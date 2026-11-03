The Elder Scrolls 6 sai viimein nimen – julkaisuajankohta pysyy mysteerinä

The Elder Scrollsin seuraava osa on nimeltään The Elder Scrolls 6: Sentinel

Bethesda Game Studios jakoi samalla trailerin, joka vihjaa pelin sijoittuvan Hammerfelliin

Studio kertoo tarvitsevansa vielä aikaa ennen lisätietojen julkistamista

Bethesda Game Studios on vihdoin paljastanut klassikkopelisarja The Elder Scrollsin seuraavan osan nimen: The Elder Scrolls 6: Sentinel.

Tieto paljastettiin studion 40-vuotisjuhlavideolla, jossa kerrattiin studion saavutuksia. Videon lopuksi Bethesdan luova johtaja Todd Howard tarjosi yleisölle uuden vilauksen pelistä.

”Kaikki kysyvät jatkuvasti The Elder Scrolls 6:sta”, Howard sanoi. ”Ajattelimme, että nyt on täydellinen hetki paljastaa, mikä The Elder Scrolls 6:n virallinen nimi on.”

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Lyhyt tiiseritraileri ei sisällä pelikuvaa, mutta siinä kamera liikkuu hiekan yllä, kunnes esiin ilmestyy taianomaiselta vaikuttava käärö. Tämän jälkeen paljastui pelin nimi – juuri sellainen, jota fanit olivatkin jo arvelleet: The Elder Scrolls 6: Sentinel.

Trailerin kuvauksessa annetaan myös lisävihje pelistä: ”Käärö tarjosi vain välähdyksen, verhon, joka raottui hieman silmieni edessä. Kadonnut tulevaisuus. Mitätöity voitto. Kohtalon hajottamat ajan hiekat.” Tekstin on pelin tarinaperinteessä kirjoittanut ”Yazar, Hammerfellin kuningatar Iradnen koipappi (4E 206)”.

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The Elder Scrolls 6: Sentinel on ollut kehitteillä jo hyvin pitkään. Peli julkistettiin alun perin vuonna 2018, ja nyt julkaistu tiiseritraileri sekä pelin nimen paljastaminen ovat ensimmäiset uudet tiedot, joita olemme pelistä sen jälkeen saaneet. Lisätietoja jouduttiin siis odottamaan kahdeksan vuotta, neljä kuukautta ja 23 päivää. Yhteensä tämä tekee 3 067 päivää.

Bethesda vahvisti X-palvelussa julkaistussa jatkoviestissä, että pelin tapahtumapaikkana on Hammerfell, mutta lisätietojen saamista joudutaan vielä odottamaan.

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”Kiitos 40 vuodesta, joiden aikana olemme luoneet yhteisiä muistoja”, studio kirjoittaa.

”Emme malta odottaa, että pääsemme luomaan niitä lisää The Elder Scrolls 6: Sentinel -pelin parissa. Kehitystyö jatkuu, ja vaikka kestää vielä hetken, ennen kuin voimme kertoa enempää, on hienoa vihdoin paljastaa pelin nimi ja tapahtumapaikka teille.”