Parhaat Netflix-sarjat (syyskuu 2019): kokosimme koukuttavimmat sarjat kaikista eri genreistä

Jos olet luopunut perinteisen TV:n katselusta, saat viikottaisen sarja- ja elokuvakiintiösi täyteen todennäköisesti juuri Netflixin kautta. Striimausjätillä on jo yli 140 miljoonaa maailmanlaajuista tilaajaa, joten palvelun sisältöjen laatu kehittyy jatkuvasti vakuuttavammaksi. Monet parhaista Netflix-sarjoista ovat kaiken lisäksi yhtiön omaa käsialaa.

Päivitys: Netflixiin saapui paljon kiinnostavaa katsottavaa kesän aikana. Uusimpana tulokkaana on GLOW:n kolmas tuotantokausi, joka vie naiset painimaan Las Vegasiin. Kausi on ehkäpä paras tähän mennessä, eikä siitä puutu glamouria, glitteriä ja neon-valoja. Kaikkein suurimman vaikutuksen tekee kuitenkin sarjan mainio käsikirjoitus ja vahvat näyttelijäsuoritukset.

Kuulimme myös, että Emmy-palkittu The Crown saa kolmannen tuotantokautensa 17. päivä marraskuuta. Kuningatar Elisabeth II:n elämään perustuva historiallinen draamasarja saa täysin uuden näyttelijäkaartin, kun Oscar-voittaja Olivia Colman perii pääosan Claire Foylta.

Netflix tarjoaa laajan kattauksen erilaisia sarjoja aina klasikko-sitcomeista Netflixin laadukkaisiin alkuperäistuotantoihin, kuten Bojack Horsemaniin, Orange is the New Blackiin tai vaikkapa vastikään toisen tuotantokautensa saaneeseen Russian Dolliin.

Palveluun saapuu uusia sarjoja lähes päivittäin, joten jokainen löytänee Netflixistä jotain sopivaa katsottavaa, vaikka oma suosikkisarja olisikin päässyt loppumaan.

Netflixin täytyy kaiken lisäksi panostaa sisältöihinsä vielä entistäkin enemmän pysyäkseen tulevien kilpailijoidensa Disney+:n ja Apple TV+:n edellä – varsinkin uusien hinnankorotusten myötä.

Netflixin valkoima on kuitenkin niin laaja, että huippusarjojen metsästäminen voi tuntua samalta kuin etsisi neulaa heinäsuovasta. Siksi kokosimmekin puolestasi kaikki striimauspalvelun parhaat sarjat eri kategorioista yhteen artikkeliin.

Päivitämme tätä Netflix-opastamme kuukausittain, jotta pysyt Netflixin tiheän julkaisuaikataulun perässä. Pääset siirtymään haluamaasi kategoriaan oikealla sijaitsevan laatikon kautta tai vaihtamalla artikkelin sivuja. Kokoamme yhteen artikkeliin niin parhaat komedia-, draama-, scifi-, animaatio-, dokumentti ja realitysarjat – sekä tietysti Netflixin omat alkuperäistuotannot.

Yhdysvaltojen systemaattista rasismia käsittelevä When They See Us on noussut nopeasti Netflixin katsotuimmaksi sarjaksi. Kuva: Netflix (Image credit: netflix tv)

Uudet Netflix-sarjat

Netflixiin on lisätty jälleen paljon kiinnostavaa katsottavaa, kun Orange is the New Black, GLOW ja Stranger Things saivat uudet tuotantokautensa.

Yksi koko vuoden suosikeistamme on ollut Ava DuVernayn minisarja When They See Us, joka on kylmä kuvaus Yhdysvaltojen systemaattisesta rasismista. Sarjassa nähdään myös poikkeuksellisen tasokkaita näyttelysuorituksia ja se onkin noussut jo Netflixin kaikkien aikojen katsotuimmaksi sarjaksi.

Palveluun on saapunut myös Jessica Jonesin kolmas tuotantokausi, Darkin toinen tuotantokausi ja Stranger Thingsin kolmas tuotantokausi.

Kuva: Netflix/CBS (Image credit: Netflix)

Mitä uutta Netflixiin on tulossa lähiaikoina?

Odotamme innolla myös monia myöhemmin tänä vuonna julkaistavia Netflix-sarjoja.

Jos et ole saanut esimerkiksi tarpeeksi David Harbourin näyttelystä Stranger Thingsissä, mies palaa ruuudille heinäkuussa julkaistavassa satiiridokumentissa Frankenstein's Monster's Monster: Frankestein.

Monet muutkin suosikkisarjat ovat saamassa uusia tuotantokausia. Muun muassa Bojack Horseman, Narcos: Mexico, The Crown, Manhunter, Lucifer ja Sex Education tulevat saamaan seuraavat tuotantokaudet. Netflix ei kuitenkaan ole antanut sarjoille vielä mitään virallisia julkaisupäiviä.

Listasimme alle kaikki mainiot Netflix-sarjat, jotka ilmestyvät pian tai joille on luvattu seuraavia tuotantokausia:

Disenchantment, osa kaksi – 20.9.2019

The Politician – 27.9.2019

The Crown – kolmas tuotantokausi 17.11.2019

The Witcher – loppuvuosi 2019

Bojack Horseman, uusi tuotantokausi – ei vielä julkaisupäivää

Lucifer, uusi tuotantokausi – ei vielä julkaisupäivää

Sex Education, uusi tuotantokausi – ei vielä julkaisupäivää

Ozark, uusi tuotantokausi – ei vielä julkaisupäivää

Umbrella Academy, uusi tuotantokausi – ei vielä julkaisupäivää

Henry Cavill näyttelee The Witcherin Geraltia (Kuva: Netflix) (Image credit: Netflix)

Netflixin usein kysytyt kysymykset

Paljonko Netflix maksaa?

Netflix-käyttäjille on tarjolla kolme eri tilausta, joihin kuuluu eri määrä laitteita ja eritasoinen kuvanlaatu.

Peruspaketti maksaa 7,99 euroa kuukaudessa ja sen tilaaja voi katsoa sisältöjä vain yhdeltä ruudulta kerrallaan. Kuvanlaatu on rajoitettu "standard definitioniin" eli se vastaa käytännössä DVD:n laatua. Sisältöjä saa ladata kerrallaan vain yhteen laitteeseen kerrallaan.

Tupla HD -paketti maksaa 11,99 euroa kuukaudessa ja tarjoaa katseluoikeuden kahdelle laitteelle kerrallaan. Se kykenee toistamaan sarjat teräväpiirtona, ja käyttäjä saa ladattua elokuvia ja sarjoja samanaikaisesti kahteen puhelimeen tai tablettiin.

Paras Perhe Ultra HD -paketti maksaa 13,99 euroa kuussa, mutta sen avulla sisältöjä pystyy katsomaan neljä käyttäjää kerrallaan. Käytännössä kaikki uusimmat sarjat ovat saatavilla 4K-resoluutiolla ja videoita saa ladattua samaan aikaan neljään eri puhelimeen tai tablettiin.

Suosittelemme kaikille 4K-televisioiden omistajille viimeistä pakettia, sillä ero kuvanlaadussa on todella suuri varsinkin suurikokoiselta televisiolta. Jos sen sijaan katsot videoita pääasiassa tabletilta tai kännykältä, Tupla HD -paketti riittää mainiosti tarpeisiisi.

Tilausten kanssa kannattaa myös taktikoida säästääkseen kuluissa. Perheen kannattaa hankkia joka tapauksessa Perhe-paketti, mutta opiskelijankin on helppo jakaa kustannuksia hankkimalla yhteinen käyttäjä kaverin kanssa.

Miten saan ilmaisen Netflix-käyttäjän?

Netflix tarjoaa käyttäjilleen kuukauden ilmaisen kokeilujakson. Sinun täytyy vain valita haluamasi tilaus ja maksusuunnitelta, niin saat ensimmäisen kuukauden veloituksetta.

Netflix lähettää sinulle muistutuksia kuukauden lähestyessä loppuaan, ja jos haluat perua tilauksesi, voit tehdä sen missä tahansa vaiheessa. Käyttäjät saavat katsoa kokeilujakson aikana niin paljon sarjoja ja leffoja kuin haluavat.

Pystyykö Netflixillä katsomaan tavallisia televisiolähetyksiä?

Ei. Voit katsoa ainoastaan sarjoja ja elokuvia, jotka kuuluvat Netflixin omaan kattavaan kirjastoon. Jos haluat katsoa suomalaisia televisio-ohjelmia, voit käyttää sen sijaan Yle Areenaa, mtv:tä tai Ruutua.

Onko HBO Nordic tai Viaplay parempi kuin Netflix?

Vastaus kysymykseen riippuu lähinnä omista suosikkisarjoistasi ja -leffoistasi. Netflixillä on yleisesti ottaen kaikkein kattavin valikoima Suomessa toimivista palveluista, mutta erityisesti HBO Nordicilla on myös omia Game of Thronesin, Chernobylin ja The Handmaid's Talen kaltaisia hittisarjojaan. Jos et osaa päättää heti sopivaa palvelua, saat HBO Nordiciin kuukauden ja Viaplayhin kahden viikon ilmaisen kokeilun.