GTA 6 saa kaksi Vice City -henkistä erikoisohjainta
Ohjaimet julkaistaan pelin tavoin 19. marraskuuta
- Kaksi DualSense-ohjainta tekee kunniaa GTA VI:n julkaisulle
- Kumpikin ohjain lupaa taltioida Vice Cityn hengen
- Ennakkotilattavaksi 10. syyskuuta
Sony paljasti tuovansa markkinoille kaksi DualSense-erikoisohjainta, jotka molemmat ammentavat odotetun Grand Theft Auto 6 -pelin tunnelmasta. Ohjaimet saapuvat myyntiin samaan aikaan teoksen kanssa.
State of Play -lähetyksessä esitellyt ohjaimet ilmestyvät mustana ja valkoisena. Kummassakin on violetti sävy sekä kosketuspaneeliin sijoitettu Vice Cityn henkeä huokuva GTA 6 -logo palmukuvion kera.
"Langattomat musta ja valkoinen DualSense-erikoisohjaimet ikuistavat Vice Cityn syvimmän olemuksen kirkkaasta päivänvalosta valoja hehkuvaan yötunnelmaan", kuvailee Sony PlayStation Blog -kirjoituksessaan.
"Molemmissa versioissa on hohtava, väriä vaihtava viimeistely, jossa yhdistyvät Vice Cityn auringonlaskun sävyt ja neonvalojen hehku. Lisäksi molempiin on muotoiltu suoraan ohjaimeen palmunkuvioita, jotka tuovat virallisen Grand Theft Auto 6 -brändäyksen rinnalle ainutlaatuisen, vaikuttavan yksityiskohdan."
Valkoinen versio ”ilmentää Vice Cityä aamunkoitteessa – valkoisista hiekkarannoista ja pastellisävyisestä taivaasta aina kaupungin rentoon loistokkuuteen”, kun taas musta versio ”tavoittaa Vice Cityn ikonisen yöelämän energian”.
Langattomat DualSense-ohjaimet – Grand Theft Auto 6 Black Limited Edition ja Grand Theft Auto 6 White Limited Edition – tulevat ennakkotilattaviksi 10. syyskuuta, ja ne julkaistaan pelin rinnalla 19. marraskuuta.
Molemmat ohjaimet ovat rajattuja versioita, joten niistä kiinnostuneiden on syytä suunnata ensi viikolla PlayStation Direct -verkkokauppaan.
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Julkaisun lähestyminen alkaa näkyä monella eri osa-alueella. Rockstar Games tarjosi faneille vastikään kattavan Grand Theft Auto 6: An Extended Look -esityksen, joka tarjosi syvällisen katsauksen pelin PS5-versiosta. Tuore tieto myös vahvisti, että peli pyörii konsoleilla 30 fps:n nopeudella.
Markus Mesiä on teknologia- ja pelitoimittaja, joka on viimeisen kahden vuosikymmenen aikana kirjoittanut useisiin kotimaisiin medioihin. Sydämen asioita ovat pelien lisäksi ennen kaikkea musiikki ja urheilu. Viimeksi mainittu tosin lähinnä kotisohvalta katsottuna ja analysoituna.
- Demi Williams Contributor