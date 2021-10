Arvostelussa iPad 10,2 (2021)

iPad 10,2 (2021) on vuoden 2021 paras Applen tabletti hinta-laatusuhteeltaan. Se on edeltäjäänsä nopeampi, helppokäyttöinen ja siinä on laadukkaampi etukamera videopuheluita varten. Muut parannukset ovat pienempiä, kuten ympäristöön mukautuva True Tone -teknologia näytössä, mutta edullista tablettia etsiville tämä on upea vaihtoehto.

Applen uusin iPad ei tunnu tarjoavan päällisin puolin suuriakaan muutoksia edellisvuoden iPadiin (2020). Siinä on täsmälleen samat paksut reunat näytön ylä- ja alalaidassa sekä Touch ID -tunnistin yhtiön Face ID:n sijaan. Mutta jos tabletilta haluaa Applen kalliimpien mallien ominaisuuksia ilman näiden tuomaa lisähintaa, kyseessä on varsin houkutteleva vaihtoehto.

Uutta iPadia voi käyttää Apple Pencilin ja Smart Keyboardin kanssa, jotka on ostettavissa erikseen. Tällöin tabletin voi muuttaa kannettavaksi, ja iPadOS 15 -käyttöjärjestelmä tukee moniajo-ominaisuuksia sekä satoja sovelluksia ja pelejä App Storen kautta. Lisäksi se maksaa huomattavasti vähemmän kuin uusi iPad Mini (2021) tai iPad Air 4 (2020).

Sisuskalujen osalta yhdeksännen sukupolven iPadiin on tuotu niin ikään joitain parannuksia, mutta nämä ovat melko maltillisia. Tallennusvaihtoehdot ovat tänä vuonna joko 64 tai 256 Gt, jotka ovat tuplat aiempien mallien 32 ja 128 Gt malleista. Myös järjestelmäpiiri on päivitetty uuteen, ja sisällä jyllää yhtiön A13 Bionic -suoritin, jonka Apple väittää olevan 20 % nopeampi kuin edeltäjänsä.

10,2 tuuman näyttöön on tuotu niin ikään True Tone -teknologia, joka on ollut jo kaikissa muissa iPadeissa. Kyseinen teknologia säätää automaattisestä värejä ja kirkkautta ympäröivän valaistuksen mukaan, jolloin näyttö on aina selkeä ja helposti luettavissa.

Viimeisen reilun vuoden ajan poikkeuksellinen tilanne ja kasvaneet videopuhelut ovat johtaneet myös parempaan etukameraan, joka on tänä vuonna 12 megapikselinen. Lisäksi kamerassa on kätevä Center Stage -ominaisuus, joka nähtiin ensimmäisen kerran iPad Prossa (2021). Sen avulla kamera paneroi ja tarkentaa automaattisesti pitääkseen kohteen jatkuvasti ruudulla.

Uudessa iPadissa on kuitenkin sama kymmentuntinen akkukesto kuin edeltäjässä, ja pakkauksen mukana tulee 20 W laturi sekä USB-C-to-Lightning-johto. iPadOS 15 takaa sulavan käyttökokemuksen ja tuo mukanaan uusia moniajo-ominaisuuksia sekä mahdollisuuden kiinnittää widgetit minne tahansa ruudulla.

Uusi malli ei ole kuitenkaan täydellinen. Siinä ei ole edelleenkään Face ID:tä, eikä yhtiö ole tuonut myöskään automaattisesti mukautuvia kaiuttimia, jotka löytyvät Applen muista iPadeista. Ja entistä kokonaisvaltaisempaa läppärikokemusta varten suositeltavampi vaihtoehto on melkein iPad Air, joka tukee Apple Magic Keyboardia, sillä iPad 10,2 (2021) on yhteensopiva ainoastaan ensimmäisen sukupolven oheistarvikkeiden kanssa.

Mutta ensimmäistä iPadia tai vanhalle korviketta etsiville uusi iPad 10,2 on silti erinomainen valinta 399 € lähtöhinnallaan.

Hinta ja saatavuus

Hinta: 399 €

Apple iPad 10,2 (2021) saapui myyntiin 24. syyskuuta. Suomessa sen lähtöhinta on 399 €, jolla saa WiFillä varustetun 64 Gt version. 256 Gt tallennustilasta joutuu maksamaan puolestaan 569 €.

Kumpikin malli on saatavilla myös LTE-yhteydellä varustettuna, jolloin hinnat nousevat vastaavasti 539 ja 709 euroon.

Vertailun vuoksi viime vuoden malli maksoi niin ikään 399 €, mutta sillä sai ainoastaan 32 Gt tallennustilaa.

Muotoilu

Sama muotoilu kuin aiemmissa iPad 10,2 -malleissa

Touch ID ilman biometristä suojausta

Yhteensopiva Apple Pencilin (1. sukupolvi) ja Smart Keyboardin kanssa

Ulkoisesti uusi iPad 10,2 näyttää identtiseltä viime vuoden mallin kanssa. Kooltaan se on 25,06 x 17,41 x 0,75 cm, ja siinä on sama 10,2 tuuman näyttö, jonka ylä- ja alapuolella on paksut mustat reunat. Näistä ylempään on sullottu uusi 12 megapikselin kamera, kun taas alhaalla majailee sisäänrakennettu Touch ID -tunnistin.

Vaikka muotoilu tuntuu aavistuksen vanhentuneelta verrattuna muihin iPadeihin, se tuntuu silti edelleen kestävältä. Ilman Face ID:tä uuden mallin avaus tapahtuu pelkästään Touch ID:n avulla, mutta onneksi sormenjälkitunnistin tunnisti jäljen ja avasi tabletin nopeasti.

Painoltaan WiFi-malli painaa 187 grammaa, joten se on kolmisen grammaa kevyempi kuin viime vuoden malli. LTE-malli on puolestaan kolme grammaa painavampi kokonaispainon ollessa 498 grammaa. Värivaihtoehtoja on ainoastaan kaksi: hopea ja harmaa. Värikkäämpiä vaihtoehtoja kaipaaville tänä vuonna on tarjolla iPad mini (2021), jossa sävyjä löytyy purppurasta, pinkistä, harmaasta ja kultaisesta.

iPad 10,2 (2021) on lisäksi enää ainoa iPad, jossa on Lightning-liitäntä USB-C:n sijaan. Tämä sijaitsee tabletin pohjassa, jossa on myös kaksi kaiutinta. Valitettavasti nämä eivät kuitenkaan mukaudu tabletin asentoon, joten niiden ääni ei ole aivan niin vakuuttava kuin esimerkiksi iPad minissä.

Tabletti tukee myös Apple Penciliä (1. sukupolven), jolla muistiinpanojen tekeminen sujuu kätevästi. Lataamista varten kynä täytyy joko kytkeä tabletin Lightning-liitäntään tai käyttää erillistä mukana tulevaa adapteria. Valitettavasti uusi malli ei tue toisen sukupolven Apple Penciliä, jolla lataus onnistuisi kätevästi kytkemällä se magneettiliitännällä itse tablettiin.

iPad 10,2 tukee lisäksi yhtiön Smart Keyboardia, jolloin sitä voi käyttää kannettavana. Etenkin paljon kirjoittavalle käyttäjälle näppäimistö maksaa itsensä nopeasti takaisin, vaikka siinä ei olekaan Magic Keyboardin tarkempia painikkeita ja kosketuslevyä.

Näyttö

10,2 tuuman näyttö

2 160 x 1 620 resoluutio

True Tone -teknologia

iPad 10,2:ssa (2021) on 10,2 tuuman näyttö. Yhtiö kasvatti edullisen tablettinsa näytön tuumakokoa vuonna 2019, jolloin sitä kasvatettiin puolella tuumalla.

Resoluution osalta näyttö yltää 2 160 x 1 620 tarkkuuteen ja 500 nitin kirkkauteen, jotka ovat samat kuin edeltäjässä. Tässä mallissa ei ole myöskään Liquid Retina -näyttöä, jossa on paremmat värit ja heijastuksia vähentävä pinnoite, mutta yhtiö on tuotu edullisimpaan tablettiinsa ensimmäistä kertaa True Tone -teknologian.

Kyseinen teknologia säätää näytön kirkkautta ja värejä automaattisesti ympäröivän valaistuksen mukaan, jolloin ruudulta saa aina selvän. Esimerkiksi ulkona käyttäessä iPadin näytönkirkkautta nostetaan. Testiemme perusteella tämä on varsin kaivattu lisä.

Virkistystaajuus säilyy sen sijaan 60 Hz, kun taas uusimmat iPad Prot saapuvat 120 Hz näytöillä. Tämä ei ole kuitenkaan suuri yllätys edullisen tabletin kohdalla, ja ellet vietä tuntikausia sometilejä selatessa, sulavampaa virkistystaajuutta tuskin jää kaipaamaan.

Tekniset tiedot, suorituskyky ja kamera

Päivitetty A13 Bionic -suoritin

Joko 64 Gt tai 256 Gt tallennustilaa

12 MP ultralaajakulmakamera edessä

iPad 10,2:ssa on uusi A13 Bionic -suoritin, jonka yhtiö esitteli ensimmäisen kerran vuonna 2019 iPhone 11- ja iPhone 11 Pro -malleissa. Vaikka kyseessä ei ole yhtiön tuorein suoritin, se on selkeä parannus edellisvuoden mallissa olleesta A12 Bionic -piiristä.

Käytännössä uusi suoritin tekee iPadin käytöstä entistä sujuvampaa, ja yhtiö itse väittää A13 Bionicin olevan 20 % nopeampi kuin aikaisempi malli. Se ei ole kuitenkaan yhtä nopea kuin iPad Air 4, jossa on uudempi A14 Bionic -siru, saati M1-sirulla varustettu iPad Pro (2021).

Testiemme perusteella suoritin on kuitenkin näpäkkä, ja sovellukset latautuvat vauhdikkaasti, eikä moniajo tuota ongelmia. Uudessa iPadissa on todennäköisesti myös 3 Gt RAM-muistia, mutta Apple ei ole virallisesti vahvistanut tätä.

Molemmissa tämän vuoden malleissa on lisäksi tuplasti enemmän tallennustilaa, joten vaihtoehtoina on joko 64 tai 256 Gt versio. Muiden iPadien tapaan tässäkään ei ole kuitenkaan microSD-korttipaikkaa.

Suosittelemme hankkimaan 256 Gt mallin varsinkin silloin, jos tiedät lataavasi paljon sovelluksia ja ottavan kuvia sekä videoita. Tätä isompaa tilaa kaipaavien täytyy sen sijaan siirtyä iPad Pro -mallistoon, jossa on 512 Gt, sekä 1 ja 2 Tt mallit.

Koronan myötä kasvanut etätyö on johtanut myös entistä useampiin videopuheluihin, minkä seurauksena Apple on päivittänyt tabletin etukameran ensimmäistä kertaa vuosiin. Uusi kamera on 12 megapikselin ultralaajakulma, joka tuottaa selkeän ja yksityiskohtaisen videon FaceTime-puheluissamme.

Kamera hyötyy myös Center Stage -ominaisuudesta, jonka yhtiö esitteli aiemmin tänä vuonna iPad Pron (2021) yhteydessä. Center Stage paneroi ja tarkentaa kameraa automaattisesti pitääkseen kohteen jatkuvasti kuvassa. Testiemme perusteella se toimii erinomaisesti, ja olemme oikeastaan yllättyneitä, kuinka sulavasti kamera liikkuu kohdetta seuratessa.

Takakamerana säilyy sen sijaan sama 8 megapikselin f/2,4 linssi, mutta tabletit harvoin tarvitsevat puhelinten lailla parasta mahdollista kamerateknologiaa. Takakameralla otetut kuvat näyttävät silti teräviltä ja selkeiltä, ja niissä on vahva värimaisema. Laadullisesti ne eivät suoranaisesti räjäytä tajuntaa tai vastaa iPhonella otettuja, mutta tarvittavan kuvaliitteen nappaisemiseksi se riittää vallan mainiosti.

Ohjelmisto

Esiasennettu iPadOS 15

Parannellut moniajo-ominaisuudet

Parannellut widgettitoiminnallisuudet

iPad minin (2021) lailla iPad 10,2:een (2021) on esiasennettu iPadOS 15, joka on yhtiön tabletille kehitetty versio iOS-käyttöjärjestelmästä. Se sisältää paitsi monet samoista ominaisuuksista kuin iOS 15:ssä, on myös suunniteltu nimenomaan tablettinäkymää ajatellen esimerkiksi moniajossa.

Kahden samanaikaisen sovelluksen käyttö ja niiden ikkunoiden koon muuttaminen esiteltiin oikeastaan jo iPadOS 14:ssä, mutta kyseinen ominaisuus on tuoreessa käyttöjärjestelmässä entistä helppokäyttöisempi, kiitos uuden moniajovalikon.

Aiemmin toisen sovelluksen luominen vaati kyseisen sovelluksen sijainnin kotisivulla tai ruudun alalaidan telakassa, mutta uuden App Libraryn kautta kaikki sovellukset on avattavissa telakasta ja tukevat siten moniajoa.

Muita uusia ominaisuuksia ovat mahdollisuus liikutella widgettejä, jotka oli aiemmin lukittu ruudun vasempaan laitaan, sekä Notes-sovellukseen tehdyt parannukset.

Käyttökokemukseltaan iPadOS 15 tuntuu paljon sulavammalta ja on Applen paras käyttöjärjestelmä tähän asti. Lisäksi se päihittää kilpailijansa Androidin vastineet.

Akkukesto

Akku kestää 10 tuntia

Lataus kestää alle 3 tuntia

Saapuu 20 W laturin kera

Uusi iPad (2021) kestää noin kymmenen tuntia yhdellä latauskerralla Applen mukaan. Omissa testeissämme totesimme väitteen pitävän paikkaansa, ja pystyimme katsomaan videoita noin kymmenen tuntia ennen kuin laite kaipasi lisävirtaa. Vaikka parannusta ei ole tapahtunut viime vuoden malliin verrattuna, akkukesto on yksi parhaista näkemistämme tableteissa.

Laitteen lataaminen täyteen kestää mukana tulevalla 20 W pikalaturilla vähän alle kolme tuntia. Laite ei kuitenkaan tue langatonta latausta, kuten ei yksikään muukaan iPad-malli.

Kannattaako iPad (2021) ostaa?

Osta jos...

Haluat edullisen iPadin

Applen edullinen iPad on yksinkertainen käyttää ja tarjoaa hintaansa nähden erinomaisen kattauksen ominaisuuksia. Joten jos etsit hieman halvempaa tablettia tai haluat korvata vanhan iPadin, tämä on erinomainen vaihtoehto.

Teet paljon videopuheluita

Uuden iPadin paranneltu kamera sekä Center Stage -ominaisuus takaa sen, että näyt aina ruudulla. Siten uusi tabletti on omiaan heille, jotka viettävät paljon aikaa videopuheluissa.

Käytät tablettia ulkona

Tämä on ensimmäinen edullinen iPad, jossa on True Tone -teknologia. Sen myötä näyttö mukautuu automaattisesti ympäröivään valaistukseen ja takaa parhaan mahdollisen käyttökokemuksen.

Älä osta, jos...

Omistat jo iPad 10,2:n (2020)

Paranneltu etukamera ja True Tone -näyttö eivät ole riittäviä parannuksia edellisvuoden malliin verrattuna, sillä iPadOS 15:n voi ladata myös vanhaan malliin.

Käytät iPadia piirtelyyn

iPad 10,2 (2021) tukee Apple Penciliä, mutta se ei välttämättä ole paras mahdollinen tabletti piirtelyä varten. Tällöin suosittelemme iPad Airia (4. sukupolvi), joka tukee uudempaa ja monipuolisempaa Apple Pencil -kynää.

Haluat laadukkaamman äänen

Tässä iPadissä on kaksi kaiutinta, jotka toimivat riittävän hyvin. Mutta jos kaipaat iPad Minin tai iPad Airin laadukkaampaa ääntä, joka mukautuu tabletin suuntauksen mukaan, tässä mallissa ei ole vastaavaa ominaisuutta.

Arvosteltu ensimmäisen kerran: syyskuu 2021