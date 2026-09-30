SteelSeries julkisti klassikkohiirien seuraajat – keskiössä 8K-suorituskyky ja nopeampi kaistanopeus

Pelilaitteistaan parhaiten tunnettu SteelSeries juhlii tänä vuonna 25-vuotista taivaltaan. Osana merkkipaalua julkaistiin yhtiön suosituiden pelihiirien uutuusversiot SteelSeries Sensei Pro ja SteelSeries Rival Pro. Molemmista malleista julkaistaan myös pienemmät Mini-versiot.

Mallisto tavoittelee 8K-päivitystaajuutta uudenlaisilla keinoilla. Valtaosan kilpailijoista hyödyntämä 2,4 GHz kaista ei laitemäärän vuoksi ole optimaalinen valinta, joten SteelSeries on ottanut käyttöönsä langattoman Ultra-Wideband (UWB) -kaistan. Sen korkeampi taajuusalue mahdollistaa valmistajan mukaan jopa 20-kertaisen nopeuden.

8 000 Hz kyselytaajuus tarjoaa erityisesti pelaamiseen mahdollisimman nopean toimivuuden, sillä minimoitu klikkausviive ja pehmeämpi liike näkyvät kovatasoisessa e-urheilussa nopeasti.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Teknologia kuluttaa akkua verkkaisempia hiiriä nopeammin, mutta tähän on keksitty toisenlainen kiertoreitti. Sensei Pro- ja Rival Pro -hiirten Infinite Power System -ratkaisu mahdollistaa hiirten akkujen vaihtamisen lennossa, vaikka kesken pelaamisen. Akkukeston luvataan piisaavan 8K-tilassa 16 tunniksi per akku, joten molempien akkujen avulla ylletään 32 tuntiin.

Erittäin kevyet hiiret painavat vain 53 grammaa, Mini-versiot ainoastaan 49 grammaa. Kytkimien luvataan kestävän jopa 100 miljoonaa painallusta, minkä lisäksi niiden tuntuman mainostetaan olevan nopea ja napakka. Klikkausviiveeksi kerrotaan vain 0,35 millisekuntia.

Sensei Pro ja Rival Pro sekä niiden Mini-versiot Sensei Pro Mini ja Rival Pro Mini ovat jatkoa vuosina 2011 ja 2013 esiteltyille Sensei- ja Rival-pelihiirille. Niiden suositushinta on 199 euroa ja ne saapuvat kauppoihin 13. lokakuuta 2026.