseksi pitänyt lupauksensa kaikilla markkinoilla.

"Disneyn puolesta suunnitelmana on asettaa hinta selvästi halvemmaksi kuin Netflixillä. Tämä johtuu osittain siitä, että palvelumme kattaa selvästi pienemmän osa-alueen [kuin Netflix]", sanoo Robert Iger, Disneyn puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. "Meillä on paljon laadukasta sisältöä omistamiemme brändien kautta. Lähtökohtaisesti [sisältöjen] määrä on kuitenkin pienempi, joten se heijastuu myös hintaan."

Iger mainitsi myös, että hintaa saatetaan nostaa asteittain tulevaisuudessa sitä mukaa, kun palvelu kasvaa. Sama ilmiö on tapahtunut myös Netflixin kohdalla, kun yhtiö on satsannut yhä suurempia summia omien sisältöjensä tuottamiseen.

The Clone Warsin uudet jaksot saapuvat Disney Plussaan. (Image credit: LucasFilm)

Mitä alustoja Disney+ tukee?

Disney+:n sovellus tulee toimimaan käytännössä kaikilla suosituilla alustoilla, kuten Apple TV:llä, Google Chromecastilla, iOS:llä, Androidilla, PS4:llä, Xbox Onella, Android TV:llä, LG:n ja Samsungin älytelevisioilla. Palveluun pääsee käsiksi myös verkon kautta kaikilla suosituimmilla selaimilla.

(Image credit: Disney)

Disney+ tukee 4K HDR -kuvaa

Palvelun käyttäjät voivat striimata sisältöjä enintään neljältä laitteelta kerrallaan. Perustilaukseen kuuluu maksutta myös 4K- ja HDR-sisällöt, ja yksi tilaaja voi luoda enintään seitsemän eri käyttäjää.

Kaikki sisältö ei kuitenkaan ole luonnollisesti tarjolla kyseisellä resoluutiolla tai tue modernia HDR-tekniikkaa, sillä moni Disney-elokuva ja -sarja on peräisin vanhemmilta aikakausilta. Korkean resoluution hyödyntämiseksi vaaditaan tietysti myös 4K-televisio.

Netflixissä parhaan katselukokemuksen saa vain 15,99 euroa kuukaudessa maksavalla Perhe Ultra HD -tilauksella. Sinä valossa Disneyn hinnoittelu vaikuttaa vieläkin houkuttelevammalta.

Dolbyn mukaan Disney+ tukee myös Dolby Vision- ja Dolby Atmos -tekniikkaa, joten se sopii hyvin kaikille elokuvaintoilijoille.

(Image credit: Walt Disney Studios)

Disney+: Marvelin TV-sarjat ja elokuvat

Hyviä uutisia Marvel-faneille! Disney+ saa valtavan valikoiman Marvelin TV-sarjoja ja erilaista spinoff-materiaalia suosituilla supersankareilla. Sarjojen jaksokohtaisen budjetin on kerrottu olevan jopa 25 miljoonaa dollaria.

Ensimmäinen Marvel-sarja tulee olemaan Falcon and The Winter Soldier, jonka pääosia tähdittää Anthony Mackie ja Sebastian Stan. Syksyllä 2020 julkaistavassa sarjassa on kuusi jaksoa ja siinä nähdään muun muassa Civil Warin Helmut Zemon (Daniel Bruhl) paluu.

Myös Tom Hiddlestonsin seuraajat ilahtuvat kuullessaan, että seuraava Marvel-sarja tulee olemaan Loki. Kuusiosaisessa minisarjassa seurataan viikinkijumala Lokia, ja tiedämme sarjan jatkuvan Lokin yhtäkkisestä paosta Avengers: Endgamessa.

Vuonna 2021 palveluun saapuu WandaVision-spinoffin, jossa seurataan Scarlet Witchiä (Elizabeth Olsen) ja Visionia (Paul Bettany). Sarja perustuu Doctor Strangen tapahtumiin. Myöhemmin ilmestyy myös Hawkeye, jonka pääosassa nähdään Jeremy Renner.

(Image credit: Marvel)

Marvelin entinen TV-pomo Jeph Loeb mainitsi, että Disney+:aan saapuu muitakin "tuttuja sankareita". Yhtiön TV-satsaukset voivat rakentaa esimerkiksi Luke Cagen, Jessica Jonesin, Daredevilin, Iron Fistin ja The Defendersin tarinoita – jotka hävisivät jo Netflixistä.

Vanhemmat Marvel-elokuvat häviävät todennäköisesti Netflixistä heti, kun sopimus loppuu ja siirtyvät sitten Disney+:aan. Disneyn toimitusjohtaja Bob Iger kertoi sijoittajille järjestetyssä puhelinkonferenssissa, että vuonna 2019 julkaistu Captain Marvel olisi ensimmäinen Marvel-elokuva, joka saapuu ainoastaan Disneyn striimauspalveluun. Myös Avengers: Endgame oli saatavilla Disney+:ssa heti alusta alkaen.

(Image credit: Lucasfilm)

Disney+: Star Wars -elokuvat ja -sarjat

Saatat muistaa, että Disney osti Star Warsin vuonna 2012? Samalla yhtiö sai oikeudet koko kattavaan elokuvavalikoimaan – ja voi kaiken lisäksi luoda vielä uutta, samaan universumiin pohjautuvaa sisältöä. Lopputuloksena Disney+:ssa nähdään todennäköisesti melkoinen määrä Star Warsia. Episodit I–VII saapuvat palveluun välittömästi, ja tulevaisuudessa ikonisesta Tähtien Sodasta julkaistaan todennäköisesti myös uusia elokuvia ja spinoffeja.

Marraskuussa 2019 palveluun lisättiin uusi The Mandalorian -sarja, jonka ohjasi Iron Manista ja Viidakkokirjasta tuttu Jon Favreau. Sarjassa seurataan Boba Fettin kaltaista hahmoa, joka seuraa palkkionmetsästäjän jalanjäljissä. Trailerista käy ilmi, että kyseessä on täysiverinen Star Wars -projekti, ja sarjan jaksokohtaiseksi budjetiksi on huhuttu 15 miljoonaa dollaria.

Disney+:aan saapuu kuitenkin vielä muutakin Star Wars -sisältöä, sillä myös Rogue Onen Cassian Andor (Diego Luna) saa oman sarjansa, jossa seurataan hahmon tapahtumia ennen vuonna 2016 julkaistua elokuvaa. Vaikka jopa Disneyn oma toimitusjohtaja on sitä mieltä, että Star Wars -elokuvia tehdään liikaa, tuotantotahti ei näytä juuri hidastuvan.

Tähän mennessä on vahvistetty lisäksi, että Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregori) saa oman sarjansa palveluun. Myös animoitu Star Wars: The Clone Wars -sarja saa seitsemännen tuotantokautensa.

Disney+: Simpsonit ja muut Foxin sarjat ja elokuvat

Disneyn Fox-kauppa ei ollut mikään pikkujuttu, sillä yhtiö sai sitä myötä merkittävästi lisäsisältöä Disney+:aan.

Fox omistaa oikeudet lukuisiin klassikoihin, kuten Simpsoneihin. Palveluun saapuukin kaikki jaksot koko sarjan 30-vuotisen historian ajalta.

Fox näytti aiemmin myös X-Men-sarjoja, joten kahden Marvel-omistajan yhdistyminen tarkoittaa, että Marvel-universumi pääsee laajentumaan entisestään. Yhteenliittymät säästetään ehkäpä vasta elokuvia varten, mutta uskomme joka tapauksessa vielä näkevämme Marvel-universumin entistä suuremman laajennuksen Disney+:ssa.

Disney pääsee käsiksi myös muutamin animoituihin ja piirrettyihin klassikkoihin 90-luvulta. Valikoimaan kuuluu esimerkiksi X-Men, Fantastic Four ja Spider-Man. Kaikkein suurin palveluun saapunut Fox-elokuva oli kuitenkin James Cameronin moderni klassikko Avatar. Näemme palvelussa myös muita Fox-klassikkoja, kuten The Princess Briden tai The Sound of Musicin. Ehkäpä Disney innostuu jopa herättämään henkiin Yksin Kotona -elokuvasarjan – vaikka päähahmo onkin aikuistunut jo vuosia sitten.

Disneys uusi versio Mulanista (2020) saapuu Disney+:aan. (Image credit: Disney)

Enemmän elokuvia, sarjoja ja muuta sisältöä

Marvel ja Star Wars ovat kiistatta palvelun suurimpia alkuperäissisältöjä, mutta Disney+ saa muutakin kuin pelkkiä supersankareita ja avaruusseikkailuja. Yhtiö kehittää täyttä häkää erilaisia elokuva ja sarjoja. Luvassa on esimerkiksi uusi Monsters Inc. -projekti, joka julkaistaan vielä tämän vuoden aikana. Olemme kuulleet myös uudesta High School Musicaliin perustuvasta mockumentista, joka kantaa nimeä High School Musical: The Series.

Jos pidät sen sijaan mieluummin Disney-klassikoista, tulet pitämään Kaunottaren ja Hirviön sekä Mulanin uusista versioista. Ne saapuvat sekä elokuvateattereihin että striimauspalveluun.

Rakastatko kaikkein eniten lukuisia Disney-klassikoita menneiltä vuosiymmeniltä? Disney on luvannut tuoda kaikki omat elokuvansa arkistojen perukoilta. Voimme saada käsiimme siis monia kiinnostavia elokuvia, jotka olivat likimain hävinneet maan päältä.

Perheen pienimmät pääsevät nauttimaan Disney Channelin, Disney Juniorin ja Disney XD:n sisällöistä.

Palveluun saapuu myös monia kiinnostavia Disney Nature -dokumentteja, kuten Dolphin Reed, jonka kertojana kuullaan Natalie Portman. Disney Nature työskentelee animaatioiden ja luontoelokuvien parissa ja on tunnettu esimerkiksi Pingviinit-elokuvastaan.

Kaikki uudet sarjat saapuvat Disney+:aan viikottain jakso kerrallaan. Toimintatapa poikkeaa siis Netflixistä tai HBO Nordicista, joilla on tapana lisätä kaikki jaksot kerrallaan.

(Image credit: Disney Plus)

Saapuvatko Disney-klassikot Disney+:aan?

Kyllä! Disney on vahvistanut tuovansa striimauspalveluun kaikki elokuvat, jotka yhtiö on koskaan julkaissut. Katsottavan ei pitäisi siis loppua kesken edes pisimpien leffamaratonien aikana.

Mitä Disney+:sta puuttuu?

Disneyn striimauspalvelussa tulee olemaan ainoastaan Disneyn omistamia sisältöjä. Siellä ei tulla siis näkemään Netflixin kaltaista sillisalaattia eri tuotantoyhtiöiden ja striimauspalvelun omista tuotannoista, vaan kaikki sisällöt ovat Disneyn omien tuotantoyhtiöiden käsialaa.

Onneksi Disneyllä on myös valtava valikoima erilaisia sisältöjä – varsinkin, kun yhtiö osti äskettäin myös Foxin elokuvat ja sarjat. Palveluun ei tule mitään eroottista sisältöä, vaan kaikki sisältö on suunnattu lähtökohtaisesti koko perheelle.

Vaikka Disney omistaakin nykyään Foxin, Deadpool ei saavu lainkaan palveluun.

Anteeksi Deadpool, et ole riittävän lapsiystävällinen Disney+:lle. (Image credit: Fox)

Vaikuttaisi myös siltä, etteivät Marvelin Netflixin kanssa tekemät alkuperäissarjat siirry striimauspalvelusta toiseen. Daredevil, Luke Cage ja Jessica Jones jäävät siis todennäköisesti Netflixiin. Toisaalta myöskään Netflix ei todennäköisesti pysty tehdä enää ihmeitä hahmojen suhteen.

Kannattako Disney+ tilata?

Osaamme vastata kysymykseen kunnolla vasta kesällä, kun saamme tietoomme suomalaisen hinnoittelun. Kansainvälisen version hinta-laatusuhde vaikuttaa kuitenkin lupaavalta. Kestänee toki hetken ennen kuin kaikki kansainvälinen sisältö saapuu Suomeen, joten Disney joutuu kilpailemaan kovaa Netflixiä vastaan. Jälkimmäiseen kun saapuu uusia alkuperäissarjoja lähes viikottain.

Disneyllä on puolellaan kuitenkin lyömätön arkisto vanhoja materiaaleja, joihin kuuluu suuri osa elokuvahistorian menestyneimmistä klassikoista. Niiden lisäksi yhtiö alkaa tuottamaan kiihtyvään tahtiin myös uusia tuotantoja. Disney+:n ei tarvitse välttämättä myöskään korvata Netflixiä – etenkin sen hinnan ollessa todennäköisesti kilpailijaansa edullisempi. Mielestämme striimauspalvelut oikeastaan pikemminkin täydentävät toisiaan.

Disneyn striimauspalvelusta ei tule välttämättä yhtä kattavaa kuin pahimmista kilpailijoistaan, mutta yhtiöllä on hallussaan niin paljon kiinnostavaa materiaalia, että palvelu on vähintäänkin kokeilemisen arvoinen.