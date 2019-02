Paras tabletti 2019: Valitsimme 10 suosikkilaitettamme

Etsitkö markkinoiden parasta tai sinulle sopivinta tablettia? Onnittelut, olet saapunut oikeaan paikkaan. Olemme jälleen päivittäneet listaustamme tämän hetken parhaista laitteista.

Onnistuneimmista tableteista löytyy ennen kaikkea hyvä näppäimistö sekä pöytäkoneen käyttömukavuus, jotka tekevät monelle kannettavasta tietokoneesta käytännössä turhan.

Helmikuussa 2019 listamme ykkössijan valtaa yhä Applen iPad Pro, jonka iOS 12 -käyttökäyttöjärjestelmän ekosysteemi on todella vahva. Listallamme on kuitenkin myös monia Android-tabletteja, ja mahtuupa TOP10:een yksi Windows-tablettikin.

Vertaillessamme tabletteja arvioimme muun muassa niiden suorituskyvyn, akunkeston ja näytön laadun sekä punnitsemme niiden hinta-laatusuhdetta.

iPad Pro 11

1. iPad Pro 11 (2018)

Maailman paras tabletti

Paino: 468 g | Mitat: 247,6 x 178,5 x 5,9 mm | Käyttöjärjestelmä: iOS 12 | Näytön koko: 11 tuumaa | Resoluutio: 2388 x 1668 pikseliä | Suoritin: A12X Bionic | Muisti: 64 Gt/256 Gt/512 Gt/1 Tt | microSD-paikka: Ei | Akku: 7 812 mAh | Kamera: 12 MP | Etukamera: 7 MP

Apple Pencilin magneettikiinnitys (vihdoinkin)

Enemmän tehoa kuin monissa kannettavissa

Käyttöjärjestelmä asettaa rajoituksia "läppärimäiselle" käytölle

Apple Pencil ja näppäimistö nostavat hintaa turhan paljon

iPad Pro 11 on kiistatta tämän hetken paras tabletti. Se on erittäin kallis, mutta rahoilleen saa myös paljon vastinetta. Apple pyrki kehittämään siitä laitteen, joka voisi ainakin teoriassa korvata kannettavasi, mutta se vaatii samalla hintavan näppäimistön ja Apple Pencilin hankkimista. Uusi Apple Pencil kiinnittyy viimeinkin magneetilla, kaiuttimet ovat uskomattoman hyvät ja näytön reunat ovat ihailtavan ohuet. Tähän on helppo ihastua.

Muutama pettymyskin malliin sisältyy, ja niistä on hyvä olla tietoinen ennen kuin suunnittelee korvaavansa läppärinsä iPadilla: suorituskyky riittäisi todella pitkälle, mutta iOS 12 -käyttöjärjestelmä asettaa omat rajoituksensa todelliselle tehokäytölle. Toinen huomio: 3.5-millinen, normitietokoneesta tuttu kuulokeliitäntä puuttuu.

Jos etsit parasta mahdollista Applen tablettia, etsinnät voi lopettaa iPad Pro 11:n kohdalla. On vain hyväksyttävä korkea hinta ja se, että MacBookin korvaajaksi siitä ei ole.

Lue koko arvostelu: iPad Pro 11

Uusi iPad (2018)

2. Uusi iPad (2018)

Paras tabletti keskivertokuluttajalle

Paino: 469 g | Mitat: 240 x 169,5 x 7,5 mm | Käyttöjärjestelmä: iOS 12 | Näytön koko: 9,7 tuumaa | Resoluutio: 1 536 x 2 048 pikseliä | Suoritin: A10 Bionic | RAM: 2 Gt | Muisti: 32 Gt/128 Gt | microSD-paikka: Ei | Akunkesto: Jopa 10 tuntia | Kamera: 8 MP | Etukamera: 1,2 MP

Kohtuuhintainen

Tukee Apple Pencil -kosketuskynää (1. sukupolvi)

Opiskeluominaisuudet ovat ylihypetettyjä

Ei tue Smart-näppäimistöä

Tämä tabletti on paras valinta peruskäyttäjille ja opiskelijoille. Vaikkei malli olekaan markkinoiden tehokkain, sen hintalaatu-suhde on suorastaan poikkeuksellisen hyvä – varsinkin Applen laitteeksi. Vuoden 2018 Uusi iPad korvaa hyvin samanlaisen mallin edelliseltä vuodelta sekä vielä aiemman iPad Air 2:n. Se asettuu Applen omassa nokkimisjärjestyksessä Pro-mallien alapuolelle.

Laite toimii ensimmäisen sukupolven Apple Pencilin kanssa, mutta ei tue Smart-näppäimistöä. Siinä on sama, luksusfiiliksen tuova alumiininen kuori kuin muissakin iPadeissa. Paksuutta on hitusen enemmän kuin Air 2:ssa ja iPad Prossa, 7,5 millin verran.

Malli soveltuu erinomaisesti eritoten "vähemmän tuottavaan" käyttöön: Akku kestää jopa 10 tunnia peruskäytöllä eli videoita katsellessa ja nettiä selatessa. Lisäksi mukana on sormenjälkitunnistin, ja käyttöjärjestelmänä pyörii uusin iOS 12.

Muistin kokoja on valittavissa kaksi: 32 sekä 128 gigatavua. Tarjolla ei siis ole 256 Gt:n vaihtoehtoa, mutta tämä ei muodostune ongelmaksi suurimmalle osalle käyttäjistä – useimmat meistä kun katselevat elokuvansa ja kuuntelevat musiikkinsa striimauspalveluiden kautta.

Lue koko englanninkielinen arvostelumme: Uusi iPad (2018)

iPad Pro 12.9

3. iPad Pro 12.9 (2017)

Applen jättimäinen tabletti kykenee moneen asiaan samaan aikaan

Paino: 677 g | Mitat: 305,7 x 220,6 x 6,9 mm | Käyttöjärjestelmä: iOS 12 | Näytön koko: 12,9 tuumaa | Resoluutio: 2 048 x 2 732 | Suoritin: A10X Fusion | RAM: 4 Gt | Muisti: 64/256/512 Gt | microSD-paikka: Ei | Akku: 10 875 mAh | Kamera: 12 MP | Etukamera: 7 MP

Valtava, kirkas 12,9 tuuman näyttö

Loistavasti tehoja

Monelle liian kallis ollakseen läppärin korvike

Suuri koko voi tehdä siitä myös kömpelön

Edellinen 12,9-tuumainen iPad Pro (2017) on edelleenkin erinomainen vaihtoehto, jos on valmis hyväksymään sen vanhanaikaisemman muotoilun. Tabletti on nopea, tehokas ja visuaalisesti kaunis, kiitos ProMotion-näytön, joka ottaa kaiken irti moniajosta sekä Apple Pencilistä.

Apple Pencil, Smart Keyboard Cover sekä 512 gigaa tallennustilaa tarkoittavat samalla myös sitä, että hintalappu kohoaa edelleenkin turhan korkealle monille käyttäjistä.

Tekniset tiedot ovat samat kuin saman vuoden 10,5 tuuman versiossa, mutta suurempi näyttö tekee iPad Pro 12.9:stä edelleenkin yhden markkinoiden parhaista tableteista ammattimaiseen käyttöön.

Lue koko englanninkielinen arvostelumme: iPad Pro 12.9

Samsung Galaxy Tab S4

4. Samsung Galaxy Tab S4

Lupaava muttei täydellinen 2 in 1 -malli

Paino: 482 g | Mitat: 249,3 x 164,3 x 7,1 mm | Käyttöjärjestelmä: Android 8.1 | Näytön koko: 10,5 tuumaa | Resoluutio: 1 600 x 2 560 | Suoritin: Snapdragon 835 | RAM-muisti: 4 Gt | Tallennustila: 64 Gt tai 256 Gt | microSD-paikka: Kyllä | Akku: 7 300 mAh | Takakamera: 13 MP | Etukamera: 8 MP

S Pen -kosketuskynä kuuluu hintaan

Upea 10,5-tuumainen näyttö

DeX-työpöytäkäyttöliittymä vaatii vielä kehitystä

Näppäimistö tuntuu luonnottomalta

Samsung Galaxy Tab S4 on teknisessä mielessä edistysaskel Tab S3:een. Uutuudessa on 10,5 tuuman näyttö sekä parempi akunkesto, mutta samalla myös hinta ja odotukset ovat nousseet aiemmasta.

Pidämme kovasti Samsung Dexin työpöytämäisestä käyttöliittymästä, mutta todelliseksi läppärin korvaajaksi siitä ei ole, muutamasta syystä: kosketusnäyttö sekä lisävarusteena hankittava näppäimistö eivät ole parhaita mahdollisia, ja suorituskyvyssäkin on tiettyjä puutteita.

Jos etsit huippulaadukasta Android-tablettia, Tab S4 on toki ykkösvaihtoehtosi, mutta sille asetetut kovat odotukset eivät vain kaikilta osin täyty. Se on teknisesti parempi kuin Tab S3, mutta hinta-laatusuhteen osalta valinta ei ole yhtä selkeä.

Lue koko englanninkielinen arvostelumme: Samsung Galaxy Tab S4

iPad mini 4

5. iPad mini 4

Paras pienikokoinen tabletti

Paino: 299 g | Mitat: 203.2 x 134.8 x 6.1 mm | Käyttöjärjestelmä: iOS 11 | Näytön koko: 7,9 tuumaa | Resoluutio: 1 536 x 2 048 | Suoritin: A8 | RAM: 2 Gt | Muisti: 16/32/64/128Gt | Akku: 5 124 mAh | Kamera: 8 MP | Etukamera: 1,2 MP

Loistava näyttö

Sulavalinjainen muotoilu

Vanhempi suoritin

Ei 3D-touchia

Tämän hetken paras 7-tuumainen tabletti on ehdottomasti iPad mini 4. Jos pidät iPad 9.7:n (2018 malli) ja iPad Pron ulkonäöstä, mutta ne ovat mielestäsi a) liian suurikokoisia b) liian kalliita tai c) molempia, yhdistää iPad mini 4 monet Applen parhaista ominaisuuksista yhteen, kätevän kokoiseen pakettiin. Mikä parasta, Mini 4 ei vain näytä hyvältä, vaan kulkee helposti mukana missä tahansa.

Toisin kuin Pro, iPad mini 4 ei tue ulkoista näppäimistöä tai Apple Pencil -kosketuskynää (pienemmällä ruudulla kynä olisi hyödyllinen ominaisuus), mutta päivitetty näyttö sekä riittävä suorituskyky takaavat silti hyvän käyttökokemuksen.

Lue koko englanninkielinen arvostelumme: iPad mini 4

iPad Pro 10.5

6. iPad Pro 10.5

Applen aiempi lippulaiva on edelleen yksi suosikeistamme

Paino: 469 g | Mitat: 250,6 x 174,1 x 6,1 mm | Käyttöjärjestelmä: iOS 11 | Näytön koko: 10,5 tuumaa | Resoluutio: 1 668 x 2 224 pikseliä | Suoritin: A10X Fusion | RAM: 4 Gt | Muisti: 64 Gt/256 Gt/512 Gt | microSD-paikka: : Ei | Akku: 8 134 mAh | Kamera: 12 MP | Etukamera: 7 MP

Loistavat kaiuttimet

Myös 512 Gt:n malli

Näyttö nostaa hintaa

iOS ei kykene vieläkään korvaamaan kannettavaa

Vanhempi 10,5-tuumainen iPad Pro on paras valinta henkilölle, joka haluaa päivittää laitteistonsa tablettimaailman huipulle, muttei halua pulittaa uuden 11-tuumaisen iPad Pron kallista hintaa. Myös halvempi 9,7-tuumainen iPad on tosin todennäköisesti riittävän hyvä laite suurimmalle osalle käyttäjistä.

Jos tarvitset tabletin, joka pyörittää mitä tahansa sovellusta samalla kun käytät ensimmäisen sukupolven Apple Pencil -kosketuskynää tai Smart Keyboard -näppäimistöä, eikä hinta ole ongelma, on iPad Pro 10.5 vahva ehdokas. iOS 12 -käyttöliittymä tuo tabletin entistä lähemmäksi kannettavaa tietokonetta, muttei vielä täysin korvaa sitä.

iPad Pron (2017) ProMotion-näyttö tarjoilee vaikuttavaa soljuvuutta jokapäiväiseen käyttöön, ja kaventuneiden reunojen ansiosta saat suuremman näytön laitteeseen, joka ei ole kovinkaan paljon viime vuoden 9.7-mallia kookkaampi. Sen muotoilu ei kuitenkaan yllä uudemman iPad Pron tasoisille tyylipisteille.

Tämä iPad on tehty varsinaisesti ammattimaiseen käyttöön, mutta sopii täydellisesti myös median suurkuluttajille.

Lue koko arvostelumme: iPad Pro 10,5

Microsoft Surface Pro

7. Microsoft Surface Pro

Windows-tabletti, joka voi korvata kannettavasi

Paino: 768 g / 770 g / 784 g | Mitat: 292 mm x 201 mm x 8,5 mm | Käyttöjärjestelmä: Windows 10 Pro | Näytön koko: 12,3 tuumaa | Resoluutio: 1 824 x 2 736 | Suoritin: Intel Core m3, i5 tai i7 | RAM: 4 Gt / 8 Gt / 16 Gt | Muisti: 128 Gt, 256 Gt, 512 Gt tai 1 Tt | microSD-paikka: Kyllä | Akku: jopa 13,5 tuntia videokatselua | Kamera: 8 MP | Etukamera: 5 MP

Paranneltu Surface Pen

Sisäänrakennettu kickstand-jalusta

Surface Pen ostettava erikseen

Suoritin ei ole yhtä tehokas kuin Applen A12 tai muiden Core i7

Voiko tabletti todellakin korvata kannettavan tai PC:n? Kiista on yhä käynnissä, mutta lähimmäksi tavoitetta on päässyt Microsoft Surface Pro.

Olemme yllättyneitä siitä, ettei Microsoft nimennyt tablettia Surface Pro 5:ksi, sillä tabletti on huomattava päivitys 4:sta – vaikkakin melko kallis laite, kuten monet muutkin tämän listan tableteista.

Tabletissa on täysi Windows 10 -käyttöjärjestelmä, sisäänrakennettu kickstand-jalusta sekä tuki näppäimistölle, joka tulee kuitenkin ostaa erikseen.

Laite on hyvä valinta luoville ammattilaisille, opiskelijoille sekä arkikäyttöön, ja yksi parhaista Windows-laitteista, joita olemme arvostelleet.

Lue koko englanninkielinen arvostelumme: Microsoft Surface Pro

Samsung Galaxy Tab S3

8. Samsung Galaxy Tab S3

Mainio Android-tabletti aiempaa edullisempaan hintaan

Paino: 429 g | Mitat: 237,3 x 169 x 6 mm | Käyttöjärjestelmä: Android Oreo | Näytön koko: 9,7 tuumaa | Resoluutio: 1 536 x 2 048 | Suoritin: Snapdragon 820 | RAM: 4 Gt | Muisti: 32 Gt | Akku: 6 000 mAh | Kamera: 13 MP | Etukamera: 5 MP

S Pen -kosketuskynä kuuluu hintaan

Erinomainen näyttö HDR-valmiudella

Näppäimistö hintava lisävaruste

Ei korvaa kannettavaa

Galaxy Tab S4 on tällä hetkellä ylempänä listallamme, mutta hinta-laatusuhteeltaan Tab S3 saattaa olla jopa parempi, nyt kun hinta on uutuuden myötä laskenut.

Tab S3 on täynnä suorituskykyä, siinä on erinomainen HDR-näyttö sekä pakettiin kuuluva S Pen -kosketuskynä. Iloitsemme myös neljästä kaiuttimesta, jotka kuulostavat yhtä hyviltä kuin iPad Pro -malleissa. Näppäimistö on erillinen lisävaruste ja kaiken lisäksi hintava sellainen.

HDR-valmista 9,7 tuuman näyttöä voi hyödyntää esimerkiksi katsoessa Netflixiä korkealuokkaisilla väreillä sekä parannetulla kirkkaudella. Kaikki palvelut eivät kuitenkaan vielä tue HDR-tekniikkaa.

Lue koko englanninkielinen arvostelumme: Samsung Galaxy Tab S3

Asus ZenPad 3S 10

9. Asus ZenPad 3S 10

Edullisempi Android, joka on tutustumisen arvoinen

Paino: 430 g | Mitat: 240,5 x 163,7 x 7,2 mm | Käyttöjärjestelmä: Android Nougat | Näytön koko: 9,7 tuumaa | Resoluutio: 1 536 x 2 048 | Suoritin: Mediatek MT8176 | RAM: 4 Gt | Muisti: 32 Gt / 64 Gt | microSD-paikka: Kyllä, 256 Gt:uun asti | Akku: 5 900 mAh | Kamera: 8 MP | Etukamera: 5 MP

Korkea resoluutio

Nopea vaste

Keskinkertainen akunkesto

Heikkolaatuinen rakenne

Asus ZenPadin muotoilu muistuttaa kovasti iPadia, ja laite pyrkiikin olemaan jossain määrin suora kilpailija Applen edullisemmille tableteille.

9,7-tuumainen näyttö on terävä ja kirkas, ja tabletin suorituskyky on riittävän hyvä, vaikka ZenPadia pyörittääkin hieman heikommin tunnettu suoritin.

On kuitenkin hyvä huomata, että tabletissa on tällä hetkellä vain Android Nougat -käyttöjärjestelmä. Asus ei ole myöskään vielä kertonut, aikooko se ylipäätään tuoda laitteeseen tuoreemman Android Oreo -päivityksen.

Akunkesto sekä rungon laatu eivät aivan yllä Applen tasolle, mutta toisaalta ne laskevat myös hinnan huomattavasti iPadeja halvemmaksi. ZenPad on siis oiva valinta, mikäli haluat tablettiisi suuren näytön vähemmällä rahalla.

Lue koko englanninkielinen arvostelumme: Asus ZenPad 3S 10

Uusi iPad (2017)

10. iPad (2017)

Jälleen yksi mainio iPad arkikäyttöön

Paino: 469 g | Mitat: 240 x 169,5 x 7,5 mm | Käyttöjärjestelmä: iOS 11 | Näytön koko: 9,7 tuumaa | Resoluutio: 1 536 x 2 048 pikseliä | Suoritin: A9 | RAM: 2 Gt | Muisti: 32 Gt / 128 Gt | microSD paikka: Ei | Akku: 8 827 mAh | Kamera: 8 MP | Etukamera: 1,2 MP

Upea 9,7-tuumainen näyttö

Edeltäjiänsä edullisempi

Paksumpi kuin Air 2

Ei 256 Gt:n versiota

Tämä malli on jo saanut seuraajan, ylempänä tällä listalla esitellyn vuoden 2018 mallin, mutta myös 2017-iPad on edelleen hyvä (ja aiempaa edullisempi) ostos.

Apple Penciliä ei tällä voi käyttää, mutta terävää 9,7 tuuman näyttöä kylläkin, ja A9-suoritin takaa edelleenkin mainion suorituskyvyn. Malli ei ole enää tilattavissa suoraan Applelta, mutta saatat edelleenkin löytää vanhemman iPadin kohtuuhintaan varastojaan tyhjentäviltä jälleenmyyjiltä.

Lue koko englanninkielinen arvostelumme: iPad (2017)

Tablettisovellukset

Kuten parhaiden puhelintenkin kohdalla, sovelluksilla on todella suuri rooli tableteissa. Kunhan olet valinnut sinulle sopivimman tabletin, voit tutustua alta englanniinkielisiin listoihimme tablettien parhaista sovelluksista.