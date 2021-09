Paras lukulaite 2021: kokonainen kirjasto taskussasi

Mikään ei voita uuden kirjan tuoksua, mutta kätevä lukulaite on näppärä vaihtoehto, jos olet aikeissa lähteä matkalle tai tarvitset luettavaa työmatkoillesi. Kevyeen laitteeseen mahtuu kokonaisen kirjaston edestä luettavaa, minkä lisäksi valaistut näytöt mahdollistavat lukemisen myös hämärässä. Ne eivät myös paina lähellekään niin paljoa kuin yksittäiset kirjat.

Nykyisiin puhelimiin ja tabletteihin saa luonnollisesti myös Kindle- tai Kobo-sovellukset, joiden kautta voi hoitaa lukemiset. Kannattaa kuitenkin huomioida, että tapamme lukea kirkkailta elektronisilta näytöiltä poikkeaa siitä, miten luemme fyysiseltä sivulta. Ja lukulaitteet muistuttavat kokemukseltaan likemmin aitoa paperista lukukokemusta.

Vuonna 2014 tehdyn Stanford Center for Teaching and Learningin raportin mukaan ihmiset ovat harjaannuttaneet silmänsä silmäilemään ja singahtelemaan näytöllä olevaa tekstiä, sillä etsimme koko ajan ruudulta kriittistä tiedonjyvästä – kiitos internetin. Stanford kutsuu tätä epälineaarista käyttäytymismallia "pintalukemiseksi".

Vastaavasti kun luemme fyysistä kirjaa, aivomme siirtyy vastaanottamaan tietoa paljon keskitetymmin – tätä kutsutaan "syvälukemiseksi" – joka auttaa ihmisiä omaksumaan ja ymmärtämään tietoa paremmin sivulta. Tämä tapahtuu myös silloin, kun kyseessä on digitaalinen sivu, joka imitoi olevansa oikea paperinen sivu.

Meidän korviimme yllä oleva kuulostaa täydelliseltä tekosyyltä antaa lukulaitteelle oma tilansa ja rauhoittaa lukukokemus nykylaitteiden jatkuvalta ilmoitus- ja sovellustulvalta. Uusien lukulaitteiden avulla voit kaiken lisäksi selailla uutuuskirjoja poistumatta lainkaan kotoasi, minkä lisäksi ne säästävät tilaa ja lähtevät helposti matkaan.

Suunnittelultaan lukulaitteet onkin tehty varta vasten lukemista varten. Niissä on myös muita etuja, kuten viikkoja kestävä akku ja parempi luettavuus suorassa auringonvalossa.

Lukulaitteita on kuitenkin nykyään olemassa jo useita eri malleja ja useilta eri valmistajilta. Näistä kaksi on kuitenkin noussut markkinajohtajiksi: Amazon omilla Kindle-tuotteillaan ja Kobo. Keskitymmekin alla pääasiallisesti näiden kahden tarjoamiin malleihin, mutta olemme lisänneet loppuun myös muutamia vaihtoehtoisia laitteita näitä kaipaaville.

Amazon Kindlet

(Image credit: Amazon)

1. Kindle Oasis Lukemisen luksustuote Tekniset tiedot Koko: 7 tuumaa Näyttö: Carta E Ink Tallennustila: 8 Gt / 32 Gt Resoluutio: 300 ppi Paino: 188 g Etuvalo: Kyllä Kosketusnäyttö: Kyllä WiFi: Kyllä 4G: Kyllä Akkukesto: Jopa kuusi viikkoa Osta, koska + Laadukas lukukokemus + Säädettävä taustavalo + Ergonominen muotoilu Älä osta, koska - Kallis

Jos raha ei ole este ja kaipaat kaikkein laadukkaimman lukukokemuksen lukulaitteeltasi, silloin voimme suositella täysin varauksetta vuonna 2019 julkaistua Amazon Kindle Oasista.

Vaikka yhtiö myy edelleen myös sen edellistä vuosimallia, uusi malli on edeltäjäänsä kevyempi ja varustettu IPX8-luokituksella, joten se kestää vahingossa tapahtuneet sukellukset ammeeseen.

Taustavaloa voi säätää valkoisen ja lämpimän keltaisten sävyjen välillä pienentääkseen silmiin kohdistuvaa rasitusta, ja valaisun voi myös ajoittaa pehmeämmäksi esimerkiksi juuri ennen nukkumaanmenoa.

Muut Kindle Oasis -mallin ominaisuudet jatkavat sen sijaan tutuissa merkeissä. Korkealaatuinen ja iso 7 tuuman E Ink -teknologiaa hyödyntävä näyttö tekee sivuista tarkkoja ja selkeitä, kun taas alumiinirunkoisen laitteen oikea laita on muovattu ergonomisemmaksi yhdellä kädellä käytettäväksi.

Painikkeet sivujen vaihtamiselle ovat kätevästi peukalon etäisyydellä, ja näyttö kääntyy tarvittaessa ylösalaisin, jolloin pidike soveltuu myös vasenkätisille. Tällöin myös sivujen siirtyminen peilautuu automaattisesti.

WhisperSync-tuki mahdollistaa puolestaan lukemisen keskeyttämisen Oasisilla ja sen jatkamisen toisessa Kindlessä tai Kindle-sovelluksessa. Tämä edellyttää kuitenkin sen, että kaikki laitteet ovat samassa WiFi-verkossa.

Laitteessa on myös runsaasti tallennustilaa. Perusmallissa on 8 gigatavua tilaa, mutta Oasis on mahdollista hankkia myös 32 Gt versiona. Perusmallissa on lisäksi WiFi, minkä ohella laite on saatavilla myös 4G-tuellisena.

Tästä lukulaitteesta ei puutu siis mitään, mutta tämä näkyy myös tuotteen hinnassa.

Lue arvostelu: Amazon Kindle Oasis

(Image credit: Amazon)

Amazonin sittemmin myynnistä poistuneen Kindle Voyagen ominaisuudet on tuotu yhtiön Kindle Paperwhite -malliin, joka on yksi parhaista ja edullisimmista yhtiön lukulaitteista.

Viimeisin versio on entistä ohuempi ja kevyempi sekä tarjoaa 8 Gt tallennustilaa. Oasiksen lailla se on saatavilla myös 32 Gt versiona, jos laitteeseen on tarkoitus tallentaa koko kirjasto. Lisäksi se on saatavilla WiFi- ja 3G-versiona.

6 tuuman HD-näyttö tarjoaa upean 300 ppi:n pikselitiheyden, jonka ansiosta teksti näyttää ruudulla tarkalta ja selkeältä – jopa suorassa auringonvalossa. Sisäänrakennettua taustavaloa voi niin ikään säätää pehmeämmäksi estääkseen silmän rasitusta, mutta tässä mallissa ei ole erillistä ajastustoimintoa.

Oasiksen laadukkaaseen muotoiluun verrattuna Paperwhiten muotoilu on aavistuksen mitäänsanomattomampi ja tuntuu muoviselta. Se on silti todella toiminnallinen, kunhan sitä ei tarvitse käyttää vain yhdellä kädellä.

Lisäksi laitteessa on niin ikään IPX8-luokitus, joten sen voi viedä turvallisesti rannalle tai kylpyammeeseen ilman lisästressiä.

Akkukesto tuntuu tosin heikentyneen vanhemmista malleista, mutta yhdellä latauksella riittää silti päiväkausiksi luettavaa.

Lue arvostelu: Amazon Kindle Paperwhite

Kobo-lukulaite

(Image credit: TechRadar)

Vaikka perinteiset tablettimalliset lukulaitteet, kuten Kindle Paperwhite tai Kobo Nia ja Clara HD, ovat markkinoiden edullisimmat vaihtoehdot, ne ovat usein epämukavia käyttää yhdellä kädellä. Siten Kindle Oasiksen esittelemä asymmetrinen muotoilu on tullut suositummaksi, ja Kobo seurasi trendiä perässä vuonna 2019 julkistetulla Libra H20:lla.

Libra houkuttelee puolelleen jo alhaisella hintalapulla, mutta se ei ole suinkaan laitteen ainoa meriitti. Se on isoveljeään myös huomattavasti kestävämpi, siinä on paranneltu käyttöliittymä, ja laitteen lukukokemus on laadukkaampi kuin Kindleissä.

7-tuumainen näyttö tekee laitteesta lisäksi todella kannettavan, minkä lisäksi se toimiii nopeasti. Uusimmalla E Ink -teknologialla varustettu näyttö vastaa Oasiksen nopeutta ja responsiivisuutta, joten sivujen kääntäminen tai sanakirjojen selaaminen käyvät kädenkäänteessä.

Libra H20 esitteli tuoteperheeseen myös parannellun käyttöliittymän, johon lukeutui uusi e-kirjojen navigaattori. Lisäksi kirjoja voi lukea myös sivusuunnassa, jos haluaa saada enemmän tilaa leveyssuunnassa. Pidimme jo entuudestaan enemmän Kobon käyttöliittymistä, mutta uusien parannuksien myötä ne ovat nousseet entisestään Kindlejen yläpuolelle.

Kovasta muovista tehty runko tekee tästä mallista myös kestävän, minkä lisäksi se näyttää upealta. Sivupainikkeet tuntuvat niin ikään kestäviltä, ja virtapainike sijaitsee hyvällä paikalla. Silti Oasiksen painikkeet päihittävät Kobon vastineet.

Ja vaikka Oasiksen metallinen runko tuntuu ja näyttää laadukkaammalta, sen hintalappu on myös huomattavasti kookkaampi kuin Libran. Lisäksi Kobo tukee OverDrivea, joten sillä voi lukea muun muassa paikallisten kirjastojen e-kirjoja.

Lue arvostelu: Kobo Libra H2O

(Image credit: Kobo)

kobon Clara HD -lukulaite on käytännössä suora kilpailija Amazonin Kindle Paperwhitelle. Se on hinnaltaan edullisempi, mutta päihittää silti käytännössä kilpailijansa kaikilla osa-alueilla.

Ennen kaikkea siinä on laadukkaampi näyttö. Clara HD:n 6-tuumainen etuvalaistu näyttö on tarkkuudeltaan vastaava kuin Kindlessä, mutta siihen on sisäänrakennettu sinivalosuodatin. Tämä aktivoituu automaattisesti iltaisin, jolloin silmiin ei tule unta häiritsevää sinivaloa. Silti näyttö on pienemmässä ja kevyemmässä laitteessa kuin Paperwhite, mikä tekee siitä upean lukulaitteen reissun päälle.

Kirjojen kansitaide sekä varsinaiset sivut toistetaan terävästi, ja aiempiin malleihin verrattuna ero terävyydessä on silminnähtävä. Clara HD:ssä on lisäksi erillinen pikaselaaja, jonka avulla sivuja voi kääntää vauhdikkaammin painamalla ruudun vasenta alalaitaa pohjassa. Toiminto toimii tosin ainoastaan KEPUB-formaateissa, joita voi ostaa ainoastaan Kobolta.

E Ink -näytön responsiivisuus on lisäksi paljon nopeampi ja tarkempi kuin Kindleltä ja Kobolta on aiemmin nähty, mikä tekee sanakirjojen selaamisesta entistä tarkempaa. Lisäksi laitteessa on langaton OverDrive-tuki, joten sitä voi käyttää paikallisten kirjastojen e-kirjatarjonnan lukemiseen.

Kun akku kestää vielä muutamia viikkoja, Clara HD on ominaisuuksiltaan rikas ja loistava lukulaite tässä hintapisteessä.

Lue arvostelu: Kobo Clara HD

(Image credit: TechRadar)

Heinäkuussa 2020 julkistettu Nia on Kobo-perheen uusin lukulaite, joka on samalla yhtiön edullisin malli. Se haastaa suoraan Amazon Kindlen tarjoamalla hyvin perusmallin käyttökokemuksen ilman turhia hienouksia.

Hinnalleen vastineeksi saa 6 tuuman responsiivisen näytön, jonka pikselitiheys on 212 ppi:tä. Käyttöliittymä on lisäksi entistä suoraviivaisempi, ja samat Libra H20:ssa esitellyt ominaisuudet on käytössä myös Niassa.

Lisäksi Nia tukee muiden Kobo-tuotteiden lailla Kindleä laajemmin eri tiedostoformaatteja, kirjastojen e-kirjakokoelmaan pääsyn antavaa OverDrivea, verkkolueskeluun tarkoitettua Pocketia sekä Dropboxia pilvitallennusta varten. Muiden Kobojen lailla siihen voi ladata myös omia fontteja.

Fyysisesti Nia muistuttaa muita Kobo-tuotteita teksturoidun selkäpinnan kera, minkä myötä lukulaite pysyy tukevammin käsissä. Valitettavasti vuonna 2020 julkaistuksi laitteeksi siinä ei ole kuitenkaan USB-C-latausta.

Se ei myöskään tue lainkaan Bluetoothia, joten sillä ei voi kuunnella äänikirjoja. Tämä ominaisuus löytyy puolestaan käytännössä kaikissa Kindle-laitteissa.

Joten jos et halua sitoa itseäsi Amazonin ekojärjestelmään, silloin Nia on loistava valinta edullista lukulaitetta etsiville. Mutta jos luet erityisen paljon pimeässä, suosittelemme silloin melkein ostamaan Kobo Clara HD:n siinä olevan sinivalosuodattimen ja terävämmän näytön takia.

Lue arvostelu: Kobo Nia

Forma on Kobon edullisempi vastaus Kindle Oasikselle. Siinä on kilpailijansa lailla asymmetrinen muotoilu, jonka tarkoituksena on tehdä laitteesta ergonomisempi pitää yhdellä kädellä. Se on myös Oasista kookkaampi, kiitos valtavan 8-tuumaisen näytön.

Kokoerosta huolimatta laitteet painavat lähes yhtä paljon, mutta Forman muovinen pinta menettää hohtonsa ajan kanssa. Ja vaikka Oasiksen metallinen runko tuntuu kestävämmältä, se on myös muovista liukkaampi pidellä. Formassa on myös kuminen ja teksturoitu selkämys parempaa otetta varten.

Formaa voi käyttää kummalla kädellä tahansa, minkä lisäksi se tukee lukemista myös sivusuunnassa. Näyttö kääntyy automaattisesti laitetta pyörittäessä, joskin pyörähdyksessä kestää aina muutama sekunti.

Muiden Kobo-laitteiden lailla Forman taustavalo tukee lempeämpiä värisävyjä silmien rasituksen pienentämiseksi sekä näiden ajastusta.

Laitetta on saatavilla ainoastaan 8 Gt versiona, mutta sen käyttöliittymä, OverDrive-tuki, Dropbox-integraatio ja Pocket tekevät tästä ylivoimaisen valinnan Oasikseen verrattuna.

Lue arvostelu: Kobo Forma

Muita vaihtoehtoja

Adlibris Letto Frontlight 3 (Image credit: Adlibris)

Adlibris Letto Frontlight 3 Ruotsalainen vastine Tekniset tiedot Koko: 6 tuumaa Näyttö: Carta E Ink Tallennustila: 16 Gt Resoluutio: 212 ppi Paino: 250 g Etuvalo: Kyllä WiFi: Kyllä 3G: Ei Akkukesto: Noin 4 viikkoa Osta, koska + Käyttäjäystävällinen + Hyvä näyttö + Tukee myös cbz-tiedostoja Älä osta, koska - Rajattu Adlibris-valikoimaan - Muhkea muotoilu

Letto Frontlight 3 on Adlibrisin viimeisin lukulaite, joka on suunniteltu tarjoamaan paras mahdollinen lukukokemus e-kirjoja varten. Laitteen taustalla on ruotsalainen Adlibris-verkkokirjakauppa, joka toimii myös Suomessa.

Letto Frontlight 3 on päivitetty versio edellisistä malleista ja tarjoaa entistä ergonomisemman muotoilun, uuden nopeamman suorittimen ja korkeamman kirkkauden. Lisäksi sen akku kestää useita viikkoja ja siihen sopii noin 15 000 kirjaa.

Valitettavasti laitteeseen saa ladattua ainoastaan Adlibrisin omasta verkkokaupasta ostettuja kirjoja, jotka ovat tarjonnaltaan tosin pohjoismaisia. Sen ohella laitteella voi lukea myös kirjastosta lainattuja e-kirjoja.

Onyx Boox Poke 3 (Image credit: Boox)

Onyx Boox Poke 3 Laadukas lukulaite Tekniset tiedot Koko: 6 tuumaa Näyttö: E Ink Carta Plus Tallennustila: 32 Gt Resoluutio: 300 ppi Paino: 150 g Etuvalo: Kyllä Kosketusnäyttö: Kyllä WiFi: Kyllä Bluetooth: Kyllä 3G: Ei Akkukesto: Noin 4 viikkoa Osta, koska + Käyttöjärjestelmänä Android 10 + Loistava näyttö + Mukava kädessä Älä osta, koska - Näyttöön jää sormenjälkiä - Hintava

Jos et halua lukita itseäsi tietyn ekojärjestelmän sisälle, Book Poke 3 tarjoaa kiinalaisvalmistaja Onyxin vastineen lukulaitteille. Se pyörii Android 10:n varassa, joten siihen voi ladata sovelluksia suoraan.

Näyttö vastaa resoluutioltaan suunnilleen samaa kuin Clara HD:ssä ja Formassa olevat, ja muotoilultaan Poke 3 näyttää hyvältä. Näyttö on linjassa ulkoreunojen kanssa, painikkeet sijaitsevat kätevillä paikoilla ja tuntuvat hyviltä painaa. Valitettavasti näyttö itsessään kerää turhan herkästi sormenjälkiä.

PocketBook Touch Lux (Image credit: PocketBook/Komplett)

Toinen vaihtoehtoinen malli on PocketBook Touch Lux 5, joka käyttää Linuxia. Siihen voi tallentaa helposti omat e-kirjat, sillä se tukee 17 eri formaattia. Tallennustilaa löytyy puolestaan 8 Gt, mutta tätä voi laajentaa erillisellä microSD-muistikortilla aina 32 gigatavuun asti.

Kosketusnäytön lisäksi laitteen alalaidassa on neljä erillistä painiketta, joita ei usein näe tableteissa. Kahdella näistä käännetään sivuja, mutta saman toiminnon voi tehdä myös näyttöä pyyhkäisemällä. Painikkeet tuntuvat kuitenkin hyviltä ja niiden sijainti on niin ikään loistava.

Valitettavasti laitteen sisäänrakennettu e-kirjakauppa on vanhentunut, eikä sen selainversio ole järin selkeä. Suosittelemmekin melkein lataamaan e-kirjat muuta kautta.

Kindle vs Kobo

Mikä lukulaite kannattaa ostaa?

Valinta Kindlen, Kobon tai jonkun muun mallin väliltä riippuu pitkälti siitä, mitä etsit lukulaitteeltasi. Usein valintaan vaikuttaa myös käytössä oleva budjetti sekä laitteen ominaisuudet.

Amazon ja Kobo tarjoavat kummatkin laadukkaat mallit Kindle Oasiksen ja Forman muodossa, mutta yhtiöillä on valikoimissa myös edullisempia vaihtoehtoja. Paperwhite sekä Clara HD ovat erinomaisia valintoja itsessään, mutta näiden väliin sijoittuva Kobo Libra H20 on suorastaan mykistävän upea tuote.

Kannattaa kuitenkin muistaa, että Amazonilla on lukulaitteista selkeä enemmistö markkinoilla, mutta Kobolla on vastaavasti muutamia ominaisuuksia etunaan. Joten kumpi soveltuu paremmin himolukijalle?

Kirjojen lainaus

Kaikissa Kobon lukulaitteissa on sisäänrakennettuna OverDrive, joten käyttäjät voivat lukea sillä kirjastojen tarjoamia e-kirjastoja. Näitä lainaamalla voi säästää useita satoja euroja, jos lukeminen on lähellä sydäntä.

Kindlekin tarjoaa lainausmahdollisuuden, mutta se on toistaiseksi rajattu ainoastaan Yhdysvaltoihin. Toisaalta Kindlellä voi hyödyntää Amazonin verkkokaupan useita edullisia tarjouksia sekä Prime-tilaajille tarjolla olevaa Prime Reading -palvelua, joka tarjoaa luettavaksi tuhansia kirjoja.

Mutta jos haluat nimenomaan omistaa kirjat itselläsi, silloin Kindle Storessa on huomattavasti laajempi valikoima kuin Kobo Storessa. Kobon käyttämä Super Points -järjestelmä tuo kuitenkin pidemmällä aikavälillä etuja, joilla voi lunastaa tuntuvia alennuksia.

Tiedostotuki

Toinen tärkeä tekijä lukulaitetta hankkiessa on mallien tukemat formaatit. Kaikki Amazonista ostetut Kindlen e-kirjat ovat azw-formaatissa, mutta Kindlet tukevat myös mobi-tiedostoja. Sen sijaan epub-tiedostot täytyy muuttaa ensin Calibren kaltaisilla ohjelmilla tuettuihin formaatteihin.

Kobot tukevat sen sijaan suurinta osaa eri formaateista, mutta ei Amazonin omaa azw:tä. Voit lukea niiden kautta PDF:iä, tekstitiedostoja ja sarjakuvia.

Fontit

Kindle käyttää Amazonin suunnittelemia omia fontteja, joista Bookerly ja Ember ovat suosituimmat. Yhtiön fonttivalikoima on lisäksi todella kattava, jos kirjoihinsa haluaa vaihtelua.

Myös Kobo käyttää omia fontteja vakioasetuksena, mutta laitteisiin voi ladata halutessaan lisää, mukaan lukien Amazonin oman Bookerlyn. Fontit on lisäksi helppo ladata laitteeseen liittämällä se vain koneeseen ja siirtämällä fontit oikeaan kansioon.

Äänikirjat

Vaikka Kobo Storessa on iso valikoima äänikirjoja, niitä ei voi kuunnella yhdelläkään yhtiön lukulaitteella – ei edes kalliimmalla Forma-mallilla. Sen sijaan näitä voi ainoastaan kuunnella puhelimeen tai tablettiin ladattavalla Kobo-sovelluksella.

Kaikki uusimmat Kindle-mallit tukevat sen sijaan Bluetoothin kautta langattomia kuulokkeita, joten niillä voi kuunnella äänikirjoja Audiblen kautta.

Ulkoisten sovellusten tuki

Goodreads on loistava sosiaalisen median alusta lukijoille, ja se on integroitu tiiviisti osaksi Kindleä, koska Amazon osti yhtiön itselleen. Se on helppo ja kätevä tapa ylläpitää omaa kirjastoa, mutta valitettavasti sitä ei saa lisättyä muihin laitteisiin.

OverDriven lisäksi Kobolla on myös yhteistyö Dropboxin kanssa. Jos omat kirjat ovatkin tallennettuina Dropbox-kansioon, niihin pääsee kätevästi käsiksi suoraan Kobo-laitteen kautta.

Lisäksi Kobot tukevat Pocketia, jolla voi kätevästi lukea pitkiä artikkeleja verkosta tai tallentaa ne myöhempää lukukertaa varten.

Mikä kannattaa ostaa?

Kahden suosituimman valmistajan laitteiden välillä on joitain eroja myös käyttöliittymässä. Näistä merkittävin muutos koskee kirjastoa ja sen järjestelyä. Kindle ja Kobo tukevat molemmat omia kansioita ja kokoelmia, mutta ainoastaan Amazonin kauppapaikasta ostetut e-kirjat on järjesteltävissä Kindlessä. Jos lisäät laitteelle muualta ostettuja kirjoja, ne sijaitsevat ainoastaan pääkirjastossa.

Kobolla kaikki kirjat voi puolestaan järjestellä niin kuin haluaa.

Laitteet eroavat toisistaan myös hintojen suhteen, mutta päällisin puolin päätös kannattaa tehdä sen perusteella, missä formaatissa omistamat e-kirjat ovat. Toisekseen kannattaa miettiä, haluaako laitteella kuunnella myös äänikirjoja tai käyttää kirjaston palveluita.

Kumman tahansa valitseekin, Kindlen tai Kobon, valinta on joka tapauksessa oikea. Kummatkin valmistajat tarjoavat omat vahvuudet e-kirjojen lukemiseen, ja molemmat hoitavat tehtävän upeasti.

Lukulaite vs tabletti

Jos omistat jo tabletin, tarvitsetko todella erillistä laitetta e-kirjojen lukemiseen? Et välttämättä, mutta lukulaitteissa on muutamia etuja tablettiin verrattuna.

1. Akkukesto

Lukulaitteet käyttävät merkittävästi vähemmän akkua kuin tabletit, joten niiden akut kestävät usein jopa viikkoja. Kaikissa yllä mainituissa malleissa on vähintään muutaman päivän kestävä akku jopa himolukijan kädessä, mutta useimmille niistä riittää mehuja muutamaksi viikoksi. Tabletteja käytetään usein muuhunkin kuin lukemiseen, joten niitä joutuu lataamaan melkein päivittäin.

2. E Ink -teknologia

Kaikki lukulaitteet käyttävät mattapinnoitteella päällystettyä E Ink -näyttöä, joka on parempi silmille. Lisäksi niistä on helpompi lukea suorassa auringonvalossa, toisin kuin taustavalaistujen tablettien kohdalla.

3. Sinivalosuodatin

Vaikka tummat tilat ovat nousseet melko vakituiseksi vaihtoehdoksi nykyisissä puhelimissa ja tableteissa, niissä harvoin on erillistä suodatinta unensaantia häiritsevälle sinivalolle. Monet lukulaitteet vaihtavat valon sävyä kellertävämmäksi lieventääkseen silmiin kohdistuvaa rasitusta, joten ne sopivat paremmin iltalukijoille.

4. Edullinen ja kätevä

Lukulaitteissa on myös muutama muu etu tabletteihin nähden: ne ovat usein pienempiä ja kevyempiä, minkä lisäksi niitä on mukava pitää kädessä. Ne ovat usein myös paljon edullisempia, sillä ne maksavat kaikkein edullisimpien tablettien verran. Vaikka tabletit ovat paljon monikäyttöisempiä, niiden rajallisempi akkukesto ja kirkkaat näytöt eivät sovellu välttämättä parhaiten e-kirjojen lukemiseen.

Lukulaite muistiinpanojen tekemiseen

Markkinoilla on olemassa myös toisenlaisia E Ink -tabletteja, jotka on varta vasten suunniteltu muistiinpanojen tekemiseen. Näissä malleissa on usein isommat näytöt ja ne tukevat stylus-kyniä. Suosituin näistä on todennäköisesti ReMarkable 2, mutta Onyx Boox Max 3:n ja Kobo Elipsan kaltaiset mallit ovat usein hieman monipuolisempia.

Kahden jälkimmäisen avulla voi lukea e-kirjoja ja kommentoida niitä samanaikaisesti, kun taas ReMarkableen e-kirjojen lataus on pienen vaivannäön takana. ReMarkable onkin pääasiallisesti tarkoitettu muistiinpanovälineeksi, ei lukulaitteeksi.

Samsungin ja Applen tabletit ovat myös tässä tapauksessa usein paljon käytännöllisempiä muistiinpanoja varten kuin E Ink -pohjaiset muistiinpanolaitteet. Mutta jos et tarvitse erillistä multimedialaitetta, silloin lukulaitteiden parempi akkukesto sekä silmäystävällisempi näyttö voi olla järkevämpi ratkaisu joillekin.