Google Pixel 10 livahti Androidin koodipätkään – samalla paljastui merkittävä suorituskykyloikka

Google Pixel 10 vaikuttaa saapuvan lähikuukausina

Käynnistyy aiempia malleja nopeammin

Julkaisu todennäköisesti kesällä 2025

Google Pixel 9a julkistettiin aiemmin tällä viikolla, joten katseita käännetään luonnollisesti jo seuraavia malleja kohti. Tuoreet paljastukset vihjaavat lippulaivamalli Google Pixel 10:n saapuvan myöhemmin tämän vuoden aikana. Samalla Androidin lähdekoodista paljastunut yksityiskohta vihjaa parantuvasta suorituskyvystä.

Android Authority uutisoi Pixel 10:n tulleen mainituksi Android Open Source Project (AOSP) -koodipätkässä. Kyseinen käyttöliittymän pohjana toimiva koodi on käytössä useissa eri puhelimissa ja ohjelmistoissa, kuten Pixel-puhelimissa sekä Samsungin One UI:ssa.

Pixel 10:n käynnistymisprosessi vaikuttaa muuttuneen, sillä puhelimen huhutaan käynnistyvän aiempaa nopeammin. Väitteen takana on Googlen työntekijä, joskin on syytä mainita, että puhelimen kehitystyö on vielä vaiheessa ja tämä saattaa täten muuttua.

Nopeutumisen taustalla on Parallel Module Loading -toiminto, joka käytännössä lataa useampaa Androidin osa-aluetta samanaikaisesti. Paljastusten mukaan Pixel 10 on käynnistymisensä osalta 30 % vikkelämpi kuin aiemmin.

Myös kamera uudistuu

The Pixel 9a ditched the usual Pixel camera bar (Image credit: Google)

Käynnistymisen nopeutuminen ei todennäköisesti ole Pixel 10 -malliston erikoisuus, sillä samainen Parallel Module Loading -päivitys vaikuttaa tulevan myös muihin Android-puhelimiin. Sen povataan olevan osa Android 16 -versiota, joka ilmestynee kesällä 2025.

Pixel 10 nähtäneen elokuussa, jolloin tulee vuosi täyteen edeltäneen Google Pixel 9 -malliston julkaisusta. Toistaiseksi emme ole kuitenkaan kuulleet kovinkaan paljoa tulevista Pixel-puhelimista.

Aiemmat huhut ovat esitelleet mallinumeroita sekä Googlen sisäisiä koodinimiä, mutta niiden merkityksellisyys kuluttajille on melko olematonta. Kiinnostavampana asiana on syytä nostaa mahdollinen kamerauudistus, jonka povataan tarkoittavan yhtä ylimääräistä takakameraa.

Pixel 9a hylkäsi Googlelle ikonisen kameravisiirin, mutta uskomme sen tekevän paluun Pixel 10 -mallistossa. Luvassa lienee myös useampia eri malleja, joista kenties kiinnostavin on Google Pixel 9 Pro Foldin seuraaja.