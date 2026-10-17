Uusi Kaleido 4 -näyttö lupaa merkittävän parannuksen e-kirjojen lukukokemukseen
Tulkoon valo, totesi E Ink.
- E Ink julkisti uuden sukupolven lukulaitenäytön
- Kaleido 4 -näyttö lupaa kirkkaamman, tarkemman ja värikkäämmän kuvan
- Uusi näyttöteknologia koskee toistaiseksi vain yhtä mallia
Lukulaitteiden kehitys on ollut tuskastuttavan hidasta. Siinä missä puhelimet, tabletit ja läppärit tarjoavat silmiä hivelevän katselukokemuksen, lukulaitteiden kohdalla näyttö on pääasiassa sangen ankea. Jopa tämän hetken ykkösmallit ovat väritoistoltaan sekä kirkkaudeltaan vaatimattomia, mikä on joillekin käyttäjille ongelma.
Tilanne näyttää kuitenkin ottavan viimein askelia oikeaan suuntaan, sillä E Ink julkisti uuden Kaleido 4 -näytön. Sen luvataan olevan kirkkaampi, tarkempi ja aiempaa vähemmän rakeinen.
Jos mainospuheet pitävät paikkansa, saattaa e-kirjojen lukemiseen keskittyvä laite tarjota merkittävästi aiempaa paremman lukukokemuksen.
Tuplasti enemmän väriä
Väritoisto on luonnollisesti ottanut askeleita eteenpäin. E Ink lupaa Kaleido 4 -näytön toistavan yli 40 000 erilaista väriä, mikä on tuplasti enemmän kuin edeltävässä sukupolvessa.
Uutuusteknologia lupaa lisäksi korkeamman virkistystaajuuden, 15 prosenttia paremman valkoheijastuksen, 50 % korkeamman kontrastin sekä 18 fps:n kuvanopeudella pyörivän videotoiston. Tosin lienee epätodennäköistä, että kovinkaan moni käyttäisi lukulaitettaan videoiden toistamiseen.
Joka tapauksessa uudistukset vaikuttavat ainakin paperilla varsin merkittäviltä. Muutokset saattavatkin tehdä seuraavan sukupolven malleista merkittävästi aiempaa kiinnostavampia.
Toistaiseksi Kaleido 4 -näyttö on käytössä ainoastaan Kiinassa myytävässä Hanvon Technology M10 C II -lukulaitteessa, mutta Kobo, Boox ja muut lukulaitevalmistajat ottanevat sen käyttöön lähitulevaisuudessa myös Euroopassa myytävissä malleissa.
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Markus Mesiä on teknologia- ja pelitoimittaja, joka on viimeisen kahden vuosikymmenen aikana kirjoittanut useisiin kotimaisiin medioihin. Sydämen asioita ovat pelien lisäksi ennen kaikkea musiikki ja urheilu. Viimeksi mainittu tosin lähinnä kotisohvalta katsottuna ja analysoituna.